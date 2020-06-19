Співробітники МВС - другі після лікарів за ступенем ризику і за фактом зараження COVID-19

Для забезпечення карантинних заходів щодня залучається понад 16,5 тис. правоохоронців. Кошти, які планується виділити МВС із фонду по боротьбі з коронавірусом підуть на доплати саме цим працівникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"З самого початку рятувальники, поліцейські, прикордонники, нацгвардійці та лікарі були і залишаються на передовій боротьби з COVID-19. Більшість особового складу залучалася до заходів щодо протидії розповсюдженню коронавірусу – від прикордонного оформлення, санітарних постів у найбільш постраждалих регіонах до розшуку осіб, хворих на коронавірус, які самовільно залишали лікарні. Працівники МВС – другі за ступенем ризику та по факту зараження після лікарів", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Щодня для забезпечення карантинних заходів та безпеки в Україні залучається понад 16, 5 тис. правоохоронців. Із них 13,5 тис. поліцейських, з яких 509 задіяні безпосередньо для забезпечення безпеки медзакладів, де проходять лікування інфіковані коронавірусом.

До поліцейських щодня для забезпечення карантину долучаються 2 тис. нацгвардійців, 1,5 тис. прикордонників та 22 співробітники ДСНС.

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В системі МВС вже зафіксовано 709 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 605 осіб одужали та 104 продовжують лікування.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань бюджету схвалив постанову Уряду №485 від 10 червня 2020 року про виділення 2,6 млрд грн. на працівникам системи МВС. Додаткові кошти планується спрямувати на виплати доплат у розмірі до 50% заробітної плати поліцейським, нацгвардійцям, прикордонникам та лікарям системи МВС, що лікують хворих на COVID-19.

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