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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) МВС (3468) Геращенко Антон (935) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Співробітники МВС - другі після лікарів за ступенем ризику і за фактом зараження COVID-19

Співробітники МВС - другі після лікарів за ступенем ризику і за фактом зараження COVID-19

Для забезпечення карантинних заходів щодня залучається понад 16,5 тис. правоохоронців. Кошти, які планується виділити МВС із фонду по боротьбі з коронавірусом підуть на доплати саме цим працівникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"З самого початку рятувальники, поліцейські, прикордонники, нацгвардійці та лікарі були і залишаються на передовій боротьби з COVID-19. Більшість особового складу залучалася до заходів щодо протидії розповсюдженню коронавірусу – від прикордонного оформлення, санітарних постів у найбільш постраждалих регіонах до розшуку осіб, хворих на коронавірус, які самовільно залишали лікарні. Працівники МВС – другі за ступенем ризику та по факту зараження після лікарів", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Щодня для забезпечення карантинних заходів та безпеки в Україні залучається понад 16, 5 тис. правоохоронців. Із них 13,5 тис. поліцейських, з яких 509 задіяні безпосередньо для забезпечення безпеки медзакладів, де проходять лікування інфіковані коронавірусом.

До поліцейських щодня для забезпечення карантину долучаються 2 тис. нацгвардійців, 1,5 тис. прикордонників та 22 співробітники ДСНС.

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В системі МВС вже зафіксовано 709 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 605 осіб одужали та 104 продовжують лікування.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань бюджету схвалив постанову Уряду №485 від 10 червня 2020 року про виділення 2,6 млрд грн. на працівникам системи МВС. Додаткові кошти планується спрямувати на виплати доплат у розмірі до 50% заробітної плати поліцейським, нацгвардійцям, прикордонникам та лікарям системи МВС, що лікують хворих на COVID-19.

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Топ коментарі
+10
канєшна-канєшна!
героїчна професія!
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19.06.2020 17:55
+4
"Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей"

А я думав, що на другому - медсестри, на третьому - санітари, на четвертому - фельдшера. Ментовські генерали собі чергову годівничку собі зробили за рахунок бюджету.
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19.06.2020 18:09
+4
Дайте платок, утереть слезы)))
Руководство у ментов хитрым членом сделано. Отправляет контактеров на самоизоляцию в счёт отпуска.
Аваков, Алё?!
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19.06.2020 18:09
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канєшна-канєшна!
героїчна професія!
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19.06.2020 17:55 Відповісти
Неужели, когда бабу в Кагарлыке насиловали, половина украинской полиции заразилась ?
Героическая профессия.
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19.06.2020 19:15 Відповісти
Особливо аваківська ОЗУ..а як же бабло брудне...вони перші порушують умови карантину..банда..
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19.06.2020 17:57 Відповісти
Невже теж часто хворіють як і лікарі?
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19.06.2020 18:03 Відповісти
"Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей"

А я думав, що на другому - медсестри, на третьому - санітари, на четвертому - фельдшера. Ментовські генерали собі чергову годівничку собі зробили за рахунок бюджету.
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19.06.2020 18:09 Відповісти
Дайте платок, утереть слезы)))
Руководство у ментов хитрым членом сделано. Отправляет контактеров на самоизоляцию в счёт отпуска.
Аваков, Алё?!
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19.06.2020 18:09 Відповісти
Мабуть на першому, судячи по матеріальному зебезпеченню. Лікарям до них, як до неба рачки
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19.06.2020 18:26 Відповісти
Уберите их с дороги. Риск уменьшится на 50 %
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19.06.2020 19:22 Відповісти
Ну да.
Затем идут прокуроры, судьи, СБУ - им нужно платить тройные оклады на период пандемии...
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19.06.2020 19:22 Відповісти
Менты, продавцы, провизоры... Кто там еще вторые после врачей и практически не болеют?
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19.06.2020 22:43 Відповісти
 
 