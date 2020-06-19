На ОПЗ заявили про неприпустимість відмови від підтримки хімпідприємств України і закликали знайти компроміс у питанні імпорту добрив
Одеський припортовий завод приєднався до вимог інших хімічних підприємств України та просить керівництво Одеської області ініціювати питання про захист вітчизняних підприємств перед Кабінетом Міністрів України.
Про це йдеться в листі керівництва і глави профспілкової організації ОПЗ до голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські Новини", передає Цензор.НЕТ.
ОПЗ підкреслює, що головний фактор, який дестабілізує роботу галузі - це збільшення обсягу імпорту мінеральних добрив в Україну.
Завод підкреслює, що хімпром був готовий до компромісу з представниками аграрних асоціацій, щодо вироблення захисних заходів підсумками проведеного Мінекономіки антидемпінгового розслідування.
"На консультаціях у Мінекономрозвитку, які пройшли наприкінці травня, нам, як представникам хімпрому, було запропоновано спільно з чиновниками і кінцевими споживачами нашої продукції виробити загальні підходи і рішення. Іншими словами - знайти компроміс. Ми не відмовилися від такого підходу, і взяли активну участь у всіх консультаціях, розуміючи, що ідею діалогу і компромісу в цьому питанні також поділяє і президент України", - сказано в листі.
На ОПЗ вважають, що одна зі сторін у цьому процесі не налаштована на діалог.
"Констатуємо, що на сьогодні питання торгових обмежень, квот і захисних ринкових заходів перейшов у політичну площину, де одна зі сторін явно не націлена шукати компроміс. Лобісти імпорту заблокували запровадження квот, а також переконали керівництво країни, що це рішення зашкодить інтересам вітчизняного АГК (що є неправдою і маніпуляцією)", - зазначається в документі.
ОПЗ розцінює відмову від запровадження розумних обмежень на імпорт міндобрив як відмова від підтримки всієї хімічної промисловості України.
Підприємство підкреслює, що тільки на ОПЗ працює понад 2900 людей і десятки тисяч зайняті на інших виробниках міндобрив і питання обмежень - ключовий для збереження робочих місць і успішної роботи підприємств.
"Рішення про відкритий навстіж ринок для іноземних виробників уже восени цього року позначиться на показниках роботи нашого підприємства. Ми будемо змушені оголосити про скорочення обсягів виробництва, а також звільнення значної кількості працівників", - підкреслює керівництво і профспілка ОПЗ.
У листі також вказується, що відсутність квот - це надання префернцій на українському ринку іноземним виробникам.
"Ми не просимо дотацій. Ми не просимо преференцій. Ми просимо адекватних заходів для захисту інтересів вітчизняних виробників, які є в руках уряду. Просимо вас донести до перших осіб держави позицію нашого підприємства. Наш трудовий колектив бачить у вас союзника, і просить вашого сприяння", - резюмується в листі ОПЗ до голови Одеської ОДА.
Нагадаємо, раніше вітчизняні виробники мінеральних добрив звернулися до Володимира Зеленського з питання квот на імпорт добрив після заяв глави Держгеокадастру Романа Лещенка про їхню несвоєчасність.
У четвер, 18 червня, звернення до глави Дніпропетровської ОДА Олександру Бондаренка направили також найбільші підприємства Дніпропетровської області "ДніпроАзот" і ДЗМД.
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https://censor.net/tag/2021/opz/news/page/1 - https://censor.net/tag/2021/opz/news/page/1
какие раньше были проблемы у ОПЗ и его восстановление.
Ну и конечно же хим предприятия нужно возвращать в собственность государства. потому что олигархи ни хрена не могут ими нормально управлять, и все эти басни про эффективных собственников от мародеров-прихватизаторов давно развенчаны суровой действительностью.