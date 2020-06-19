УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3712 відвідувачів онлайн
Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
2 022 26
Зеленський (22429) Іран (1974) перемовини (2717) Єнін (348)

Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах з Іраном про збитий літак МАУ

Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах з Іраном про збитий літак МАУ

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в переговорах з Іраном про збитий 8 січня 2020 року літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Відповідний указ №240/2020 оприлюднено на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Главою делегації призначено Євгена Єніна, заступника міністра закордонних справ України. Всього до складу увійшло 16 представників різних відомств.

Згідно з текстом указу, глава делегації може змінювати склад делегації та залучати до забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів.

Читайте також: Іран має до 26 червня передати чорні скриньки збитого літака МАУ або пояснити свої дії, - Єнін

Також президент затвердив Директиви делегації для участі в переговорах, які приховані з позначкою "таємно".

Кабінет Міністрів України має забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю української делегації в переговорах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран досі не взяв на себе міжнародну правову відповідальність за катастрофу літака МАУ, - Єнін

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ - Цензор.НЕТ 3430
показати весь коментар
19.06.2020 18:47
+13
вы обратили внимание что нет реальных фото где бы бедосик за столом ОДИН делал вид что работает с бумагами? только фото-кадр из сериала.....
показати весь коментар
19.06.2020 18:46
+12
Скоти таки уряд Порошенка, так сцикуна підставили....
Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ - Цензор.НЕТ 6909
показати весь коментар
19.06.2020 18:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вы обратили внимание что нет реальных фото где бы бедосик за столом ОДИН делал вид что работает с бумагами? только фото-кадр из сериала.....
показати весь коментар
19.06.2020 18:46 Відповісти
На морях з Лєнкою засмагають.
показати весь коментар
19.06.2020 19:16 Відповісти
Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ - Цензор.НЕТ 3430
показати весь коментар
19.06.2020 18:47 Відповісти
Как Сивоха похудела
показати весь коментар
19.06.2020 18:54 Відповісти
Скоти таки уряд Порошенка, так сцикуна підставили....
Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ - Цензор.НЕТ 6909
показати весь коментар
19.06.2020 18:48 Відповісти
Як діти...самі малюють, самі сміються...
показати весь коментар
19.06.2020 20:10 Відповісти
Лысого-95 - председателем комиссии. Хоть поржем вволю...
показати весь коментар
19.06.2020 18:49 Відповісти
Не, не успеем. Аятоллы такие шутки не понимают и снесут ему башку еще до первой его тупой шутки, а череп на частокол для всеобщего обозрения выставят. Не то, чтобы я был против, но что тогда делать с черными ящиками? Впрочем, они их и так не отдадут.
показати весь коментар
19.06.2020 18:57 Відповісти
С самого начала зелеными были нарушены протоколы ИКАО. Теперь вся надежда на Францию и Канаду.
показати весь коментар
19.06.2020 19:07 Відповісти
А сделали бы все правильно с комиссией с самого начала -- и не было бы такого геморроя.
показати весь коментар
19.06.2020 18:56 Відповісти
І дружина справжня ніччо - Вєра брєжнєва...
показати весь коментар
19.06.2020 18:57 Відповісти
Только тіха... Вєрку галушку не чіпать! Бо вона знає головну воєнну тайну! Ну, тіпо, де зєльман , а де мужик!
показати весь коментар
19.06.2020 19:21 Відповісти
Не обзывайте Галушку Брежневой. Жену Леонида Ильича звали Виктория.
показати весь коментар
19.06.2020 19:38 Відповісти
Теперь есть кому смотреть в глаза иранцам и выискивать там желание замять дело.
показати весь коментар
19.06.2020 19:04 Відповісти
І шо та комісія повинна зробити, якщо Іран зібрався передавати ті скриньки до Франції? Кістьми лягти на ЗПС чи взяти в облогу всі державні установи Ірану?

Не по темі, але все ж спитаю: воно погодилось добровільно сплатити штраф за "каву" в Хмельницькому?
показати весь коментар
19.06.2020 19:05 Відповісти
Нє, воно ні за що платить не буде, бо на ПРЕЗИДЕНТА ці штрафи не розповсюджуються, ОКАЗИВАЄТСЯ. Гарно устроївся!
показати весь коментар
19.06.2020 19:23 Відповісти
Тоді воно може ґвалтувати, вбивати, обкрадати і... Ніц за це не мати! Бо воно недоторкане для закону. Добре що для людей воно ще й яке доторкане...
показати весь коментар
19.06.2020 20:04 Відповісти
Эта делегация будет просить Иран признать Украину виноватой стороной.
показати весь коментар
19.06.2020 19:06 Відповісти
кто б у Ирана спросил, зачем ящики держали столько времени
показати весь коментар
19.06.2020 21:00 Відповісти
зачем столько много командировочных засылать? залежались-заскучали чинуши в Украине, позагорать охота???
ну 2-3 плюс переводчик... нафига кагалом? если 1-3 пристрамить не смогут... то что.?.тогда 16 хором петь будут???
показати весь коментар
19.06.2020 19:13 Відповісти
Для чего?? Для кого?? Иран уже признал свою ошибку и свою ответственность... Компенсация?? Не такими методами.. тем более страну ковид кроет.. самоутвердиться?? Не тот случай... Как раз тот случай - для самоабосраться...
показати весь коментар
19.06.2020 19:31 Відповісти
А до этого что было, поездки, полеты, делегации, участие в расследовании....Боже, какие никчемы....
показати весь коментар
19.06.2020 20:04 Відповісти
Дело со сбитым иранцами украинским самолетом для ЗЕ течет гноем из язвы после "ОМАНСКОГО ОТДЫХА"
показати весь коментар
19.06.2020 20:42 Відповісти
Кто из вас и в каком количестве придет под стены суда, где для доказательств вины вашего "лидера" будут представлены и записи прослушки, и видео, и фото, и свидетелей будет масса - из его же разношерстного окружения?
Каждый звонок с Банковой - Венедиктовой уже кем-то зафиксирован. Каждое поручение прокуратуре кем-то записано. Каждая поездка, каждая ложь, каждая копейка из бюджета давно и скрупулезно взята на учет и вооружение как своими, так и регионалами.
Неужели не видно, что в случае с Порошенко - дело не в Порошенко?
Эта сила будет жить и костенеть многие годы и десятилетия после него, кто бы ни встал на его место.

В случае с Зеленским - дело именно в Зеленском, потому что это нечто бОльшее, чем просто "х@хлофильм".
Это действия, имеющие реальный состав преступления. Реальный, состоящий из каждого факта давления на силовые структуры. Из каждого факта пренебрежения Законом. Из каждого плевка на Конституцию. ЕЛЕНА КУДРЕНКО НА ФЕЙСБУК
показати весь коментар
19.06.2020 20:44 Відповісти
состав делегации

Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах з Іраном про збитий літак МАУ - Цензор.НЕТ 6476
показати весь коментар
20.06.2020 00:16 Відповісти
 
 