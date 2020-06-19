Весь минулий рік ми намагалися пояснити: країні не потрібна війна між центральною владою і місцевим самоврядуванням. Але нас не чують, - ініціатори створення партії "Пропозиція"

Перші члени новоствореної партії місцевого самоврядування "Пропозиція" заявили, що змушені створити партію, щоб центральна влада зрозуміла, що не потрібно воювати з владою на місцях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони сказали під час презентації партії сьогодні, 19 червня.

"Весь минулий рік ми займалися тим, що намагалися пояснити: країні не потрібна війна між центральною владою і місцевим самоврядуванням. Спочатку нас лякали достроковими місцевими виборами. Потім почали лякати достроковими місцевими виборами в обласні ради. Потім почали лякати достроковими виборами в Харкові, Дніпрі та Одесі. Потім намагалися зробити зміни в Конституцію в плані децентралізації. Потім вирішили перекроїти адміністративно-територіальний поділ. Потім почали придумувати якийсь новий виборчий кодекс. Цілий рік Асоціація місцевого самоврядування, мери говорили, що не потрібно цього робити: давайте сядемо, поговоримо, визначимося копцептуально. Досить іти в конфронтаційній риториці. На жаль, нас не чують. Ми розуміємо, що для того щоб нас почули, ми повинні мати в тому числі політичне представництво. Це наш інструмент донесення до влади думки, що з місцевим самоврядуванням не потрібно воювати. Місцеве самоврядування не є вертикаллю влади, відчепіться від нас. Ми готові працювати на благо нашої держави", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Мер Житомира Сергій Сухомлин зазначив, що реформа децентралізації рухається в неправильному напрямку:

"Ми очікували, що до місцевих виборів буде закінчена адміністративна реформа і реформа децентралізації. Мають зникнути обласні адміністрації. А облради повинні сформувати виконкоми, які відповідатимуть за життя людей на території області. Прямі фінансові відносини між центром і ОТГ - це філософія цієї реформи. Щоб кожен сільський голова або голова ОТГ, мер міста не ходив до чиновників обладміністрації і не просив грошей на свій регіон. Наприклад, дорожня субвенція повинна була виводитися автоматично з центру на конкретну територію. Має бути префект, який стежитиме за законністю рішень, які приймають діючі ради. Тобто, депутати не мають права приймати рішення, які не входять до їх повноважень. Наприклад, були випадки (коли місцеві депутати приймали рішення) щодо блокади доріг чи мови. Це неприпустимо.

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Що ж ми бачимо зараз? Зараз у цій філософії знову з'являються районні адміністрації та районні ради. Що вони вирішуватимуть, коли майже вся область буде в об'єднаних територіальних громадах? Ми не знаємо. Тобто, меру потрібно буде для вирішення фінансових питань ходити не тільки в облраду, а й у райраду. Це не децентралізація, а щось інше. Думаю, що депутати трохи не розуміють, що таке децентралізація, потрібно доводити свою позицію".

Зі свого боку міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич закликав імплементувати Європейську хартію місцевого самоврядування.

"Нашою метою є довести, що все хороше вже існує, нічого не треба вигадувати. Беріть Європейську хартію місцевого самоврядування і імплементуйте її ... Ми маємо історію п'ятирічної давності, коли на першому засіданні новообрані депутати місцевої ради, фактично наплювавши на вибір громадян, призначили секретаря ради і зняли міського голову. І потім міський голова судиться в судах і повертається на місце. Чи потрібно це міняти? Так, просто потрібно імплементувати Європейську хартію в законодавство України".

Як повідомлялося, лідери місцевого самоврядування створили партію "Пропозиція". У політсилі зазначили, що партія "Пропозиція" націлена на найближчі місцеві вибори, а за їхніми результатами вирішуватиметься питання участі в подальших кампаніях.