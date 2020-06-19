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Новини Місцеві вибори-2020
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місцеве самоврядування (311) місцеві вибори (1365) партія (363) Філатов (462) Сєнкевич (229) Сухомлин (48) Пропозиція (12)

Весь минулий рік ми намагалися пояснити: країні не потрібна війна між центральною владою і місцевим самоврядуванням. Але нас не чують, - ініціатори створення партії "Пропозиція"

Весь минулий рік ми намагалися пояснити: країні не потрібна війна між центральною владою і місцевим самоврядуванням. Але нас не чують, - ініціатори створення партії

Перші члени новоствореної партії місцевого самоврядування "Пропозиція" заявили, що змушені створити партію, щоб центральна влада зрозуміла, що не потрібно воювати з владою на місцях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони сказали під час презентації партії сьогодні, 19 червня.

"Весь минулий рік ми займалися тим, що намагалися пояснити: країні не потрібна війна між центральною владою і місцевим самоврядуванням. Спочатку нас лякали достроковими місцевими виборами. Потім почали лякати достроковими місцевими виборами в обласні ради. Потім почали лякати достроковими виборами в Харкові, Дніпрі та Одесі. Потім намагалися зробити зміни в Конституцію в плані децентралізації. Потім вирішили перекроїти адміністративно-територіальний поділ. Потім почали придумувати якийсь новий виборчий кодекс. Цілий рік Асоціація місцевого самоврядування, мери говорили, що не потрібно цього робити: давайте сядемо, поговоримо, визначимося копцептуально. Досить іти в конфронтаційній риториці. На жаль, нас не чують. Ми розуміємо, що для того щоб нас почули, ми повинні мати в тому числі політичне представництво. Це наш інструмент донесення до влади думки, що з місцевим самоврядуванням не потрібно воювати. Місцеве самоврядування не є вертикаллю влади, відчепіться від нас. Ми готові працювати на благо нашої держави", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Мер Житомира Сергій Сухомлин зазначив, що реформа децентралізації рухається в неправильному напрямку:

"Ми очікували, що до місцевих виборів буде закінчена адміністративна реформа і реформа децентралізації. Мають зникнути обласні адміністрації. А облради повинні сформувати виконкоми, які відповідатимуть за життя людей на території області. Прямі фінансові відносини між центром і ОТГ - це філософія цієї реформи. Щоб кожен сільський голова або голова ОТГ, мер міста не ходив до чиновників обладміністрації і не просив грошей на свій регіон. Наприклад, дорожня субвенція повинна була виводитися автоматично з центру на конкретну територію. Має бути префект, який стежитиме за законністю рішень, які приймають діючі ради. Тобто, депутати не мають права приймати рішення, які не входять до їх повноважень. Наприклад, були випадки (коли місцеві депутати приймали рішення) щодо блокади доріг чи мови. Це неприпустимо.

Дивіться також: Лідери місцевого самоврядування створили партію "Пропозиція". ФОТО (оновлено)

Що ж ми бачимо зараз? Зараз у цій філософії знову з'являються районні адміністрації та районні ради. Що вони вирішуватимуть, коли майже вся область буде в об'єднаних територіальних громадах? Ми не знаємо. Тобто, меру потрібно буде для вирішення фінансових питань ходити не тільки в облраду, а й у райраду. Це не децентралізація, а щось інше. Думаю, що депутати трохи не розуміють, що таке децентралізація, потрібно доводити свою позицію".

Зі свого боку міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич закликав імплементувати Європейську хартію місцевого самоврядування.

"Нашою метою є довести, що все хороше вже існує, нічого не треба вигадувати. Беріть Європейську хартію місцевого самоврядування і імплементуйте її ... Ми маємо історію п'ятирічної давності, коли на першому засіданні новообрані депутати місцевої ради, фактично наплювавши на вибір громадян, призначили секретаря ради і зняли міського голову. І потім міський голова судиться в судах і повертається на місце. Чи потрібно це міняти? Так, просто потрібно імплементувати Європейську хартію в законодавство України".

Як повідомлялося, лідери місцевого самоврядування створили партію "Пропозиція". У політсилі зазначили, що партія "Пропозиція" націлена на найближчі місцеві вибори, а за їхніми результатами вирішуватиметься питання участі в подальших кампаніях.
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Топ коментарі
+15
Омелян сьогодні сказав, що причина цього конфлікту полягає в тому, що Зеб-Клован вважає мерів та місцеві ради елементами державної машини, якою він керує. І, коли, мери йому кажуть "пацан, а хто такий для нас"? - він починає їх пресувати
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19.06.2020 19:28
+14
Зеленые не хотят воевать с местной властью. Они хотят эту власть отнять...
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19.06.2020 19:30
+10
вовочку надо конкретно приземлить.. он себя царем почувствовал.. не знает истории мальчик - таких в УКРАИНЕ никогда не было..
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19.06.2020 19:33
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Рыгоаналы-2. Партия дерибана и миазмов русского мира.
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19.06.2020 19:17 Відповісти
Судя по спамам, петеботики уже отрабатывают на пропозиционеров.
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19.06.2020 19:43 Відповісти
Истчо адни атцы-спасители народаВесь прошедший год мы пытались объяснить: стране не нужна война между центральной властью и местным самоуправлением. Но нас не слышат, - инициаторы создания партии "Пропозиція" - Цензор.НЕТ 990...
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19.06.2020 19:17 Відповісти
Название ж такое талантливое, яркое, необычайное... наверное на целых 1,5% замахнулись.
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19.06.2020 19:19 Відповісти
Ну да - рыги ныне на быкву Ж, а эти, как ПЕС и ПОП - на букву П. А в чём разница между Ж и П?
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19.06.2020 19:24 Відповісти
И этим мало власти)
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19.06.2020 19:21 Відповісти
Какой дурак это рассуждает в годы войны между Украиной и оккупантом Россией., в то время когда на фронте солдаты и мирное население гибнет?
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19.06.2020 19:24 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/06/19/novost/bezopasnost/minoborony-ozvuchili-poteri-vsu-nachala-goda В Минобороны озвучили потери ВСУ с начала года
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19.06.2020 19:34 Відповісти
Омелян сьогодні сказав, що причина цього конфлікту полягає в тому, що Зеб-Клован вважає мерів та місцеві ради елементами державної машини, якою він керує. І, коли, мери йому кажуть "пацан, а хто такий для нас"? - він починає їх пресувати
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19.06.2020 19:28 Відповісти
Омелян хай бере своїх американських дітей і летить на гіперлупі вдаль
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19.06.2020 19:36 Відповісти
чому тотально по Україні де-які мери міст всупереч протоколів чисельних зборів намагаються приєднати до себе територіальні громади, які цього не хочуть?? чого добиваєтесь??
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19.06.2020 20:49 Відповісти
Первые члены новосозданной партии местног осамоуправления "Пропозиція" заявили, что вынуждены создать партию, чтобы центральная власть поняла, что не нужно воевать с влатсью на местах. Источник: https://censor.net.ua/n3203193
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Можна навчити ведмідя, собаку, кота, сороку..., але слуг народу можна вчити лише у Ріксосі Прикарпаття їсти і пити.
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19.06.2020 19:28 Відповісти
Весь прошедший год мы пытались объяснить: стране не нужна война между центральной властью и местным самоуправлением. Но нас не слышат, - инициаторы создания партии "Пропозиція" - Цензор.НЕТ 2733
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19.06.2020 19:58 Відповісти
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena ШотваРіцца @dneprlena

https://twitter.com/dneprlena https://twitter.com/dneprlena



Автори концепції Респонсизму: Сергій Гайдай, Віталій Помазанов, Дмитро Бушуєв, Вікторія Гладченко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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19.06.2020 19:59 Відповісти
Зеленые не хотят воевать с местной властью. Они хотят эту власть отнять...
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19.06.2020 19:30 Відповісти
вовочку надо конкретно приземлить.. он себя царем почувствовал.. не знает истории мальчик - таких в УКРАИНЕ никогда не было..
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19.06.2020 19:33 Відповісти
При Порохе кацапам не удалось раздерибанить унитарную Украину на "федеративные округа" так кацапия решила растащить Украину по "областным княжествам" по подобию Московии 16 столетия..
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19.06.2020 19:35 Відповісти
А шо Боря из Укропа уже вышел?
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19.06.2020 19:37 Відповісти
И сколько людей в этой мертворождённой партии? Три? Десять?
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19.06.2020 19:38 Відповісти
якась ця партія слизька
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19.06.2020 19:41 Відповісти
перед виборами українські "зелені слуги" ,не асоціювали часом з путінськими "зелеными человечками" ,котрі допомагали рашисту в окупації Криму?
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19.06.2020 20:09 Відповісти
У мене часом складається таке враження, що зовсім не кОЛОМОЙСЬКИЙ є коструктором і рухомою силою оманського Зе. Він- потворне створіння і тряпчана лялька на середньому пальці *****.
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19.06.2020 20:29 Відповісти
Партия регионов тоже начиналась с мелочи, а потом чуть не проглотила всю Украину.
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19.06.2020 19:44 Відповісти
Совершенно верно, рыги начинались именно с "пацанов которых не слышат" ... Больше партий хороших и разных, начинать нужно с партии начальников ЖКХ, потом упревдомов, директоров хлебокомбинатов и.т.д .... а Борю закрыть-бы на недельку , пусть подумает
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19.06.2020 20:15 Відповісти
незважаючи на кількість смертей в ОРДЛО з двох сторін за 6 років, в парламенті повно депутатів, політика яких направлена на ОРДЛО для всієї України, і ніхто їх не зупиняє.
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19.06.2020 20:53 Відповісти
Боря заигрался в суперполитика.Наведи порядок в городе.Если тебе нужно противостоять зеле,бросай город переходи на другой уровень.Видим твои косяки каждый день.Но не это самое страшное,маме страшное,что ты даёшь этим шанс на реванш,сам знаешь кому.
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19.06.2020 22:27 Відповісти
 
 