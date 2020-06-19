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Гандзюк (549) Мангер (185)

Правоохоронці почали провадження проти лікарів, що переховували від затримання підозрюваного у справі Гандзюк Мангера

Правоохоронці почали провадження проти лікарів, що переховували від затримання підозрюваного у справі Гандзюк Мангера

Правоохоронці почали кримінальне провадження проти лікарів Херсонського обласного кардіодиспансера, які видавали фейкові довідки підозрюваному в причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк - голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбук-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Лікарям загрожує відповідальність за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 343 ч. 2 - вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила; ч. 366 ч. 1 - складання, видача службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва відмовив захисту підозрюваного в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера у відводі судді, який обирає запобіжний захід.

Раніше захист Мангера просив про відвід судді. У засіданні по суті була перерва до вирішення питання про відвід.

Офіс генпрокурора повідомив, що Мангера затримано на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

Читайте також: Печерський суд розглядає зміну запобіжного заходу Мангеру

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.
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Топ коментарі
+16
А по насирову когда врачей посадят, а по мельнику?
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19.06.2020 20:12
+11
Ну наконец то лед тронулся... Главное, что бы эти доХтора получили реальные сроки, что бы у остальных доХторов отпала охота ставить фейковые диагнозы и прописывать зеленые одеяла
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19.06.2020 21:11
+6
А Тодурова коли посадять за відмазування Крисіна!?
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19.06.2020 20:53
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начали производство против врачей, укрывавших от зарaжeния ...

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19.06.2020 20:08 Відповісти
)
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19.06.2020 20:11 Відповісти
Там явно щось пороблено. Сядуть всі, окрім винуватців.
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19.06.2020 20:09 Відповісти
Нова справа лікарів.Справа лікарів (Справа лікарів-отруйників) - кримінальна справа проти групи високопоставлених радянських єврейських лікарів, звинувачених у змові та вбивстві низки радянських лідерів. Витоки кампанії відносяться до 1948 року, коли лікар Лідія Тимашук звернула увагу компетентних органів на відхилення в лікуванні Жданова, що призвели до смерті пацієнта. Кампанія закінчилася одночасно зі смертю Сталіна від інсульту в 1953, після чого з обвинувачених було знято звинувачення, та звільнено від переслідувань.
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19.06.2020 20:11 Відповісти
А по насирову когда врачей посадят, а по мельнику?
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19.06.2020 20:12 Відповісти
А Зайцева з наркотою...
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19.06.2020 23:30 Відповісти
Оце недавно дивився на ютубі якогось чувака, який щось криворуко майстрував. Йому в коментарях так і написали, що "вибачайте, але ви явний рукожоп". Ото й про діло Гандзюк те саме можна сказати.
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19.06.2020 20:12 Відповісти
Ну если лёд тронулся , то хорошо . Клетчатые одеяла выйдут из моды .
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19.06.2020 20:48 Відповісти
А Тодурова коли посадять за відмазування Крисіна!?
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19.06.2020 20:53 Відповісти
Ну наконец то лед тронулся... Главное, что бы эти доХтора получили реальные сроки, что бы у остальных доХторов отпала охота ставить фейковые диагнозы и прописывать зеленые одеяла
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19.06.2020 21:11 Відповісти
Завести дело и посадить дохтура -2 большие разницы.Проще подкинуть наркотики.Судья судью не посодить,так и дохтур -эксперт не сдасть дохтура-преступника.
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19.06.2020 21:55 Відповісти
Для перевірки діагнозу високопосадовців пропоную залучати незалежну канадсько-штатівську лікарську комісію.
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19.06.2020 22:00 Відповісти
Не трогайте врачей, проституток и извозчиков - они служат любой власти...
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20.06.2020 08:36 Відповісти
 
 