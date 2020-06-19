Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада
Дніпровська міськрада офіційно заявила про те, що інформація про обшуки в комунальних підприємствах є брехливою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби міськради.
У тексті зазначається: "Інформація, яку поширили деякі ЗМІ щодо вилучення коштів під час обшуків в одному з комунальних підприємств, не відповідає дійсності. В публікації немає жодної фотографії з відповідного КП.
Чекаємо також на низку карколомних публікацій про це від медіамайданчиків формату "Тупик Коломойського".
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Що б не робив Моніка - нічого не виходить. Єдине, що вдається Зетермосу - це потихенько здавати Україну., від чого оргазмує проросійське зестадо і всілякі опзжопофіли.
Днепре, 19 июня, в информационном агентстве Dnepr.info силовики устроили массовые обыски. Они ворвались в офис, изъяли документы и перепугали всех сотрудников, передает корреспондент «Наше місто».
По словам главного редактора сайта Dnepr.info Стаса Руденко, в период карантина сотрудники работают удаленно, а в офисе находится только руководство СМИ.
«У нас обыски проводит областная прокуратура. Силовики изъяли диски с компьютера и деньги, и соответственно парализовали работу редакции. Однако сайт продолжает работать, так как большинство сотрудников на удаленке», - рассказал Стас Руденко.
Источник: https://nashemisto.dp.ua/2020/06/19/v-dnepre-ljudi-v-balaklavah-provodjat-obyski-v-redakcii-smi-foto-video/ nashemisto.dp.ua
"Як виявило слідство, гроші міського бюджету перераховувалися приватним особам, натомість роботу виконували працівники самого КП."