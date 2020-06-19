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Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада

Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада

Дніпровська міськрада офіційно заявила про те, що інформація про обшуки в комунальних підприємствах є брехливою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби міськради.

У тексті зазначається: "Інформація, яку поширили деякі ЗМІ щодо вилучення коштів під час обшуків в одному з комунальних підприємств, не відповідає дійсності. В публікації немає жодної фотографії з відповідного КП.

Чекаємо також на низку карколомних публікацій про це від медіамайданчиків формату "Тупик Коломойського".

Читайте також: У Дніпрі силовики почали обшуки, поки Філатов у Києві презентує нову партію. ВIДЕО

Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада 01

Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада 02
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Топ коментарі
+7
Информация ряда СМИ про обыски и изъятие средств в коммунальном предприятии Днепра является фейком, - горсовет - Цензор.НЕТ 9451
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19.06.2020 20:27
+5
Информация ряда СМИ про обыски и изъятие средств в коммунальном предприятии Днепра является фейком, - горсовет - Цензор.НЕТ 8685
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19.06.2020 20:28
+4
Это круто, смешно, слезы сами текут, Когда смотришь ты выпуск «Квартала». Там со сцены ребята политиков жгут, Много раз кричал ты им «Браво!». . Перепутав сценарий с реальным бытьем, Говоришь − «Ведь они всех умнее!». Так давайте мы ЗЕ главой изберем, По приколу и жить веселее! . По приколу, мой друг, по приколу… . Сценария в реале нет для ЗЕбородько, Впустую не помашешь булавой. Здесь надо думать грамотно и четко, Причем своей, а не чужою головой. . А клоун лишь пиариться умеет, В политике не шарит ни шиша. На конференциях он по шпаргалке блеет, Не зная, как и чем живет страна. . По приколу, мой друг, по приколу… . Коломойского шут очень любит бабло, И налоги платить не желает. Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор, На России деньжата гуляют. . В махинациях Бени замешан давно, Хорошо в США это знают. И в Оман преЗЕдент летает тайком - Как там деньги на счет поступают? . Без прикола, мой друг, без прикола… . ЗЕ много обещал, но не идут реформы, И армию гнобят исподтишка. Зато регионалов появились толпы, Что ждут очередного барыша. . Как опухоль растет коррупция в стране, Воруют деньги нагло, не шутя. А ты кричал - «Мы сделаем их всех!». Но «сделали» самих себя… . Без прикола, мой друг, без прикола… . . (с) Доктор Гаспар Амаретто
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19.06.2020 20:52
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Информация ряда СМИ про обыски и изъятие средств в коммунальном предприятии Днепра является фейком, - горсовет - Цензор.НЕТ 9451
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19.06.2020 20:27 Відповісти
Информация ряда СМИ про обыски и изъятие средств в коммунальном предприятии Днепра является фейком, - горсовет - Цензор.НЕТ 8685
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19.06.2020 20:28 Відповісти
Знатно лизнул чугунные, эталонные ...осталось довести до оргазма.
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19.06.2020 20:53 Відповісти
Зескот, от ти б хотів так само лизнути Зетермосу, а немає за що - від слова "взагалі".
Що б не робив Моніка - нічого не виходить. Єдине, що вдається Зетермосу - це потихенько здавати Україну., від чого оргазмує проросійське зестадо і всілякі опзжопофіли.
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20.06.2020 10:34 Відповісти
У тебя папа и мама оба мужского пола ? Поэтому все или петесосы, или зелелюбы ? Мир и люди в нём многогранны...и чего это я мечу бисер перед "элитой"...
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20.06.2020 11:54 Відповісти
А це що?

Днепре, 19 июня, в информационном агентстве Dnepr.info силовики устроили массовые обыски. Они ворвались в офис, изъяли документы и перепугали всех сотрудников, передает корреспондент «Наше місто».
По словам главного редактора сайта Dnepr.info Стаса Руденко, в период карантина сотрудники работают удаленно, а в офисе находится только руководство СМИ.
«У нас обыски проводит областная прокуратура. Силовики изъяли диски с компьютера и деньги, и соответственно парализовали работу редакции. Однако сайт продолжает работать, так как большинство сотрудников на удаленке», - рассказал Стас Руденко.
Источник: https://nashemisto.dp.ua/2020/06/19/v-dnepre-ljudi-v-balaklavah-provodjat-obyski-v-redakcii-smi-foto-video/ nashemisto.dp.ua

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19.06.2020 20:31 Відповісти
Про обшуки інформація правдива, про гроші знайдені - ні
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19.06.2020 20:36 Відповісти
Филатов - кость в горле Бени И как истинный марамоец не успокоится, пока не упокоится
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19.06.2020 20:41 Відповісти
Ну да когда говорящая голова корбана враг бени...
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19.06.2020 22:37 Відповісти
Какой фейк, а это тогда что ?

Информация ряда СМИ про обыски и изъятие средств в коммунальном предприятии Днепра является фейком, - горсовет - Цензор.НЕТ 2037
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19.06.2020 20:48 Відповісти
Это круто, смешно, слезы сами текут, Когда смотришь ты выпуск «Квартала». Там со сцены ребята политиков жгут, Много раз кричал ты им «Браво!». . Перепутав сценарий с реальным бытьем, Говоришь − «Ведь они всех умнее!». Так давайте мы ЗЕ главой изберем, По приколу и жить веселее! . По приколу, мой друг, по приколу… . Сценария в реале нет для ЗЕбородько, Впустую не помашешь булавой. Здесь надо думать грамотно и четко, Причем своей, а не чужою головой. . А клоун лишь пиариться умеет, В политике не шарит ни шиша. На конференциях он по шпаргалке блеет, Не зная, как и чем живет страна. . По приколу, мой друг, по приколу… . Коломойского шут очень любит бабло, И налоги платить не желает. Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор, На России деньжата гуляют. . В махинациях Бени замешан давно, Хорошо в США это знают. И в Оман преЗЕдент летает тайком - Как там деньги на счет поступают? . Без прикола, мой друг, без прикола… . ЗЕ много обещал, но не идут реформы, И армию гнобят исподтишка. Зато регионалов появились толпы, Что ждут очередного барыша. . Как опухоль растет коррупция в стране, Воруют деньги нагло, не шутя. А ты кричал - «Мы сделаем их всех!». Но «сделали» самих себя… . Без прикола, мой друг, без прикола… . . (с) Доктор Гаспар Амаретто
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19.06.2020 20:52 Відповісти
В такой экипировке токо Лугандон освобождать , а слабо так в Донецк заехать
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19.06.2020 21:53 Відповісти
Дополнение к "фейку"...
"Як виявило слідство, гроші міського бюджету перераховувалися приватним особам, натомість роботу виконували працівники самого КП."
Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада - Цензор.НЕТ 2967
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20.06.2020 05:48 Відповісти
Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада - Цензор.НЕТ 2002
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20.06.2020 05:51 Відповісти
Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада - Цензор.НЕТ 8340
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20.06.2020 05:53 Відповісти
 
 