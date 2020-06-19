Горбулін став членом наглядової ради "Укроборонпрому" замість Єрмака, - указ президента
Президент України Володимир Зеленський призначив першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" (за згодою).
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №242/2020 року, розміщений на офіційному сайті глави держави, президент підписав у п'ятницю.
Цим документом припинено повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому" Андрія Єрмака, який наразі очолює Офіс президента України.
Член наглядової ради "Укроборонпром" Мустафа Найєм у Фейсбуці зазначив: "Володимира Горбуліна призначено членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром"
Це не формальність і не для галочки. Ми чекали цього призначення з лютого. Провели кілька великих зустрічей і непростих дискусій з усією командою про наше бачення реформи Концерну. Особисто провів із ним не одну годину, переконуючи, що його участь буде величезною підтримкою для нас і великим внеском у реформу галузі.
Блискучий аналітик з колосальним досвідом роботи у сфері безпеки, починаючи від розробки і виробництва озброєнь і військової техніки і закінчуючи багаторічною роботою в Раді національної безпеки та оборони.
Дуже радий, що Володимир Горбулін стане одним із кураторів і ідеологів нашої реформи. До речі, фото зроблено 12 лютого 2020 року - той самий день, коли Володимир Павлович дав згоду.
Взагалі, чудовий кінець тижня!) Дякую всім, хто доклав зусиль, щоб це сталося.
Будь ласка, зачекайте...
Змив зараховано.
Це його ПРОСЯТЬ, зайняти цю посаду.
Бо у інших, для цього нема мізків.
Вся надія на випускників Трускавецького Університету.
Он один из создателей украинской ракетной программы. Будем надеяться, что еще поживёт и поработает.
Во всяком случае, это лучше, чем офицер ФСБ Ермак, имеющий оперативную кличку Козырь. Вы не находите?
и умный. Но для этой команды он слишком умный.
А так: в добру путь.
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Монополизм обычно зло.
Государственный менеджмент в наших реалиях приводит только к национализации убытков и приватизации прибыли.
В последние годы мы наблюдаем, как в Украине гособоронные предприятиями проигрывают конкурентную борьбу частникам.
В условиях, когда госзаказы являются единственным источником финансирования оборонного предприятия, очевидно, что бОльшую часть денег съедали те, кто собственно давал заказы
(на уровне мародера, топ-приближенных депутатов).
Следующую часть финансов "откусывал" в свою пользу Укроборонпром и топ-менеджмент, причем не пропорционально своей роли в общем результате.
До непосредственных исполнителей - инженеров-рабочих доходят копейки. Поэтому и текучка кадров и практически нет инновационных новых технологий: за те зарплаты работают только ветераны труда (со всеми вытекающими).
Разрубить этот коррупционный клубок можно только приватизацией (оборонных) предприятий (с оговоренными условиями к владельцам не-смены профиля основной деятельности в течении ряда лет) при необходимом условии определенного уровня госзаказов.
И лучше было бы вообще расформировать Укроборонпром.
Убрать эту посредническую лишнюю прокладку для откачки денег между производителями и конечным заказчиком. Министерство вполне могло бы координировать какие-то остронеобходимые вещи.
Надо найти системное решение противоречия между обязательностью госфинансирования важных оборонных заказов и коррупционногенном оперативным (не через прямые госзаказы конечным предприятиям-исполнителям) госуправлением ОПК (любым) Министерством.
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И в бюджете мало денег на разработку и закупку новых вооружений.
Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км.
Правда, США вроде сильно против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах. Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут.
И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны".
Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора.
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Вместо закупки Аваковым 55 французских (из них 21 - бывших в употреблении) вертолетов - за 551 млн евро(!) - надо было эти деньги вложить в создание и закупку нескольких украинских вертолетов.
При наличии основного компонента - вертолетных двигателей Мотор-сичи - вполне можно было бы создать пусть даже отдельное предприятие по созданию и производству собственно вертолетов.
Тогда в последующие годы можно было бы закупать уже свои вертолеты (за счет госбюджета, затем, после отладки производства, уже могли бы выходить на международный рынок). Но у нас же государственников во власти нет.
Власть же ищет способ быстрого личного обогащения на откатах за закупки импорта. Аналогичная ситуация в авиации.
За 5 лет правления мародера - Антонов в 2015 году смог лишь завершить ранее начатое строительство самолета Ан-178, а в 2017 году - самолета-демонстратора Ан-132D. Все.
Что же касается США - то они нам уже запрещали делать в Иране авиапроизводство Антонова. По сути Украина взамен от США тогда получила кукиш.
Сейчас - на новом этапе - аналогичный "запрет" без компенсирующих предложений от США по финансированию/загрузки мощностей Мотор-Січ заказами выглядит издевательством с их стороны.
Вот мы и посмотрим, появились ли государственные мужи во власти или власть по-прежнему интересуют только откаты.
Хоть какое-то представление о том, КОМУ подчинялись все ядерные силы, не зависимо от географического расположения? Украинская армия в Крыму, млять...
Не попытаются ли его использовать как ширму молодые разоблачители?
Только сомневаюсь я однако, что этот СТАРЫЙ ПЕРДУН, помнит точно дату и место своего рождения.
Очередной свадебный генерал, типа Кучмы...