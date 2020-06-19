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Горбулін (38) наглядова рада (628) Укроборонпром (1725) Єрмак Андрій (1352)

Горбулін став членом наглядової ради "Укроборонпрому" замість Єрмака, - указ президента

Горбулін став членом наглядової ради

Президент України Володимир Зеленський призначив першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" (за згодою).

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №242/2020 року, розміщений на офіційному сайті глави держави, президент підписав у п'ятницю.

Цим документом припинено повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому" Андрія Єрмака, який наразі очолює Офіс президента України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У складі наглядових рад держкомпаній відбуватимуться точкові зміни, - Шмигаль

Член наглядової ради "Укроборонпром" Мустафа Найєм у Фейсбуці зазначив: "Володимира Горбуліна призначено членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром"

Це не формальність і не для галочки. Ми чекали цього призначення з лютого. Провели кілька великих зустрічей і непростих дискусій з усією командою про наше бачення реформи Концерну. Особисто провів із ним не одну годину, переконуючи, що його участь буде величезною підтримкою для нас і великим внеском у реформу галузі.

Блискучий аналітик з колосальним досвідом роботи у сфері безпеки, починаючи від розробки і виробництва озброєнь і військової техніки і закінчуючи багаторічною роботою в Раді національної безпеки та оборони.

Дуже радий, що Володимир Горбулін стане одним із кураторів і ідеологів нашої реформи. До речі, фото зроблено 12 лютого 2020 року - той самий день, коли Володимир Павлович дав згоду.

Взагалі, чудовий кінець тижня!) Дякую всім, хто доклав зусиль, щоб це сталося.
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Топ коментарі
+21
Горбулін толковий. Крапка.
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19.06.2020 21:27
+15
Горбулін став членом наглядової ради "Укроборонпрому" замість Єрмака, - указ президента - Цензор.НЕТ 5890
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19.06.2020 21:41
+14
Хорошая новость
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19.06.2020 21:52
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наведи приклад вигаданного наукового досягнення Патона.
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19.06.2020 23:17 Відповісти
Ты же "прахффесар"😂
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19.06.2020 23:26 Відповісти
Короче, чувак, ти обісрався.
Змив зараховано.
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19.06.2020 23:28 Відповісти
Ватный, о чём с тобой говорить, если ты патонов не различаешь, да и к науке не имеешь никакого отношения.
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19.06.2020 23:32 Відповісти
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20.06.2020 00:36 Відповісти
Вижу первое, и надеюсь не последнее государственное решение преза зе.
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19.06.2020 21:37 Відповісти
Ты прикалываешься? Деду 81 год, этот совок советовал мрази Кучме как развалить и разграбить Украину.
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19.06.2020 21:42 Відповісти
Этот 81 летний дед на три порядка умнее таких дятлов как ты, вместе за жо"у взятых
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19.06.2020 22:11 Відповісти
Ума у стврпёра много, кучма все его советы воплотил в жизнь😂
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19.06.2020 22:15 Відповісти
Дай Боже Вам дожити до 81 року , і тоді Ви побачите , що іноді замість метро поїхали в трамваї і не в тому напрямку , куди планували спочатку . Навіть , якщо будете бігати вранці по лісу і танцювати з бабусями в Гідропарку . Це реальність - природу не обдурити . А те , що чудить зе , мене не дивує - там розуму меньше ніж в 90 річних бабусь та дідусів . Дивує , як деякі громадяни цього не бачать . Більше року пройшло , а вони вперто не хочуть бачити .
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21.06.2020 07:09 Відповісти
вот зачем это трухлявому деду надо?
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19.06.2020 21:51 Відповісти
мало накосив, косарь знаменитий, таких від корита хіба смерть відірве. Як то кажуть горбатого могила виправить.
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19.06.2020 21:55 Відповісти
Дєду не треба.
Це його ПРОСЯТЬ, зайняти цю посаду.
Бо у інших, для цього нема мізків.
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19.06.2020 22:35 Відповісти
Ещё **** забыл за выжевшего из ума комуняку кравчука страсно влюблённого в клоуна. Цирк продолжаетсе Аллле на арену !
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20.06.2020 15:40 Відповісти
Все гораздо проще. Никто из серьезных людей не хочет связываться с зелюками. А этому очень новому лицу вскочить в последний вагон с кормушкой самое то.
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20.06.2020 18:32 Відповісти
Дед НЕ юно-*****, ему за державу обидно, в отличие от дебилоЗедов.
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20.06.2020 12:24 Відповісти
Хорошая новость
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19.06.2020 21:52 Відповісти
https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-znayshov-zaminu-ermaku-v-naglyadoviy-radi-ukroboronpromu-202006191177626 Зеленський знайшов заміну Єрмаку в наглядовій раді "Укроборонпрому" ...Медведчук профессионально бы справился
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19.06.2020 21:58 Відповісти
Це добра новина.
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19.06.2020 21:59 Відповісти
Весной будут и новый президент,и новая Рада...,не партесь особо
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19.06.2020 22:02 Відповісти
и выборы будут под контролем "синих" или еще какого цвета человечков
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20.06.2020 19:56 Відповісти
Треба було раніше . Але зе-команда цілий рік гралася . Незрозуміло з ким і за що .
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19.06.2020 22:02 Відповісти
У Зелепупы цель - построить диктатуру. В Украине сложно, вот он (по наивности) обратился к профессионалам. Потому что нигде нет такой параши, как в НАНУ, где престарелый народ выбирает себе дебилов в руководители.
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19.06.2020 22:06 Відповісти
НАНУ кладбище украинской науки.
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19.06.2020 22:21 Відповісти
Ага.
Вся надія на випускників Трускавецького Університету.
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19.06.2020 22:32 Відповісти
Они теперь союзники.
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19.06.2020 22:33 Відповісти
По барабану, что деда пригласили занять должность! Главное, что молодой, энергичный и прокацапожидовский Ермак получил немного по епалу!
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19.06.2020 22:50 Відповісти
Дед такое же ватное говно.
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19.06.2020 22:54 Відповісти
диктатор)))))
Горбулін став членом наглядової ради "Укроборонпрому" замість Єрмака, - указ президента - Цензор.НЕТ 3697
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20.06.2020 00:09 Відповісти
А який сенс, якщо він завтра помре від старості на одному із засідань...?
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19.06.2020 23:02 Відповісти
Хорошая новость...
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19.06.2020 23:04 Відповісти
Горбулин мыслитель, стратег и ученый. Мыслители обычно живут долго, если нет тяжелой хроники.
Он один из создателей украинской ракетной программы. Будем надеяться, что еще поживёт и поработает.
Во всяком случае, это лучше, чем офицер ФСБ Ермак, имеющий оперативную кличку Козырь. Вы не находите?
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19.06.2020 23:25 Відповісти
Этот мыслитель помог кучме отдать паРаше ядерное оружие, развалить ВСУ, назначить овоща премьером, а так же разграбить Украину.
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19.06.2020 23:30 Відповісти
Да, все верно.
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19.06.2020 23:31 Відповісти
І що ж він зробив? Де "українська ракетна программа"???
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20.06.2020 07:06 Відповісти
"Новєє" ліца не змогли знайти???
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19.06.2020 23:29 Відповісти
Тот случай,когда один в поле не воин. Горбулин,конечно,государственный человек
и умный. Но для этой команды он слишком умный.
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19.06.2020 23:29 Відповісти
Горбулин достойный этой должности . Успехов ему и Украине !
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19.06.2020 23:34 Відповісти
Доведуть до інфаркту, якщо справді працюватиме.
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20.06.2020 09:10 Відповісти
Непогане призначення.Навіть дивно
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19.06.2020 23:53 Відповісти
Вову по голове шарахнуло шаровой молнией ?
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20.06.2020 00:04 Відповісти
Это очень хорошо, несмотря на его возраст! Колоссальный опыт, здравый партиотизм и острый аналитический ум. При Кучме, Горбулин был единственным кадром к которому у меня вообще вопросов не было! Уважаю, профи в вопросах безопасности с большой буквы!
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20.06.2020 00:11 Відповісти
В смысле друг донецкой мафии.
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20.06.2020 00:18 Відповісти
Горбулин никогда не был другом Донецкой мафии. Донецкая Мафия набрала вес в последний год правления Кучмы, а до этого всем заправляли Днепропетровская мафия, начина с Брежнева! В наше время шутили, что в Союзе был ДоПетровский период, После Петровский период, и Днепропетровский период.
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20.06.2020 00:28 Відповісти
Знаешь какой у него опыт? Выживать, когда вокруг все валится. И помогать валиться. И при каждой смене власти вертеться как флагшток. Пришел бы Путин - пел бы российский гимн. И имей в виду, что этот здравый ум при Укробороне существовал лет 30, и никак на неё не повлиял, разве что успешно слиться. Да ладно, о чем тут говорить. Может он и мыслитель. Не спорю.
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20.06.2020 00:33 Відповісти
да, многие с тех времен, ничем особо не отличившись, какого-то фига постоянно на разных высоких должностях, постоянно просе...ая несчастную разграбленную с тех времен страну
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20.06.2020 20:03 Відповісти
Тоді і Жуля замовила Щербаня в аеропорту. Виконавцю переказала гроші в Америку. Так писали західні газети.
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20.06.2020 09:18 Відповісти
Горбулин стоял у истоков борьбы за Независимость Украины начиная после распада СССР. Он возглавлял сначала Институ Стратегических исследований а затем и СНБО. При нем была разработана стратегия выхода Украины как государства из СНГ, интеграция в НАТО и ЕС. При нем была пресечена попытка захвата Крыма при Ельцине( Мешков) и наведение порядка с бандитизмом в Крыму, история с островом Тузла. И не его вина, что Кучма не смог выстоять в истории с Гонгадзе, и оказался слаб против этой спецоперации спец служб России. А до этого, Украину называли Европейским Тигром в экономике, и ее перспективы вхождения в ЕС были очень серьезными. Но, Кучма оказался слаб! После Ялтинского саммита с ЕС , где ему дали понять ,что вхождение в ЕС на сегодняшний день невозможно + кассетный скандал, который раскрутили Леваки, он ми дался, и пошел искать отношений с молодым Путиным. И тогда конкретно Горбулин ушел с поста Секретаря СНБО.
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20.06.2020 00:46 Відповісти
яка борьба за Незалежність??? Вона впала кравчукам, кучмам і горбулінам як сніг на голову - вони не знали шо з нею робити, бо ніколи вони не боролись і навіть не думали про Незалежність, а вибудовували кар'єру шо вела їх в мацкву - як найвище досягнення совка обикновєнного
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20.06.2020 11:00 Відповісти
І що саме було розроблено при ньому? Факти в студію!
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20.06.2020 07:04 Відповісти
ВАУ, стара гвардія вертається? Такі тупі скінчились і почали вертати профі.
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20.06.2020 07:51 Відповісти
Байден в таком возрасте собирается быть президентом США
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20.06.2020 07:55 Відповісти
Оно Вам надо, это зеленое дерьмо?
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20.06.2020 07:55 Відповісти
Беременность хоть и затянулась, НО роды прошли нормально. Вот только ВЕС у новорожденного маловат, с таким опытом и только член, можно и выше.
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20.06.2020 07:57 Відповісти
наконец то, кто то надоумил зе принять такое решение, молодец ,а теперь смешко и премьер министр,москаля уговорить в мвд гроза человек ,и так лумается спасут зеленского, иуберегут его от ермака,,,,,
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20.06.2020 08:18 Відповісти
А что **** там ещё что-то и решает ? Я думал он только тупо получает откат, как и лещенко, от зе-коломойского за то что помогал своим враньё убрать патриотическую власть. Ну если так, да ещё и с новыми лицами, пипец Укроборонпрому.
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20.06.2020 08:29 Відповісти
Верить у благие намерения "супер честного, принципиального" вНаема, который засекретил свою зарплату в Оборонпроме, могут только Очень наивные люди.
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20.06.2020 09:23 Відповісти
Не хватает там еще Патона, а так все очень хорошо. Горбулин уже не помнит для чего ходит на работу, а вы хотите от него инновационных решений. Удачи.
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20.06.2020 09:51 Відповісти
ба! новийє літса! Восставшийє із АДА!
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20.06.2020 10:41 Відповісти
На старого спишуть всі невдачі і прорахунки.
А так: в добру путь.
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20.06.2020 11:00 Відповісти
Дрейф в сторону разума. Но идеально ОТМЕНИТЬ набсоветы,ВВЕСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ НАИМЕНЕЕ представленных фракций оппозиции в парламенте всех активов государства и по результатам ответа СРАЗУ прокуратура и суд.ПЕРСОНАЛЬНУЮ( уголовную и материальную) ответственность ВСЕХ звеньев,участвующих в назначении и контроле работы менеджмента госпредприятий. Назначили дураков,воров,бандитов,- ваша ответственность-БОЛЬШАЯ чем самих управленцев. Главный критерий прибыль,развитие,социальные достижение. Нет, ВСЕ отвечать по высшей пробе( нанесли 1грн. убытка десять лет с конфискацией( пусть сами доплачивают,лишь бы убытков не было),десять тысяч- пожизненный срок. Убежали- преследование по всему миру,пока не посадят. Но для этого лозунг-" Украина превыше всего" из уст актеров балагана должен перекочевать в жизненное применение новой украинской элиты. Не пиз..ов . К сожалению дедушка не сможет и не захочет готовить такую элиту,но это лучше чем Наемы,ищущие информацию о ИВЛ в мониторе "двоек".
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20.06.2020 11:54 Відповісти
Неужели кто-то вложил частичку адекватности и здравого разума зеленым имбицилам?
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20.06.2020 11:59 Відповісти
Хорошо, что Зеленский заменил коррупционогенного Ермака на авторитетного Горбулина.
--
Монополизм обычно зло.
Государственный менеджмент в наших реалиях приводит только к национализации убытков и приватизации прибыли.
В последние годы мы наблюдаем, как в Украине гособоронные предприятиями проигрывают конкурентную борьбу частникам.
В условиях, когда госзаказы являются единственным источником финансирования оборонного предприятия, очевидно, что бОльшую часть денег съедали те, кто собственно давал заказы
(на уровне мародера, топ-приближенных депутатов).
Следующую часть финансов "откусывал" в свою пользу Укроборонпром и топ-менеджмент, причем не пропорционально своей роли в общем результате.
До непосредственных исполнителей - инженеров-рабочих доходят копейки. Поэтому и текучка кадров и практически нет инновационных новых технологий: за те зарплаты работают только ветераны труда (со всеми вытекающими).

Разрубить этот коррупционный клубок можно только приватизацией (оборонных) предприятий (с оговоренными условиями к владельцам не-смены профиля основной деятельности в течении ряда лет) при необходимом условии определенного уровня госзаказов.

И лучше было бы вообще расформировать Укроборонпром.

Убрать эту посредническую лишнюю прокладку для откачки денег между производителями и конечным заказчиком. Министерство вполне могло бы координировать какие-то остронеобходимые вещи.

Надо найти системное решение противоречия между обязательностью госфинансирования важных оборонных заказов и коррупционногенном оперативным (не через прямые госзаказы конечным предприятиям-исполнителям) госуправлением ОПК (любым) Министерством.
---
И в бюджете мало денег на разработку и закупку новых вооружений.
Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км.
Правда, США вроде сильно против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах. Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут.
И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны".

Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора.
---
Вместо закупки Аваковым 55 французских (из них 21 - бывших в употреблении) вертолетов - за 551 млн евро(!) - надо было эти деньги вложить в создание и закупку нескольких украинских вертолетов.
При наличии основного компонента - вертолетных двигателей Мотор-сичи - вполне можно было бы создать пусть даже отдельное предприятие по созданию и производству собственно вертолетов.
Тогда в последующие годы можно было бы закупать уже свои вертолеты (за счет госбюджета, затем, после отладки производства, уже могли бы выходить на международный рынок). Но у нас же государственников во власти нет.

Власть же ищет способ быстрого личного обогащения на откатах за закупки импорта. Аналогичная ситуация в авиации.
За 5 лет правления мародера - Антонов в 2015 году смог лишь завершить ранее начатое строительство самолета Ан-178, а в 2017 году - самолета-демонстратора Ан-132D. Все.

Что же касается США - то они нам уже запрещали делать в Иране авиапроизводство Антонова. По сути Украина взамен от США тогда получила кукиш.

Сейчас - на новом этапе - аналогичный "запрет" без компенсирующих предложений от США по финансированию/загрузки мощностей Мотор-Січ заказами выглядит издевательством с их стороны.

Вот мы и посмотрим, появились ли государственные мужи во власти или власть по-прежнему интересуют только откаты.
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20.06.2020 17:00 Відповісти
Форма собственности НЕ ВАЖНА. Важна система СПРОСА за результат. Если все причастные к НАЗНАЧЕНИЮ,КОНТРОЛЮ,АУДИТУ деятельности( периодическому) и созданию НЕОТВРАТИМОГО наказания ВСЕХ персонажей за негативный результат( любые убытки или упущенную выгоду) будут ОДНОЗНАЧНО сидеть с конфискацией и ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ украинским правосудием( при создании системы дурак,вор,взяточник, нанесший убыток по результатам аудита в прокуратуру и затем в тюрьму,совместно с назначавшими и контролирующими его деятельность) то такого бардака НЕ будет. За КАЖДУЮ копейку убытка должны ответить. А пока система такова- много решал а спросить неского за смешно сказать миллиардные убытки( при пустом бюджете) то ... почему не воровать миллиарды? Если пид..р ,представляющий власть,выходит и говорит, что денег нет на социалку и НАДО их ЗАНИМАТЬ в ущерб госинтересам и при этом только на одном предприятии( а их сотни) воруют миллиарды то надо понимать что первым по НАГЛЫМ рожам должны получать власные ********,например заявляющие что денег нет на медицину,что нужно что то продать и т,д Но мы же не торговый дом нанимали мы нанимали МЕНЕДЖЕРОВ эффективно управлять нашей собственностью? Если они не умеют управлять,значить надо выйти на улицы и выгнать их,засранцев. Пока же ОНИ покушаются на существование социального государства УНИЧТОЖАЯ нвшу собственность! Почему молчим?
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21.06.2020 00:08 Відповісти
Горбулін занадто старий аби впливати на щось розумом...
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20.06.2020 18:59 Відповісти
Шо ти верзеш дитино!Ти почитай хоть одну наукову працю Горбуліна,а потім теребень!
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20.06.2020 19:34 Відповісти
Ну і хто, дядя, користується у світі науковими працями твого маразматика у світі? Докази! а потім метеоризм...)))
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20.06.2020 19:49 Відповісти
Кучма користувався коли знищував Україну.
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20.06.2020 22:54 Відповісти
А в них замість думок метеоризм . Старий пердун-комуняка і "наукові праці" !
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21.06.2020 07:20 Відповісти
"Блестящий аналитик с колоссальным опытом работы в сфере безопасности, начиная от разработки и производства вооружений и военной техники и заканчивая..."--не знаю где он блестяще анализировал,но если тот результат, который мы имеем сейчас -- как следствие и, его "анализов" в том числе--какой от них или от него толк, да ещё в таком возрасте.
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20.06.2020 20:06 Відповісти
Он же не руководить поставлен,а наблюдать. Если АДЕКВАТНАЯ информация будет доносится то может этого гиганта и спрута "рассортируют",примут стратегию развития оборонки,наконец начнут загружать и создавть вместо банкротить и продавать!
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21.06.2020 01:00 Відповісти
Ермак - это была просто насмешка над разумом, равной паяцу в президентах. Владимир Горбулин - это личность уважаемая и ход правильный. Но, ребята, мы должны понимать, что Украина глубоко отстала от мира в технологиях, идеях и в ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ. Ну и, конечно, даже Горбулин-старое поколение не есть новое поколение-Маск. Обращаю внимание на фразе ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. Если кто понимает, то поддержит мое мнение, что они не просто непопулярны, они вызовут массу противостояний старого против нового. Не хочу структуризировать их здесь, чтобы не обидеть людей в конкретных отраслях, которые должны быть полностью переформатированы. Монстры должны быть распущены с пенсиями и пособиями. Взамен должны быть заложены совершенно новые (без прилипания к старому, лучше старое и не знать) западные передовые идеи, технологии и наши профессионалы, которые должны быть переучены (если способны) на Западе. Несомненно приглашение западных спецов не временной основе для становления новых индустрий в отраслях. Решится ли Владимир Горбулин совершить подвиг реформы или он будет как все другие бывшие профессионалы (Ермак к ним не относится) руководители лгать, чтобы удержаться в кресле? Здесь есть еще одна опасность в реформах Владимира Горбулина: волки - властные сегодня олигархи. Итак, Владимир Горбулин - это хорошо, но, извините, он тоже не справится. Почему? Да потому что изменения должны быть революционными, но не с этой властью и не в таком возрасте. Поэтому результат будет одинаков, что при Ермаке - насмешке над разумом, что при Горбулине - мэтре (мэтре, но не для научной и индустриальной революции). Украина будет великой, но не сегодня, к сожалению.
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21.06.2020 02:34 Відповісти
НОВІ ОБЛИЧЧЯ ! ЗЕБІЛИ ! ЗЕ НЕ ПРОСТО НЕ КОМПЕТЕНТНЕ І БЕЗГРАМОТНЕ , ВОНО НАД ВАМИ ПРОСТО ЗНУЩАЄТЬСЯ І СМІЄТЬСЯ . Коли до вас це дійде ? Разом з вами страждають люди , які ні в чому не винні , страждає і котиться в прірву Україна .
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21.06.2020 07:16 Відповісти
глибоко співчуваю дідусю горбуліну. уявляю як йому боляче було дивитись як знущаються останні років 10-15 над могутнім в минулому впк україни дрібні злодюжки, босота з бандюганами, а тепер клоун з циркачами.
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21.06.2020 08:32 Відповісти
Если Гоблин ,такой офигенный чувак ,почему же он за руку не держал Кучму и Кравчука , когда те ЯО здавали 🙄😡
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21.06.2020 09:46 Відповісти
У тебя в голове что-то есть кроме флага?
Хоть какое-то представление о том, КОМУ подчинялись все ядерные силы, не зависимо от географического расположения? Украинская армия в Крыму, млять...
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21.06.2020 10:43 Відповісти
ОН по крайней мере имеет опыт оборонной промышленности. Но 81 годок....
Не попытаются ли его использовать как ширму молодые разоблачители?
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21.06.2020 10:38 Відповісти
Опыт, опытный...
Только сомневаюсь я однако, что этот СТАРЫЙ ПЕРДУН, помнит точно дату и место своего рождения.
Очередной свадебный генерал, типа Кучмы...
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22.06.2020 03:31 Відповісти
Хоть одно толковое назначение на десяток дебильных.
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22.06.2020 19:06 Відповісти
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