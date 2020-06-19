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Новини Коронавірус і карантин
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Говорити про жорсткий карантин по всій Україні передчасно, він може бути локальним, - Ляшко

Говорити про жорсткий карантин по всій Україні передчасно, він може бути локальним, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко наголошує, що говорити про повернення до тотального карантину на території всієї України передчасно, це буде локально, залежно від ситуації в окремому регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"З 22 червня прописуються етапи входу в більш жорсткий карантин, який може бути локальним, регіональним. Є 4 індикатори, і в разі, якщо в якійсь області один із цих індикаторів перевищується, відстежується тенденція протягом трьох днів і регіональна комісія вводить обмежувальні протиепідемічні заходи. Вони можуть вводитися на території конкретного населеного пункту чи щодо конкретних сфер діяльності", сказав Ляшко.

Також він додав: "Говорити про жорсткий карантин на території країни зараз передчасно, треба виконувати всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я".

Відповідаючи на запитання про те, чи готова система охорони здоров'я до збільшення кількості пацієнтів з коронавірусом, головний санлікар зазначив, що відсоток заповнюваності ліжок для пацієнтів з COVID-19 невисокий.

"Що стосується Києва - так, ми можемо говорити, що кількість людей в реанімаційних відділеннях інфекційних відділень збільшується, оскільки тенденція ... говорить про те, що серед усіх зареєстрованих збільшується кількість людей з важким перебігом і це вимагає реанімаційних заходів", - підкреслив Ляшко.

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Топ коментарі
+7
И єто говорит чувак, которого зажопили за нарушение карантина ))))))))
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19.06.2020 22:02
+6
Блин, а педофила после установления судом факта педофилии, могут назначить омбудсменом по правам детей ?

Я в параллельной реальности спасибо кому очутился ?

Отзовитесь, кто голосовал за ЗЕ !!!
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19.06.2020 22:05
+5
Наперсточники медицинские, вам уже никто не верит, просрали вы свои рейтинги.
Скоро отвечать придется за уничтожение экономики Украины.
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19.06.2020 22:43
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И єто говорит чувак, которого зажопили за нарушение карантина ))))))))
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19.06.2020 22:02 Відповісти
Блин, а педофила после установления судом факта педофилии, могут назначить омбудсменом по правам детей ?

Я в параллельной реальности спасибо кому очутился ?

Отзовитесь, кто голосовал за ЗЕ !!!
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19.06.2020 22:05 Відповісти
Ляшко , такую ненависть , как к тебе, на моей памяти вызывал только Бродский, ( при Яныке) котрый тоже изводил население нехорошими идеями. Для здоровья и благополучия семьи это неполезно. Бродскому не помогла даже красная ниточка, которую он носил на руке от порчи. Ты хотя бы маску носи, может, обойдется.
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19.06.2020 22:05 Відповісти
Почитал тезисы брифинга министра имитации здравоохранения. Лучше б я этот бред сивой кобылы в безлунную летнюю ночь вообще не читал... Испанский стыд просто.

У них, якобы, была 81 модель развития эпидемии. 81, Карл! А что, так можно было?

Понимаете, если перечислить все мыслимые варианты развития событий, то какой-то один сбудется и можно будет себя похвалить за прозорливость. Только вот толку с таких прогнозов - меньше нуля.

Теперь, глядя на бодрую экспоненту с фактором роста 1.3-1.5 нам начинают втирать, что с 22 числа в ряде регионов опять введут строгий карантин.

Зайки вы мои ненаглядные, вы ж не можете даже обеспечить элементарный масочный режим в транспорте. Ваше самое эффективное в наблюдаемой части вселенной МВД три месяца не в состоянии наладить систему отлова и выписки штрафов придуркам, вообразивших себя бессмертными. Ваш премьер-министр не отличает экспоненту от гиперболы. Ваши пиарщики и пресс-служба, которые должны быть 24\7 в каждом утюге, страдают такой профессиональной импотенцией, что по сравнению с ней пол-шестого - стояк. КАК вы собираетесь контролировать жесткий карантин, лучезарные вы наши чебурашки?

Если закрыть метро и транспорт, то вас, боюсь, просто начнут бить и может быть даже ногами. Ваша репутация ниже плинтуса настолько, насколько это вообще возможно. Карантинные меры в развитых странах были эффективными из-за взаимного доверия и взаимодействия властей и населения. А у вас что? Вы ж двух слов связать не можете так, чтобы на ха-ха не пробивало. Профессионалы, господи прости... Угораздило же...
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19.06.2020 23:41 Відповісти
Єдине, що вас, курви, виправдовує, то це те, що від цього вірусу немає ліків та вакцини. Решта - суцільне порушення прав і свобод, які прописані в Конституції. Або введіть надзвичайний стан на деяких територіях, або примусьте ВРУ працювати - оформити на законодавчому рівні всі ті обмеження, які ви впроваджуєте! Ну і, звісно, із точним зазначенням терміну дії такого закону.
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19.06.2020 22:05 Відповісти
Або хотя бы главный санітарний врач, який триндить про пользу масок, хай сам її одіває
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19.06.2020 22:08 Відповісти
Там не маска потрібна, а намордник... Причому не тільки йому... І в комплекті з повідком та ошийником...
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19.06.2020 22:17 Відповісти
но суть прикола именно в том, что тот, кто требует ношения масок, оштрафован за неношение маски
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19.06.2020 22:21 Відповісти
режим надзвичайного стану вводиться тільки указом президента а він всіляко ухиляється від відповідальності саме тому все було скинуто на кабмін з його антиконституційними постановами і в разі чого його просто попросять.
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19.06.2020 22:14 Відповісти
Він ухиляється не тіко від відповідальності, а й від виконання своїх обов'язків, які прописані в Конституції... Зате Єрмак задніх не пасе - підставив плече і виконує обов'язки найвеличнішого... От цікаво: якщо Єрмака "раптом" не стане, що найвеличніше робити буде?
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19.06.2020 22:20 Відповісти
За Санжари всі мабуть забули . Починалось все красиво . А термінів дії ніде не прописали , - от і барахтаються як гівно в ополонці , - рівняються на ЕС , а в ЕС цей коронавірус вже давно з" їли і виплюнули .
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19.06.2020 22:27 Відповісти
говорить вообще преждевременно - сначала думать надо, но не привычка....
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19.06.2020 22:06 Відповісти
ляшко-баран.
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19.06.2020 22:07 Відповісти
а кто там не баран ?

все отобраны из отары
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19.06.2020 22:17 Відповісти
кто ляшку андреналин в глаза закапал?
найти и откриворожить!
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19.06.2020 22:08 Відповісти
ето не ворос - ето приказ.
8 велосипедов, после 12-го - на поиск, сами с 12тью как то справимся...
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19.06.2020 22:28 Відповісти
Много всяких мудаков и мудачих, которые без масок лезут прямо в лицо.... Советую в подобных случаях выпускать в них струю освежителя воздуха для туалета...Даже . если это зловоние и не попадёт в рожу, не расстраивайтесь, одежда этого чма будет вонять целый день и привлекать к себе нездоровое внимание....Выбирайте самые зловонные и стойкие запахи - ягодный, хвойный, лимонный, яблочный и прочие ароматы... Не благодарите...
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19.06.2020 22:12 Відповісти
а в масці в обличчя лізти можна?
а на якій підставі (за яким законом та за якими науковими дослідженнями) будь-хто здоровий будь-де повинний одягати маску? в той час, коли маска ніяк не впливає на поширення вірусу і є шкідливою для здоров'я?
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19.06.2020 22:34 Відповісти
А откуда Вы уверены, что Вы здоровы? Вы жаждете заразить своих родителей, детей. жену, мужа? Бессимптомные разносчики - самые опасные существа....Не ленитесь , одевайте маску, а то получите от меня струю хвойного освежителя в нос, рот и глаза.... И ещё больше на одежду....
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19.06.2020 22:48 Відповісти
Докажите сначала, что человек не здоров! У нас вину определяет вину суд и заражение медицина, а не перепунганные уроды в масках, из-за которых скоро голодные орды будут крушить все за кусок сухаря!
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21.06.2020 00:55 Відповісти
Залезь в погреб и не мешай людям жить.
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19.06.2020 22:44 Відповісти
Скорее, заражаться, заболевать и умирать...
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19.06.2020 22:50 Відповісти
Умри от страха!!!
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19.06.2020 22:56 Відповісти
Наперсточники медицинские, вам уже никто не верит, просрали вы свои рейтинги.
Скоро отвечать придется за уничтожение экономики Украины.
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19.06.2020 22:43 Відповісти
Та да. От коли за день було у сто разів менше випадків - отді був саме час на всеукраїнський та загальнонаціональний карантин. А тепер куди вже спішить...
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19.06.2020 22:57 Відповісти
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1273992684789739522 5 ч

Пздык!
В Виннице на "скорой" 76 ковидных.
Всего их там 203
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19.06.2020 22:58 Відповісти
За весь период в винницкой обл умерло 28 человек от короновируса.
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19.06.2020 23:18 Відповісти
Им за это доплачивают, вот и ломанулись инфицироваться. Наверное одной ложкой в обеденный перерыв борщ ели.
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20.06.2020 08:47 Відповісти
20000 грн за 2 недели самоизоляции платят. Сначала создали такую ситуацию, а людям деться некуда. Вот оттуда и новые ,,зараженные ковидом,,
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21.06.2020 00:57 Відповісти
 
 