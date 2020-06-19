Говорити про жорсткий карантин по всій Україні передчасно, він може бути локальним, - Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко наголошує, що говорити про повернення до тотального карантину на території всієї України передчасно, це буде локально, залежно від ситуації в окремому регіоні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".
"З 22 червня прописуються етапи входу в більш жорсткий карантин, який може бути локальним, регіональним. Є 4 індикатори, і в разі, якщо в якійсь області один із цих індикаторів перевищується, відстежується тенденція протягом трьох днів і регіональна комісія вводить обмежувальні протиепідемічні заходи. Вони можуть вводитися на території конкретного населеного пункту чи щодо конкретних сфер діяльності", сказав Ляшко.
Також він додав: "Говорити про жорсткий карантин на території країни зараз передчасно, треба виконувати всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я".
Відповідаючи на запитання про те, чи готова система охорони здоров'я до збільшення кількості пацієнтів з коронавірусом, головний санлікар зазначив, що відсоток заповнюваності ліжок для пацієнтів з COVID-19 невисокий.
"Що стосується Києва - так, ми можемо говорити, що кількість людей в реанімаційних відділеннях інфекційних відділень збільшується, оскільки тенденція ... говорить про те, що серед усіх зареєстрованих збільшується кількість людей з важким перебігом і це вимагає реанімаційних заходів", - підкреслив Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Я в параллельной реальности спасибо кому очутился ?
Отзовитесь, кто голосовал за ЗЕ !!!
У них, якобы, была 81 модель развития эпидемии. 81, Карл! А что, так можно было?
Понимаете, если перечислить все мыслимые варианты развития событий, то какой-то один сбудется и можно будет себя похвалить за прозорливость. Только вот толку с таких прогнозов - меньше нуля.
Теперь, глядя на бодрую экспоненту с фактором роста 1.3-1.5 нам начинают втирать, что с 22 числа в ряде регионов опять введут строгий карантин.
Зайки вы мои ненаглядные, вы ж не можете даже обеспечить элементарный масочный режим в транспорте. Ваше самое эффективное в наблюдаемой части вселенной МВД три месяца не в состоянии наладить систему отлова и выписки штрафов придуркам, вообразивших себя бессмертными. Ваш премьер-министр не отличает экспоненту от гиперболы. Ваши пиарщики и пресс-служба, которые должны быть 24\7 в каждом утюге, страдают такой профессиональной импотенцией, что по сравнению с ней пол-шестого - стояк. КАК вы собираетесь контролировать жесткий карантин, лучезарные вы наши чебурашки?
Если закрыть метро и транспорт, то вас, боюсь, просто начнут бить и может быть даже ногами. Ваша репутация ниже плинтуса настолько, насколько это вообще возможно. Карантинные меры в развитых странах были эффективными из-за взаимного доверия и взаимодействия властей и населения. А у вас что? Вы ж двух слов связать не можете так, чтобы на ха-ха не пробивало. Профессионалы, господи прости... Угораздило же...
все отобраны из отары
найти и откриворожить!
8 велосипедов, после 12-го - на поиск, сами с 12тью как то справимся...
а на якій підставі (за яким законом та за якими науковими дослідженнями) будь-хто здоровий будь-де повинний одягати маску? в той час, коли маска ніяк не впливає на поширення вірусу і є шкідливою для здоров'я?
Скоро отвечать придется за уничтожение экономики Украины.
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1273992684789739522 5 ч
Пздык!
В Виннице на "скорой" 76 ковидных.
Всего их там 203