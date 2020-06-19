Говорити про жорсткий карантин по всій Україні передчасно, він може бути локальним, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко наголошує, що говорити про повернення до тотального карантину на території всієї України передчасно, це буде локально, залежно від ситуації в окремому регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"З 22 червня прописуються етапи входу в більш жорсткий карантин, який може бути локальним, регіональним. Є 4 індикатори, і в разі, якщо в якійсь області один із цих індикаторів перевищується, відстежується тенденція протягом трьох днів і регіональна комісія вводить обмежувальні протиепідемічні заходи. Вони можуть вводитися на території конкретного населеного пункту чи щодо конкретних сфер діяльності", сказав Ляшко.

Також він додав: "Говорити про жорсткий карантин на території країни зараз передчасно, треба виконувати всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я".

Відповідаючи на запитання про те, чи готова система охорони здоров'я до збільшення кількості пацієнтів з коронавірусом, головний санлікар зазначив, що відсоток заповнюваності ліжок для пацієнтів з COVID-19 невисокий.

"Що стосується Києва - так, ми можемо говорити, що кількість людей в реанімаційних відділеннях інфекційних відділень збільшується, оскільки тенденція ... говорить про те, що серед усіх зареєстрованих збільшується кількість людей з важким перебігом і це вимагає реанімаційних заходів", - підкреслив Ляшко.

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