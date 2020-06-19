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Венеціанська комісія (227) законопроєкт (3552) референдум (626) Стефанчук Руслан (739)

Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук

Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, -

Проєкт закону про народовладдя був виставлений на всеукраїнське обговорення на сайті парламенту і направлений для отримання відгуків і зауважень у різні організації.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів перший віцеспікер парламенту, нардеп "Слуги народу" Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Це перший і єдиний законодавчий акт, який був виставлений на сайті парламенту на всеукраїнське обговорення — раз, і друге — на міжнародне обговорення", - сказав Стефанчук.

Проєкт закону було перекладено англійською мовою і відправлено в міжнародні організації.

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"Ми отримали відгуки від організації "Айфас", ми отримали відгуки від інституції Швейцарської конфедерації, ми зараз очікуємо висновок Венеціанської комісії", - розповів Стефанчук.

За його словами, планувалося, що Венеціанська комісія зможе озвучити свою думку про законопроєкт вже в червні, але це виявилося неможливим.

"На превеликий жаль, вже повістка була сформована, і тому ми попросили, щоб у липні, враховуючи, що він буде прийнятий у першому читанні, щоб до другого читання ми отримали висновки. Ми ще раз написали їм. Є така неофіційна домовленість, що вони постараються в липні зробити засідання", - розповів Стефанчук.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про референдум. "За" проголосували 252 депутати.

Згідно з проєктом закону, на референдум можна виносити питання про зміну Конституції і території України, вирішення питань загальнодержавного значення і втрати законом сили.

Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менше 3 млн виборців, підписи яких зібрано не менш як у двох третинах регіонів України (включно зі всіма областями, Києвом, Севастополем та АР Крим), не менше 100 000 в кожному з регіонів.
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Топ коментарі
+18
Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 193
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19.06.2020 22:14
+16
Законопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 9444
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19.06.2020 22:05
+15
Совет да любовьЗаконопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 7975
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19.06.2020 22:10
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Законопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 9444
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19.06.2020 22:05 Відповісти
если б она трымалась на Пороху, то Порох бы её утрымав. А так слабенький - якийсь Ишак отнял трымалку.
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19.06.2020 22:09 Відповісти
Совет да любовьЗаконопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 7975
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19.06.2020 22:10 Відповісти
В чем прикол?
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19.06.2020 22:13 Відповісти
Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 193
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19.06.2020 22:14 Відповісти
Ліл. Свого часу https://censor.net/photo_news/231126/tsygane_nazvali_syna_yanukovichem_a_dochku_nazovut_annagerman_fotoreportaj
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19.06.2020 22:52 Відповісти
https://censor.net/user/457594 В чем прикол?

Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 686
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19.06.2020 22:39 Відповісти
офіс зеленского
Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 1074
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19.06.2020 22:13 Відповісти
Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 1202
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19.06.2020 22:17 Відповісти
там написано "держава" а не нарид класса "гы гы" который смотрит 95 квартал
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19.06.2020 22:12 Відповісти
ЭТА ЖИРНАЯ СВИНЬЯ СТЕФАНЧУК НЕ ХОЧЕТ ОЗВУЧИТЬ ВОПРОС ПЕРВОГО РЕФЕРЕНДУМА ?
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19.06.2020 22:11 Відповісти
Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 829
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19.06.2020 22:25 Відповісти
У многих "господ" этого "слуги" рожа худее.
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19.06.2020 22:06 Відповісти
Говорящая жирная жопа😂
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19.06.2020 22:09 Відповісти
Законопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 7483
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19.06.2020 22:09 Відповісти
я не обсуждал. потрудитесь выложить последнюю редакцию. а то я знаю вас - вы ухитряетесь голосовать за один текст а в результате - другой
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19.06.2020 22:11 Відповісти
Депутат Лариса Билозир невестка певицы, бугага....
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19.06.2020 22:12 Відповісти
А шо, мудрий нарід, який проголосував за тєлжвізор, плюнувшине лише на власну свободу і гідність, але й на вміст власного холодильника, на рехверендумі покаже не меншу "мудрість" , ніж на виборах.
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19.06.2020 22:14 Відповісти
Знову брехня! Скільки законів ви направили до міжнародних організацій? Невже тіки "закон про референдум"? А як же заяви, що закони, які зара приймаються, пройшли міжнародні інстанції та повернулися зі схваленням/рекомендаціями/запереченнями... Ви ж тіко цей закон туди направляли? Чи знов десь хтось бре?
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19.06.2020 22:14 Відповісти
Вопрос о референдуме вынесли на референдум.
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19.06.2020 22:14 Відповісти
Закон о референдуме нужен будет лет через 5,если не больше...
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19.06.2020 22:16 Відповісти
Как раз таки он нужен, в калифорнии после такого референдума, много больных вопросов решилось. Если не сфальсифицируют и не скомпрометируют, то польза будет.
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19.06.2020 22:19 Відповісти
https://censor.net/user/464256

Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 2772
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19.06.2020 22:43 Відповісти
хаха
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19.06.2020 23:27 Відповісти
Ну і огидна пика у цієї жирної свині - стефанчука.
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19.06.2020 22:18 Відповісти
спасибо фотографу - кадр замечательный.
и харя шире плеч и губенки бантиком...
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19.06.2020 22:18 Відповісти
Сначала нужно успешно закончить школу,чтобы стать студентом ВУЗа и ума набраться... на жизненном пути...
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19.06.2020 22:18 Відповісти
Тепер треба хитро формулювати питання референдуму і у нас буде король Зе.
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19.06.2020 22:19 Відповісти
Вони ще хочуть його проводити за допомогою інтернету...
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19.06.2020 22:44 Відповісти
***** проводит в параше плебисцид (референдум) и этим почему-то понадобилось пореферендить. Совпадение? Не думаю. Поэтому считаю закон о референдуме от этой власти враждебным для Украины.
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19.06.2020 22:20 Відповісти
Закон о референдуме нужно принимать на референдуме, ибо без референдума закон о референдуме не лигетимен. Это не парадокс - это настоящее народовластие!
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19.06.2020 22:23 Відповісти
Дилетанты в политике всегда пургу несут для поддержания рейтинга своего популиста...,на это волне пришли во власть не толькие зеленские макроны и трампы...,совершенно не понмаюшие что такое реальная политика...Читайте Уинстона Черчилля...,или хотя бы реформы Наполеона.....для начала...
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19.06.2020 22:26 Відповісти
"мы получили отзывы институты Швейцарской конфедерации" Источник: https://censor.net.ua/n3203215
Пугало, ты хоть шота знаешь о швейцарских референдумах?
И как ты опыт конфедерации собираешься применять в унитарном государстве?
А Венецианская комиссия тебе не ответила, потому шо ты один хрен ничего не поймешь.
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19.06.2020 22:32 Відповісти
Якеж ото зелене лайно жалюгідне. Боягузливе,зачухане чмо. Військовий, якого Зеленський обізвав "тріплом", заявив, що його звільнили з ЗСУ "через службову невідповідність"Майора Романа Ковальова, який критикував президента Володимира Зеленського, звільнили зі Збройних сил."Отже, сталося те, до чого все йшло: 18.06.2020 мене звільнено з лав Збройних сил України за "службовою невідповідністю". Покарано за свободу слова", - написав майор запасу.
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19.06.2020 22:35 Відповісти
единственный вопрос на референдуме: зешобло вешать или таки не поскупиться на набои
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19.06.2020 22:43 Відповісти
"Законопроект о референдуме - единственный, который был выставлен на всеукраинское обсуждение, - "слуга народа" Стефанчук" - надо было об этом украинцам сообщить.
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19.06.2020 22:52 Відповісти
Путлеру стал неудобен Лукашенко,его устранят от власти с помощью.... референдума...ставлю 1 доллар против вашего миллиарда...
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19.06.2020 22:55 Відповісти
Первый танкер с американской нефтью для Бацьки прибыл в литовский порт Клайпеда....крыса кремля в ярости...оно и понятно...бацька кинул КГБшную банду не воров и жуликов...
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19.06.2020 23:04 Відповісти
В Украине война ,какие референдумы ? Большинство у нас уже отреферендили ,
привели во власть 95 квартал. Власть хочет снять с себя ответственность и переложить
её на народ то есть на тупое большинство .
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19.06.2020 23:22 Відповісти
Крошка Стефанчук врал как всегда не краснея.
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19.06.2020 23:57 Відповісти
Мене вразив пост нашого гостя ВКЛ_это_мы_01 з Білорусі про референдум. Вони це уже пройшли
"Я раньше думал, что не на долго...

Лукашенко разгоняет парламент, чтобы сделать его карманным.
Лукашенко, через референдумы, повязывает лохторат "их" решением.
На референдумах очарованный демагогией лохторат отказывается от языка, национальных символов, а, следовательно, от истории".



Ви над цим не замислювалися? Ми ж по тому шляху зараз ідемо
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20.06.2020 07:57 Відповісти
 
 