Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук
Проєкт закону про народовладдя був виставлений на всеукраїнське обговорення на сайті парламенту і направлений для отримання відгуків і зауважень у різні організації.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів перший віцеспікер парламенту, нардеп "Слуги народу" Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Це перший і єдиний законодавчий акт, який був виставлений на сайті парламенту на всеукраїнське обговорення — раз, і друге — на міжнародне обговорення", - сказав Стефанчук.
Проєкт закону було перекладено англійською мовою і відправлено в міжнародні організації.
"Ми отримали відгуки від організації "Айфас", ми отримали відгуки від інституції Швейцарської конфедерації, ми зараз очікуємо висновок Венеціанської комісії", - розповів Стефанчук.
За його словами, планувалося, що Венеціанська комісія зможе озвучити свою думку про законопроєкт вже в червні, але це виявилося неможливим.
"На превеликий жаль, вже повістка була сформована, і тому ми попросили, щоб у липні, враховуючи, що він буде прийнятий у першому читанні, щоб до другого читання ми отримали висновки. Ми ще раз написали їм. Є така неофіційна домовленість, що вони постараються в липні зробити засідання", - розповів Стефанчук.
Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про референдум. "За" проголосували 252 депутати.
Згідно з проєктом закону, на референдум можна виносити питання про зміну Конституції і території України, вирішення питань загальнодержавного значення і втрати законом сили.
Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менше 3 млн виборців, підписи яких зібрано не менш як у двох третинах регіонів України (включно зі всіма областями, Києвом, Севастополем та АР Крим), не менше 100 000 в кожному з регіонів.
Будь ласка, зачекайте...
и харя шире плеч и губенки бантиком...
Пугало, ты хоть шота знаешь о швейцарских референдумах?
И как ты опыт конфедерации собираешься применять в унитарном государстве?
А Венецианская комиссия тебе не ответила, потому шо ты один хрен ничего не поймешь.
привели во власть 95 квартал. Власть хочет снять с себя ответственность и переложить
её на народ то есть на тупое большинство .
"Я раньше думал, что не на долго...
Лукашенко разгоняет парламент, чтобы сделать его карманным.
Лукашенко, через референдумы, повязывает лохторат "их" решением.
На референдумах очарованный демагогией лохторат отказывается от языка, национальных символов, а, следовательно, от истории".
Ви над цим не замислювалися? Ми ж по тому шляху зараз ідемо