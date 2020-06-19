Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук

Проєкт закону про народовладдя був виставлений на всеукраїнське обговорення на сайті парламенту і направлений для отримання відгуків і зауважень у різні організації.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів перший віцеспікер парламенту, нардеп "Слуги народу" Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Це перший і єдиний законодавчий акт, який був виставлений на сайті парламенту на всеукраїнське обговорення — раз, і друге — на міжнародне обговорення", - сказав Стефанчук.

Проєкт закону було перекладено англійською мовою і відправлено в міжнародні організації.

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"Ми отримали відгуки від організації "Айфас", ми отримали відгуки від інституції Швейцарської конфедерації, ми зараз очікуємо висновок Венеціанської комісії", - розповів Стефанчук.

За його словами, планувалося, що Венеціанська комісія зможе озвучити свою думку про законопроєкт вже в червні, але це виявилося неможливим.

"На превеликий жаль, вже повістка була сформована, і тому ми попросили, щоб у липні, враховуючи, що він буде прийнятий у першому читанні, щоб до другого читання ми отримали висновки. Ми ще раз написали їм. Є така неофіційна домовленість, що вони постараються в липні зробити засідання", - розповів Стефанчук.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про референдум. "За" проголосували 252 депутати.

Згідно з проєктом закону, на референдум можна виносити питання про зміну Конституції і території України, вирішення питань загальнодержавного значення і втрати законом сили.

Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менше 3 млн виборців, підписи яких зібрано не менш як у двох третинах регіонів України (включно зі всіма областями, Києвом, Севастополем та АР Крим), не менше 100 000 в кожному з регіонів.