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Філатов (462) децентралізація (453)

Зміни до Конституції і децентралізацію з нами ніхто не обговорював, - Філатов

Зміни до Конституції і децентралізацію з нами ніхто не обговорював, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що центральна влада обговорювала важливі для країни питання з "групами штучних громадських діячів", а не з представниками місцевого самоврядування.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми говорили про всі новації, пов'язані зі згортанням прав місцевого самоврядування, з поділом України за новим адміністративно-територіальним принципом, зі змінами до Конституції, з введенням інституту префектів, з нами це ніхто не обговорював", - заявив Філатов.

Мер Дніпра дорікнув центральній владі в тому, що вона тільки намагається створити враження винесення важливих питань на широке обговорення.

"Збиралися в обласних державних адміністраціях деякі групи штучних громадських діячів, створювалася візуальна картинка. Але це не має жодного стосунку до обговорення питань, пов'язаних із народовладдям, з народом", - додав Філатов.

Читайте також: Ліквідація та створення нових районів належать до компетенції Верховної Ради, тому поданий проєкт постанови може змінитися, - Мінрегіон
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Топ коментарі
+7
Филатов работает в отличии от зеленой орды. И в городе это видно.
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19.06.2020 22:30
+6
не скиглы, зепил. Лучше прокукарекай нам че нить о достижениях Бубачки
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19.06.2020 22:49
+4
Да последние дожди это показали ,особенно в центре.
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19.06.2020 22:33
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Филатов начал политическую борьбу с новой партией?
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19.06.2020 22:25 Відповісти
І "мерів" в Україні НЕІСНУЄ.. І філатов переймається не за НАРОД а за збереження впливу крімінально-регіональних мішпух на грошові потоки. ПРИ НОВОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ устрої бувші крімінальні мішпухи втратять майже ВСЕ того ж вони і сіпаються
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20.06.2020 06:49 Відповісти
Филатов работает в отличии от зеленой орды. И в городе это видно.
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19.06.2020 22:30 Відповісти
Да последние дожди это показали ,особенно в центре.
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19.06.2020 22:33 Відповісти
Дожди или субботний ливень с месячной нормой осадков? Разница наверное есть?
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19.06.2020 22:45 Відповісти
не скиглы, зепил. Лучше прокукарекай нам че нить о достижениях Бубачки
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19.06.2020 22:49 Відповісти
Да особенно на главном проспекте города, виднеются остатки более развитой цивилизации. Но вот положить асфальт пере исполкома соборного района и на следующий год содрать его ради внезапной "реконструкции" это вот умеет, практикует.
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19.06.2020 22:58 Відповісти
нехай би на родіну свою їхав працювати. чому кожне заїзже бидло, шмаркля в т.ч. вважає, що може тут керувати і вчити як треба жити?
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20.06.2020 06:48 Відповісти
Боря займись городом.Каждый день косяк за косяком.Хочешь бороться с зелей,твое право.Бросай город и переезжай в Киев.У него столько косяков в городе,что он должен не слазить с тех кого назначил.Он сейчас усиленно работает над тем ,чтоб в Днепре победили реваншисты.
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19.06.2020 22:32 Відповісти
нехай на парашу переїзджає, воно йому рідніше.
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20.06.2020 06:49 Відповісти
Це внутрізебільні розбірки, Філатов приклався, щоб до влади прийшла ця зелена шобла. Тож нехай не скіглить, а насолоджується тим, що зробив їх разом.
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19.06.2020 22:36 Відповісти
Изменения в Конституцию и децентрализацию с нами никто не обсуждал, - Филатов - Цензор.НЕТ 1988
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19.06.2020 22:38 Відповісти
Бооюсь как дьявольской напасти
Освободительльных забот
Когда рабы приходят к власти
Они куда страшней господ...
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19.06.2020 22:40 Відповісти
Судячи з усього, Філатов це кістка поперек ЗЕшмаркачної горлянки. Якщо не скурвиться, або не придушать, то він доб'ється свого і виведе нєлоха в кут сорому через коридор ганьби.
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19.06.2020 22:44 Відповісти
Филатов это брошенный ребенок бабы Кала , которого Кал сменил на очко Дубинского , вот и бесится Фил .
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19.06.2020 23:05 Відповісти
Энергоатом стал убыточным,при Порошенко доход в казну миллиард долларов.Укрнефтегаз при Порошенко миллиард долларов в казну ,,сегодня Укрнефтегазу Жопа...Зеля продолжай тыистинный патрэт УРКАины Ыканамисты сраные..
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19.06.2020 22:47 Відповісти
Так я не понял , мы что , поправки будем принимать или таки сразу обнуление ???
Чо-то я не в курсах ...
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19.06.2020 22:53 Відповісти
именно так - обнуление с поправками....

если Конституцию нихто не блюдет то виновата она - Коституция,,,,
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20.06.2020 02:12 Відповісти
Пушилин, етиткалатить!)))
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19.06.2020 22:55 Відповісти
А ты хотел, чтобы твой бюджет по-прежнему соседние области наполняли? Зарабатывать не пробовал?
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19.06.2020 23:56 Відповісти
перекрась их, зеленых в красное
когда то же нужно цветами обозначиться?
и будешь маладец и угадаешь.....
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20.06.2020 00:06 Відповісти
А кто такой Филатов дабы с ним что то обсуждать? Мер одного из 10 000 населенных пунктов страны которая входит в Топ 20 самых паскудных и опасных для проживания стран мира (ноздря в ноздрю с Нигерией!). Что может посоветовать этот дремучий кацап из провинции? "Как нам обустроить" ...что? Набережную Днепра? Подходы к самой громадной хабадовской синагоге планеты? Как воровать и не сесть?
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20.06.2020 03:30 Відповісти
він кацап, але щось і від пейсатих має
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20.06.2020 06:51 Відповісти
Схоже що так. В 20-30 роки тисячі жидів "натуралізувались" під "передовий кацапський пролетаріат"...
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20.06.2020 17:47 Відповісти
та він сам про себе пише, що батько кацап, дід кацап із якоїсь кацапської срані, і тому вважає себе чистокровним кацапом, а от про маму мовчить, з нею не все так просто, але вона не українка.
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21.06.2020 10:03 Відповісти
Прості питання -1) чому борух філатов не каже ДНІПРО а ґундосить "днєпґ"? 2) Чому БІЛЬШІСТЬ "грошових"посад в міськраді зайнято "сваімі людьмі" коли сородичей боруха та бєні в НАШОМУ місті лише 1.9%? 3) Чому воно з головою не товаришує і називає себе "мер".. і шо воно таке "мер"?-ЧИТАЙТЕ КОНСТІТУЦІЮ
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20.06.2020 07:09 Відповісти
Библия. Послание к Римлянам святого апостола Павла
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/raznoe/poisk-po-sajtu.html ПОИСК Глава 13
1 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.
2 Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение.
3 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,
4 ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.
5 И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести.
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20.06.2020 07:28 Відповісти
Це що за постулат ?
Певно з росіскої біблії ?
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20.06.2020 08:41 Відповісти
Зебанде некогда обсуждать, бабло пилят 😁😁😁
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20.06.2020 08:55 Відповісти
21 Не будь переможений злом, але перемагай зло добром!До римлян 13
1 Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога.
2 Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові; а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе.
3 Бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади? Роби добро, і матимеш похвалу від неї,
4 бо володар Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недармо він носить меча, він бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві!
5 Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління.
6 Через це ви й податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті.
7 Тож віддайте належне усім: кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх, кому честь честь.
8 Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав Закона.
9 Бо заповіді: Не чини перелюбу, Не вбивай, Не кради, Не свідкуй неправдиво, Не пожадай й які інші, вони містяться всі в цьому слові: Люби свого ближнього, як самого себе!
10 Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання Закону.
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20.06.2020 10:04 Відповісти
Все це стосується влади від Господа, а не посланців сатани, якими є зелений і його команда.
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20.06.2020 15:20 Відповісти
" некие группы искусственных общественников" - фу, коряво!
Это просто профессиональные общественники!
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20.06.2020 12:04 Відповісти
 
 