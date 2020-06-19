Зміни до Конституції і децентралізацію з нами ніхто не обговорював, - Філатов
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що центральна влада обговорювала важливі для країни питання з "групами штучних громадських діячів", а не з представниками місцевого самоврядування.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Коли ми говорили про всі новації, пов'язані зі згортанням прав місцевого самоврядування, з поділом України за новим адміністративно-територіальним принципом, зі змінами до Конституції, з введенням інституту префектів, з нами це ніхто не обговорював", - заявив Філатов.
Мер Дніпра дорікнув центральній владі в тому, що вона тільки намагається створити враження винесення важливих питань на широке обговорення.
"Збиралися в обласних державних адміністраціях деякі групи штучних громадських діячів, створювалася візуальна картинка. Але це не має жодного стосунку до обговорення питань, пов'язаних із народовладдям, з народом", - додав Філатов.
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Освободительльных забот
Когда рабы приходят к власти
Они куда страшней господ...
Чо-то я не в курсах ...
если Конституцию нихто не блюдет то виновата она - Коституция,,,,
когда то же нужно цветами обозначиться?
и будешь маладец и угадаешь.....
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/raznoe/poisk-po-sajtu.html ПОИСК Глава 13
1 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.
2 Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение.
3 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,
4 ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.
5 И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести.
Певно з росіскої біблії ?
1 Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога.
2 Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові; а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе.
3 Бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади? Роби добро, і матимеш похвалу від неї,
4 бо володар Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недармо він носить меча, він бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві!
5 Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління.
6 Через це ви й податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті.
7 Тож віддайте належне усім: кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх, кому честь честь.
8 Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав Закона.
9 Бо заповіді: Не чини перелюбу, Не вбивай, Не кради, Не свідкуй неправдиво, Не пожадай й які інші, вони містяться всі в цьому слові: Люби свого ближнього, як самого себе!
10 Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання Закону.
Это просто профессиональные общественники!