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Київ (19120) Нацполіція (14880) забудова (572)

На учасників перекриття дороги проти будівництва моста через Дніпро в Києві складено протоколи, - Нацполіція

На учасників перекриття дороги проти будівництва моста через Дніпро в Києві складено протоколи, - Нацполіція

Поліція склала адмінпротоколи на учасників акції протесту на Русанівських садах у Києві, які перекрили рух будівельного транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції столиці.

Зазначається, що на місці проведення акції працювала поліція діалогу, яка закликала протестувальників дотримуватися норм законодавства і не порушувати громадський порядок.

"Однак громадяни перекрили рух, щоб не допустити проїзд будівельного транспорту. На прохання правоохоронців звільнити проїжджу частину учасники акції не реагували", - повідомляють правоохоронці.

Поліцейські відтіснили громадян. На сімох активних учасників склали адміністративні матеріали за ст. 127 (порушення правил дорожнього руху пішоходами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Проводиться перевірка.

Мешканці Русанівських садів протестують проти зведення на вулиці Центральній Садовій з'їзду з Подільсько-Воскресенського моста, який, згідно з проєктом, має з'єднати Поділ на правому березі Дніпра з районами Воскресенка та Райдужний на лівому, пройшовши через Рибальський острів, Труханів острів і Русанівські сади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жителі Русанівських садів не пустили техніку на будівництво Подільсько-Воскресенського моста в Києві. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+6
Десять дебилов положили на полмиллиона жителей Киева, им всем предлагают и дают землю, но этим мало они хотят по несколько участков, мало бл...
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19.06.2020 22:48
+4
Этого мало,нужно было еще и откиздить,народ поддержал бы такую инициативу полиции.
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20.06.2020 00:16
+4
Если протестующие против моста - запретить им по нему ездить навсегда.
Принципы дороже всего.
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20.06.2020 07:46
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"На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве, - Нацполиция" кто пишет эти заглавия, что на участников? положили БОЛТ на 32!?
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19.06.2020 22:38 Відповісти
Якщо прибрати кому, то буде динамічний ефект атаки.
На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве - Нацполиция
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19.06.2020 22:40 Відповісти
На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве

...
Яка інтригуюча недосказаність у заголовку На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6389
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19.06.2020 22:38 Відповісти
Скончался экс-глава Чувашии Игнатьев, подавший в суд на Путина. Сообщалось, что у него коронавирус😂
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19.06.2020 22:39 Відповісти
И у Немцова был коронавирус.
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20.06.2020 07:44 Відповісти
На участников перекрытия дороги против строительства моста через Днепр в Киеве напала чупакабра, - Нацполиция
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19.06.2020 22:40 Відповісти
Если строительство моста через Русановские дачи незаконно, то это полиция нарушает закон.
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19.06.2020 22:41 Відповісти
Строительство моста законно, незаконны отклонения от проекта которые разрешил взяточник Кличко и использование тяжёлой техники на дороге, которую люди построили за свои деньги.
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19.06.2020 22:47 Відповісти
Значит полиция действует незаконно.
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19.06.2020 23:14 Відповісти
Если там пройтись по домам то все протесторы без воды и света останутся. Половина ватников с Русановских садов Рашку обожают. Хотел бы я посмотреть на этих протесторов в Рашке. Где бы они были. Хорошо всегда желать порядка для соседа а н5 для себя~!
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19.06.2020 23:27 Відповісти
Не те ахтивисты, обычные - против кличковской стройки бастуют. За этих посольство америки, партия голос и прочие порошенки не заступятся.
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19.06.2020 22:47 Відповісти
Главное, чтобы за тебя "амыриканец" заступились ***** и оманский зельц))))) А мы тут сами, без кремледрочеров разберемся.
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19.06.2020 22:59 Відповісти
Десять дебилов положили на полмиллиона жителей Киева, им всем предлагают и дают землю, но этим мало они хотят по несколько участков, мало бл...
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19.06.2020 22:48 Відповісти
Любой мост ущемляет чьи -то права.Не строить мосты?.Проще заблокировать выезды с Русановки строительными конструкциями со всех сторон и закрыть проходы при сборе урожая.Пока жители не созрекют.В Киеве много мостов и нет пробок?.Халявщики.
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19.06.2020 22:49 Відповісти
Вот, когда торговый центр строят не по проекту, а посреди дороги, то всех это возмущает.
А, когда не порроекту строят мост - так это ж для людей!
А торговый центр - это для марсиан?
А зелёные насаждения и пляжи - тоже для марсиан?
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19.06.2020 23:04 Відповісти
Да вообще в элитом районе на Днепре гнидники понастроили. В Европе все регулируется земельным налогом.
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19.06.2020 23:30 Відповісти
Там проект, родной, был ещё до того составлен, как появился бульвар Перова
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20.06.2020 12:52 Відповісти
***** сажает патриотов
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19.06.2020 22:50 Відповісти
Снести дачи бульдозером и все , эти дачи выдавали как садовое общество и земля города
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19.06.2020 23:14 Відповісти
ТИТУШКИ НА БАЗЕ РУСАНОВКА НА РУСАНОВСКИХ САДАХ ТРЕНЕРУЮТСЯ, А ПОЛИЦИЯ ТАМ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ ЗА САМООБОРОНУ ПРОТОКОЛЫ ВЫПИСЫВАЕТ !!!??? ТРЕТИЙ МАЙДАН РЕШИТ... !!!
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19.06.2020 23:24 Відповісти
Давить з техникой- не дожидаясь перитонитов)))
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19.06.2020 23:31 Відповісти
Этого мало,нужно было еще и откиздить,народ поддержал бы такую инициативу полиции.
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20.06.2020 00:16 Відповісти
А не проще бы было построить мост в другом месте, или провести тоннель под днепром?
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20.06.2020 00:57 Відповісти
Люди приходили на народные собрание с оружием как доказательство того что ты можешь отстоять закон который будет принят и тебе за это ничего не будет.В отличии того кто нарушил правила,он вне закона. За него никто не вступися. Такого можно грабить. Кодекс
первобытного человека. В американских фильмах судебный процес начинается -мистер @ против народа US- А у нас совок и государство в голове и чинушам это очень нравится. Менять сознание никогда не поздно. Не меняют своих убеждений только идиоты.
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20.06.2020 05:32 Відповісти
Если протестующие против моста - запретить им по нему ездить навсегда.
Принципы дороже всего.
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20.06.2020 07:46 Відповісти
 
 