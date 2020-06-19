Основна боротьба на виборах мера Києва буде між Кличком і представником партії "Слуга народу", - заступник голови ОП Тимошенко

Кандидат від влади в мери Києва стане відомий через кілька тижнів, столиці потрібен хороший менеджер, який ефективно використовуватиме нинішні значні кошти в бюджеті міста.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Серед потенційних кандидатів є не тільки представники депутатського корпусу. У нас вже був перший раунд зустрічей із президентом усіх ймовірних кандидатів від "Слуги народу", ми провели перші соціологічні дослідження, на які орієнтуватимуться так звані внутрішньофракційні праймеріз. Я думаю, що через кілька тижнів ми вже вийдемо з кандидатом", - сказав заступник голови ОП.

Тимошенко вважає, що основна боротьба на виборах мера Києва буде між чинним міським головою Віталієм Кличком і представником партії "Слуга народу". "Всі розуміють, що інші кандидати не проходять до другого туру. Але ми розуміємо, що другий тур, фактично, буде. Будемо сподіватися, що представник "Слуги народу" переможе і стане керівником столиці", - заявив він.

Заступник голови ОП зазначив, що Києву потрібен "справді хороший менеджер". "Тому що бюджет величезний, надходження в бюджет Києва величезні, але все рухається в Києві не такими темпами, як надходження до бюджету. Кудись ці гроші трохи діваються. Тому потрібен хороший менеджер, який буде вкладати і в інфраструктуру міста, і в ті потреби, які є в місті", - наголосив Тимошенко.

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