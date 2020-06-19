Основна боротьба на виборах мера Києва буде між Кличком і представником партії "Слуга народу", - заступник голови ОП Тимошенко
Кандидат від влади в мери Києва стане відомий через кілька тижнів, столиці потрібен хороший менеджер, який ефективно використовуватиме нинішні значні кошти в бюджеті міста.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Серед потенційних кандидатів є не тільки представники депутатського корпусу. У нас вже був перший раунд зустрічей із президентом усіх ймовірних кандидатів від "Слуги народу", ми провели перші соціологічні дослідження, на які орієнтуватимуться так звані внутрішньофракційні праймеріз. Я думаю, що через кілька тижнів ми вже вийдемо з кандидатом", - сказав заступник голови ОП.
Тимошенко вважає, що основна боротьба на виборах мера Києва буде між чинним міським головою Віталієм Кличком і представником партії "Слуга народу". "Всі розуміють, що інші кандидати не проходять до другого туру. Але ми розуміємо, що другий тур, фактично, буде. Будемо сподіватися, що представник "Слуги народу" переможе і стане керівником столиці", - заявив він.
Заступник голови ОП зазначив, що Києву потрібен "справді хороший менеджер". "Тому що бюджет величезний, надходження в бюджет Києва величезні, але все рухається в Києві не такими темпами, як надходження до бюджету. Кудись ці гроші трохи діваються. Тому потрібен хороший менеджер, який буде вкладати і в інфраструктуру міста, і в ті потреби, які є в місті", - наголосив Тимошенко.
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Потом похороним зеленых ублюдков в общей могиле и поставим над ней смешной какой-нить памятник.
жодна поважаюча себе людина
пе проголосує за ставленика Єрмака-Мудака
(зеленський відсунут від влади та як
Говнюкович скаче по пенькам)
на одном уровне.
Киевляне ,только нокаут слугам от Кличко !
Вперше за рік партія "Слуга народу" втратила лідерство в Києві - тепер вона на другому місці, на першому - "Європейська солідарність". Але столиця - це політичний медіатор і тепер рейтинг обвалиться в регіонах. Так було завжди.
Кандидатом в міські голови Львова від Зеленського стане Садовий - прогнозують експерти.
Садовий давно в команді Зеленського - публічно підтримав призначення в РНБО українофоба Сівохо; члени його команди - Подоляк та Чаплінський, працювали заступниками міністрів в першому уряді Зеленського; колишній депутат від "Самопомочі" Пастух - заступник голови Харківської ОДА, а діючий депутат Бакунець голосує синхронно з владою.
Деталі дивіться у програмі "СтопРеванш" у неділю, 21 червня, о 19:30 на "5 каналі".