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Новини Місцеві вибори-2020
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Київ (19120) місцеві вибори (1365) мер (501) Слуга народу (2800) Тимошенко Кирило (558)

Основна боротьба на виборах мера Києва буде між Кличком і представником партії "Слуга народу", - заступник голови ОП Тимошенко

Основна боротьба на виборах мера Києва буде між Кличком і представником партії

Кандидат від влади в мери Києва стане відомий через кілька тижнів, столиці потрібен хороший менеджер, який ефективно використовуватиме нинішні значні кошти в бюджеті міста.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Серед потенційних кандидатів є не тільки представники депутатського корпусу. У нас вже був перший раунд зустрічей із президентом усіх ймовірних кандидатів від "Слуги народу", ми провели перші соціологічні дослідження, на які орієнтуватимуться так звані внутрішньофракційні праймеріз. Я думаю, що через кілька тижнів ми вже вийдемо з кандидатом", - сказав заступник голови ОП.

Тимошенко вважає, що основна боротьба на виборах мера Києва буде між чинним міським головою Віталієм Кличком і представником партії "Слуга народу". "Всі розуміють, що інші кандидати не проходять до другого туру. Але ми розуміємо, що другий тур, фактично, буде. Будемо сподіватися, що представник "Слуги народу" переможе і стане керівником столиці", - заявив він.

Заступник голови ОП зазначив, що Києву потрібен "справді хороший менеджер". "Тому що бюджет величезний, надходження в бюджет Києва величезні, але все рухається в Києві не такими темпами, як надходження до бюджету. Кудись ці гроші трохи діваються. Тому потрібен хороший менеджер, який буде вкладати і в інфраструктуру міста, і в ті потреби, які є в місті", - наголосив Тимошенко.

Читайте також: Кандидат у мери Києва від "Слуги народу" стане відомий у кінці липня, - глава фракції СН Арахамія
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Топ коментарі
+21
За Кличко проголосую, и все родичи тоже.....да и по всем опросам Кличко безусловный лидер с большим отрывом. ЗЕмразям ничего не светит, ЗЕсепарская шваль иди в меры Даунецка балотируйся, Сивоху своего кандидатом выдвините..чучела ЗЕбильные.
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19.06.2020 22:54
+14
Киевляне, не совершайте ошибок! Не сдавайте город слугам велюра и прочим уродам! Мер Кличко!
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19.06.2020 22:59
+12
Короче земрази готовят фальсификации
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19.06.2020 22:44
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А давайте Сосуны урода будут просто парами выходить на Кличко.

Потом похороним зеленых ублюдков в общей могиле и поставим над ней смешной какой-нить памятник.
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20.06.2020 03:13 Відповісти
"Эффективного менеджера" для страны киевляне уже выбрали в прошлом году и получили "эффективную" дыру в Госбюджете. Осталось выбрать подобного "менеджера" и для города с последующим аналогичным результатом для бюджета города.
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20.06.2020 05:18 Відповісти
Киевляне. голосуйте за зеленого типилла. Он вам устроит кинець епохи зубажиння. Як Бубочка.
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20.06.2020 06:01 Відповісти
Нафиг он нам нужен,тут пора всю шоблу здыхивать.
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20.06.2020 08:08 Відповісти
Думаю Кличко победит даже в первом туре.
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20.06.2020 07:28 Відповісти
Я полагаю, что уродам ничего не светит. Хотя Педалик - тот еще оратор...
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20.06.2020 08:33 Відповісти
Ну по сравнению с тупым гринпоцем уклонистом просто Цицерон.
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20.06.2020 10:44 Відповісти
зелений Дурень думкой багатіє
жодна поважаюча себе людина
пе проголосує за ставленика Єрмака-Мудака
(зеленський відсунут від влади та як
Говнюкович скаче по пенькам)
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20.06.2020 16:47 Відповісти
Какая ещё борьба ? Борьба это когда противники хотя бы приблизительно
на одном уровне.
Киевляне ,только нокаут слугам от Кличко !
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20.06.2020 17:21 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/chomu-sluhy-narodu-vtrachaiut-reitynh-ta-navishcho-zelenskomu-potriben-sadovyi-u-lvovi-stoprevansh-217714.html Чому "Слуги народу" втрачають рейтинг та навіщо Зеленському потрібен Садовий у Львові

Вперше за рік партія "Слуга народу" втратила лідерство в Києві - тепер вона на другому місці, на першому - "Європейська солідарність". Але столиця - це політичний медіатор і тепер рейтинг обвалиться в регіонах. Так було завжди.
Кандидатом в міські голови Львова від Зеленського стане Садовий - прогнозують експерти.
Садовий давно в команді Зеленського - публічно підтримав призначення в РНБО українофоба Сівохо; члени його команди - Подоляк та Чаплінський, працювали заступниками міністрів в першому уряді Зеленського; колишній депутат від "Самопомочі" Пастух - заступник голови Харківської ОДА, а діючий депутат Бакунець голосує синхронно з владою.
Деталі дивіться у програмі "СтопРеванш" у неділю, 21 червня, о 19:30 на "5 каналі".
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20.06.2020 19:51 Відповісти
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