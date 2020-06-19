УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6103 відвідувача онлайн
Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
37 736 156
темники (15) Єрмак Андрій (1352) Лерос Гео (383)

"Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака

"Слуга народу" Гео Лерос опублікував низку документів, які свідчать про те, що радник глави ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк розсилає в ЗМІ темники з інструкціями про те, як писати про Андрія Єрмака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Єрмак як той козел мукає все, що йому Подоляк пише)

Бачу, деякі ЗМІ розібрали заголовки просто з цього файлу, лол"

Слуга народу Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака 01

Слуга народу Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака 02
Слуга народу Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака 03
Слуга народу Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака 04
Слуга народу Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака 05
Слуга народу Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака 06
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+60
"Щоб дізнатися, хто володарює над вами, просто дізнайтесь, кого вам не дозволено критикувати" - https://socratify.net/quotes/volter Вольтер
показати весь коментар
19.06.2020 23:05
+57
"Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака - Цензор.НЕТ 9158
показати весь коментар
19.06.2020 23:09
+47
https://twitter.com/dimo4ki

https://twitter.com/dimo4ki Макальондра @dimo4ki

https://twitter.com/dimo4ki https://twitter.com/dimo4ki



Сьогодні день смерті Дмитра Тимчука.
Його "брати та сестри" у перші дні війни вселяли надію.
Шкода.

https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1273914801341829123 10 ч

И что-то я не вижу об этом ничего на Эспрессо и Цензоре
показати весь коментар
19.06.2020 23:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не знаю про кого, але десь писали, що повне ім'я - Янелох.
показати весь коментар
20.06.2020 00:08 Відповісти
Этот завхоз дорого обойдется Украине, очень дорого.
показати весь коментар
20.06.2020 00:15 Відповісти
Практика превращения Украины в малороссийскую область Мордора. Ермак агент ФСБ по кличке "Козырь" отлично справляется с порученной ему работой.
показати весь коментар
20.06.2020 00:01 Відповісти
Нелох яку кличку має, чи просто номер? Бо виконувати обов'язки контори він почав в день інавгурації, старається, отримає орден Богдана Хмельницького.
показати весь коментар
20.06.2020 08:49 Відповісти
Так, Зеленський тільки грає роль президента, а президентом він був ще тоді як йому колишній керівник ОП щось на вухо нашіптував.
показати весь коментар
20.06.2020 00:03 Відповісти
Каждый день новое днище! Сколько еще стерпим???
показати весь коментар
20.06.2020 00:06 Відповісти
Беларусь-2
Я раньше думал, что не на долго...
Лукашенко разгоняет парламент, чтобы сделать его карманным.
Лукашенко, через референдумы, повязывает лохторат "их" решением.
На референдумах очарованный демагогией лохторат отказывается от языка, национальных символов, а, следовательно, от истории.
показати весь коментар
20.06.2020 00:49 Відповісти
Який актуальний пост про референдум. Напевно, це нас чекає. Бо у нас зелені референдумів захотіли. Допоможемо попасти посту в ТОП!
показати весь коментар
20.06.2020 08:01 Відповісти
"Приватбанк" отозвал исковые требования к на сумму 5,439 млрд. $. к Коломойкому и К, бывшему члену правления "Приватбанка" Дубилету и компаниям PrimeCap Limited и DuxtonLimited по юрисдикции Кипра. (*) Мерзко, но люди слабы ... Есть в этом два аспекта которые вы должны знать.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому

эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
показати весь коментар
20.06.2020 00:09 Відповісти
А я не СМИ и говорить про этого мудака буду все что считаю нужным.
показати весь коментар
20.06.2020 00:10 Відповісти
"Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака - Цензор.НЕТ 8341
показати весь коментар
20.06.2020 10:21 Відповісти
Ти Питра бачив, що він каже?
показати весь коментар
20.06.2020 00:11 Відповісти
Задумайтесь: почему в декабре 2019 у Ермака получился обмен пленными, а у Богдана нет?Ведь судьбу украинских заложников в РФ решает исключительно Путин. До этого самым "эффективным" переговорщиком по пленным был Медведчук.
показати весь коментар
20.06.2020 00:12 Відповісти
Думати - це непогано, але треба мати чим думати.
показати весь коментар
20.06.2020 00:34 Відповісти
Радник «Темного демона»: хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака? "Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака - Цензор.НЕТ 4648 https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
показати весь коментар
20.06.2020 10:33 Відповісти
а темників для зе-клована ще не знайшли?
показати весь коментар
20.06.2020 00:35 Відповісти
Более важными были бы тезисы о преследовании Порошенко, это бы помогло бы разрушить у 73% минус - фанаты ЮВТ и ОПЗЖ образ врага, который последние навязали и по Г+Г ударило бы неслабо...
показати весь коментар
20.06.2020 00:57 Відповісти
Уточни якого мафіозного клану ти фанат.
показати весь коментар
20.06.2020 10:37 Відповісти
И того, который вычисляет Лахту и полезных идиотов, ранее задававшего им вопрос - "Что Порошенко украл и смародёрил?", а теперь их просто посылает, как и кацапов:
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
показати весь коментар
20.06.2020 11:01 Відповісти
Статья 109 УК.
показати весь коментар
20.06.2020 00:58 Відповісти
Статья 109, Ч. 3. УК
показати весь коментар
20.06.2020 10:26 Відповісти
А чому вказівки кацапським койне?це дійсно документ з офісу Українського президента?

в Україні зараз є президент чи лише присутній ********** та шобла москальських консерв-запроданців?

Для дєрьмака та ЗеБільної шобли ці ЦУ спускать їм їх куратори з масквабадського кремля та лубянки?

питання, лише одні питання...
показати весь коментар
20.06.2020 02:39 Відповісти
Стержень ЗЕ-Ермачества - жидобольшевизм. Точка.
показати весь коментар
20.06.2020 03:03 Відповісти
В лучших традициях Роиси и Ялынковича.

Спасибо, 73% даунов и подонков, за такой вот дауншифт на 6 лет назад всего за 1 год.
показати весь коментар
20.06.2020 03:05 Відповісти
а чому лише"73% даунов и подонков" отримали від тебе подякуДякуй вже усім їм пс. НАГАДАЮ за шмарклю голосувало 23%виборців+21%"протіфПорошенко" за партію шмарклі ті ж самі 23% - от ці 23% і є лохорат шмарклі
показати весь коментар
20.06.2020 08:56 Відповісти
Тому, що у другому турі тих, хто був "протіф Порошенко" та "за шмарклю" було 73%.

Ніяких шаріїв у другому турі вже не було.
показати весь коментар
20.06.2020 11:15 Відповісти
ти хоч не дуркуй 73=лахтинський ДЕМОТІВАТОР!!
а за шмарклю голосувало 44%( 23+21)ВИБОРЦІВ вчи арифметику - корисна наука
показати весь коментар
20.06.2020 11:23 Відповісти
Из тех, кто пришел на выборы во втором туре, 73%.
показати весь коментар
20.06.2020 11:30 Відповісти
Проявите снисхождение к человеку, у которого Порошенко "убил" брата.
показати весь коментар
20.06.2020 05:31 Відповісти
Що,і батька-не тільки брата?
показати весь коментар
20.06.2020 07:43 Відповісти
це друзі порошенка,разом землю дерибанять,закони приймють в унісон,одна шайка.
показати весь коментар
20.06.2020 10:45 Відповісти
І що цікаво..-"темники" подляк пише не на рідній йому та єрмаку мові ідіш.. і не державною-УКРАЇНСЬКОЮ а виключно язиком ляпає
показати весь коментар
20.06.2020 06:30 Відповісти
"Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака - Цензор.НЕТ 3950
показати весь коментар
20.06.2020 06:47 Відповісти
а що це за висер на свинособачій мові?
показати весь коментар
20.06.2020 07:57 Відповісти
яке ж це дніще...
показати весь коментар
20.06.2020 08:51 Відповісти
цей Подоляк ще у Шльопера працював.
показати весь коментар
20.06.2020 09:01 Відповісти
Одного этого уже достаточно, чтобы понять кто есть власть, куда она нас ведёт и что мы будем вынуждены сделать. У меня всё.
показати весь коментар
20.06.2020 09:34 Відповісти
ЕСЛИ честно! то ЭТО чистой воды галиматня какая то, Лерос уже не знает как себя про пиарить.
показати весь коментар
20.06.2020 09:43 Відповісти
господин Ермак, перелогинтесь
показати весь коментар
20.06.2020 12:08 Відповісти
У Дерьмака есть советник? Круто...А по каким вопросам? По дверным замкам или по пылесосам и канцелярским скрепкам? Удивительное у нас быдло, любит по -царски содержать завхоза ОП со штатом в сотни человек, с автопарком в десятки машин, с многомиллионным бюджетом на мелкие расходы, поездки. встречи, визиты....
показати весь коментар
20.06.2020 09:45 Відповісти
Ну шо зебилоиды, понятно вам, как работает пропаганда?
А как обсырали Порошенко, лили грязь отовсюду!
показати весь коментар
20.06.2020 10:42 Відповісти
И даже тезисы по комментирования акции партии шмария! У кого-то еще есть сомнения что в стране оккупационная администрация о не т.н. офис президента?
показати весь коментар
20.06.2020 10:45 Відповісти
И это только то, что всплыло. А ведь умные люди вас зебилы предупреждали...
показати весь коментар
20.06.2020 10:49 Відповісти
Темники вам нужны? Извольте!
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

№1 и №2 - ""Сюжет такой -" хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу ". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года во время поездки Запорожьем и Червоноградом".

№ 3 - "Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко."

В тех https://news.liga.net/politics/news/stalo-izvestno-v-kakih-delah-gbr-figuriruet-poroshenko-spisok 16 или 17 делах (открытых против Порошенко, - ред.)

НАБУ решило, что Порошенко больше не причастен к присвоению миллиардов Януковича. Ранее Нацбюро подозревало Петра Алексеевича в растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долл., арестованных на счетах его предшественника Януковича.

№4 ". Правда, 7 апреля пришла еще одна интересная весть: САП вернула в ГБР дело, где речь шла об узурпации власти Петром Порошенко.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное дело в отношении депутата Верховной рады и бывшего президента страны Петра https://www.gazeta.ru/tags/person/petr_poroshenko.shtml Порошенко .
На этот раз экс-главу государства подозревают в незаконных действиях при назначении судей Верховного суда, в частности, в том, что указы бывшего президента нарушили нормы конституции.
Дело против Порошенко возбуждено по статьям украинского УК о злоупотреблении властью или служебным положением, вмешательстве в деятельность судебных органов, невыполнении судебного решения и о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
показати весь коментар
20.06.2020 10:58 Відповісти
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО - продолжение!!!!

№5 Моряки в Керченском проливе
№6 "Кузня на Рыбальском"
№7 Телеканал "Прямой"
Расследование ГБР относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов касается и сделки по ООО "Телеканал Прямой
№8 Высший совет правосудия
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует Петр Порошенко, касается возможного осуществления неправомерного влияния при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосуди
№9 Премьер-министр
Еще одного уголовное производство ГБР открыло по факту возможных нарушений при направлении в Верховную Раду представления относительно назначения премьер-министра Украины при отсутствии парламентской коалиции.
№10 Носители секретной информации
Предмет еще одного уголовного производства ГБР, в котором фигурирует пятый президент Украины, - возможная потеря материальных носителей секретной информации. В письменных пояснениях Порошенко указано, что речь идет о производстве, зарегистрированном "по факту совершения должностными лицами Администрации президента Украины, должности которых относятся к категории "А", утери материальных носителей секретной информации
№11 База "Ивушка"
Еще одно уголовное производство ГБР, в котором фигурирует имя пятого президента, касается возможного противоправного завладения имуществом базы "Ивашка" Украинского общества слепых (УОС). 4.3 га в пгт Козин для строительства базы отдыха УОС получило в 1998 году. По данным СМИ, в 2010 она была отчуждена по инвестиционной схеме. Вернуть через суд базу обществу слепых удалось только в 2015 году.
№12 Национализация ПриватБанка
Кроме того, расследует ГБР и возможное вмешательство в работу судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации ПриватБанка. Речь идет о созыве Порошенко совещания Совета национальной безопасности и обороны после того, как https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sud-udovletvoril-isk-kolomojskogo-po-nacionaliza-352207/ Окружной админсуд удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.
№13 Вмешательство в работу судей
Еще одно досудебное расследование ГБР касается уголовного производства относительно возможного вмешательства в деятельность судей при помощи несвоевременного назначения их на должности. Как сообщила ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, речь идет о том, что, по данным следствия, Порошенко после начала судебной реформы в 2016 году
№14 1500 га земли
Как сообщают в ГБР, еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Порошенко, касается возможных нарушений при отмене распоряжений местной администрации о причислении земельного участка общей площадью более 1500 га к землям запаса государственной собственности.
№ 15 Отдых на Мальдивах
И еще одно досудебное расследование ГБР касается возможных фактов незаконного пересечения Петром Порошенко государственной границы с использованием заведомо поддельных документов. Речь идет о его поездке в отпуск на Мальдивы вместе с семьей в начале 2018 года. Следователи ГБР проверяют информацию о том, что он якобы совершил перелет под чужим именем.
показати весь коментар
20.06.2020 10:58 Відповісти
Преступления Порошенко (продолжение)

Ой, совсем забыл историю с музеем, № 16!
показати весь коментар
20.06.2020 10:59 Відповісти
НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПОРОШЕНКО!
№17 !!!
Джамарики, фас!

"Государственное бюро расследований завело на пятого Президента Петра Порошенко дело "за разжигание межрелигиозной розни" из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
"Отсиди за томос, Петя", - написал Добкин.
Он также опубликовал свое заявление в ГБР.Источник: https://censor.net/n3202960
показати весь коментар
20.06.2020 11:00 Відповісти
всі ці "Преступлєнія" пана Порошенко потрібно брати в лапки,тому що всі ці злочини існують тільки в хворій уяві ЗеБілів, віслюка Оманського, антиукраїнської, запроданської шобли,що згуртувалась навколо криворіжського малоросса Янелоха,та в уяві їх кураторов з-за поребрика.

А ось у віслюка вже повна торба реальних злочинів,починаючи від ігнорування повісток, паплюження і знущання над Україною та гідністю українців, від незаконного розгону Ради, від роботи на ворога, коли шмаркля виганяла наших вояків з обладнаних позицій під обстріли рашистської сволоти та їх шавок,колаборантського лайна, і закінчуючи організацією незаконного переслідування п'ятого Українського Президента.

А бєнядіктовна так,виконавець,шавка, що виконує злочинний наказ, сцить,розуміє,що скоює злочин, але все рівно гадить та віддано махає хвостом.
показати весь коментар
20.06.2020 15:07 Відповісти
И все по кацапски.
показати весь коментар
20.06.2020 12:18 Відповісти
Зацініть черговий "злочин Порошенка" -
https://censor.net/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/436396/sortby/date 20.06.2020 11:40 https://censor.net/blogs/3203249/chomu_poroshenko_ne_prins_vnok_do_mogili_mogo_batka
показати весь коментар
20.06.2020 13:00 Відповісти
ну якщо б українською то і х,, би з ним, а так ну мені цікаво я доживу до того часу що в Україні буде Україна . мені вже 44 рік .
показати весь коментар
20.06.2020 14:08 Відповісти
Ермак работает не на зе, а на кремль.
показати весь коментар
20.06.2020 14:17 Відповісти
ваньше я писал Ермак-мудак
теперь опираясь на темники буду писать
Ермак-Мудак
показати весь коментар
20.06.2020 16:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 