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На Львівщині головний інженер лісгоспу Міноборони впіймався на хабарі 61,5 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

У Львівській області правоохоронці затримали на хабарі головного інженера одного з військових лісових господарств Міністерства оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

На Львівщині головний інженер лісгоспу Міноборони впіймався на хабарі 61,5 тис. грн, - прокуратура 01

"За даними слідства, хабар у розмірі 61,5 тис. грн призначався за продаж громадянину неврахованої на оборонному підприємстві лісопродукції без належних товарно-супровідних документів. Затримано головного інженера після одержання другої частини хабаря - 42,5 тис. грн", - сказано в повідомленні.

На Львівщині головний інженер лісгоспу Міноборони впіймався на хабарі 61,5 тис. грн, - прокуратура 02

Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка обіймає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії - огляд місця події, а також обшуки на держпідприємстві і за місцем проживання затриманого. За підсумками їх проведення вирішуватиметься питання про повідомленні головноу інженерові підозри, обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.

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Какие же они все гнусные эти ермаки с леросами. Противно что вся эта мразь в правительстве.
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20.06.2020 11:47 Відповісти
Зато при Порохе все так было классно, лес пилят продают , доллар с 8 до 30 летит. Все довольны. Во всем виноват путин. Про таможню и не вспоминали ( там отлично пилили бабло че вспоминать ) Никого не садят нет же коррупции, но и экономика не развиваеться, тока рошен рошен рошен. Тока обычным людям как-то ********* на унитаз работать за шоколадку.
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20.06.2020 12:45 Відповісти
Шо за взятки непонятные,по 0,5к делют частями этот мизер,вот и попандос...
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20.06.2020 14:44 Відповісти
 
 