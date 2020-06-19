На Львівщині головний інженер лісгоспу Міноборони впіймався на хабарі 61,5 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

У Львівській області правоохоронці затримали на хабарі головного інженера одного з військових лісових господарств Міністерства оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, хабар у розмірі 61,5 тис. грн призначався за продаж громадянину неврахованої на оборонному підприємстві лісопродукції без належних товарно-супровідних документів. Затримано головного інженера після одержання другої частини хабаря - 42,5 тис. грн", - сказано в повідомленні.

Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка обіймає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії - огляд місця події, а також обшуки на держпідприємстві і за місцем проживання затриманого. За підсумками їх проведення вирішуватиметься питання про повідомленні головноу інженерові підозри, обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.

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