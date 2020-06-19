До бюджету на 2020 рік закладено 7 млрд грн від грального бізнесу, - "слуга народу" Арахамія
Щоб отримати від грального бізнесу 7 млрд гривень, закладені в бюджеті на 2020 рік, законопроєкт про його легалізацію потрібно розглянути наступного тижня.
Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Цього року ми можемо отримати близько 7 млрд гривень. Якщо ми хочемо ці 7 млрд гривень цього року, ми його повинні поставити раніше. Якщо ми не хочемо, свідомо від цього відмовляємося, тоді ми можемо це перенести на пізніше", - сказав Арахамія.
За його словами, проєкт закону повинні були почати розглядати сьогодні. Але через короткий робочий день в Раді, вирішили перенести розгляд на наступний тиждень.
"Основний план на сьогодні - наступного вівторка його почати, і десь там до четверга завершити", - уточнив Арахамія.
Він також повідомив, що до законопроєкту подали близько 3,5 тис. поправок.
Будь ласка, зачекайте...
Кто главный врач в твоей психиатрической больнице?
ещё наркотики и проституцию...
краінах. А дурні хай і далі сміються.
Країна абсурду (насправді ні - країна під окупацією)
Парламент проголосовал за выделение 35 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом на дороги и мед оборудование. Пока что без конкретики: ни сколько именно из этих 35 млрд уйдёт на дороги, ни какие именно дороги. Сказано только, что и местного назначения, и государственного, а это даёт ещё больше места для манёвров с распилом бюджета.
Во-первых, вопрос, куда делись деньги из дорожного фонда? Сколько там их осталось? Топливный акциз же обещали направить в дорожный фонд, что пошло не так?
Во-вторых, вопрос, куда делись деньги из 3 млрд долларов от Газпрома, 35 млрд грн из которых зеленский уже до этого планировал выделить на дороги?
В-третьих, дороги местного назначения опять растворятся в тумане, а деньги уйдут слугам народа на местах, так?
В-четвертых, конец июня, а вы только сейчас выделяете деньги? То есть тендера не проведены, скоро дорожный сезон закончится, а про деньги на дороги только заговорили. Что строить то будем, дяди?
В-пятых, это шутка такая: из медицины на дороги? У нас же медицина уже на высшем уровне, никто ни в чем не нуждается, да?
В-шестых, мы так и продолжим смотреть ролики про «велике будівництво», в которых ничерта непонятно: ни где строится, ни что строится, ни сколько это в километрах, а только пиарится найвеличнишый?
В-седьмых, господи, ну, за что нам всё это: сколько выделено денег на бигборды и брендирование спецтехники цветами зеленского? Или без наклеечек не считается?
https://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=ibigdan&itemid=25201775 https://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=ibigdan&itemid=25201775 https://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=ibigdan&itemid=25201775