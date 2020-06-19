УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6634 відвідувача онлайн
Новини
2 272 33
законопроєкт (3552) гральний бізнес (281) Арахамія (1097) Слуга народу (2800)

До бюджету на 2020 рік закладено 7 млрд грн від грального бізнесу, - "слуга народу" Арахамія

До бюджету на 2020 рік закладено 7 млрд грн від грального бізнесу, -

Щоб отримати від грального бізнесу 7 млрд гривень, закладені в бюджеті на 2020 рік, законопроєкт про його легалізацію потрібно розглянути наступного тижня.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року ми можемо отримати близько 7 млрд гривень. Якщо ми хочемо ці 7 млрд гривень цього року, ми його повинні поставити раніше. Якщо ми не хочемо, свідомо від цього відмовляємося, тоді ми можемо це перенести на пізніше", - сказав Арахамія.

За його словами, проєкт закону повинні були почати розглядати сьогодні. Але через короткий робочий день в Раді, вирішили перенести розгляд на наступний тиждень.

"Основний план на сьогодні - наступного вівторка його почати, і десь там до четверга завершити", - уточнив Арахамія.

Він також повідомив, що до законопроєкту подали близько 3,5 тис. поправок.

Читайте також: Рада може цього тижня проголосувати за законопроєкт про гральний бізнес з 3,5 тис. поправок, - "слуга народу" Кравчук
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Ха-ха-ха. Украина разбогатеет на игорном бизнесе. Пенсионеры пойдут играть в рулетку - сразу все богатыми станут.
показати весь коментар
19.06.2020 23:17
+7
АРА-хамия кудесник ты наш-----народ сейчас,под вашим руководством,в глубокой финансовой жопе,где деньги взять на казино ??????????
показати весь коментар
19.06.2020 23:27
+4
Везде, в любом месте, где можно отбить игральные автоматы очень быстро.
показати весь коментар
19.06.2020 23:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И где в Украине будет новый Лас-Вегас.
показати весь коментар
19.06.2020 23:17 Відповісти
Везде, в любом месте, где можно отбить игральные автоматы очень быстро.
показати весь коментар
19.06.2020 23:22 Відповісти
АРА-хамия кудесник ты наш-----народ сейчас,под вашим руководством,в глубокой финансовой жопе,где деньги взять на казино ??????????
показати весь коментар
19.06.2020 23:27 Відповісти
Зачем Лас Вегас? Арахамия с Зеленским пусть и играют
показати весь коментар
19.06.2020 23:23 Відповісти
Криворогульный Вегас))))))
показати весь коментар
19.06.2020 23:31 Відповісти
Ха-ха-ха. Украина разбогатеет на игорном бизнесе. Пенсионеры пойдут играть в рулетку - сразу все богатыми станут.
показати весь коментар
19.06.2020 23:17 Відповісти
А мають виключно мусора багатіти? Чи кудой?
показати весь коментар
19.06.2020 23:21 Відповісти
ти вважаєш, що мусора багатіють, бо грають в рулетку?
показати весь коментар
19.06.2020 23:31 Відповісти
Я считаю что дурные вопросы Говорят только об уровне того кто их ставит
показати весь коментар
19.06.2020 23:34 Відповісти
ага, тобто ти дебіл. То йди, дебіле, звідки прийшов.
показати весь коментар
19.06.2020 23:35 Відповісти
Такие дебил если тебе отвечаю😜
показати весь коментар
19.06.2020 23:42 Відповісти
А чим би й ні...
показати весь коментар
19.06.2020 23:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RrPW9yGp0Nk
Кто главный врач в твоей психиатрической больнице?
показати весь коментар
19.06.2020 23:21 Відповісти
Тобі кращезнати, хто еже лікує. 😁
показати весь коментар
19.06.2020 23:23 Відповісти
А сколько в бюджет от штрафов заложено за дурантин?
показати весь коментар
19.06.2020 23:20 Відповісти
Уже сразу смешно... Остаётся легализовать
ещё наркотики и проституцию...
показати весь коментар
19.06.2020 23:21 Відповісти
Та да - як у цивілізованих
краінах. А дурні хай і далі сміються.
показати весь коментар
19.06.2020 23:25 Відповісти
Нина Лабунская,наркотики очевидно дерьмо,а вот легальная проституция и порнография(взрослая)-признак нормального устройства общества.Как и легальное короткоствольное оружие(вместе с законами,разрешающими его применение).
показати весь коментар
19.06.2020 23:27 Відповісти
дивуюсь чому досі не легалізовали - мабуть Аваков проти - наповненість гаманців мусорів критично впаде
показати весь коментар
22.06.2020 07:19 Відповісти
Добавьте ещё сколько же от легальной проституции и порнобизнеса,а там глядишь и от коррупции избавиться недолго!
показати весь коментар
19.06.2020 23:22 Відповісти
проституцією займатись чомусь заборонено, а народжувати дітей у чужі сім'ї - ні.
Країна абсурду (насправді ні - країна під окупацією)
показати весь коментар
22.06.2020 07:20 Відповісти
Ви, імбецили, з митниці не спромоглись податків набрати. Миші і там походу все з"їли. А там же клондайк.
показати весь коментар
19.06.2020 23:30 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25201775.html Где деньги, Зеленски?

До бюджету на 2020 рік закладено 7 млрд грн від грального бізнесу, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5690Парламент проголосовал за выделение 35 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом на дороги и мед оборудование. Пока что без конкретики: ни сколько именно из этих 35 млрд уйдёт на дороги, ни какие именно дороги. Сказано только, что и местного назначения, и государственного, а это даёт ещё больше места для манёвров с распилом бюджета.

Во-первых, вопрос, куда делись деньги из дорожного фонда? Сколько там их осталось? Топливный акциз же обещали направить в дорожный фонд, что пошло не так?

Во-вторых, вопрос, куда делись деньги из 3 млрд долларов от Газпрома, 35 млрд грн из которых зеленский уже до этого планировал выделить на дороги?

В-третьих, дороги местного назначения опять растворятся в тумане, а деньги уйдут слугам народа на местах, так?

В-четвертых, конец июня, а вы только сейчас выделяете деньги? То есть тендера не проведены, скоро дорожный сезон закончится, а про деньги на дороги только заговорили. Что строить то будем, дяди?

В-пятых, это шутка такая: из медицины на дороги? У нас же медицина уже на высшем уровне, никто ни в чем не нуждается, да?

В-шестых, мы так и продолжим смотреть ролики про «велике будівництво», в которых ничерта непонятно: ни где строится, ни что строится, ни сколько это в километрах, а только пиарится найвеличнишый?

В-седьмых, господи, ну, за что нам всё это: сколько выделено денег на бигборды и брендирование спецтехники цветами зеленского? Или без наклеечек не считается?

До бюджету на 2020 рік закладено 7 млрд грн від грального бізнесу, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5690



https://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=ibigdan&itemid=25201775 https://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=ibigdan&itemid=25201775 https://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=ibigdan&itemid=25201775
показати весь коментар
19.06.2020 23:38 Відповісти
Кстати, Юльке дело шили за то, что она Киотские деньги на пенсии потратила.
показати весь коментар
20.06.2020 08:52 Відповісти
Буде чим пояснювати лишні міліони в деклараціях: "виграв в рулєтку"
показати весь коментар
19.06.2020 23:30 Відповісти
А КАК ЖЕ ШКОЛЫ БЕЗ ТУАЛЕТОВ В ЗДАНИИ !!!???...
показати весь коментар
19.06.2020 23:37 Відповісти
Клоун и Ара хотят на казино зарабатывать.
показати весь коментар
19.06.2020 23:38 Відповісти
Суки.... зламані життя закладено теж у "бюджет" ???
показати весь коментар
19.06.2020 23:41 Відповісти
Чтоб зеленым гнидам эти кровавые бабки вышли кровавым поносом!
показати весь коментар
20.06.2020 02:48 Відповісти
збс.. наркоман сухумский)
показати весь коментар
20.06.2020 03:07 Відповісти
"Слуги"! Поменяйте своего "глашатая", пожалейте его.
показати весь коментар
20.06.2020 05:34 Відповісти
Снова в каждой подворотне по 3 игроных лохотрона откроют на одном квадратном метре .
показати весь коментар
20.06.2020 08:14 Відповісти
Ну однозначно нужно что то решать, ведь найти где поиграть может каждый желающий найти, это у нас запрет на игры, но онлайн казино Беларуссии https://casinoplayby.com/ https://casinoplayby.com/ casinoplayby для игры на реальные деньги доступны всем желающим в интернете.
показати весь коментар
07.07.2020 21:34 Відповісти
 
 