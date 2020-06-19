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В Україні працювали 80 тисяч нелегальних гральних автоматів, - голова фракції "СН" Арахамія

В Україні працювали 80 тисяч нелегальних гральних автоматів, - голова фракції

Ще кілька місяців тому в Україні працювали 80 тисяч нелегальних ігрових автоматів, які обслуговували 4 тисячі осіб.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"80 тисяч автоматів існувало лише кілька місяців тому, до того, як президент Зеленський сказав заборонити повністю. Нелегальні, всі повністю нелегальні. 80 тисяч, і в цьому було зайнято понад 4 тисячі осіб, щоб вам було зрозуміло", - сказав Арахамія.

За його словами, зараз практично всі зали ігрових автоматів закриті.

"Але це буде недовго. Ми всі чудово знаємо, що ще за Юлії Володимирівні було те ж саме. Спочатку закриття, потім поступове відкриття, потім кришування правоохоронними органами, і так далі. Тобто, їх необхідно легалізувати", - додав Арахамія.

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Топ коментарі
+5
А как же мощный и бессмертный министр Аваков?
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19.06.2020 23:25
+3
Некогда ему. Прибыль от игровых залов подсчитывает.
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19.06.2020 23:42
+2
теперь все будут арсенбарисыча
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19.06.2020 23:26
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А как же мощный и бессмертный министр Аваков?
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19.06.2020 23:25 Відповісти
Смертен, как и все.
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19.06.2020 23:27 Відповісти
Некогда ему. Прибыль от игровых залов подсчитывает.
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19.06.2020 23:42 Відповісти
теперь все будут арсенбарисыча
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19.06.2020 23:26 Відповісти
авакян раскололся
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19.06.2020 23:26 Відповісти
Да крепко взялись. Кто бы мог подумать что так сурово---Ой! Где ни сунься ----та замки висят, ленты поклеены, собаки и те стороной обходят! Ну нет у нас игры---сбылось!
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19.06.2020 23:28 Відповісти
Аваков, как ты мог просто так взять и уволить 4 тыс чел без выходного пособия ?
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19.06.2020 23:33 Відповісти
РАЗРЕШАЮ ЗЕБИТЬ НОГАМИ !)
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19.06.2020 23:39 Відповісти
ТАК ДОБАВЬ ЧТО БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ПРОРОССИЙСКИХ !!!
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19.06.2020 23:40 Відповісти
Главное, что никто не ответил, пока другие, лохи легально работали, налоги платили, а эти жили по своим законам.
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19.06.2020 23:40 Відповісти
ну это ж неплохо игровые автоматы, теперь будут легально. заплатил - и окучивай народ
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19.06.2020 23:42 Відповісти
Ще не народилися такі дурні щоб податки платити. До цього працювали нелегально і нікого не боялися. Тепер буде легально, більше точок, а податки всеодно не будуть платити.
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20.06.2020 00:00 Відповісти
ух ты, давно арахноида не было
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19.06.2020 23:49 Відповісти
Дивився Слабоду поки не почалась реклама і вимкнув. Нафіга вона мені.
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19.06.2020 23:53 Відповісти
От легализации игрового бизнеса экономика очень оживится. Бюджет треснет от поступлений....Можно ещё легализовать тяжёлые наркотики, рэкет, воровство, грабежи, угоны машин. фальшивомонетничество, заказные убийства. изнасилования, аферизм, госизмену....Страна расцветёт.... Столько рабочих мест. А кто-то говорил, что "слуги народа" - идиоты и бездари....
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19.06.2020 23:54 Відповісти
как только зебараны из шоблы слуг сброда открывают рты, сразу становится понятно, что чуваки явно сидят на какой то дури))))
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19.06.2020 23:55 Відповісти
Лучше бы он молчал.

Арахамия только что признался, что власть хотела бы закрыть игровые автоматы, но она не может, т.к. их крышует МВД, и власть готова сдаться и разрешить им делать это официально. Нормас ))
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19.06.2020 23:57 Відповісти
То есть, их необходимо легализовать" добавил Арахамия - если пьянку нельзя предотвратить ее нужно возглавить
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20.06.2020 00:46 Відповісти
Молодцы слуги, постепенно разгребают завалы которые в Украине годами никто не трогал а только наживался на крышевании и схемах( игорный бизнес не исключение)
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20.06.2020 01:18 Відповісти
Тут нещодавно один користувач в екстазі (чи під екстазі)))) ) перераховував "досягнення" зебільної влади, в тому числі, цитую: "Закрили нарешті гральні заклади по всій Україні (Петро з цим впоратись не міг)" То як, закрили?))))))))))
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20.06.2020 01:47 Відповісти
вона чё... так этому небритому и немытому все пофиг... его гондурас расчесанный беспокоит... экономика ему не нужна...
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20.06.2020 05:58 Відповісти
И как же теперь будет жить без такого бабла "лучший" министр Рюкзаков ???
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20.06.2020 07:08 Відповісти
Эта индустрия по всей стране разлагала полицию.
Сам факт, когда законы не выполняются без указки сверху - уничтожает чувство добра и зла.
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20.06.2020 07:23 Відповісти
При живому КМУ, СБУ, МВС, НАЦГВАРДІЇ ДБР, НАБУ, НАЗК, ОГП, ОПУ, ВР. І ніхто не бачив порушень закону щодо заборони. Де тоді пулічні будинки, які теж працюють на "дядю" а не на бюджет ?
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20.06.2020 07:54 Відповісти
а тепер підрахуйте скільки аваківська банда заробила за 6 років, враховуючи те що прибуток одного автомата мінімум 1000 в день
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20.06.2020 07:58 Відповісти
Если они не законны и власть даже знает их количество, они не изъяты, не уничтожены, менеджмент не оштрафован на шестизначные цифры, а хозяева не сидят.. Да потому что многие во власти в доле или сами заняты в "этом бизнесе". Так где наше реформированное МВД с Аваковым, где реформированная прокуратура, суды, СБУ, следственные органы - наверное тоже " в бизнесе" или в доле.. Все это может вызвать только возмущение. Государство только рассказывает сколько у нас незаконной добычи янтаря, коррупции на таможне, фальсификата лекарств и спиртного и т.д, контрабанды, незаконных игровых автоматов, коррупции в гос аппарате, медицине, полиции в судах, наличие не объемного количества оружия на руках включая очень модные сейчас гранаты и многом другом. ( и это я еще не упомянул что агентура агрессора и его пятая колонная в стране чувствует себя в 100 раз вольготнее патриотов Ну и на кой нам извините тогда "государство" если оно только то и делает , что рассказывает нам о том что у нас в стране бардак. На кой мы содержим за счет налогов всю эту армию правоохранителей и служб. Тьфу одним словом.
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20.06.2020 08:02 Відповісти
Они вроде все нелегальные.
Или только 80 000?
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20.06.2020 08:30 Відповісти
а не проще авакова звільнити і притянути до відповідальності,за ці 80 тис і кришування???? про це арахмія не подумав?
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20.06.2020 09:00 Відповісти
Тролеферма проти легалізації грального бізнесу, бо фінансується за рахунок нелегальної ігорки, що розцвіла при верховному кришувателі *****.
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22.06.2020 09:45 Відповісти
 
 