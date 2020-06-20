Правоохоронці посідають друге місце серед держслужбовців за кількістю захворювань на коронавірус, - Геращенко про виділення коштів для МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, для чого потрібно збільшувати фінансування правоохоронних органів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Заступник міністра зазначив: "Сьогодні на бюджетному комітеті Ради розглядалося питання про виділення 2,7 млрд грн на доплати поліцейським, рятувальникам, нацгвардійцям і прикордонникам із так званого короновірусного фонду бюджету.

Доплати в розмірі 50% від посадових окладів мають отримати 87 000 співробітників структур МВС.

Зокрема, їх мають отримати 67 000 поліцейських, які щодня контактують зі значною кількістю людей на вулицях і в робочих приміщеннях.

Член бюджетного комітету, депутат від фракції "Голос", виступив із різкою критикою виділення коштів на мотивацію поліцейських, які ризикують своїм здоров'ям і життям разом із лікарями, стоячи на передньому рубежі боротьби з короновірусом.

Мовляв, навіщо заохочувати поліцейських, які б'ють людей на мітингах.

Я нагадав депутату від "Голосу" про те, що після медиків співробітники структур МВС перебувають на другому місці щодо захворюваності серед держслужбовців (станом на вчора - 681 хворий поліцейський, прикордонник, гвардієць, рятувальник і 180 членів їхніх родин).

Я також нагадав депутату від "Голосу" й іншим його колегам, що робота поліцейських, рятувальників, гвардійців, прикордонників - це щоденний ризик втратити своє життя і здоров'я. І не треба всіх гребти під одну гребінку. У поліції є як герої, так і ті, за чиї вчинки буває соромно.

Але не можна своїми діями демотивувати та руйнувати роботу правоохоронної системи.

Попри жорстку критику бюджетний комітет парламенту підтримав ініціативу МВС, і 87 000 співробітників структур МВС отримують доплати до своєї зарплати. "За" - 16 голосів, "проти" - 2, "утримався" - 1.

І я вдячний всім депутатам, хто підтримав рішення щодо мотиваційного пакету для правоохоронців, які борються пліч-о-пліч із медиками".

Геращенко продовжив: "Це було про хороше. А тепер про погане.

Сьогодні (19 червня. - Ред.) в Дніпрі під час затримання грабіжника, якого підозрюють у викраденні 4 мільйонів гривень, від двох вогнепальних поранень загинув старший лейтенант поліції Дарвін Потуданський, 1990 року народження.

Дивіться також: Поліцейський загинув у Дніпрі під час затримання підозрюваного у розбійному нападі, - Нацполіція. ФОТО

Стікаючи кров'ю, він встиг допомогти своїм товаришам обеззброїти і надіти наручники на злочинця.

Тож доплати, пане депутате, члене бюджетного комітету від фракції "Голос", одержать не 67 000, а 66 999 поліцейських...

На фото загиблий 30-річний старший лейтенант Дарвін Потуданський.









Його посадовий оклад був 7 тис. грн. З премією - близько 13 тисяч гривень.

Якби Дарвін не загинув під час затримання злочинця, він би отримав надбавку з фонду щожо боротьби з короновірусом у 3 500 грн на місяць.

Співробітники поліції разом зі слідчими ДБР встановлюють усі деталі трагедії. Подробиці будуть незабаром.

А дніпровські оперативники всю ніч встановлювали і затримували інших членів банди, озброєних грабіжників, поки вся Україна налаштовувалась на сон…"