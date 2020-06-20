УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10223 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 608 39
карантин (18171) Нацполіція (14880) Геращенко Антон (935) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Правоохоронці посідають друге місце серед держслужбовців за кількістю захворювань на коронавірус, - Геращенко про виділення коштів для МВС

Правоохоронці посідають друге місце серед держслужбовців за кількістю захворювань на коронавірус, - Геращенко про виділення коштів для МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, для чого потрібно збільшувати фінансування правоохоронних органів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Заступник міністра зазначив: "Сьогодні на бюджетному комітеті Ради розглядалося питання про виділення 2,7 млрд грн на доплати поліцейським, рятувальникам, нацгвардійцям і прикордонникам із так званого короновірусного фонду бюджету.

Доплати в розмірі 50% від посадових окладів мають отримати 87 000 співробітників структур МВС.

Зокрема, їх мають отримати 67 000 поліцейських, які щодня контактують зі значною кількістю людей на вулицях і в робочих приміщеннях.

Член бюджетного комітету, депутат від фракції "Голос", виступив із різкою критикою виділення коштів на мотивацію поліцейських, які ризикують своїм здоров'ям і життям разом із лікарями, стоячи на передньому рубежі боротьби з короновірусом.

Мовляв, навіщо заохочувати поліцейських, які б'ють людей на мітингах.

Я нагадав депутату від "Голосу" про те, що після медиків співробітники структур МВС перебувають на другому місці щодо захворюваності серед держслужбовців (станом на вчора - 681 хворий поліцейський, прикордонник, гвардієць, рятувальник і 180 членів їхніх родин).

Я також нагадав депутату від "Голосу" й іншим його колегам, що робота поліцейських, рятувальників, гвардійців, прикордонників - це щоденний ризик втратити своє життя і здоров'я. І не треба всіх гребти під одну гребінку. У поліції є як герої, так і ті, за чиї вчинки буває соромно.

Але не можна своїми діями демотивувати та руйнувати роботу правоохоронної системи.

Попри жорстку критику бюджетний комітет парламенту підтримав ініціативу МВС, і 87 000 співробітників структур МВС отримують доплати до своєї зарплати. "За" - 16 голосів, "проти" - 2, "утримався" - 1.

І я вдячний всім депутатам, хто підтримав рішення щодо мотиваційного пакету для правоохоронців, які борються пліч-о-пліч із медиками".

Геращенко продовжив: "Це було про хороше. А тепер про погане.

Сьогодні (19 червня. - Ред.) в Дніпрі під час затримання грабіжника, якого підозрюють у викраденні 4 мільйонів гривень, від двох вогнепальних поранень загинув старший лейтенант поліції Дарвін Потуданський, 1990 року народження.

Дивіться також: Поліцейський загинув у Дніпрі під час затримання підозрюваного у розбійному нападі, - Нацполіція. ФОТО

Стікаючи кров'ю, він встиг допомогти своїм товаришам обеззброїти і надіти наручники на злочинця.

Тож доплати, пане депутате, члене бюджетного комітету від фракції "Голос", одержать не 67 000, а 66 999 поліцейських...

На фото загиблий 30-річний старший лейтенант Дарвін Потуданський.

Правоохоронці посідають друге місце серед держслужбовців за кількістю захворювань на коронавірус, - Геращенко про виділення коштів для МВС 01


Його посадовий оклад був 7 тис. грн. З премією - близько 13 тисяч гривень.

Якби Дарвін не загинув під час затримання злочинця, він би отримав надбавку з фонду щожо боротьби з короновірусом у 3 500 грн на місяць.

Співробітники поліції разом зі слідчими ДБР встановлюють усі деталі трагедії. Подробиці будуть незабаром.

А дніпровські оперативники всю ніч встановлювали і затримували інших членів банди, озброєних грабіжників, поки вся Україна налаштовувалась на сон…"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Да, это горе. Если вымрут - некому будет коррупцию охранять.
показати весь коментар
20.06.2020 00:39
+13
менты никого не проверяют.
Огромное кол-во людей не соблюдают карантин или работают с нарушениями, и где стражи порядка?? но бабла им надо выделить.

Кстати, какая ср. зарплата врача? В районе 5 тыс. грн?
А мента?? От 15? так кому надо поднять зарплату?
показати весь коментар
20.06.2020 00:45
+12
А почему обычные граждане денег не получают за то, что инфицировались ? Ментам платят за ковид, медикам платят, а граждан обдирают как липку, штрафами, за то, что они еще не заразились, а только вероятность такая возможна в будущем.Лишили возможности заработать, детей лишили образования, всех лишили медицинской помощи, один ковид лечат, носятся с ним , как с писаной торбой. Платите и гражданам за заражение, они тоже налогоплательщики, хоть так бы заработали в эти трудные времена.
Прям злочинне угруповання, медики с полицией, спелись и пилят бюджет миллиардами, а простых людей обложили грабительскими штрафами, и масками в жару мордуют.
показати весь коментар
20.06.2020 00:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, это горе. Если вымрут - некому будет коррупцию охранять.
показати весь коментар
20.06.2020 00:39 Відповісти
выделить мани мани, это святое, на это слуги мастера.
показати весь коментар
20.06.2020 00:42 Відповісти
"И я благодарен всем депутатам, кто поддержал решение о мотивационном пакете для правоохранителей борющихся плечо у покус вместе с медиками". - ЩО?Источник:https://censor.net/n3203228
показати весь коментар
20.06.2020 00:44 Відповісти
681 заболевший полицеймейский
показати весь коментар
20.06.2020 08:09 Відповісти
в полиции есть как герои так и те, за чьи поступки бывает стыдно,ю.
Источник: https://censor.net/n3203228
показати весь коментар
20.06.2020 08:10 Відповісти
Слуги черта авакова.
показати весь коментар
20.06.2020 12:05 Відповісти
фокус-покус
показати весь коментар
20.06.2020 08:14 Відповісти
менты никого не проверяют.
Огромное кол-во людей не соблюдают карантин или работают с нарушениями, и где стражи порядка?? но бабла им надо выделить.

Кстати, какая ср. зарплата врача? В районе 5 тыс. грн?
А мента?? От 15? так кому надо поднять зарплату?
показати весь коментар
20.06.2020 00:45 Відповісти
За що мусорам, а не лікарям, надбавки? Що вони взагалі роблять такого відповідального не за зарплатню?
показати весь коментар
20.06.2020 00:45 Відповісти
А почему обычные граждане денег не получают за то, что инфицировались ? Ментам платят за ковид, медикам платят, а граждан обдирают как липку, штрафами, за то, что они еще не заразились, а только вероятность такая возможна в будущем.Лишили возможности заработать, детей лишили образования, всех лишили медицинской помощи, один ковид лечат, носятся с ним , как с писаной торбой. Платите и гражданам за заражение, они тоже налогоплательщики, хоть так бы заработали в эти трудные времена.
Прям злочинне угруповання, медики с полицией, спелись и пилят бюджет миллиардами, а простых людей обложили грабительскими штрафами, и масками в жару мордуют.
показати весь коментар
20.06.2020 00:53 Відповісти
так они все в масках всегда ходят. как они заражаются то? на службе? значит выпороть командиров и навести порядок. дома? а при чем тут МВД тогда? нипанятна
показати весь коментар
20.06.2020 00:56 Відповісти
Від Вас такого не очікував ! Лайк .
показати весь коментар
20.06.2020 04:16 Відповісти
почему?
показати весь коментар
20.06.2020 07:45 Відповісти
Песня про пандемию Ковида.
https://www.youtube.com/watch?v=j83QVJVG2Vg
показати весь коментар
20.06.2020 00:58 Відповісти
обнять и плакать
показати весь коментар
20.06.2020 01:02 Відповісти
Антоніну?
показати весь коментар
20.06.2020 22:50 Відповісти
"правоохоронців"
показати весь коментар
21.06.2020 17:55 Відповісти
Зе боится народа Украины потому берёт в долг у мвф и бросает эти средства на полицаев.
показати весь коментар
20.06.2020 01:04 Відповісти
зарплата лікаря 5тис
зарплата поліцая 15 тис
гепайте мудрий нарід і надалі - вони це заслужили
показати весь коментар
20.06.2020 01:15 Відповісти
У лікаря НЕМАЄ статусу "держслужбовець"
А у антохі і його поліцаїв Є.
показати весь коментар
20.06.2020 08:17 Відповісти
Мусора и слуги совсем оборзели
показати весь коментар
20.06.2020 01:55 Відповісти
В Україні відсутні правоохороннці за визначенням !
показати весь коментар
20.06.2020 04:17 Відповісти
Нє,Тоха.Цифра захворюваності на ковідку в нашій країні прямо пропорційна до кількості проведених тестів.
І не зрозуміло,чому медики не отримують надбавку,а мєнтам з фонду такий подарунок ?
А може і продавцям в магазинах і аптеках трошки грошенят з фонду відсипати ?-Вони точно контактують з набагато більшою кількістю людей.
показати весь коментар
20.06.2020 05:24 Відповісти
Я напомнил депутату от "Голоса", о том, что после медиков, сотрудники структур МВД, находятся на втором месте по заболеваемости среди госслужащих - по состоянию на вчера - 681 заболевший полицеймейский, пограничник, гвардеец, спасатель и 180 членов их семей.Источник: https://censor.net.ua/n3203228
Ххххххххххххххххххх
А я в свою очередь хочу спросить у неуважаемого сурла Геращенко: а сколько зараженньіх короновирусом врачей? А сколько зараженньіх ментов умерло от "короньі" и сколько врачей?
А имя Иван Гайда тебе, к сожалению здоровьем пьішащий Геращенко, тебе, суке, о чем-то говорит?
И последний вопрос: почему тьі, козел, не до сих пор не заразился и не сдох, тварь?
показати весь коментар
20.06.2020 06:24 Відповісти
Дают премии не за бардак а за порядок. Если у кого порядок с ковидом то в ВСУ. А так это выглядит как поощрение за заражние. У кого больше зараженых тому и платят. Ясно для чего ковид нужен?
показати весь коментар
20.06.2020 06:50 Відповісти
А де ви їх взагалі бачили. Ці сцикуни сидять по норам. От реально. Я за час карантину, у місті, бачив їх може два рази....А, суки. зарплатню і надбавки получають.
показати весь коментар
20.06.2020 07:17 Відповісти
(но врачи - не госслужащие!) Никто им статус госслужащие не давал.
показати весь коментар
20.06.2020 07:33 Відповісти
а где деньги взять, антон? в тумбочке?
шо ты шо твой аваков - по-ть в фейсбуке герои, а как доходит до дела - то берем деньги в бюджете
показати весь коментар
20.06.2020 08:03 Відповісти
так мусаров розвелось як собак нєрєзаних - ото яку б статістіку не візьми, вони там в перших рядах - по вбивствам, згвалтуванням, грабєжам, корупції. Странно, чого вони не перші по колічеству заболєвших - ма'ть тому шо контактіруют з людьми гумовими кийками та ногами б'ють лежачих.
показати весь коментар
20.06.2020 08:06 Відповісти
Если бы Дарвин сегодня не погиб при задержании преступника он бы получил надбавку из фонда по борьбе с короновирусом в 3500 гривен в месяц. Источник: https://censor.net/n3203228
*** прємія Дарвіна
показати весь коментар
20.06.2020 08:13 Відповісти
який бюджет МВС і МОЗу? в ментів штати роздуті нехай набирають вільнонайманих працівників
показати весь коментар
20.06.2020 08:42 Відповісти
Не хабарем єдиним існує українська мусарня. Іноді трапляється й таке ДОРОГІ поліцаї.
показати весь коментар
20.06.2020 08:46 Відповісти
В усіх країнах проти поліції--хабарникі,бандити, злодії,шахраї і інша наволоч. Законослухняний громадянин до поліції відноситься з розумінням. Але ж ті порушникі нахабніше і кричать в одрес поліції і їм вона не потрібна,бо грабувать і вбивать їм буде простіше. Все не так просто з цим питанням.Але явне одне--кричать більше порушникі.
показати весь коментар
20.06.2020 09:03 Відповісти
Забыли про первые эшелоны борцунов - судьи, прокуроры, СБУ и прочая срань...
показати весь коментар
20.06.2020 09:59 Відповісти
это называется приплатите и мы будем дубинками добивать митингующих
показати весь коментар
20.06.2020 10:35 Відповісти
хай ідуть наХ... слідом за тобою, всерівно ніхера не роблять під твоїм керівництвом авакінської сраки!
показати весь коментар
20.06.2020 12:05 Відповісти
Это манипуляция: полицейских чаще тестируют, поэтому зараженных выявляют чаще. Почему бы тогда кондукторам не повысить зарплату, они ведь тоже контактируют с большим количеством народа, и кассирам.
показати весь коментар
20.06.2020 13:05 Відповісти
Прикрывать свои "рюкзачки" погибшими -это позор!
Рюкзакова в тюрьму.
показати весь коментар
20.06.2020 14:57 Відповісти
Антошка, а ти точно не кацап? Бо лапшу вішаєш чисто як москаль.
показати весь коментар
21.06.2020 09:03 Відповісти
 
 