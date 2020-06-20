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Білорусь (7840) затримання (4313)

Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі. ФОТО

Етап збору підписів для потенційних кандидатів у президенти Білорусі закінчився 19 червня. Кандидати в президенти закликали людей виходити на виборчі пікети і ставити свої підписи.

Під час одного з "ланцюгів солідарності" з опозицією та ув'язненими владою опозиціонерами було затримано кореспондентку Радіо Свобода Олександру Динько та відеооператора Андрія Рабчика, передає Цензор.НЕТ.

Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі 01
Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі 02

Затримання в Мінську

Читайте також: Якщо я поведуся демократично, у мене шанс втратити країну взагалі, - Лукашенко

Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі 03

Гродно 

Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі 04

Затримання в Гомелі

Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі 05

Затримання у Вітебську
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Топ коментарі
+34
Мы тоже заинтересованы в свободной, самостоятельной и демократичной европейской Украине.
И потому >>>

Слава Украине!
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20.06.2020 02:09
+18
Люди в Беларуси изменились, уже стали друг друга защищать - не как в РФ только снимать и кричать "позор".
В Молодечно люди отбили у ОМОНа парня.
https://twitter.com/belamova/status/1274059904660246528
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20.06.2020 02:15
+17
Дай Бог, чтобы не стала. Украина - заинтересована в демократичной, европейской, свободной Беларуси.
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20.06.2020 02:07
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Сторінка 2 з 2
Поедь в Белоруссию и посмотри как люди живут и какие дороги и какой порядок .В Украина нищая по сравнению с Белоруссию.А если ещё посчитать долги МВФ в миллионах,то Украина это полная нищета.А Белорусси никому не должны.
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20.06.2020 09:23 Відповісти
Ууууу, а какие долги у США! Вот какая страна самая нищая в мире! Откуда вы такие тронутые беретесь?
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20.06.2020 10:59 Відповісти
И как там люди живут? Минималка меньше чем в Украине, средняя зарплата почти такая же как в Украине. Но при этом цены на большинство продуктов выше чем в Украине. Насчет долгов - Беларусь закредитована Китаем и Рашей довольно плотно.
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20.06.2020 11:21 Відповісти
Международный долг Беларуси на сегодняшний день 17 млд.долларов,это притом что были дешевая нефть,газ и кредиты из России.Теперь халява кончилась,Лука будет дербать собственное население,если не свалят.Похоже что не свалят,значит плюнуть и забыть,как и в отношении России.Хотят жить рабами и в говне пусть живут только в пределах своих концлагерей.
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05.07.2020 17:20 Відповісти
Давно ли ты было в Беларуси троляка?
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20.06.2020 12:06 Відповісти
Ты что мордобой за достиженияя считаешь ? Это анархия и беззаконие.У тебя в голове каша.
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20.06.2020 09:26 Відповісти
хто не скаче той москаль !
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20.06.2020 08:02 Відповісти
белорусы сидят в гавне и шепчат - не шевелитесь а то волна пойдет и захлебнемся
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20.06.2020 08:04 Відповісти
Это беларуские шариёвцы - задерживайте.
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20.06.2020 08:34 Відповісти
bamr
@bamr69

Лукашенко приказал выводить деньги из российских банков.

Договариваться с белорусским президентом едет глава МИД Сергей Лавров.
Кремль грозит ответными мерами.
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20.06.2020 08:35 Відповісти
Куда его в колхоз на прополку картошки?https://images.cnscdn.com/images/6/a/7/5/6a75e581ead3bc97eefd4798a7e1c5bd/original.jpg
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20.06.2020 08:38 Відповісти
Ты мудак советский.Президент исполняет волю народа.И как он исполняет оценивает народ.Украина свободная страна-митинги,шествия,мордобой в парламенте,свободная пресса и защита от таких как хитрозачесаный двумя сроками президентства.Беларусь сильно отравлена советами,не смотря на наличие населения бывшей Западной Беларуси.Лука заинтересован в нищете населения,нищими за подачки легко управлять,главное побольше патриотической риторики.
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20.06.2020 08:47 Відповісти
Відколи у бульбашів з"явилась поліція, а не міліція? Вже що і КГБ нема? Як так далі піде то не змінним залишиться тільки президент совхозу.
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20.06.2020 08:53 Відповісти
В колхозе Беларусь нового ничего не будет,пока Беларусь является колхозом.
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20.06.2020 09:16 Відповісти
Мені подобаються радники з білорусії які радять що робити нам і не знають що робити в своєму совхозі..Живе Беларусь тільки живе чомусь вільно тільки в Україні.
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20.06.2020 09:31 Відповісти
Не говори, надеюсь в вашем колхозе, дороги хоть не такие же разбитые, как у нас?
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20.06.2020 11:45 Відповісти
Нельзя так говорить,российские танкисты скажут спасибо за вашу дорогу,вы бы от Московии лучше бы отгораживались,а не щекотали им трусы.
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20.06.2020 12:03 Відповісти
Так всякие добропожелатели топят за газпромовца какого-то.
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20.06.2020 12:07 Відповісти
ПТН -ПНХ добродій
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20.06.2020 20:54 Відповісти
Твоя дорога веде в гулаг. а ти дебіл цього не розумієш бо відсутній орган розуму .
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20.06.2020 20:43 Відповісти
. от уж эти маргиналы.
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20.06.2020 21:14 Відповісти
привыкли ездить по г@вну
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20.06.2020 21:16 Відповісти
Ти навіть не уявляєш куди тобі треба йти по твоїй дорозі. Ти йди бажано на йух і не оглядайся бульбашик.
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20.06.2020 21:23 Відповісти
Хохол, запомни, бульбашом бульбаша может назвать только бульшаш.
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20.06.2020 19:45 Відповісти
На тебе і твого піджуйловного дояра я кер поклав бульбашик. Обирай луку і не лізь в Україну.ЛАЙНО БЕЗМОВНЕ.
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20.06.2020 20:06 Відповісти
Який ти білорус якщо мови не знаєш? Ти бульбаш смердючий від кеотрого тхне ******
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20.06.2020 20:09 Відповісти
Адкуль ты, мудак, ведаеш, чаго я не ведаю? Я з табой на адным гектары сраць не сяду. Ты альбо дурань, альбо ілгун. ПНХ!
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20.06.2020 21:37 Відповісти
Я тебе ************* на свій гектар срать не звав.Ти *********** вдерлось на мою землю у Криму і Донбасі ще права качаєш падло. Ти посібник окупанта
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20.06.2020 22:03 Відповісти
Приём окончен. Мне пох на твои высеры. Лечи башку, болезный, может это поможет:
https://charter97.org/ru/news/
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20.06.2020 22:12 Відповісти
Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі - Цензор.НЕТ 8284
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20.06.2020 09:27 Відповісти
Мог бы старый хрыч глазки с картошки по убирать и не лезть в политику.
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20.06.2020 09:39 Відповісти
Лукашенко отказался платить дань КГБ-шникам и те расшатывают "русскую весну" в беларуси.


А здесь, на форуме, на Лукашенку кукарекают ольгинцы и тупое быдло.
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20.06.2020 10:05 Відповісти
Напомню, что в Украине год назад прошли выборы и сменилась власть.
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20.06.2020 10:38 Відповісти
Таких нужно в формалин и сохранять для потомства!
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20.06.2020 11:56 Відповісти
Людина на ставці, що з нього візьмеш...
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20.06.2020 12:57 Відповісти
Кароче!
Да насрать Бацьке на берорусскую оппозицию, и него истерика и подозрение что Расия его спихнуть хочет!
А эти "аресты" - так, для порядка!
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20.06.2020 11:57 Відповісти
Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі - Цензор.НЕТ 8964
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20.06.2020 12:24 Відповісти
лука- *****! ла-ла-ла-ла-ла-ла!
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20.06.2020 13:17 Відповісти
молодец бацька, научи и нашу страну как обращаться с быдлом и маргиналами, которые набухаются у ходят по Киеву от офиса к офису во главе с убийцей.
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20.06.2020 17:39 Відповісти
это ты про шествие педофилов шария ?
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20.06.2020 20:40 Відповісти
Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі - Цензор.НЕТ 6157
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21.06.2020 15:42 Відповісти
Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі - Цензор.НЕТ 1414
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21.06.2020 15:44 Відповісти
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