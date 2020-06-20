Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі. ФОТО
Етап збору підписів для потенційних кандидатів у президенти Білорусі закінчився 19 червня. Кандидати в президенти закликали людей виходити на виборчі пікети і ставити свої підписи.
Під час одного з "ланцюгів солідарності" з опозицією та ув'язненими владою опозиціонерами було затримано кореспондентку Радіо Свобода Олександру Динько та відеооператора Андрія Рабчика, передає Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+34 Harry Houdini b9a3d7b9
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+17 Alexander Kravchenko
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@bamr69
Лукашенко приказал выводить деньги из российских банков.
Договариваться с белорусским президентом едет глава МИД Сергей Лавров.
Кремль грозит ответными мерами.
https://charter97.org/ru/news/
А здесь, на форуме, на Лукашенку кукарекают ольгинцы и тупое быдло.
Да насрать Бацьке на берорусскую оппозицию, и него истерика и подозрение что Расия его спихнуть хочет!
А эти "аресты" - так, для порядка!