"Європейська солідарність" визначиться із кандидатом на посаду мера Києва в серпні, - Гончаренко. ВIДЕО

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко розповів про свої амбіції на місцевих виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Відповідаючи на запитання, чому в Києві так багато його реклами і чи не означає це, що він баллотуватиметься на мера Києва, Гончаренко заявив: "Це означає, що наша політична команда, "Європейська солідарність" заявляє певну політичну позицію. Ми в Києві - партія номер один щодо підтримки людей, і за це дуже вдячні киянам. І ми починаємо презентувати свою програму. Безумовно, це пов'язано з місцевими виборрамі. І ми вважаємо, що саме на місцевих виборах має початися процес очищення України від команди Зеленського і від всієї цієї влади, яка показала свою цілковиту профнепридатність за рік і веде Україну просто в прірву. Тому не можна допустити, щоб той хаос, який панує на центральному рівні, опустився ще й на місцевий рівень. По-друге, ми маємо продемонструвати Зеленському, і це насамперед має зробити Київ як столиця держави, що та політика, яку він проводить, не має підтримки людей".

Щодо того, чи буде він висуватися, Гончаренко заявив, що згідно із законодавством висування кандидатів відбуватиметься у серпні, і тоді партія визначиться зі своїм кандидатом.