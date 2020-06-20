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Київ (19120) Гончаренко (484)

"Європейська солідарність" визначиться із кандидатом на посаду мера Києва в серпні, - Гончаренко. ВIДЕО

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко розповів про свої амбіції на місцевих виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Відповідаючи на запитання, чому в Києві так багато його реклами і чи не означає це, що він баллотуватиметься на мера Києва, Гончаренко заявив: "Це означає, що наша політична команда, "Європейська солідарність" заявляє певну політичну позицію. Ми в Києві - партія номер один щодо підтримки людей, і за це дуже вдячні киянам. І ми починаємо презентувати свою програму. Безумовно, це пов'язано з місцевими виборрамі. І ми вважаємо, що саме на місцевих виборах має початися процес очищення України від команди Зеленського і від всієї цієї влади, яка показала свою цілковиту профнепридатність за рік і веде Україну просто в прірву. Тому не можна допустити, щоб той хаос, який панує на центральному рівні, опустився ще й на місцевий рівень. По-друге, ми маємо продемонструвати Зеленському, і це насамперед має зробити Київ як столиця держави, що та політика, яку він проводить, не має підтримки людей".

Щодо того, чи буде він висуватися, Гончаренко заявив, що згідно із законодавством висування кандидатів відбуватиметься у серпні, і тоді партія визначиться зі своїм кандидатом.
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Топ коментарі
+25
Не раздирайте голоса!
Договаривайтесь с Клычем !
иначе пролезет ЗЕльоная плесень
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20.06.2020 02:06
+16
Дубинский не нужен в Киеве
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20.06.2020 03:48
+13
Найди мне место в Украине, где на сейчас поддержка зеленых шмарлей больше, чем у Пети) у Пети хоть есть какая-то электоральная база, которая будет поддерживать его в любом случае,
даже у ******** и опзж есть 20% имбицилов, а у зелени такого нету, люди по приколу проголосовали, теперь извиняются, была поддержка и стерлась в ноль, нет ни поддержки, ни постоянной электроальной базы, не предоставляет он никаких ценностей, за которые люди готовы пойти за ним, полное ничтожество
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20.06.2020 03:05
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Шо опять Свинарчука из корпорации Богдан?
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20.06.2020 07:54 Відповісти
не, тебя, плесень , поставим. Ты ж когда при памперсе еще очень даже боец
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20.06.2020 08:43 Відповісти
До речі, про Свинарчуків... Чому не сидять свинарчуки? Зеленський вже рік як президент.
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20.06.2020 09:11 Відповісти
Хто від ЄС не пішов - він відтягне від Кличка 5-7% голосів,які можуть стати аирішальними у боротьбі з представником МН. Вибори у ВР мало чому навчили
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20.06.2020 08:01 Відповісти
Я думаю с Кличко Порох порешает!
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20.06.2020 08:06 Відповісти
Гончаренко поздравляю с профессиональным праздником "Днём Медсестры",только благодаря мед братьям украинцы меньше болеют
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20.06.2020 08:10 Відповісти
Гончаренко

Рік тому "зелений вірус" некомпетентності захопив центральну владу. Протягом року він зсередини підточує сили країни і наближає її до хаосу. Зухвалі волюнтаристські лозунги про "кінець епох" так і не були втілені в життя. Натомість, суверенність держави, яку ми будували роками і відстоювали на Сході, дала тріщини.

Цієї осені вірус може перекинутися на місцеву владу.

Центральним полем боротьби буде Київ. Столиця ― це місто, з якого починається Україна. Символічне для кожного українця. Тому сюди будуть спрямовані найбільші сили тих, кому хочеться за будь-яку ціну осквернити його. Наше завдання просте. Не дати цьому статися.

Місцеві вибори в Києві ― це, по суті, референдум недовіри Зеленському. Звідси починалися українські революції. Отже, восени з Києва почнеться очищення влади від "зелені".

Зеленими в Києві мають бути тільки каштани.
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20.06.2020 08:12 Відповісти
Кличко - самый позорный мер за всю историю.
Что бы предотвратить дальнейшее превращение города в каменные джунгли, придется договариваться с Юлькой и поддерживать ее Томенко.
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20.06.2020 08:12 Відповісти
Самый позорный мэр,это Леня/космос/еапкоман.А Юльке,этой армянке,давно уже ничего не светит.Бегает,как шавка вдоль корыта,а ее все пинают.Ее поезд давно ушёл,один дымок от него остался.Пусть у чебя в Днепре шарится.Впрочем ее и оттуда Беня пинком под зад выгнал.
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20.06.2020 08:17 Відповісти
Если Жулькин выпердыш победит мне жаль будет Киева и киевлян. Это как раз тот случай когда живые позавидуют мертвым!
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20.06.2020 08:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lLsTpHgbWaU С ЗОЛОТЫМ ЧЛЕНОМ
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20.06.2020 08:59 Відповісти
Виталик останется мэром. Уже практически очевидно. Не потому, что умный и красноречивый, а потому, что нет соперников. А ЕС лучше вообще никого не выдвигать, что бы лишний раз не светить миниатюрным рейтингом.) Типа поддержать Виталика, если конечно он сам не открестится от такой поддержки.))
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20.06.2020 08:23 Відповісти
У ЕС сейчас самый высокий рейтинг по Киеву как и по всей Украине. Кстати судилище над Порохом показало какой у него маленький рейтинг!
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20.06.2020 08:32 Відповісти
По миру кстати у ЕС тоже самый высокий рейтинг. Выше по-моему только у Майкла Джексона. Но это не точно!
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20.06.2020 09:02 Відповісти
маленький - то у клована, а может его Мандель и вовсе огтгрызла, чтоб не доставался никому
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20.06.2020 08:45 Відповісти
Это замаскированное парашинское чмо до сих пор вякает?
И Кондитер хочет, что его защищали. Хрен...
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20.06.2020 08:31 Відповісти
Кондитер в защите альтернативно ориентированных не нуждается. Так, что не напрягай попу
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20.06.2020 08:46 Відповісти
а можешь раскрыть свой тезис? интересна мотивация
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20.06.2020 09:45 Відповісти
Кондитер выпестовал элитную коррупцию.
Кондитер заселил власть своими хиртожопыми соплеменниками -
для украинцев места остались только на фронте.
Кондитер страну на военные рельсы не перевел - зато произошли гешефты.
Этот список можно долго продолжать.
п.с.
"Армия, мова, віра"?
Это ему, безусловно, зачтется в плюс.
Хотя понятно, что это был всего лишь пиар...
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20.06.2020 09:52 Відповісти
а можно не просто слова а конкретные факты?
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20.06.2020 09:57 Відповісти
давай я начну. подискутируем

1. "Кондитер выпестовал элитную коррупцию" - не согласен. слово "выпестовал" означает вырастил. т.е. до него элитная коррупция находилась в зачаточном состоянии. т.е. ты хочешь сказать что при овоще коррупции (элитной) практически небыло?
2. "Кондитер заселил власть своими хиртожопыми соплеменниками " - согласен. и это правильно. потому что Порошенко - украинец.
3. "Кондитер страну на военные рельсы не перевел" - что ты имеешь ввиду? военное положение и всеобщая трудовая повинность? а как тогда провести выборы? а как быть с тем что попытка локального ввода ограниченного варианта ВП вызвала массу гневных воплей внутри страны?
4. "зато произошли гешефты." - не понимаю гнева. Гешефт - выгодная сделка. Какой смысл в невыгодных сделках? Не понимаю криминала.

У меня четкое ощущение что ты просто разговариваешь лозунгами не понимая ни сути ни смысла. Возможно я ошибаюсь и ты сможешь все-таки ответить на мою просьбу не используя предвыборные штампы образца 2019 года
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20.06.2020 10:05 Відповісти
ти не помиляєшся
А мені - бридко за ту брехню на форумі. І я її крию спамом.
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20.06.2020 10:22 Відповісти
Речь Порошенко на суде ВАС НИКТО НЕ БОИТСЯ

https://youtu.be/giTIP0SoME4
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20.06.2020 08:31 Відповісти
Понравилось выступление. Все выверено, театрально, пафосно, наиграно... Одним словом - профи. Не зря удается 30 лет быть во власти, мошну набивать. Он как в свое время Микоян - "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича"
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20.06.2020 10:22 Відповісти
Знову цей слизняк, Льошка-флюгер понти ганяє.
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20.06.2020 08:47 Відповісти
Регионалы были жулики, а это тогда кто?
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20.06.2020 08:48 Відповісти
"Європейська солідарність" визначиться із кандидатом на посаду мера Києва в серпні, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7200
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20.06.2020 08:52 Відповісти
Какие мозги - такие и "речи"
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20.06.2020 10:45 Відповісти
с него хоть поржать можно
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20.06.2020 09:11 Відповісти
"Як Коломойський руками Дубінського лізе до ДП "Антонов"." Розслідування.https://espreso.tv/news/2020/06/20/yak_kolomoyskyy_rukamy_dubinskogo_lize_do_dp_quotantonovquot_rozsliduvannya
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20.06.2020 09:16 Відповісти
"Коломойський та охоронець Зеленського вивезли в ліс ДП "Центренерго", - розслідування"https://espreso.tv/news/2020/06/19/kolomoyskyy_ta_okhoronec_zelenskogo_vyvezly_v_lis_dp_quotcentrenergoquot_rozsliduvannya
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20.06.2020 09:18 Відповісти
Отличная идея! А в меры одессы его дружбана Труханова!
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20.06.2020 10:02 Відповісти
ЄС хотіла йти на вибори в коаліції з Ударом. Не вийшло. Ну, це їх вибір. ЄС не заперечує кандидатури Кличка на посаді мера, але активно буде просувати своїх депутатів в Київраду, з прицілом взяти більшісь (бажано абсолютну) з метою отримання другої ключової посади в Київраді - посади секретаря. А для цього в партії має бути пропозиція виборцям власної кандидатури мера. От Гончаренко і запропонував себе. Це не означає, що він в реалі збирається вигравати у Кличка посаду мера... тим більше, у Кличка. Це означає, що ЄС розраховує як максимум, на другий тур, з почесним програшем там.

Якби в ЄС розраховували перемогти Кличка - висували би куди більших важковаговиків. Наприклад, В'ячеслава Кириленка, який має достатній досвід адміністративної роботи.
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20.06.2020 10:43 Відповісти
ПЕС будет играть в поддавки. Поддерживать Боксера, но ответственность за его промахи (все эти метро на троещины и уставшие мосты) на себя брать не захочет. Собственно так уже 6 лет продолжается - хотя Боксер был главой партии БПП, но они делают вид, что это не так.
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20.06.2020 11:04 Відповісти
Європейська Солідарність визначиться з кандидатом на мера Києва Кличком на наступному тижні...
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20.06.2020 11:29 Відповісти
Лёху губатого в мэры Киева,да короткая у ПСа скамейка.Это полный отстой.
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20.06.2020 11:43 Відповісти
Ещё эту мерзоту гончаренко поставьте мэром Киева
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20.06.2020 11:51 Відповісти
Простітутка простітутки рвеця до корита.
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20.06.2020 11:54 Відповісти
ну, свои 8% я думаю они наберут !
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20.06.2020 12:55 Відповісти
Ага!
Уже три дня у метро Унивесритет висит плакат Гончаренко "Зелёными в Киеве должны быть только каштаны!"
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20.06.2020 12:02 Відповісти
Дай Бог, что бы выбрали Олежика.
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20.06.2020 13:25 Відповісти
на алежика коров не хватит, шо бы всех вилами забодать
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20.06.2020 17:49 Відповісти
а упасть уснуть - шмаркля обвиняет петю, шо он не был шмаркей?
становится все интереснее....
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20.06.2020 17:38 Відповісти
Не "Солидарность", а бездарность! Всё просрали, всё!
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20.06.2020 18:28 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/chomu-sluhy-narodu-vtrachaiut-reitynh-ta-navishcho-zelenskomu-potriben-sadovyi-u-lvovi-stoprevansh-217714.html Чому "Слуги народу" втрачають рейтинг та навіщо Зеленському потрібен Садовий у Львові
Вперше за рік партія "Слуга народу" втратила лідерство в Києві - тепер вона на другому місці, на першому - "Європейська солідарність". Але столиця - це політичний медіатор і тепер рейтинг обвалиться в регіонах. Так було завжди.
Кандидатом в міські голови Львова від Зеленського стане Садовий - прогнозують експерти.
Садовий давно в команді Зеленського - публічно підтримав призначення в РНБО українофоба Сівохо; члени його команди - Подоляк та Чаплінський, працювали заступниками міністрів в першому уряді Зеленського; колишній депутат від "Самопомочі" Пастух - заступник голови Харківської ОДА, а діючий депутат Бакунець голосує синхронно з владою.
Деталі дивіться у програмі "СтопРеванш" у неділю, 21 червня, о 19:30 на "5 каналі".
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20.06.2020 19:52 Відповісти
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