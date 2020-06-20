"Європейська солідарність" визначиться із кандидатом на посаду мера Києва в серпні, - Гончаренко. ВIДЕО
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко розповів про свої амбіції на місцевих виборах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Відповідаючи на запитання, чому в Києві так багато його реклами і чи не означає це, що він баллотуватиметься на мера Києва, Гончаренко заявив: "Це означає, що наша політична команда, "Європейська солідарність" заявляє певну політичну позицію. Ми в Києві - партія номер один щодо підтримки людей, і за це дуже вдячні киянам. І ми починаємо презентувати свою програму. Безумовно, це пов'язано з місцевими виборрамі. І ми вважаємо, що саме на місцевих виборах має початися процес очищення України від команди Зеленського і від всієї цієї влади, яка показала свою цілковиту профнепридатність за рік і веде Україну просто в прірву. Тому не можна допустити, щоб той хаос, який панує на центральному рівні, опустився ще й на місцевий рівень. По-друге, ми маємо продемонструвати Зеленському, і це насамперед має зробити Київ як столиця держави, що та політика, яку він проводить, не має підтримки людей".
Щодо того, чи буде він висуватися, Гончаренко заявив, що згідно із законодавством висування кандидатів відбуватиметься у серпні, і тоді партія визначиться зі своїм кандидатом.
Будь ласка, зачекайте...
Рік тому "зелений вірус" некомпетентності захопив центральну владу. Протягом року він зсередини підточує сили країни і наближає її до хаосу. Зухвалі волюнтаристські лозунги про "кінець епох" так і не були втілені в життя. Натомість, суверенність держави, яку ми будували роками і відстоювали на Сході, дала тріщини.
Цієї осені вірус може перекинутися на місцеву владу.
Центральним полем боротьби буде Київ. Столиця ― це місто, з якого починається Україна. Символічне для кожного українця. Тому сюди будуть спрямовані найбільші сили тих, кому хочеться за будь-яку ціну осквернити його. Наше завдання просте. Не дати цьому статися.
Місцеві вибори в Києві ― це, по суті, референдум недовіри Зеленському. Звідси починалися українські революції. Отже, восени з Києва почнеться очищення влади від "зелені".
Зеленими в Києві мають бути тільки каштани.
Что бы предотвратить дальнейшее превращение города в каменные джунгли, придется договариваться с Юлькой и поддерживать ее Томенко.
И Кондитер хочет, что его защищали. Хрен...
Кондитер заселил власть своими хиртожопыми соплеменниками -
для украинцев места остались только на фронте.
Кондитер страну на военные рельсы не перевел - зато произошли гешефты.
Этот список можно долго продолжать.
п.с.
"Армия, мова, віра"?
Это ему, безусловно, зачтется в плюс.
Хотя понятно, что это был всего лишь пиар...
1. "Кондитер выпестовал элитную коррупцию" - не согласен. слово "выпестовал" означает вырастил. т.е. до него элитная коррупция находилась в зачаточном состоянии. т.е. ты хочешь сказать что при овоще коррупции (элитной) практически небыло?
2. "Кондитер заселил власть своими хиртожопыми соплеменниками " - согласен. и это правильно. потому что Порошенко - украинец.
3. "Кондитер страну на военные рельсы не перевел" - что ты имеешь ввиду? военное положение и всеобщая трудовая повинность? а как тогда провести выборы? а как быть с тем что попытка локального ввода ограниченного варианта ВП вызвала массу гневных воплей внутри страны?
4. "зато произошли гешефты." - не понимаю гнева. Гешефт - выгодная сделка. Какой смысл в невыгодных сделках? Не понимаю криминала.
У меня четкое ощущение что ты просто разговариваешь лозунгами не понимая ни сути ни смысла. Возможно я ошибаюсь и ты сможешь все-таки ответить на мою просьбу не используя предвыборные штампы образца 2019 года
А мені - бридко за ту брехню на форумі. І я її крию спамом.
https://youtu.be/giTIP0SoME4
Якби в ЄС розраховували перемогти Кличка - висували би куди більших важковаговиків. Наприклад, В'ячеслава Кириленка, який має достатній досвід адміністративної роботи.
Уже три дня у метро Унивесритет висит плакат Гончаренко "Зелёными в Киеве должны быть только каштаны!"
становится все интереснее....
Вперше за рік партія "Слуга народу" втратила лідерство в Києві - тепер вона на другому місці, на першому - "Європейська солідарність". Але столиця - це політичний медіатор і тепер рейтинг обвалиться в регіонах. Так було завжди.
Кандидатом в міські голови Львова від Зеленського стане Садовий - прогнозують експерти.
Садовий давно в команді Зеленського - публічно підтримав призначення в РНБО українофоба Сівохо; члени його команди - Подоляк та Чаплінський, працювали заступниками міністрів в першому уряді Зеленського; колишній депутат від "Самопомочі" Пастух - заступник голови Харківської ОДА, а діючий депутат Бакунець голосує синхронно з владою.
Деталі дивіться у програмі "СтопРеванш" у неділю, 21 червня, о 19:30 на "5 каналі".