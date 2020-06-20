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обстріл (27087) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Ворог за минулу добу 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено 2 воїнів, знищено 2 окупантів

Ворог за минулу добу 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено 2 воїнів, знищено 2 окупантів

За минулу добу російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, два українські військовослужбовці зазнали поранень.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї... Під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське унаслідок розриву міни зазнали поранень два військовослужбовці Об'єднаних сил. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Обстрілу піддалися такі населені пункти: Кримське, Шуми, Оріхове, Хутір Вільний, Славне.

За даними української розвідки, українські військовослужбовці знищили двох і поранили щонайменше трьох російських найманців.

Дивіться також: Воїн 54-ї ОМБр Богдан Коваленко загинув 18 червня в зоні ООС від кулі снайпера найманців РФ. ФОТО

"Від початку поточної доби російські збройні формування у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Авдіївки, відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів... За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - підсумували в штабі ООС.

Ворог за минулу добу 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено 2 воїнів, знищено 2 окупантів 01
Ворог за минулу добу 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено 2 воїнів, знищено 2 окупантів 02
Ворог за минулу добу 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено 2 воїнів, знищено 2 окупантів 03
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Топ коментарі
+9
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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20.06.2020 09:00
+7
подскажите пожалуйста, где можно посмотреть информацию о том сколько денег на армию и на что именно за год передал "квартал 95". Очень надо. пишу большой пост в фейсбуке чтобы утереть нос порохоботам
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20.06.2020 09:25
+6
Зеленский хоть знает об обстрелах? Или ему гораздо интереснее игорный бизнес и прочая дрянь...Хотя бы раз за год высказал своё отношение к обстрелам, поблагодарил бы воинов - защитников. Высказал бы соболезнование убитым ....Не президент, а непонятно что....
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20.06.2020 09:02
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а де темники єрмулки на ці обстріли?
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20.06.2020 08:25 Відповісти
Готовятся к параду пад-ы. Камни им на голову...
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20.06.2020 08:25 Відповісти
Поверишь когда съездишь на горловское кладбище.
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20.06.2020 08:53 Відповісти
Ворожа влада шоденно намагається нищити українських патріотів
https://www.youtube.com/watch?v=lz4ySWBjbYM Корчинський - Репресії проти патріотів
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20.06.2020 08:59 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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20.06.2020 09:00 Відповісти
Зеленский хоть знает об обстрелах? Или ему гораздо интереснее игорный бизнес и прочая дрянь...Хотя бы раз за год высказал своё отношение к обстрелам, поблагодарил бы воинов - защитников. Высказал бы соболезнование убитым ....Не президент, а непонятно что....
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20.06.2020 09:02 Відповісти
https://enovosty.com/news_abroad/full/2006-putin-reshil-chto-okkupaciya-stran-baltii-v-1940-godu-byla-zakonnoj Путин решил, что оккупация стран Балтии в 1940 году была законной - газета "Решало с кооператива "Озеро"
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20.06.2020 09:19 Відповісти
Именно поэтому и по многим другим причинам он *****!
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20.06.2020 09:58 Відповісти
подскажите пожалуйста, где можно посмотреть информацию о том сколько денег на армию и на что именно за год передал "квартал 95". Очень надо. пишу большой пост в фейсбуке чтобы утереть нос порохоботам
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20.06.2020 09:25 Відповісти
Стрєлок, напиши краще пост про те, що гловнокомандувач скорочує найбоєздатніші частини в армії, скоротив харчування, а Пуйло готується восени на штурм.
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20.06.2020 10:24 Відповісти
а вы сами?
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20.06.2020 10:27 Відповісти
навіщо було базікати про "прекращеніє огня"..якщо дальше йдуть бойові дії.замість того щоб.знищувати то "переміріє"
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20.06.2020 10:05 Відповісти
Одужання нашим героям
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20.06.2020 10:22 Відповісти
 
 