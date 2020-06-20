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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Тимошенко Кирило (558) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Заступник голови ОП Тимошенко - українцям: Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів. Досить вже гуляти

Заступник голови ОП Тимошенко - українцям: Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів. Досить вже гуляти

Ситуація з коронавірусом в Україні може суттєво погіршитися, якщо люди і надалі ігноруватимуть дотримання умов карантину.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Якщо ми зараз не зупинимо цю ситуацію, може бути через десять днів зовсім інша ситуація. А ми не хочемо знову запроваджувати карантин, який був у нас. Це насамперед б'є по економіці і по кишенях людей", - сказав Тимошенко.

Він закликав українців максимально дотримуватися всіх умов карантину. "Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів. Тому треба носити маски, дезінфікувати руки і дотримуватися інших умов", - зазначив заступник голови Офісу президента.

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Тимошенко уточнив, що влада не хоче посилювати карантин, але таку ймовірність він не відкидає.

"Досить вже гуляти, нагулятися. Всі бачать, яка у нас ситуація, щодня у нас все більше і більше людей хворіють на коронавірусну інфекцію", - наголосив Тимошенко.

За його словами, президент дав завдання правоохоронцям посилити перевірку дотримання заходів карантину.
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Топ коментарі
+37
Петеушник,советы раздает.Ты бы свою кацапскую секту закрыл ,которая и распространяла и заражала население Украины и сейчас твои кацапские попы этим занимаются.
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20.06.2020 09:00
+22
Какие вы, зелень, предсказуемые.
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20.06.2020 09:04
+20
Что значит "хватит уже гулять, нагулялись"?
Это вы, блин гуляли, а народ страдал 3 месяца, многие без работы.
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20.06.2020 09:14
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Сторінка 2 з 2
З цигарок (тютюнових) нормально отримувати можна. Усю групу вітамінів групи В. 6-7 цигарок - добова норма вітамінів цієї групи. Платня - нікотин, смоли, чадний газ тощо і, як можливий наслідок - купа різних захворювань. Кожен може обрати сам - платити таку ціну чи ні. Саме так років 30 тому написали американці у результатах свого дослідження.
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20.06.2020 09:47 Відповісти
В12 є тіки в м'ясі, рибі.
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20.06.2020 10:18 Відповісти
Сам в кишечнике вырабатывает, как жвачные животные.
Бактерий себе завел нужных, те укоренились...
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20.06.2020 09:53 Відповісти
Абсолютно верно. Бактерий в человеке по весу значительно больше чем вес клеток самого человека. И бактерии управляют иногда даже поведением самого человека, склоняя его к тем или иным поступкам.
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20.06.2020 10:04 Відповісти
"Стопудов"(С)
Ну, будьте здоровы.
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20.06.2020 10:06 Відповісти
Скажи своему доктору, шо мясо не ешь и свои посты покажи. ><
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20.06.2020 10:20 Відповісти
В США многие доктора придерживаются такой точки зрения. Поэтому вегетарианство там в моде.
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20.06.2020 10:27 Відповісти
Везет.
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20.06.2020 10:19 Відповісти
Это еще что.
Некоторые алкоголь вырабатывать в организме спосбны - и не протрезвляются никогда.
Много чудес в мире животных.
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20.06.2020 13:52 Відповісти
Та быдло уже сорвалось с цепи и его не остановить. Пока половина не передохнет не успокоятся
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20.06.2020 09:36 Відповісти
Заступник голови ОП Тимошенко - українцям: Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів. Досить вже гуляти - Цензор.НЕТ 408
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20.06.2020 09:51 Відповісти
Итак, подведем итоги.
Год назад Слуги Народа получили абсолютную власть: как сказал сам Богдан, у них было абсолютное большинство в Раде и всенародная, 73-процентная поддержка "бубочки" населением. Также имелся бюджет с профицитом, который им оставило правительство Гройсмана.
За этот год было потеряно все: дыра в бюджете такова, что ее ничем не заткнуть, в Раде лоббируются самые разнообразные интересы, а рейтинг "бубочки" таков, что скоро на всех, голосовавших за него, будут показывать пальцами и крутить ими у виска.
Как же так случилось, в чем дело то?
Ответ простой, "дебилы, бл*" (С) (это я о Слугах Народа, а также всяких Ермаках, Шмыгалях и иже с ними)
Нужно им книгу писать "100 способов все проср*ть, имея монобольшинство".
Впрочем. не нужно, не купят, не будет сбыта.
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20.06.2020 09:52 Відповісти
Ну почему можно обязать покупать. Или купить за бюджет и раздавать учителям и врачам!
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20.06.2020 09:55 Відповісти
А это идея.
Как облигации Гос Займа в СССР.
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20.06.2020 09:59 Відповісти
Заступник голови ОП Тимошенко - українцям: Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів. Досить вже гуляти - Цензор.НЕТ 5065
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20.06.2020 09:56 Відповісти
А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас-а вы и не введете так как знаете что его соблюдать уже никто после ваших Хмельницких Велюров не будет когда зеленый президент кофе попил с компанией нелохов и с нарушением этого же карантина что даже хотел понтонуть типа все равны и заплатят штраф в том числе и президент но даже этого клоуну не удалось и сойшло с рук и не заплатил ни копейки а штрафы выходит только для черни а если начнет прессовать как просят Авакова усилить полицейский контроль над гражданами с понедельника прессовать их то терпение не вечно и так все на нервах, много без работы, вынесут вас быстрее чем даже вы сами думали
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20.06.2020 09:53 Відповісти
С курильщиками боритесь штрафуйте за курение дымят как паровозы себя травят и других от болячек которые провоцирует курение какая смертность? А гулять мне или нет я буду сам решать так что пшн
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20.06.2020 09:56 Відповісти
Ну не знаю. Президент и его коМанда доказали , что можно посещать генделыки без намордников. Да и рада тоже искореняет карантин.
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20.06.2020 09:58 Відповісти
його команда вже отримала штрафи..
А сам зе ні,бо такіий закон по захисту Президента від Закону,прийнятий раніше..

здається,при Порошенко..
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20.06.2020 10:22 Відповісти
Парню , который торгует должностями за миллионы , нипочём мелкие штрафы.
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20.06.2020 10:51 Відповісти
саме так, тобі "здається". Закон "про імпічмент" був вже в турборежимі. А Закон, який проштовнув Парубій, називався умовно "про спеціальні слідчі комісії" - був шмарклею заветований.
Блін, які ж ви всі зебіли, брехливі... Це ж все відбувалось нещодавно, і року не минуло... забути, що було рік тому - неможливо
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20.06.2020 11:32 Відповісти
Імунітет президента передбачено конституцією, яка прийнята ще в 1996 р.
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20.06.2020 12:38 Відповісти
Ти ба, зелена плєсєнь здумала літо скасувати!
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20.06.2020 15:25 Відповісти
https://censor.net/user/140746, "закон по захисту Президента від Закону,прийнятий раніше .здається,при Порошенко."
це тільки тобі здається, бо ти тупе, як і твоє зеленське.
закон про який ти пишеш, то Конституція України.
норма про недоторканість міститься в статті 105.
коли прийнята Конституція й чи має до неї відношення порошенко погуглі сам.

мова не про те, що вони сплатили штраф, а про те, що вони порушили ті обмеження, які самі й ввели й про необхідність дотримання яких твоє недолуге зеленське записує відосіки.



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20.06.2020 21:47 Відповісти
Як казала ворона ведмедю у пому старому анекдоті про керування літаком: "Літати не вмієш, то навіщо за штурвалом вий*****ся?"
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20.06.2020 10:00 Відповісти
Чмо позорное, когда ты со своим зеленым хозяином "кохвий" в кабаке пил и грибную похлебку хлебал, то все было нормально, а теперь все кругом уроды, а вы дартаньяны.
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20.06.2020 10:00 Відповісти
тупое животное указывает нам как жить?
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20.06.2020 10:10 Відповісти
як померти -від ковіду чи ні -вибрати можеш сам !
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20.06.2020 10:28 Відповісти
Брешеш, лікарська нечисть! Зебіли не дають вибору.
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20.06.2020 12:22 Відповісти
Ковід не страшній за грип, роздувають істерію
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20.06.2020 12:39 Відповісти
Так зачем вы нас в апреле дома держали? Смысл какой? Сейчас в европе имунитет у людей а у нас только начинается
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20.06.2020 10:10 Відповісти
ЩО..ЩО у єВРОПІ,КАЖЕТЕ У ЛЮДЕЙ ? ))))))))))))

ЯКЩО ВРАХУВАТИ,ЩО НАВІТЬ ВІД ГРИПУ ТРЕБА ВАКЦИНУВАТИСЬ ЩОРОКУ..

А у кОВІДУ -2019 ВЖЕ БІЛЯ 30-ТИ ШТАМІВ..
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20.06.2020 10:32 Відповісти
Не тобі, лікарська нечисть, вирішувати що людям треба!
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20.06.2020 12:23 Відповісти
не треба від грипу вакцінуватись щороку, немає такої потреби, це на твій вібир та смак
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20.06.2020 14:24 Відповісти
скрепа чемпионов в борьбе с короной ожидаемо сдулась
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20.06.2020 10:16 Відповісти
"А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас.")))) Вас ублюдков теперь все дружно будут посылать НА ЙУХ- после Велюра, Эпицентра, Мрии с 10 млн тестов, и Херсонкого кофе. Мрази, что бы управлять страной, нужно иметь хоть какой то авторитет!

Заступник голови ОП Тимошенко - українцям: Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів. Досить вже гуляти - Цензор.НЕТ 8056
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20.06.2020 12:48 Відповісти
ух ти. ((
із збільшенням заражуваності в Україні ольгінські "дурантинофіли" отримали премію і новий стимул до "роботи"...
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20.06.2020 10:21 Відповісти
может объяснишь, зачем "ольгинские" повышают обороноспособность Украины? или в твоей методичке про это нет? так у куратора спроси, несчастьечко!
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20.06.2020 10:35 Відповісти
не пи..ди..якраз проти його партнерів по каві -штрафи виписали..
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20.06.2020 10:23 Відповісти
А як щодо нього? У нас за Конституцією всі рівні перед законом. Іяк щодо "якщо порушу закон, то піду", чи "ми всі - президенти"? Звіщдів, як завжди?
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20.06.2020 12:41 Відповісти
Вони в Хмельницькому наочно продемонстрували всім своє ставлення до дурантину і барановірусу. А бубочку не оштрафували, бо має недоторканість, з депутатів зняв, а з себе забув
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20.06.2020 12:43 Відповісти
Ситуация будет ухудшаться в любом случае , пока бездарный и тупорылый Осел Оманский у власти , а будут какие то вирусы или нет особой разницы нет. Хотя зебилы могут быть рады , он их не обманул и эпоха петиной бедности кончилась , а то что началась эпоха нищеты это уже детали.
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20.06.2020 10:40 Відповісти
Ну пусть сам поносит маски при 40 градусов жары.
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20.06.2020 10:53 Відповісти
Шо то секта свидетелей коронавируса опять взбодрилась)
Это замзавхоза пробовало само (хотя это и дебилизм накуй никому не нужный) ходить в жару по улице в маске? Явно разъезжает на элитном авто с водилой и рассказывае шо холопам надо иметь колокольчик в нос.
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20.06.2020 10:53 Відповісти
Что еще дурни, степановы, ляшки. шмыгали да зели не наигрались в пандемию? Дурни, вы когда учились в университетах, то надо было хоть иногда книги открывать, а не за взятки дипломы покупать. Но то, что дурни натворили это еще цветочки, ягодки начнутся ближе к зиме. Вот тогда вам граждане Украины будут и "500тыс. рабочих мест" и рост пенсий и льготы)))))). Все стройными рядами полезем на деревья кору грызть. Я вот до сих пор так и не услышал вразумительного ответа от дурнев и их приверженцем - Так, что же произошло страшного в связи с ОРВИ (SARS-2)???. Но я отвечу за этих главных баранов и кто с ними в стаде. НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО. Н И Ч Е Г О и не могло произойти. А зачем думать, зачем анализировать? В телеке всю правду скажут, там ооочень умные))). Ооо страшный и ужасный COVID-19)))))/ Вам просто забыли сказать, что перед ним их, короновирусов, было 6 (шесть). Или еще из особо приверженных дурням хочет обсудить со мной "пандемию"? Ученье-свет, а не ученье -тьма! Тем временем у нас в стране от рака умерло в страшных муках ТЫСЯЧИ взрослых и деток. И души их близких были разорваны в клочья. Или все таки поговорим, а дурни? Знаю, что слабо.
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20.06.2020 10:58 Відповісти
плановые операции отложены, а это значит, что от рака в том числе умрёт больше людей. слава дурантину!
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20.06.2020 11:48 Відповісти
не пишите бред.
Онко не откладывали никогда.
Плановые давно идут.
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20.06.2020 16:23 Відповісти
11.80
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC/a-53576628
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20.06.2020 16:29 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/kabmin-oprilyudniv-postanovu-pro-prodovzhennya-adaptivnogo-karantinu-sho-zminilos
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20.06.2020 18:45 Відповісти
Цей карантин вже має ознаки геноциду
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20.06.2020 13:49 Відповісти
Все очень просто. Гереги с Зеленским ещё не распродали весь гумконвой и ещё не нажились на производстве антисептиков. А то как так случилось, что клоун заработал 28 млн, при чем в прошлые года он был в минусе.
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20.06.2020 14:39 Відповісти
А=ха) барін серчають - арбайтен зебіли)))
з.і. нормальну людину тимошенко не назвуть
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20.06.2020 11:30 Відповісти
Пора уже окупантов 3.14здить
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20.06.2020 11:33 Відповісти
Ну вот пусть сам дома и сидит, а не указывает другим что делать.
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20.06.2020 12:17 Відповісти
Да. Нарід явно наобирав по собі. Один йолоп у вигляді цілого міністра охорони здоров'я заявив що заборона відвідуваннь парків, скверів, і прибережних зон то чисто психологічна оборудка щоб налякати людей. Інший довбень каже що "хватить гуляти - нагулялися".
Коли в країні влада клоунів то то не країна. То цирк.
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20.06.2020 12:58 Відповісти
Геть владу клоунів! І бариг, теж геть!)
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20.06.2020 13:52 Відповісти
"Погуляли, и хватит! все обратно по камерам!"
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20.06.2020 14:22 Відповісти
***, цей гандон хто? Помічник старшого писаря або робильщик ксерокопій? Якого хріна ця мерзота щось верзякає від імені влади, хто йому нарізав такі права, якими законодавчими актами перебачено, що діловодство віщує від імені державних інституцій? Скільки ще буде тривати цей правовий *******, людоньки?
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20.06.2020 17:59 Відповісти
Конституція гарантує свободу пересування.Досить клоунам грати роль розумних людей.
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20.06.2020 19:08 Відповісти
отакої, заступник завгоспа вказує, що робити українцям.
йди, падло, папір й олівці закуповуй.
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20.06.2020 21:51 Відповісти
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