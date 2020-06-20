Заступник голови ОП Тимошенко - українцям: Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів. Досить вже гуляти
Ситуація з коронавірусом в Україні може суттєво погіршитися, якщо люди і надалі ігноруватимуть дотримання умов карантину.
Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".
"Якщо ми зараз не зупинимо цю ситуацію, може бути через десять днів зовсім інша ситуація. А ми не хочемо знову запроваджувати карантин, який був у нас. Це насамперед б'є по економіці і по кишенях людей", - сказав Тимошенко.
Він закликав українців максимально дотримуватися всіх умов карантину. "Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів. Тому треба носити маски, дезінфікувати руки і дотримуватися інших умов", - зазначив заступник голови Офісу президента.
Тимошенко уточнив, що влада не хоче посилювати карантин, але таку ймовірність він не відкидає.
"Досить вже гуляти, нагулятися. Всі бачать, яка у нас ситуація, щодня у нас все більше і більше людей хворіють на коронавірусну інфекцію", - наголосив Тимошенко.
За його словами, президент дав завдання правоохоронцям посилити перевірку дотримання заходів карантину.
Будь ласка, зачекайте...
Бактерий себе завел нужных, те укоренились...
Ну, будьте здоровы.
Некоторые алкоголь вырабатывать в организме спосбны - и не протрезвляются никогда.
Много чудес в мире животных.
Год назад Слуги Народа получили абсолютную власть: как сказал сам Богдан, у них было абсолютное большинство в Раде и всенародная, 73-процентная поддержка "бубочки" населением. Также имелся бюджет с профицитом, который им оставило правительство Гройсмана.
За этот год было потеряно все: дыра в бюджете такова, что ее ничем не заткнуть, в Раде лоббируются самые разнообразные интересы, а рейтинг "бубочки" таков, что скоро на всех, голосовавших за него, будут показывать пальцами и крутить ими у виска.
Как же так случилось, в чем дело то?
Ответ простой, "дебилы, бл*" (С) (это я о Слугах Народа, а также всяких Ермаках, Шмыгалях и иже с ними)
Нужно им книгу писать "100 способов все проср*ть, имея монобольшинство".
Впрочем. не нужно, не купят, не будет сбыта.
Как облигации Гос Займа в СССР.
А сам зе ні,бо такіий закон по захисту Президента від Закону,прийнятий раніше..
здається,при Порошенко..
Блін, які ж ви всі зебіли, брехливі... Це ж все відбувалось нещодавно, і року не минуло... забути, що було рік тому - неможливо
це тільки тобі здається, бо ти тупе, як і твоє зеленське.
закон про який ти пишеш, то Конституція України.
норма про недоторканість міститься в статті 105.
коли прийнята Конституція й чи має до неї відношення порошенко погуглі сам.
мова не про те, що вони сплатили штраф, а про те, що вони порушили ті обмеження, які самі й ввели й про необхідність дотримання яких твоє недолуге зеленське записує відосіки.
ЯКЩО ВРАХУВАТИ,ЩО НАВІТЬ ВІД ГРИПУ ТРЕБА ВАКЦИНУВАТИСЬ ЩОРОКУ..
А у кОВІДУ -2019 ВЖЕ БІЛЯ 30-ТИ ШТАМІВ..
із збільшенням заражуваності в Україні ольгінські "дурантинофіли" отримали премію і новий стимул до "роботи"...
Это замзавхоза пробовало само (хотя это и дебилизм накуй никому не нужный) ходить в жару по улице в маске? Явно разъезжает на элитном авто с водилой и рассказывае шо холопам надо иметь колокольчик в нос.
Онко не откладывали никогда.
Плановые давно идут.
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC/a-53576628
з.і. нормальну людину тимошенко не назвуть
Коли в країні влада клоунів то то не країна. То цирк.
йди, падло, папір й олівці закуповуй.