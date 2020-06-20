Заступник голови ОП Тимошенко - українцям: Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів. Досить вже гуляти

Ситуація з коронавірусом в Україні може суттєво погіршитися, якщо люди і надалі ігноруватимуть дотримання умов карантину.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Якщо ми зараз не зупинимо цю ситуацію, може бути через десять днів зовсім інша ситуація. А ми не хочемо знову запроваджувати карантин, який був у нас. Це насамперед б'є по економіці і по кишенях людей", - сказав Тимошенко.

Він закликав українців максимально дотримуватися всіх умов карантину. "Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів. Тому треба носити маски, дезінфікувати руки і дотримуватися інших умов", - зазначив заступник голови Офісу президента.

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Тимошенко уточнив, що влада не хоче посилювати карантин, але таку ймовірність він не відкидає.

"Досить вже гуляти, нагулятися. Всі бачать, яка у нас ситуація, щодня у нас все більше і більше людей хворіють на коронавірусну інфекцію", - наголосив Тимошенко.

За його словами, президент дав завдання правоохоронцям посилити перевірку дотримання заходів карантину.