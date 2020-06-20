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В Україні 841 випадок COVID-19 за добу, померли 9 осіб, загалом зафіксовано 35 825 випадків

В Україні 841 випадок COVID-19 за добу, померли 9 осіб, загалом зафіксовано 35 825 випадків

Станом на 20 червня в Україні лабораторно підтверджено 35 825 випадків COVID-19. За добу - 841 новий випадок, що на 80 менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 841 нового хворого на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Вчора було зафіксовано рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії - 921 новий випадок. До цього найвищий показник був 18 червня - 829 випадків, 17 червня - 758 випадків, 13 червня - 753 хворі, перед цим 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а до цього 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 35 825 випадків коронавірусної інфекції.

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За добу померли 9 пацієнтів (добою раніше - 19), загалом - 994. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Рівненській (2), Київській (2) і Харківській (2) областях.

За останню добу одужали 373 людини (добою раніше - 586), всього - 16 406.

Загалом в Україні наразі хворіють 18 425 осіб, що на 459 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (139), Закарпатській (109), Рівненській (83) областях та Києві (76).

На Херсонщині нових випадків COVID-19 не виявили.
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Топ коментарі
+7
Пока авторы ковидистской истерии не получат килотонного боезаряда по своей штаб-квартире, они не успокоятся.
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20.06.2020 09:50
+7
ольгінські суки все мріють..

про максимальне число хворих від Ковід в Україні..
і ПРАЦЮЮТЬ заради цього..
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20.06.2020 10:09
+7
У всьому має бути здоровий глузд. Маску потрібно одягати в приміщенні, де на 1 кв метр більше 2 людей (магазин, супермаркет, перукарня, черга в нотаріуса, тощо), однозначно громадський транспорт (!!!), а також на вулиці, якщо це: черга до кіоску (ятки з фруктами тощо), ринок, мітинг і т. д
Ходити в парку, по малолюдних вулицях, скверах, дворах у масці - це дурість, звісно.
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20.06.2020 10:44
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Ты сам ошибка природы,-ты должен был родиться павианом!
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20.06.2020 11:15 Відповісти
Просто ці, про кого ви пишете - закінчені егоїсти, вони думають лиш про те, як би їм добре жити було, тому всіма силами заперечують вірус і все, що з ним зв'язано. Але коли, не дай Бог, вірус знайде їх - перефарбуються і будуть просити про допомогу.
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20.06.2020 11:15 Відповісти
Нi,первым делом в штаны наложат! У нас в Молдове уже есть такие попы!
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20.06.2020 11:17 Відповісти
Похоже, судя по постам, что Вы первый в списке наложивших.
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21.06.2020 19:17 Відповісти
Коек всегда хватит.потому что 98% -99% даже не заболеют. Сам видишь за 4 месяца только 0.1% было инфиковано. А активных и того меньше.
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20.06.2020 11:44 Відповісти
А сколько тестов было сделано,в процентном отношении,голандец,ты наш?
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20.06.2020 12:20 Відповісти
Тесты определяют инфицированных, а не заболевших.
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20.06.2020 18:38 Відповісти
Шта?
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20.06.2020 20:39 Відповісти
Звідси взагалі тікать треба - екологія погана, місто в помийну яму із забудовами перетворили, кругом рве каналізація тощо. А тут ще й будь-який вірусняк доб"є. На села. Не лініться хазяйством обзаводитися, садом-городом. Там є шанс пожить довше і в своє задоволення. Щодо роботи - роботяща людина знайде, лінива - ніколи.
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20.06.2020 17:56 Відповісти
5G - Гітлер Герінг Гімлер Гебельс Гейтс
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20.06.2020 11:11 Відповісти
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20.06.2020 12:03 Відповісти
Варто зауважити, що за добу проведено понад 23 тис. ПЛР-тестів (!) , тобто відсоток інфікованих в принциві не такий вже й великий.
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20.06.2020 11:52 Відповісти
Где они такое красивое фото для новости нашли?) Неужели это так вирус выглядит?) Неужели учёные нашие изолировали вирус? 🤣😆
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20.06.2020 14:30 Відповісти
Ты же https://censor.net/user/468951,-ты должен быть умным! А ты?
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20.06.2020 14:49 Відповісти
не нравится мне такая стратегия власти, они бездарные! Они выбрали стратегию ничего не делать! Получается переболеют все - коронавирусом в таком случае. Это очень плохая новость! Потому что стариков выкосит. И произойдет это в силу тупости народа и власти. Можно было бы обвинить в моральной стороне плохой, но понимаю, что они просто не в силах осмыслить и разум их не развит! А обвинять слабоумного в том, что он не понимает чего то, то это будет не правильно! Печально все это! Можно было победить вирус полностью за 3 недели, только это если бы власти мыслили самостоятельно и вводили максимально жесткий карантин, чтобы больные все переболели без контакта с другими людьми, а вирус в живой не паразитной среды в которой он может жить, то он умер бы. Но проблема вытекает тут в область науки и образования людей и также воспитания этики. Людям не вкладывают ни науку и обучение разуму и не вкладывают развитие этики и морали высшего уровня. Последствия этого ведут к тупости народа и плохой морали. Люди не способны находить решения проблемы вируса и они морально нарушают правила. Последствия - это вирус распространяется! Переболеют все или почти все! Украине нужно вкладывать больше денег и инвесторов в развитие науки! Без науки государство ничего не стоит!
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20.06.2020 16:10 Відповісти
требую отмены карантина и лечения! только так! кому суждено - пусть отправляется в мир иной. сколько же отребья развелось в стране
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20.06.2020 17:37 Відповісти
Ученые рассказали, https://fraza.ua/news/291095-uchenye_rasskazali_kak_pravilno_polzovatsya_antiseptikami как правильно пользоваться антисептиками .
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20.06.2020 18:13 Відповісти
#КАРМАНОВІРУС

Головний і самий Великий санітарний т.зв. лікар Ляшко спрогнозував жахливу цифру! Аж 4000 смертей від Ковід-19 в 2020 році!
Вся країна в шоці !!! Терміново закрити все і вся! Зупинити життя !!! Ані ходити, ані лежати, не працювати, не жерти! Забути про країну, про економіку, про те, як прогодувати своїх дітей, виграти війну і повернути території! Всі повинні обісратися і не жити взагалі! Тому що 4000 можуть померти! Геніально !!! Браво !!!! Ви найкращі!!!

У той же час, за весь 2019 рік від серцево-судинних захворювань померло 387 000 чоловік. У 97 (!) Разів більше. І ніхто так і не заборонив пальмову олію, не став краще контролювати виробництво продуктів харчування і місць їх продажу, не закінчили будувати нові лікарні ,не ввели масові перевірки людей на схильність до цих ССЗ. Що за хрінь, можете ви запитати? Чи не політкоректно ж так виражатися?

Йдемо далі. 77 000 смертей від раку !!! Де нові лікарні, де державна програма на 64 мільярди гривень ??? Де масова діагностика ??? Де нові методи і підходи в лікуванні чуми 20-го і 21-го століть ???

Інші інфекційні захворювання забрали життя 13000 чоловік. В тому числі СНІД та туберкульоз. Напевно, це не так страшно як коронавірус, раз закриваються туберкульозні диспансери!

Одним словом, нас РОБЛЯТЬ !!! Жорстко і в збоченій формі. А ми ще масочку чіпляємо на мордочки, щоб ІМ більше подобалося ...

Vladyslav Shypinskyi
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20.06.2020 18:44 Відповісти
кацапы которые недавно зарегистрировались - топят за отмену масок ....будьте бдительны и соблюдайте карантин ..... ибо статистика - от халатности и тупости.
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21.06.2020 00:52 Відповісти
Ночью лучше спать, а то у Вас способность самостоятельно думать, без ночного отдыха, полностью пропадает.
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21.06.2020 19:24 Відповісти
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