В Україні 841 випадок COVID-19 за добу, померли 9 осіб, загалом зафіксовано 35 825 випадків
Станом на 20 червня в Україні лабораторно підтверджено 35 825 випадків COVID-19. За добу - 841 новий випадок, що на 80 менше, ніж днем раніше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні зафіксували 841 нового хворого на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Вчора було зафіксовано рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії - 921 новий випадок. До цього найвищий показник був 18 червня - 829 випадків, 17 червня - 758 випадків, 13 червня - 753 хворі, перед цим 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а до цього 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 35 825 випадків коронавірусної інфекції.
За добу померли 9 пацієнтів (добою раніше - 19), загалом - 994. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Рівненській (2), Київській (2) і Харківській (2) областях.
За останню добу одужали 373 людини (добою раніше - 586), всього - 16 406.
Загалом в Україні наразі хворіють 18 425 осіб, що на 459 більше, ніж днем раніше.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (139), Закарпатській (109), Рівненській (83) областях та Києві (76).
На Херсонщині нових випадків COVID-19 не виявили.
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Головний і самий Великий санітарний т.зв. лікар Ляшко спрогнозував жахливу цифру! Аж 4000 смертей від Ковід-19 в 2020 році!
Вся країна в шоці !!! Терміново закрити все і вся! Зупинити життя !!! Ані ходити, ані лежати, не працювати, не жерти! Забути про країну, про економіку, про те, як прогодувати своїх дітей, виграти війну і повернути території! Всі повинні обісратися і не жити взагалі! Тому що 4000 можуть померти! Геніально !!! Браво !!!! Ви найкращі!!!
У той же час, за весь 2019 рік від серцево-судинних захворювань померло 387 000 чоловік. У 97 (!) Разів більше. І ніхто так і не заборонив пальмову олію, не став краще контролювати виробництво продуктів харчування і місць їх продажу, не закінчили будувати нові лікарні ,не ввели масові перевірки людей на схильність до цих ССЗ. Що за хрінь, можете ви запитати? Чи не політкоректно ж так виражатися?
Йдемо далі. 77 000 смертей від раку !!! Де нові лікарні, де державна програма на 64 мільярди гривень ??? Де масова діагностика ??? Де нові методи і підходи в лікуванні чуми 20-го і 21-го століть ???
Інші інфекційні захворювання забрали життя 13000 чоловік. В тому числі СНІД та туберкульоз. Напевно, це не так страшно як коронавірус, раз закриваються туберкульозні диспансери!
Одним словом, нас РОБЛЯТЬ !!! Жорстко і в збоченій формі. А ми ще масочку чіпляємо на мордочки, щоб ІМ більше подобалося ...
Vladyslav Shypinskyi