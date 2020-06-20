В Україні 841 випадок COVID-19 за добу, померли 9 осіб, загалом зафіксовано 35 825 випадків

Станом на 20 червня в Україні лабораторно підтверджено 35 825 випадків COVID-19. За добу - 841 новий випадок, що на 80 менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 841 нового хворого на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Вчора було зафіксовано рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії - 921 новий випадок. До цього найвищий показник був 18 червня - 829 випадків, 17 червня - 758 випадків, 13 червня - 753 хворі, перед цим 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а до цього 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 35 825 випадків коронавірусної інфекції.

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За добу померли 9 пацієнтів (добою раніше - 19), загалом - 994. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Рівненській (2), Київській (2) і Харківській (2) областях.

За останню добу одужали 373 людини (добою раніше - 586), всього - 16 406.

Загалом в Україні наразі хворіють 18 425 осіб, що на 459 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (139), Закарпатській (109), Рівненській (83) областях та Києві (76).

На Херсонщині нових випадків COVID-19 не виявили.