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Електротяжмаш (68) ФДМУ (1588) Сенниченко Дмитро (126)

Двері "Електроважмашу" відкрито для всіх серйозних інвесторів, зацікавлених не просто в заміні менеджменту, - глава ФДМ Сенниченко

Двері

Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко готовий відкрити двері "Електроважмашу" всім інвесторам, які серйозно налаштовані на приватизацію підприємства, а не просто заміну менеджменту на лояльних людей.

Про це Сенниченко розповів у коментарі головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Глава ФДМ, зокрема, прокоментував ситуацію з призначенням колишнього менеджера ДТЕК Віктора Буська директором "Електроважмашу".

"Зараз у ЗМІ виходить багато замовних матеріалів проти Фонду держмайна з приводу ситуації із заводом "Електроважмаш", де проводять обшуки правоохоронні органи. У чому причина? У листопаді 2019 року завод передали до ФДМ для проведення приватизації, приватизацію заплановано на осінь 2020-го. Щоб підготувати приватизацію, був відібраний і призначений Кабміном новий директор "Електроважмашу", Віктор Бусько. Колись він був менеджером ДТЕК, потім своїм коштом навчався за кордоном, у Великій Британії на MBA, тож досвіду у нього вистачає", - сказав Сенниченко.

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Також він роз'яснив свою позицію щодо приватизації підприємства.

"По-перше, призначення нового менеджменту переслідує одну мету - підготовка до приватизації "Електроважмашу", яка запланована на осінь. Тільки приватизація припинить ці підкилимні корупційні війни за призначення "свого" директора. Призначено директора, який зможе організувати приватизацію якнайшвидше. А для цього треба навести лад у фінансах і організації, щоб умови приватизації були максимально вигідними для держави. Бусько впроваджує заходи економії, налагоджує міжнародну систему звітності.

По-друге, під час приватизації ми прекрасно розуміємо, що на завод потрібен системний інвестор. Він потрібен, щоб створити нові робочі місця, запровадити технології, розширити виробництво, платити податки до бюджету. Саме в цьому інтерес держави. Ми розуміємо, що у заводу борги. Але ми ведемо діалог з інвесторами, відкриваємо двері для них. Для цих цілей на підприємстві працює радник міжнародної аудиторської компанії KPMG, у ФДМ розпочав роботу менеджер з інвестиційних відносин, створено віртуальну кімнату даних про стан підприємства, яка наповнюється і скоро буде відкрита для всіх потенційних інвесторів.

По-третє, ми діємо чесно, і після таких конкурсів, як "Електроважмаш", як інші найбільші підприємства в плані приватизації, всі це побачать. Побачать і за справедливою ціною приватизації, і за інвестиційними зобов'язаннями, і за якістю інвесторів. Тому ще раз звертаюся до всіх серйозних інвесторів. Якщо ваша мета - участь у приватизації, а не просто заміна менеджменту на держпідприємствах, я буду вашим першим союзником. Я готовий прийняти всіх, ми відпрацюємо всі питання, відповімо щодо всіх проблем. Не треба шукати подвійне дно там, де відкрито двері", - сказав Сенниченко.

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Він також наголосив, що на заводі "Електроважмаш" зберігається дуже важлива технічна документація.

"Важлива, як ми думаємо, для Росії, де хочуть позбутися залежності від "Електроважмашу" і побудувати своє таке ж підприємство. Звичайно, для цього їм потрібна документація. Будь-яке її вилучення, нехай навіть під час слідчих дій, створює ризики", - сказав він, маючи на увазі нещодавній візит на підприємство СБУ.
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Топ коментарі
+6
центрэнерго уже отжали. теперь и электротяжмаш отожмут

закрывайте двери!
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20.06.2020 09:56
+4
Поставили менеджера от рыжего и загоняют в минус, каждый контракт через англию идет и никто в фги и сбу якобы не видит етого, потом рыжий как обычно спасет убыточное предприятие забрав за долги своим же конторам, а фги и сбу получит свой откат. 30 лет одно и то же, что вы нам втуливаете про велосипед?
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20.06.2020 10:08
+3
Лохотрон.
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20.06.2020 09:59
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центрэнерго уже отжали. теперь и электротяжмаш отожмут

закрывайте двери!
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20.06.2020 09:56 Відповісти
Ищут лохов .. кто поведется на такую дичь когда пврламент суды сбу прокуратура полиция остаются карманными для группы олигархов
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20.06.2020 09:56 Відповісти
Лохотрон.
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20.06.2020 09:59 Відповісти
На Одесщине завершились испытания ракетного комплекса «Нептун». Видео

https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3048845-na-odessine-zaversilis-ispytania-raketnogo-kompleksa-neptun.html
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20.06.2020 10:02 Відповісти
Двери открыты, но должность получит тот кто заплатил Ермаком- Зеленскому бабло за должность.
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20.06.2020 10:03 Відповісти
Поставили менеджера от рыжего и загоняют в минус, каждый контракт через англию идет и никто в фги и сбу якобы не видит етого, потом рыжий как обычно спасет убыточное предприятие забрав за долги своим же конторам, а фги и сбу получит свой откат. 30 лет одно и то же, что вы нам втуливаете про велосипед?
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20.06.2020 10:08 Відповісти
какой инвестор придет в Украину если клоун попрал законы и давит на суды
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20.06.2020 10:14 Відповісти
то смотря какие параметры (грудь/живот/будра) будут у инвестняни.
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20.06.2020 10:17 Відповісти
будра=бедра
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20.06.2020 10:18 Відповісти
купи себе букварь лапоть
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20.06.2020 10:22 Відповісти
купи себе мозги тапок
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20.06.2020 10:24 Відповісти
https://censor.net/video_news/3203243/kostinskiyi_zayavil_chto_natssovet_i_gbr_davyat_na_telekanal_pryamoyi_s_tselyu_ego_zakrytiya_video
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20.06.2020 10:30 Відповісти
я знаю. я вчера смотрел "прямой" в прямом эфире
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20.06.2020 10:34 Відповісти
не смеши мои тапки
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20.06.2020 10:26 Відповісти
відкривай, не відкривай - все одно получиш х@й. Зебілізм - це не тих інвесторів, які вкладуватимуть бабло у виробництво. Максимум - в спекулятивну частину економіки.
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20.06.2020 10:17 Відповісти
не будет нормальных инвесторов кроме жирных котов типа Бени и Ахметова
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20.06.2020 10:24 Відповісти
Поки в Україні влада ЗелеБєнів - у ці ворота будуть заходити хіба що собаки, щоб помітити стовби.
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20.06.2020 10:32 Відповісти
В наших "законах" може існувати тільки "вітчизняний інвестор" ))) Перелік інвесторів з мішком готівки, паяльником і бритоголовою командою - це 2-3 прізвища. Західні інвестори в ці джунглі ще довго не прийдуть.
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20.06.2020 10:39 Відповісти
про паяльник пожалуста подробнее
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20.06.2020 10:43 Відповісти
С теми законами, которые "настрогали" зебилы, инвестор будет обходить Украину десятой дорогой... потому что лучше с умным потерять, чем с дебилом найти!
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20.06.2020 11:18 Відповісти
После выступления зели в Давосе тут и так от инвесторов отбоя нет, так они еще новых приглашают.
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20.06.2020 12:10 Відповісти
Власнисть народа распряжаются громадЫ конституция. А так как от УССр громадам ничего еще не передано то и власника нема. Государство не е власник. Как купят так и отдадут. А продовцы ответят. Республика громаад И СУСПИЛЬНЫЙ ДОГОВОР.
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20.06.2020 14:17 Відповісти
Завод обречён. Зелёные мрази воплощают в жизнь планы запада по превращению Украины в аграрную колонию, где украинцы будут за копейки выращивать на когда-то своей земле хлеб для иностранных агрохолдинов. Умирают одна за другой отрасли, на смену им пришли взяточничество и коррупция. То что сегодня происходит в Украине есть самый настоящий геноцид против украинского народа!
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20.06.2020 16:25 Відповісти
 
 