Двері "Електроважмашу" відкрито для всіх серйозних інвесторів, зацікавлених не просто в заміні менеджменту, - глава ФДМ Сенниченко

Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко готовий відкрити двері "Електроважмашу" всім інвесторам, які серйозно налаштовані на приватизацію підприємства, а не просто заміну менеджменту на лояльних людей.

Про це Сенниченко розповів у коментарі головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Глава ФДМ, зокрема, прокоментував ситуацію з призначенням колишнього менеджера ДТЕК Віктора Буська директором "Електроважмашу".

"Зараз у ЗМІ виходить багато замовних матеріалів проти Фонду держмайна з приводу ситуації із заводом "Електроважмаш", де проводять обшуки правоохоронні органи. У чому причина? У листопаді 2019 року завод передали до ФДМ для проведення приватизації, приватизацію заплановано на осінь 2020-го. Щоб підготувати приватизацію, був відібраний і призначений Кабміном новий директор "Електроважмашу", Віктор Бусько. Колись він був менеджером ДТЕК, потім своїм коштом навчався за кордоном, у Великій Британії на MBA, тож досвіду у нього вистачає", - сказав Сенниченко.

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Також він роз'яснив свою позицію щодо приватизації підприємства.

"По-перше, призначення нового менеджменту переслідує одну мету - підготовка до приватизації "Електроважмашу", яка запланована на осінь. Тільки приватизація припинить ці підкилимні корупційні війни за призначення "свого" директора. Призначено директора, який зможе організувати приватизацію якнайшвидше. А для цього треба навести лад у фінансах і організації, щоб умови приватизації були максимально вигідними для держави. Бусько впроваджує заходи економії, налагоджує міжнародну систему звітності.

По-друге, під час приватизації ми прекрасно розуміємо, що на завод потрібен системний інвестор. Він потрібен, щоб створити нові робочі місця, запровадити технології, розширити виробництво, платити податки до бюджету. Саме в цьому інтерес держави. Ми розуміємо, що у заводу борги. Але ми ведемо діалог з інвесторами, відкриваємо двері для них. Для цих цілей на підприємстві працює радник міжнародної аудиторської компанії KPMG, у ФДМ розпочав роботу менеджер з інвестиційних відносин, створено віртуальну кімнату даних про стан підприємства, яка наповнюється і скоро буде відкрита для всіх потенційних інвесторів.

По-третє, ми діємо чесно, і після таких конкурсів, як "Електроважмаш", як інші найбільші підприємства в плані приватизації, всі це побачать. Побачать і за справедливою ціною приватизації, і за інвестиційними зобов'язаннями, і за якістю інвесторів. Тому ще раз звертаюся до всіх серйозних інвесторів. Якщо ваша мета - участь у приватизації, а не просто заміна менеджменту на держпідприємствах, я буду вашим першим союзником. Я готовий прийняти всіх, ми відпрацюємо всі питання, відповімо щодо всіх проблем. Не треба шукати подвійне дно там, де відкрито двері", - сказав Сенниченко.

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Він також наголосив, що на заводі "Електроважмаш" зберігається дуже важлива технічна документація.

"Важлива, як ми думаємо, для Росії, де хочуть позбутися залежності від "Електроважмашу" і побудувати своє таке ж підприємство. Звичайно, для цього їм потрібна документація. Будь-яке її вилучення, нехай навіть під час слідчих дій, створює ризики", - сказав він, маючи на увазі нещодавній візит на підприємство СБУ.