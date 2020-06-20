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Чорногорія готова приймати українців за наявності "свіжого" негативного тесту на COVID-19
Українці зможуть подорожувати в Чорногорію з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Балканський оглядач".
Жителі України можуть в'їхати до Чорногорії з негативним результатом тесту ПЛР на SARS-CoV-2, зробленим в акредитованих лабораторіях. Тесту має бути не більше, ніж 48 годин.
Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний комітет з інфекційних хвороб (NKT).
Такі ж умови для в'їзду отримали жителі Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Туреччини, Ізраїлю, Польщі, Румунії та Італії.
Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання, а не громадянства. Рішення приймається на основі епідемічної ситуації.
Топ коментарі
+3 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар20.06.2020 11:05
+2 Sophia-Maria Duglass
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+2 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар20.06.2020 13:28
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Будь ласка, зачекайте...
В ЕС стоимость такого теста 70 евро .
Как жто делают в Словакии - небольшая лаборатория на первом этаже ( в ес - жто нулевые этажи соответствуют украинским первым ) врачи и лаборанты работают на улице в защитных костюмах - в помещение пациенты НЕ ЗАХОДЯТ .
Приём осуществляется по электронной записи и там же ДИСТАНЦИОННО платят за тест , В своё время подъезжаешь , регистрируют на улице, потом берут мазок и уезжаешь
НИКАКИХ ТОЛП И ОЧЕРЕДЕЙ
Через 4 часа тест приходит по электронной почте
Медперсонал В ПРОТИВОЧУМНЫХ Костюмах, на лицах Очки и пластиковые экраны , волосы спрятаны. На руках синие перчатки , но при работе с пациентом сверху одевают ещё и полиэтиленовые ( как в супермаркетах) , которые после мазка сразу выбрасывают
ВОТ и заболеваемость врачей большая
А Из-за них страдают украинцы
Был когда-то мультик про Вову- двоечника 😀😀😀