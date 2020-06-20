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Чорногорія готова приймати українців за наявності "свіжого" негативного тесту на COVID-19

Чорногорія готова приймати українців за наявності

Українці зможуть подорожувати в Чорногорію з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Балканський оглядач".

Жителі України можуть в'їхати до Чорногорії з негативним результатом тесту ПЛР на SARS-CoV-2, зробленим в акредитованих лабораторіях. Тесту має бути не більше, ніж 48 годин.

Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний комітет з інфекційних хвороб (NKT).

Такі ж умови для в'їзду отримали жителі Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Туреччини, Ізраїлю, Польщі, Румунії та Італії.

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Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання, а не громадянства. Рішення приймається на основі епідемічної ситуації.

Чорногорія готова приймати українців за наявності свіжого негативного тесту на COVID-19 01
Чорногорія готова приймати українців за наявності свіжого негативного тесту на COVID-19 02
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Топ коментарі
+3
Да: в ЕС впускают с тестами PCR ( мазок из носа и горла) - стоимость 1500 гр
В ЕС стоимость такого теста 70 евро .

Как жто делают в Словакии - небольшая лаборатория на первом этаже ( в ес - жто нулевые этажи соответствуют украинским первым ) врачи и лаборанты работают на улице в защитных костюмах - в помещение пациенты НЕ ЗАХОДЯТ .

Приём осуществляется по электронной записи и там же ДИСТАНЦИОННО платят за тест , В своё время подъезжаешь , регистрируют на улице, потом берут мазок и уезжаешь
НИКАКИХ ТОЛП И ОЧЕРЕДЕЙ
Через 4 часа тест приходит по электронной почте
Медперсонал В ПРОТИВОЧУМНЫХ Костюмах, на лицах Очки и пластиковые экраны , волосы спрятаны. На руках синие перчатки , но при работе с пациентом сверху одевают ещё и полиэтиленовые ( как в супермаркетах) , которые после мазка сразу выбрасывают
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20.06.2020 11:05
+2
Лично сдавала
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20.06.2020 11:06
+2
Ключевой аспект єто " аккредитованние лаборатории". Возникает вопрос: кем?
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20.06.2020 13:28
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а вот и показались ушки выгодополучателей от коронаистерии.
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20.06.2020 10:47 Відповісти
Если 49ч,то не прокатит,уже тухлый...
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20.06.2020 10:51 Відповісти
Да: в ЕС впускают с тестами PCR ( мазок из носа и горла) - стоимость 1500 гр
В ЕС стоимость такого теста 70 евро .

Как жто делают в Словакии - небольшая лаборатория на первом этаже ( в ес - жто нулевые этажи соответствуют украинским первым ) врачи и лаборанты работают на улице в защитных костюмах - в помещение пациенты НЕ ЗАХОДЯТ .

Приём осуществляется по электронной записи и там же ДИСТАНЦИОННО платят за тест , В своё время подъезжаешь , регистрируют на улице, потом берут мазок и уезжаешь
НИКАКИХ ТОЛП И ОЧЕРЕДЕЙ
Через 4 часа тест приходит по электронной почте
Медперсонал В ПРОТИВОЧУМНЫХ Костюмах, на лицах Очки и пластиковые экраны , волосы спрятаны. На руках синие перчатки , но при работе с пациентом сверху одевают ещё и полиэтиленовые ( как в супермаркетах) , которые после мазка сразу выбрасывают
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20.06.2020 11:05 Відповісти
Лично сдавала
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20.06.2020 11:06 Відповісти
Молодчинка!
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20.06.2020 11:14 Відповісти
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20.06.2020 11:16 Відповісти
Садюги, представляю каково в таком костюме хоть часок на жаре простоять.
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20.06.2020 11:14 Відповісти
А в Украине врачам только марлевую повязку выдают , которая рвётся сразу БО КИТАЙ
ВОТ и заболеваемость врачей большая
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20.06.2020 11:18 Відповісти
у нас - приезжает скорая помощь с теткой. Тетка одета в бахилы и маску. Ты (потенциально заразный) спускаешся, выходиш с подьезда, лезешь в машину. Тетка делает мазок. Результат ровно через неделю)
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20.06.2020 11:19 Відповісти
В Украине ЗЕЛЁНАЯ ВЛАСТЬ - ВЛАСТЬ ДВОЕЧНИКОВ
А Из-за них страдают украинцы

Был когда-то мультик про Вову- двоечника 😀😀😀
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20.06.2020 12:08 Відповісти
в Черногории круто! ....маскали правда наваливают туда ...им же в КримНаш западло ... а так от 1500 - 2000 евро за двоих можна вложиться.
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20.06.2020 11:40 Відповісти
если бы кацапских свиней туда не пускали, было бы ещё круче !
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20.06.2020 13:00 Відповісти
Ключевой аспект єто " аккредитованние лаборатории". Возникает вопрос: кем?
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20.06.2020 13:28 Відповісти
до сих пор не могу понять: возвращаясь из Турции или Черногории, нам нужно проходить обсервацию?кто в курсе?
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20.06.2020 15:54 Відповісти
Єгипет дешевше , + все включено і ніхто три шкіри не дере 😎👍.Літаком 4 години і людина реально відпочиває . Супер.
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20.06.2020 16:08 Відповісти
 
 