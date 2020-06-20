УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8159 відвідувачів онлайн
Новини
47 695 174
замах (539) Нацполіція (14880) Донецька область (7571) Бучок (6)

На звільнену з полону "ДНР" Валентину Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, скоєно замах, - глава СЦГІ Щербаченко. ФОТО (оновлено)

На звільнену з полону

На Валентину Бучок, яка після звільнення з полону "ДНР" дає свідчення про тортури терористів, скоєно замах.

Про це повідомив глава Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Скоєно напад на Валентину Бучок. Валентина, колишня полонена "ДНР" (в'язниці МДБ ДНР "Ізоляція"), сьогодні вранці підірвалася на розтяжці у дворі свого будинку в селі, поряд із Костянтинівкою Донецької області", - написав він, додавши, що жінка жива і її забрала швидка.

Щербаченко наголосив, що Бучок "відверто і безстрашно свідчить про злочини "ДНР", а також веде кілька судових процесів проти корпорації ДТЕК".

Дивіться також: Чоловік за $140 тис. "замовив" приватного підприємця на Донеччині, СБУ запобігла замовленому вбивству. ФОТО

За словами Щербаченко, це вже не перша спроба замаху на Бучок.

"Попередні замахи залишилися нерозслідуваними правоохоронними органами. Українські спецслужби не здатні гарантувати безпеку свідків у судових процесах проти окупантів", - пише глава Східноукраїнського центру громадських ініціатив.

У поліції пізніше прокоментували цю подію.

"Сьогодні близько 8:00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області на території домоволодіння місцевої жительки стався вибух, унаслідок якого вона зазнала тілесних ушкоджень.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки", - зазначили в Костянтинівському відділенні поліції Донеччини.

На звільнену з полону ДНР Валентину Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, скоєно замах, - глава СЦГІ Щербаченко 01

Наразі  правоохоронці встановлюють обставини події. Попередня правова кваліфікація події - ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Допомогти Валентині Бучок можна, переказавши гроші на її картку 5168 7551 1316 2578.

На звільнену з полону ДНР Валентину Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, скоєно замах, - глава СЦГІ Щербаченко 02

Як зазначили у свою чергу в пресслужбі ДТЕК, компанія працює в повній відповідності до законодавства України, своєчасно виконує рішення органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

У листопаді 2019 року Донецький апеляційний суд виніс постанову про задоволення позову Валентини Бучок. Згідно з рішенням суду в січні 2020 року, ДТЕК Донецькі електромережі повністю виконав рішення суду і здійснив В. Бучок всі виплати, передбачені рішенням суду.

З моменту вищеописаного рішення і до сьогодні (червень 2020) відкриті судові провадження між Валентиною Бучок і ДТЕК Донецькі електромережі - відсутні. З 2018 року Валентина Бучок не перебуває в трудових відносинах з ДТЕК.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+82



Предыдущие покушения остались нерасследованными правоохранительными органами... зато на Пороха 30 дел - и время есть и деньги.
показати весь коментар
20.06.2020 11:40
+80
В статье написано:- кто бы ни был заказчиком-правоохранительные органы не способны защитить свидетеля. Им некогда,они картины у Порошенки считают и Томосы меряют.
показати весь коментар
20.06.2020 11:51
+79
Ахметка и весь его фонд все годы войны спонсировал сепаров и оккупантов, а с украинцев на подконтрольной территории бабки собирал.
показати весь коментар
20.06.2020 11:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так, в українській версії новини йдуть з опізданням (зараз начебто трохи оперативніше стало...)
Борошна перекладу - то окрема тема ))) "Звездная Скалецкая" та "творожистый ангидрид"
показати весь коментар
20.06.2020 13:12 Відповісти
Борошна перекладу -
показати весь коментар
20.06.2020 13:54 Відповісти
Так ще й видно, що кацапську версію, яку подають явно гуглом перекладали. Вже скаржився їм декілька разів, що видно ж, що оригінальна стаття була українською, то у чому проблема її викласти одразу?
В мене головна сторінка Цензора стоїть російською, відкриваю новини і наводжу курсор на UA, якщо у посиланні після https://censor.net/ua є ще якийсь шлях, то переходу на українську. До речі, не усі статті взагалі українською викладають.
показати весь коментар
20.06.2020 14:35 Відповісти
Аналогічно. Цензор відкритий у кількох вкладках, і стрічка новин в RU версії - хоча читати краще українською... але то як пощастить, нові публікації частіше доводиться східноукраїнською (яку кацапи називають "вяликим и магучим русским языком" - повбивав би).
Десь взимку була публікація про затримання вилупка, що намагався зґвалтувати студентку, погрожуючи ножем (на щастя, дівчинці вдалося втекти). Стаття містила феєричне речення - "в ходе задержания было изъято чем" Звільнена з полону "ДНР" Валентина Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, підірвалася на розтяжці у дворі будинку на Донеччині, - глава СЦГІ Щербаченко - Цензор.НЕТ 5213
Брутально, але справедливо - "чик-чик, и нет пиписи". Вилучили знаряддя, так би мовити ))))))
Насправді гугл транслейт так переклав "було вилучено ніж" (порівняльний сполучник "ніж" = "чем")
показати весь коментар
20.06.2020 14:50 Відповісти
Насчет " *********" это твои кацапы боты поверят.
показати весь коментар
21.06.2020 12:18 Відповісти
Інколи українська версія не з'являється взагалі.
показати весь коментар
20.06.2020 14:36 Відповісти
і таке буває, я кацапську версію і не відкриваю, як нема, то нема.
показати весь коментар
21.06.2020 09:56 Відповісти
А бакланівським чортам із сЕбЕу зайнятись нічим, зелена шмаркля доручила займатись бакланівським утиркам перегрузами фур на автошляхах!
показати весь коментар
20.06.2020 12:01 Відповісти
несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК".Источник: https://censor.net/n3203248

торчат роги прокацапского выродка ахметки
показати весь коментар
20.06.2020 12:10 Відповісти
"Предыдущие покушения остались нерасследованными правоохранительными органами. Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов", - пишет глава Восточноукраинского центра общественных инициатив.Источник: https://censor.net/n3203248


Очередное подтверждение того, что в Украине оккупационная администрация а не так называемый офис президента.
показати весь коментар
20.06.2020 12:11 Відповісти
Самое опасное в этой истории что рыжего удава связывают с конструкцией,которую он создал. Этот "бенифициар ДНР"( свозивший своих шахтеров с шахт на митинги за ДНР), торговавший угольком ЛДНР себестоимостью по 22$ для Украины по 90-110$( при этом мировая цена была 40-65$)). Этот рыжий удав за несколько лет на "ротердаме+" добавил 6млр$( всего лишь). Ну и хрен с ними,с придурками,пусть работают за 15тыс рубликов( вместо 15тыс грн.( тех по 8грн за $).и с этими придурками,которые платят за э/э себестоимостью 2 цента за 1Квт 7центов( в три раза дороже) и с Украиной. А этот удельный Князек поступает так же как на стадионе шахтер пук и как бы и нет проблемы.
показати весь коментар
20.06.2020 12:13 Відповісти
Отношусь к рыжему резко отрицательно,но когда пишите о шести миллиардах на Роттердам +, справедливости ради посмотрите тот же Форбс,нет у Ахмета таких денег в активах.С 2014 года бизнесс-империя гудка сдает свои позиции,и только с назначением узеленскими премьером человека Ахмета,у того появились неплохие перспективы.
показати весь коментар
20.06.2020 15:27 Відповісти
Імперія Ахметова доволі неефективна. Його менеджменту нема сенсу вишукувати способи зниження витрат, бо за його продукт все одно заплатять. Тому там, де конкурентний ринок отримав би більший прибуток при меншому обігу, ці просто тягнуть соки зі споживача.
показати весь коментар
20.06.2020 15:57 Відповісти
3,5 в 2014 9,6 в 2019 посмотрите сами.
показати весь коментар
20.06.2020 17:17 Відповісти
Справедлівасті раді, пасмарєлі -все бджілка правильно пише.На звільнену з полону "ДНР" Валентину Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, скоєно замах, - глава СЦГІ Щербаченко - Цензор.НЕТ 4298
показати весь коментар
20.06.2020 19:31 Відповісти
Кто защищает Ахметова тот враг Украины и точка. Никогда не поверю, что человек живущий на зарплату будет думать и рьяно защищать какого-то миллиардера, тем более миллиардера обворовавшего Украину и продолжающего это делать, и кстати спровоцировавшего войну. Это он промывал годами мозги своим шахтерам/рабам и раскалывал страну.
показати весь коментар
20.06.2020 17:44 Відповісти
скорейшего выздоровления мужественной Валентине и жесткого наказания негодяев не обеспечившим гарантированную защиту свидетеля
показати весь коментар
20.06.2020 12:16 Відповісти
А чого забули про тих, хто цю розтяжку поставив
показати весь коментар
20.06.2020 12:44 Відповісти
а їм залишок життя провести в розятяжках, щоб розірвало на шматки
показати весь коментар
21.06.2020 09:59 Відповісти
"Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов" Источник: https://censor.net/n3203248
не удивлюсь если они сами эту растяжку ставили!
показати весь коментар
20.06.2020 12:25 Відповісти
Спецслужбы подконтрольной части Донецкой области - вата ватная в своем большинстве,мечтающая о приходе срусского мира.
показати весь коментар
20.06.2020 15:31 Відповісти
мечтающие о высоких зарплатах спецслужб РФ при КГБешном гноме....
показати весь коментар
20.06.2020 16:10 Відповісти
Швидкого одужання пані Валентині. Героїчна жінка
показати весь коментар
20.06.2020 12:28 Відповісти
Ця жінка виступає свідком у документальному фільмі Сергія Іванова, який недавно вийшов на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bRv_Ui_A4VQ&t=4213s . У фільмі є ще кілька людей, які побували "на подвалах" і розповідають про те, що там творилось. Це дуже серйозні звинувачення для ЛДНР, тому цих людей треба включати в програму по захисту свідків, якщо така є в Україні. І цей випадок з Валентиною Бучок тільки перший дзвіночок!
показати весь коментар
20.06.2020 12:47 Відповісти
Дякую за посилання , це важливо .
показати весь коментар
20.06.2020 14:02 Відповісти
зато Портянкин на своих спичах по Ньюс Уан ни словом никогда не обмолвится про зверства ДНР, как и Ленка Банда ренка и Лукашиха.
показати весь коментар
20.06.2020 21:08 Відповісти
На Ізоляції сама жесть... Там серед катів самі кінчені відморожені виродки без совісті та жалю...
показати весь коментар
20.06.2020 12:49 Відповісти
А что можно ждать от работы СБУ которой руководит КВНшик?
Звільнена з полону "ДНР" Валентина Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, підірвалася на розтяжці у дворі будинку на Донеччині, - глава СЦГІ Щербаченко - Цензор.НЕТ 8841
показати весь коментар
20.06.2020 12:49 Відповісти
Ну, если у НЕГО!!! в кабинете были выявлены прослушивающие устройства, то что ещё говорить? Вчера говорил с бывшим СБУшником, соседом по дому... Кинул какую-то шутку об том, что СБУшников бывших, не бывает... А он мне: "Это при мне была "Служба безопасности Украины...". А сейчас - "Служба Бывших в Употреблении... Это же надо - "прослушку" в кабинете шефа "проворонить"!!! Три прослушивающих устройства только в кабинете!!!" .
показати весь коментар
20.06.2020 15:00 Відповісти
Аваковская мусорня не только не способна расследовать покушения на патриотов, но скорее всего и покушается на патрниотов и зе, и попэрэдника аваков устраивает.
показати весь коментар
20.06.2020 12:52 Відповісти
Выздоравливай Валентина!
показати весь коментар
20.06.2020 12:54 Відповісти
Зате в Портнова охорона державна...
показати весь коментар
20.06.2020 13:00 Відповісти
и у Ленки Банда ренки, и у Ленки Лукаш и Медведчука
показати весь коментар
20.06.2020 21:06 Відповісти
Украинцев в этой новости должно волновать только то, что Аваковские псы не делают ничего для защиты стратегически важного свидетеля.
показати весь коментар
20.06.2020 13:13 Відповісти
Звільнена з полону "ДНР" Валентина Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, підірвалася на розтяжці у дворі будинку на Донеччині, - глава СЦГІ Щербаченко - Цензор.НЕТ 2222
показати весь коментар
20.06.2020 13:29 Відповісти
Год назад на этом месте фото был Порошенко.
показати весь коментар
20.06.2020 13:49 Відповісти
Невже Петро з фотографувався з тими 73% , що проголосували за Зеееее ?))
показати весь коментар
20.06.2020 14:12 Відповісти
С приходом ЗЕлени вся жизнь в Украине сплошной квест: а ну ка виживи ( пересичени украинцы вначале в условиях спада производства, а теперь пандемии), а ну ка защитись ( волонтеры, доровольцы, свидетели), а ну ка докажите (оседланные особами приближенными и не очень на потоки ), а ну ка посмотрите (видисики с величайшим политиком) и т.д.
показати весь коментар
20.06.2020 13:31 Відповісти
За попередника те саме було .
показати весь коментар
20.06.2020 14:04 Відповісти
Хватить брехать
показати весь коментар
20.06.2020 15:06 Відповісти
"видисики с величайшим политиком" - https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
показати весь коментар
20.06.2020 14:04 Відповісти
Да это и не удивительно,при нынешнем президенте,страну просто утопили в сепаратизме,поэтому,скоро будут подрывать только за то,что ты украинец.
показати весь коментар
20.06.2020 13:51 Відповісти
Покушение на патриота Украины при Зеленском правоохранителей не возбуждает, вот если бы на какого-нибудь представителя "партии" Шария - вот тут бы был правоохранительный хай на всю Украину, вот тут бы они показали свои "розыскные способности", хватая направо и налево первых попавшихся украинских активистов. Такова теперь жизнь, когда зелёное говно у власти. Избиратели Зеленского, видимо, довольны.
показати весь коментар
20.06.2020 13:51 Відповісти
Тут подробно
https://youtube.com/watch?v=G2lsy-D23Ss
показати весь коментар
20.06.2020 13:52 Відповісти
"Предыдущие покушения остались нерасследованными правоохранительными органами. Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов"
показати весь коментар
20.06.2020 13:55 Відповісти
Влада всі сили , включаючи СБУ і прокуратуру кинула на боротьбу з ........... Порошенко,..в той час коли сепари вільно себе почувають на всіх ділянках ,від ради до подвір'я звичайної людини..Вони вже давно просочилися через фронт .., чи вилізли з нір .., де сховалися під час Порошенко...позор
показати весь коментар
20.06.2020 13:56 Відповісти
Звичайно , що коли не поставили то помагали ставити свої « односельчани» інфекційно і інформаційно хворі ...., як можна лити бруд на таке світле і тепле Г...?]]]
показати весь коментар
20.06.2020 13:59 Відповісти
Пропоганда обіцяна Зе ,.. так і не почалась вестися серед лугодронського населення ,... а уявну казку судячи можна тільки вибити з завилини побувавши в тюрмах лугодрону ..., хо-ча ....))) деякі комуністи , колись , побувавши в за стінках кгб структури ..., продовжували вірити в світле майбутнье знаходячись в центрі Г.....,... гени ...
Бучок ... скорого видужування , бути сильною і відважною.., бо за нею Правда ...!
показати весь коментар
20.06.2020 14:07 Відповісти
Зеля обычная безродная-ссыкливая - катализатор проблем в Украине..
зебилы, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы
показати весь коментар
20.06.2020 13:59 Відповісти
Пока люди будут жить по "писаным" законам вместо человеческих, они будут оставаться рабами, жертвы будут умирать, не прожив и полжизни, а убийцы(в лучшем случае) будут расплачиваться за содеяное всего лишь 15-ю годами читанием книжек взаперти из 70-и лет, отведенных им "богом".
показати весь коментар
20.06.2020 14:17 Відповісти
**** влада попередня і ще більш теперішня. Хіба не можна було її забрати звідти?!!!! Просто підставили сміливу людину під молот смерті. А повиздихали б ви , *******.
показати весь коментар
20.06.2020 14:28 Відповісти
А менти на Донбасі -то всі поголовно прихована сепарня, так що годі чекати від них шевеління "копитами". Донбаські суди такі ж самі, бійців і добробатівців там судять "с пристрастием" і дають вироки, непомірно великі за незначні проступки - мстять падлюки.
показати весь коментар
20.06.2020 14:52 Відповісти
После свидания с растяжкой и гранатой ргд 6, обычно ноги отдельно от туловища.
показати весь коментар
20.06.2020 14:56 Відповісти
Валентинка, Сонечко! Одужання тобі і Божого Захисту!!!
показати весь коментар
20.06.2020 15:06 Відповісти
Зе-прокуратура тепер може почати переслідувати Валентину Бучок , за те що вона не загинула під час замаху . Ну Стерненка ж переслідують саме за це , що не дав кілеру себе вбити .
показати весь коментар
20.06.2020 16:02 Відповісти
Дармиц,а это правда,что невинная жертва килерского произвола,еще 100 метров бежал за киллером,чтобы защитить себя и не дать себя убить?Не делайте из него культ жертвы.
показати весь коментар
20.06.2020 16:22 Відповісти
Не тільки себе. Ти, синку також би ще повз за ним і зубами рвав.
показати весь коментар
20.06.2020 16:38 Відповісти
Добре пояснення, що можна зробити з кульовими пораненням серця. Фрагмент з Антикора "«Оперуполномоченный сразу остановил автомобиль и помог раненому коллеге выхватить оружие у нападающего. Когда на стрелка одели наручники, Дарвин Потуданский умер на руках у своего напарника: пули попали в сердце», - уточнили представители следствия.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/389034-umer_na_rukah_naparnika_v_gbr_rasskazali_podrobnosti_gibeli_politsejskogo_v_dnepre
показати весь коментар
20.06.2020 22:23 Відповісти
Ні, борух, це -брехня у виконанні зєльоних мусорів, а слідом за ними і зєльоних пракурорів. Бігла не жертва кілера, Сергій по-життю - не жертва, а "убівець" у стані афекту.
показати весь коментар
21.06.2020 07:25 Відповісти
Мені цікаво що Вами рулить? Ви прихильник злодіїв від партії ригів у сраці? Ви совдепівське тупе лайно? Чому не знаючи абсолютно ніх.... про обставини, про те що медики з цього приводу казали ( про 100 метрів) що людина з таким і гіршим пораненням може у стані шоку бігти дуже швидко, ходити, говорити, підіймати тяжкі речі та інше а потім вже витрачає свідомість? Ви про це чули чи просто треба виправдати мусорню? Може ви тупий мусор дармоїдський? Який усе життя працював у мусарні проти людей брав хабарі а потім вкрав у цих людей квартиру та пільги та добру пенсію? Ні? Бо так як Ви говорите - це виглядає саме таким чином. Я не знаю Стерненка і не доводжу що він супердостойна людина - це невідомо на широкий загал це треба з'ясовувати. Може так а може й ні - цього ніхто не знає. Але юридичний факт один. Третій напад..Третій захист ..Ніж ідентичний фігуруючому по експертній оцінці - не є холодною зброєю. Вже цей аргумент у сміття..Жертва не у "лапках" - а де юре. І законодавство клубу тих країн куди ми збираємося як цивілізоввана країна - вже давно виправдало Стерненка аж бігом. Бо закон повинен максимально означати - "справедливість" наскільки це можливо. Мав місце захист. І не треба тут дурних сарказмів та совдепівського піздоватизму на кшалт "сталася автоаварія. серед двох водіїв винен той у кого авто менше побите". Винен - ВИННИЙ який задумав, організував та намагався втілити у життя злочин. Замочили при цьому - супер! Одним лайном менше.
показати весь коментар
21.06.2020 09:48 Відповісти
Это аваковские мусора подстроили, 99%
показати весь коментар
20.06.2020 17:49 Відповісти
Ума должно было хватить поселить ее в Днепре или Киеве, а так решили идти по простому пути еще бы в Светлодарске поселили особо важного свидетеля преступлений против Человечества!
показати весь коментар
20.06.2020 18:09 Відповісти
Сегодня около 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Иванополье Константиновского района Донецкой области на территории домовладения местной жительницы произошел взрыв, в результате которого она получила телесные повреждения, правоохранители опубликуйте во сколько опергруппа прибыла на место преступления.
показати весь коментар
20.06.2020 18:12 Відповісти
Хтось обставини її полону знає ?
Щоб можна було висувати якісь версії.
показати весь коментар
20.06.2020 19:27 Відповісти
В Україні йде війна без лінії фронту. Причина цього проста, український етнос це - аморфна маса, в якої відсутнє почуття приналежності до аутентичної, національно мотивованої соціальної групи. В них нема ні політичної структури національного масштабу і характеру, ні харизматичних лідерів. Найбільше, що вони можуть собі дозволити - це бути хоч трохи на щось подібними і намагатися комусь сподобатися.
показати весь коментар
20.06.2020 19:46 Відповісти
На звільнену з полону "ДНР" Валентину Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, скоєно замах, - глава СЦГІ Щербаченко - Цензор.НЕТ 7237
показати весь коментар
20.06.2020 20:36 Відповісти
Таких свідків треба ховати надійно - вона цінний свідок, сепарня і ахметовські виродки полюють на неї, а Зе виродкам чхати на безпеку таких свідків
показати весь коментар
20.06.2020 21:51 Відповісти
Экстраполируя деятельность силовых органов по поддержке шариков (подручных ФСБ-шника Шария) и титушек и по подавлению движения за независимость Украины, ожидаемо, что баба-прокурор объявит Валентину Бучок виновной в покушении на нее тем, что спровоцировала террористов русского мира на терракт. Чем спровоцировала? Своими признаниями о пытках людей террористами русского мира. А мужик-мент с энтузиазмом поддержит это обвинение.
показати весь коментар
21.06.2020 01:34 Відповісти
Если не деэнеровцы ,так наш суд ,засадит.
показати весь коментар
21.06.2020 07:29 Відповісти
Сабаков, там точно не гуляли люди, схожі походкою і фігурою на Антоненко з Кузьменко чи Дугарь? А де Федина з Звіробій були, ви, пси ментовські, вже перевірили?
показати весь коментар
21.06.2020 09:07 Відповісти
Кому нужны ваши ДНРовцы? Пороха посадить , Стерненко -вот кто стране жить мешает!!
показати весь коментар
21.06.2020 10:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 