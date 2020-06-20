Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький
Депутат "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький заступився за ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого підозрюють у незаконних діях через зниження портових зборів.
Свою позицію Заблоцький озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Мене точно не можна вважати прихильником Володимира Омеляна, досі чекаю його Hyperloop. Але звинувачення від НАБУ йому, що зниження портових зборів є злочином, - повна маячня. Вони у нас і так у 2-3 рази вищі, ніж в інших чорноморських країнах", - написав Заблоцький.
За словами депутата, це звинувачення може стати небезпечним прецедентом, адже виходить, що зниження податків і зборів - це злочин.
"Ми тоді також злочинці, якщо звільнимо виграші від ПДФО (податку на дохід фізосіб. - Ред.), а без цього легалізація азартного ринку неможлива. Злочинці тоді і всі депутати, які давали пільги бізнесу на час карантину. Злочинними є вільні економічні зони, розстрочки сплати ПДВ під час імпорту обладнання, скасування антидемпінгових мит тощо", - пояснив Заблоцький.
"Будемо міняти Кримінальний кодекс, якщо доведеться. Жити в країні, де зниження податків і зборів є криміналом, ми не будемо", - підсумував депутат.
Нагадаємо, 19 червня НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Підозру пред'явлено через те, що Омелян у грудні 2017 року знизив всі портові збори, крім маякового, на 20%.
Омелян стверджує, що збори знизили для збільшення товаро/вантажопотоку, і морська галузь завдяки цьому показала у 2018-2019 роках зростання на понад 20%, і зростає досі попри кризу.
Будь ласка, зачекайте...
и при следующем Президенте, эти факты будут исследованы ГБР, СБУ, НАБУ и Зеленский и Гетманцев будут осуждены..
Это единственный туроператор, который тупо кинул туристов.
И не сторонник правительства Гройсмана...
Вот только Зеленая Власть оказалась на порядок тупее и наглее...
Если у вас есть факты преступлений, то в студию....
Но привлекать за то что будучи управляющим, он снизил завышенные налоги, то это бред и тупизм....
(Они кормятся за счёт бедных)
Когда за ним придут?
А Дубинеску УЖЕ должен греть нары за табачные поправки, из-за которых бюджет недополучил в разы больше.
Эллочка-людоедка.
у меня у ребенка черепашка и то умнее и разнообразнее
кстати, я тебя барана поздравляю. евробляхерам подняли въезд в страну на 200 евро. чтобы жизнь медом не казалась.