Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький

Депутат "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький заступився за ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого підозрюють у незаконних діях через зниження портових зборів.

Свою позицію Заблоцький озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене точно не можна вважати прихильником Володимира Омеляна, досі чекаю його Hyperloop. Але звинувачення від НАБУ йому, що зниження портових зборів є злочином, - повна маячня. Вони у нас і так у 2-3 рази вищі, ніж в інших чорноморських країнах", - написав Заблоцький.

За словами депутата, це звинувачення може стати небезпечним прецедентом, адже виходить, що зниження податків і зборів - це злочин.

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"Ми тоді також злочинці, якщо звільнимо виграші від ПДФО (податку на дохід фізосіб. - Ред.), а без цього легалізація азартного ринку неможлива. Злочинці тоді і всі депутати, які давали пільги бізнесу на час карантину. Злочинними є вільні економічні зони, розстрочки сплати ПДВ під час імпорту обладнання, скасування антидемпінгових мит тощо", - пояснив Заблоцький.

"Будемо міняти Кримінальний кодекс, якщо доведеться. Жити в країні, де зниження податків і зборів є криміналом, ми не будемо", - підсумував депутат.

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Нагадаємо, 19 червня НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Підозру пред'явлено через те, що Омелян у грудні 2017 року знизив всі портові збори, крім маякового, на 20%.

Омелян стверджує, що збори знизили для збільшення товаро/вантажопотоку, і морська галузь завдяки цьому показала у 2018-2019 роках зростання на понад 20%, і зростає досі попри кризу.