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Омелян (1348) Заблоцький (25)

Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький

Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, -

Депутат "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький заступився за ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого підозрюють у незаконних діях через зниження портових зборів.

Свою позицію Заблоцький озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене точно не можна вважати прихильником Володимира Омеляна, досі чекаю його Hyperloop. Але звинувачення від НАБУ йому, що зниження портових зборів є злочином, - повна маячня. Вони у нас і так у 2-3 рази вищі, ніж в інших чорноморських країнах", - написав Заблоцький.

За словами депутата, це звинувачення може стати небезпечним прецедентом, адже виходить, що зниження податків і зборів - це злочин.

Читайте також: НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру інфраструктури Омеляну

"Ми тоді також злочинці, якщо звільнимо виграші від ПДФО (податку на дохід фізосіб. - Ред.), а без цього легалізація азартного ринку неможлива. Злочинці тоді і всі депутати, які давали пільги бізнесу на час карантину. Злочинними є вільні економічні зони, розстрочки сплати ПДВ під час імпорту обладнання, скасування антидемпінгових мит тощо", - пояснив Заблоцький.

"Будемо міняти Кримінальний кодекс, якщо доведеться. Жити в країні, де зниження податків і зборів є криміналом, ми не будемо", - підсумував депутат.

Читайте також: НАБУ хоче судити мене за зниження найвищих у світі портових зборів і зростання доходів галузі, - Омелян

Нагадаємо, 19 червня НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Підозру пред'явлено через те, що Омелян у грудні 2017 року знизив всі портові збори, крім маякового, на 20%.

Омелян стверджує, що збори знизили для збільшення товаро/вантажопотоку, і морська галузь завдяки цьому показала у 2018-2019 роках зростання на понад 20%, і зростає досі попри кризу.

Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - слуга народу Заблоцький 01
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Топ коментарі
+21
А вся деятельность СН ,вместе с их вождем-бред.
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20.06.2020 11:54
+21
наскока я помню, то нынешний глава налогового комитета Данила Гетьманцев, до 2019 года (т.е.до прихода в Раду), занимался для 95 квартала и для Зеленского лично, уходом от налогов (занижением налогообложения)..
и при следующем Президенте, эти факты будут исследованы ГБР, СБУ, НАБУ и Зеленский и Гетманцев будут осуждены..
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20.06.2020 11:58
+17
Киев. Наши дни. Тетки и сестры Зеленского "зарабатывают " деньги на покупку ему коня.Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - "слуга народа" Заблоцкий - Цензор.НЕТ 4766
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20.06.2020 11:56
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А вся деятельность СН ,вместе с их вождем-бред.
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20.06.2020 11:54 Відповісти
единим розумним виглядає Зеленський Дьопйош
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20.06.2020 11:57 Відповісти
это точно
Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - "слуга народа" Заблоцкий - Цензор.НЕТ 9083
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20.06.2020 12:12 Відповісти
Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький - Цензор.НЕТ 7652
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20.06.2020 12:19 Відповісти
Феєричний олбодоб.
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20.06.2020 12:41 Відповісти
Вірогідність того, що прєзєдєнт повторить свій номер гри на роялі у Верховній Раді, набагато більша.
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20.06.2020 12:55 Відповісти
Шось в царствє клована пашло нє туда ілі не с темі ...
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20.06.2020 11:55 Відповісти
Киев. Наши дни. Тетки и сестры Зеленского "зарабатывают " деньги на покупку ему коня.Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - "слуга народа" Заблоцкий - Цензор.НЕТ 4766
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20.06.2020 11:56 Відповісти
наскока я помню, то нынешний глава налогового комитета Данила Гетьманцев, до 2019 года (т.е.до прихода в Раду), занимался для 95 квартала и для Зеленского лично, уходом от налогов (занижением налогообложения)..
и при следующем Президенте, эти факты будут исследованы ГБР, СБУ, НАБУ и Зеленский и Гетманцев будут осуждены..
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20.06.2020 11:58 Відповісти
А в это же время мама Гентьманцева кидает тысячи туристов не возвращая деньги за несостоявшиеся туры, т.к. она является владелицей туроператора ТПГ.
Это единственный туроператор, который тупо кинул туристов.
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20.06.2020 16:21 Відповісти
Это ещё цветочки!
Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - "слуга народа" Заблоцкий - Цензор.НЕТ 429
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20.06.2020 12:00 Відповісти
Мертвечук знову не впорався з Україною , хоча й вигляд робив що не вмішується до ЗЕбаранів, хоча й корєш Разумков там у стаді ніби рулить, а задумка Кремля знову накривається мідним тазіком
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20.06.2020 12:02 Відповісти
Только почему все в том числе и етот Гиперлуп недорезанный, снижают налоги для олигархата, а для народа только повышают?
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20.06.2020 12:05 Відповісти
Государство работает на олигархов потому что. Вот и всё.
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20.06.2020 12:24 Відповісти
Как только коррупционера прижимают, так сразу подельники выгодополучатели стонать начинают.
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20.06.2020 12:05 Відповісти
тоже бредишь
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20.06.2020 12:10 Відповісти
убогое, ты уколы не пропускай, прячешься от санитаров?
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20.06.2020 12:11 Відповісти
ты еще и сам с собой разговариваешь
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20.06.2020 12:12 Відповісти
Не до всіх вас, 73/43%зебілів, доходять прості життєві істини. І, навіть, якщо доходять, як то для тебе, https://censor.net/user/467924 - то поступово, не всі одразу.
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20.06.2020 12:47 Відповісти
а шо у клоуна не бред ?
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20.06.2020 12:09 Відповісти
Они выигрыши в лотерею хотят освободить от НДФЛ? Это круто. Кто у нас там главный по выигрышам на текущий период? Раньше был Ляшко. А сейчас?
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20.06.2020 12:10 Відповісти
так их два Ляшка
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20.06.2020 12:11 Відповісти
Я тоже не сторонник Омеляна...
И не сторонник правительства Гройсмана...
Вот только Зеленая Власть оказалась на порядок тупее и наглее...
Если у вас есть факты преступлений, то в студию....
Но привлекать за то что будучи управляющим, он снизил завышенные налоги, то это бред и тупизм....
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20.06.2020 12:10 Відповісти
Я тоже
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20.06.2020 12:16 Відповісти
Отакі, як ви, ''не прихильники'' і призвели до того, що зебанда має в Україні абсолютну владу. Чи ви підете на операцію до молоденького, але недосвідченого хірурга? Чи сядете в літак з молоденьким, але недосвідченим пілотом? Банальні питання. А от віддати країну невігласам, ще й антиукраїнцям, - будь ласка.
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20.06.2020 19:55 Відповісти
Well they feed upon the poor…

(Они кормятся за счёт бедных)
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20.06.2020 12:13 Відповісти
То　ｂｅ，　ｏｒ　ｎｏｔ　то　ｂｅ：　ｔｈａｔ　ｉｓ　ｔｈｅ　ｑｕｅｓｔｉｏｎ
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20.06.2020 12:17 Відповісти
Назначенный Зеленским Саакашвили тоже призывает снижать налоги.
Когда за ним придут?

А Дубинеску УЖЕ должен греть нары за табачные поправки, из-за которых бюджет недополучил в разы больше.
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20.06.2020 12:13 Відповісти
табак ушел в тень
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20.06.2020 12:14 Відповісти
Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький - Цензор.НЕТ 1780
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20.06.2020 12:21 Відповісти
Зелешеску пора ставить к стенке!
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20.06.2020 12:25 Відповісти
Министр инфраструктуры Омелян: "Все ждут, что при Зеленском будет лучше. Не будет"
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20.06.2020 12:27 Відповісти
лучше уже было
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20.06.2020 12:28 Відповісти
Внутрішня окупація. Сьогодні на"Интере"великий концерт Крістіни Орбакайте Ця хвойда в перший день захоплення Криму приїхала з концертом в Севастополь вітати зелених чоловічків,"прісаєдінєніє"та путіна А тим часом Герасим'юк та посіпаки з Нацради кошмарять ТК"Прямий"за слово"дупа"Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький - Цензор.НЕТ 5678Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький - Цензор.НЕТ 6758
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20.06.2020 12:30 Відповісти
Омелян об английском Зеленского: уровень африканского вождя
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20.06.2020 12:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2YzcpMPYP2U

Эллочка-людоедка.
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20.06.2020 12:37 Відповісти
ОМЕЛЯН О ПОЛИТИКЕ ЗЕЛЕНСКОГО: НЕТ НИКАКОЙ ЛОГИКИ ДЕЙСТВИЙ
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20.06.2020 12:33 Відповісти
Даже адекватные из зебилов остаются зебилами -"Меня точно нельзя считать сторонником Volodymyr Omelyan, до сих пор жду его Гиперлуп.Источник: https://censor.net/n3203251
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20.06.2020 12:33 Відповісти
Омелян: Зеленский подрывает институт государственности и уничтожает Украину
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20.06.2020 12:34 Відповісти
политические преследования и давление на суды и прокуроров
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20.06.2020 12:36 Відповісти
Обрати кловуна президентом- оце брєд, ідіотизм та маразм.
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20.06.2020 12:39 Відповісти
До окремих 73/43%зебілів, і навіть окремих клованів вже доходять беззаперечні економічні істини...
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20.06.2020 12:43 Відповісти
емельян это потужный и мыролюбный свиногиперлуп который построил миллион илометров автодорог?
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20.06.2020 12:47 Відповісти
как ты задрал своей безграмотностью и пищерной тупостью
у меня у ребенка черепашка и то умнее и разнообразнее

кстати, я тебя барана поздравляю. евробляхерам подняли въезд в страну на 200 евро. чтобы жизнь медом не казалась.
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20.06.2020 13:05 Відповісти
ну так евробляхеры и виноваты в 144 мыролюбных винницких реформах.
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20.06.2020 13:15 Відповісти
Если снизить налоги, то, что власть будет разворовывать из бюджета?
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20.06.2020 12:48 Відповісти
Перестаньте ныть, попытка снизить налоговые обязательства. используя всевозможные законные, подчеркиваю ЗАКОННЫЕ, методы не только правильно, но и должно делаться топменеджментом.
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20.06.2020 13:03 Відповісти
Та чего стоны,сейчас и проверят на законность.
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20.06.2020 16:34 Відповісти
31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5 Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5 переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4 Альфредом Науйоксом
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20.06.2020 13:25 Відповісти
1 сентября 1939 года вооружённые силы Германии перешли границы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польши , также в боевых действиях на стороне Германии приняли участие войска https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1939%E2%80%941945) Словакии , чуть позже это спровоцировало объявление им войны со стороны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Англии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Франции и прочих стран, имевших с Польшей союзнические обязательства.
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20.06.2020 13:26 Відповісти
 
 