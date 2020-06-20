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Київ (19120) відмивання грошей (394) прокуратура (3634)

Колишній правоохоронець організував схему відмивання злочинних грошей: встиг легалізувати майже 120 млн, - прокуратура

Колишній правоохоронець організував схему відмивання злочинних грошей: встиг легалізувати майже 120 млн, - прокуратура

Прокуратура Києва спільно з оперативним управлінням ГУ Державної фіскальної служби в Києві повідомила про підозру 5 членам організованої злочинної групи, які забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, у розмірі близько 120 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що злочину групу організував колишній працівник правоохоронного органу. Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб'єктами реального сектору економіки та надання їм послуг із переведення в готівку коштів, одержаних злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Організатору та чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) і ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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Експравоохоронцю вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим учасникам злочинної групи.

Слідство триває. Встановлюються суб'єкти реального сектора економіки, які скористалися послугами злочинної групи.
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20.06.2020 12:35 Відповісти
Звернись на СФ.
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20.06.2020 12:42 Відповісти
спасибо, я так и сделаю
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20.06.2020 13:45 Відповісти
он что, один?))
Не все СМИ у нас коломойские, потому стало известно, что самым крупным подрядчиком в закупках оказалась киевская компания "Медгарант". А самым большим заказчиком - Державна прикордонна служба України. На закупку медицинского оборудования у "Медгарант" пограничники потратили больше 108-ми миллионов гривен.
Что же они купили на эти деньги? А немного. 4 рентгена. 2 томографа. 22 аппарата ИВЛ. Всё вроде нужное, но есть нюанс."Медгарант" продал пограничникам рентгеновские аппараты OPERA RT20 HARP по 20 миллионов гривен каждый. А в рознице они стоят по 6,4 миллиона. А в конце прошлого года такие же рентгены обошлись Державній кримінально-виконавчій службе в 5,6 миллионов за штуку. Но тогда мыши ещё не жрали в три горла, а только присматривались.
Журналисты перезвонили в "Медгарант", сделали вид, что они покупатели и им срочно нужно пару рентгеновских аппаратов. Так вот, в прайс-листе цена на эти аппараты оказалась ещё меньше. Всё потому, что мышей нет. А у Зеленского есть.
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20.06.2020 12:38 Відповісти
Ой! У нас лікарня закупила захисні екрани для обличчя. По 500 гр. за штуку.
А в господарчому магазині вони по 90.
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20.06.2020 13:08 Відповісти
менты одним словом
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20.06.2020 12:58 Відповісти
 
 