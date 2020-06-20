Колишній правоохоронець організував схему відмивання злочинних грошей: встиг легалізувати майже 120 млн, - прокуратура
Прокуратура Києва спільно з оперативним управлінням ГУ Державної фіскальної служби в Києві повідомила про підозру 5 членам організованої злочинної групи, які забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, у розмірі близько 120 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що злочину групу організував колишній працівник правоохоронного органу. Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб'єктами реального сектору економіки та надання їм послуг із переведення в готівку коштів, одержаних злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.
Організатору та чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) і ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Експравоохоронцю вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим учасникам злочинної групи.
Слідство триває. Встановлюються суб'єкти реального сектора економіки, які скористалися послугами злочинної групи.
Будь ласка, зачекайте...
Не все СМИ у нас коломойские, потому стало известно, что самым крупным подрядчиком в закупках оказалась киевская компания "Медгарант". А самым большим заказчиком - Державна прикордонна служба України. На закупку медицинского оборудования у "Медгарант" пограничники потратили больше 108-ми миллионов гривен.
Что же они купили на эти деньги? А немного. 4 рентгена. 2 томографа. 22 аппарата ИВЛ. Всё вроде нужное, но есть нюанс."Медгарант" продал пограничникам рентгеновские аппараты OPERA RT20 HARP по 20 миллионов гривен каждый. А в рознице они стоят по 6,4 миллиона. А в конце прошлого года такие же рентгены обошлись Державній кримінально-виконавчій службе в 5,6 миллионов за штуку. Но тогда мыши ещё не жрали в три горла, а только присматривались.
Журналисты перезвонили в "Медгарант", сделали вид, что они покупатели и им срочно нужно пару рентгеновских аппаратов. Так вот, в прайс-листе цена на эти аппараты оказалась ещё меньше. Всё потому, что мышей нет. А у Зеленского есть.
А в господарчому магазині вони по 90.