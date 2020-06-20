Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової війни, Варшава говорить про спотворення історії

Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю про Другу світову війну. Він звинувачує в її початку Польщу, виправдовує пакт Молотова-Ріббентропа і наводить фальшиву цитату Гітлера з екстремістської книги.

Стаття Путіна, присвячена 75-річчю закінчення Другої світової війни, опублікована на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагедія, яка потім спіткала Польщу, - цілком на совісті тодішнього польського керівництва, яке завадило укладенню англо-франко-радянського військового союзу і, поклавшись на допомогу західних партнерів, підставило свій народ під каток гітлерівської машини знищення", - пише він.

Крім цього, російський лідер використовував у тексті фальшиву цитату Гітлера. На це звернув увагу історик Ігор Петров, інформує "Медуза".

"Гітлер прямо заявляв: "Наша політика щодо народів, які населяють широкі простори Росії, має полягати в тому, щоб заохочувати будь-яку форму розбіжностей і розколу", - йдеться в статті Путіна. Джерело цієї цитати - книга Генрі Пікера "Застільні розмови Гітлера", яку визнано в Росії екстремістською. Аналіз книги, опублікований у 2019 році, показав, що в ній передаються не автентичні слова Гітлера, а відредаговані заднім числом спогади інших людей.

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Польський уряд вважає останню статтю Володимира Путіна про Другу світову війну частиною послідовної інформаційної війни проти Заходу і маніпуляцією історією, повідомляє "Європейська правда". Про це йдеться в заяві прессекретаря міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина.

"Тези, представлені Володимиром Путіним, є частиною інформаційної діяльності, спрямованої на дестабілізацію Заходу, підрив держав-членів НАТО, ослаблення довіри до країн Альянсу, а також формування іміджу Росії як захисника, що має впливати на глобальні рішення. Такі дії слід оцінювати як частину агресивної політики проти Заходу", - заявив представник Польщі.

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