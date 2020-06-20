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Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової війни, Варшава говорить про спотворення історії

Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової війни, Варшава говорить про спотворення історії

Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю про Другу світову війну. Він звинувачує в її початку Польщу, виправдовує пакт Молотова-Ріббентропа і наводить фальшиву цитату Гітлера з екстремістської книги.

Стаття Путіна, присвячена 75-річчю закінчення Другої світової війни, опублікована на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагедія, яка потім спіткала Польщу, - цілком на совісті тодішнього польського керівництва, яке завадило укладенню англо-франко-радянського військового союзу і, поклавшись на допомогу західних партнерів, підставило свій народ під каток гітлерівської машини знищення", - пише він.

Крім цього, російський лідер використовував у тексті фальшиву цитату Гітлера. На це звернув увагу історик Ігор Петров, інформує "Медуза".

"Гітлер прямо заявляв: "Наша політика щодо народів, які населяють широкі простори Росії, має полягати в тому, щоб заохочувати будь-яку форму розбіжностей і розколу", - йдеться в статті Путіна. Джерело цієї цитати - книга Генрі Пікера "Застільні розмови Гітлера", яку визнано в Росії екстремістською. Аналіз книги, опублікований у 2019 році, показав, що в ній передаються не автентичні слова Гітлера, а відредаговані заднім числом спогади інших людей.

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Польський уряд вважає останню статтю Володимира Путіна про Другу світову війну частиною послідовної інформаційної війни проти Заходу і маніпуляцією історією, повідомляє "Європейська правда". Про це йдеться в заяві прессекретаря міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина.

"Тези, представлені Володимиром Путіним, є частиною інформаційної діяльності, спрямованої на дестабілізацію Заходу, підрив держав-членів НАТО, ослаблення довіри до країн Альянсу, а також формування іміджу Росії як захисника, що має впливати на глобальні рішення. Такі дії слід оцінювати як частину агресивної політики проти Заходу", - заявив представник Польщі.

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Топ коментарі
+74
Т.е. это не советская Россия вместе с нацистской Германией напала на Польшу, а Польша напала на Россию и Германию?

Сразу видно половецкого историка.
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20.06.2020 13:03
+55
https://twitter.com/andrey_malgin
https://twitter.com/andrey_malgin

Андрей Мальгин

@andrey_malgin

·https://twitter.com/andrey_malgin/status/1274123454279815169 10 ч

В своей статье Путин в пух и прах разносит Лигу наций. Два абзаца посвятил. "Лига наций, - пишет, - не смогла предотвратить конфликты в различных частях мира". Вот только забывает упомянуть, что СCCР 14 декабря 1939 г был позорно исключен из Лиги наций за нападение на Финляндию.
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20.06.2020 13:04
+45
"Путин обвинил Польшу в начале Второй мировой войны" - Гитлер тоже обвинял поляков, говорил, что они напали на немецкую радиостанцию.
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20.06.2020 13:08
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Пошло отсюда, гимна *****
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20.06.2020 17:34 Відповісти
Хіба це московія напала на Україну?
Очевидно, що Україна окупувала москальський Крим, і совєтський Донбас.
Взяла, бач, собі за приклад Польщу-агресора, яка взагалі розв'язала найбільшу світову війну.
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20.06.2020 15:31 Відповісти
Во дэбил... пля...Пистит и не краснеет. Сталин предложил полякам ввести РККА на их территорию для защиты Польши от Германии. Кто ж согласится, на такое предложение рябого сухорукого уродца, стремящегося к мировому господству?
Этот конопато-сухорукий и безграмотный дятел, осемененный идиотскими идеями шизофреника Ульянова-Ленина, собственноручно организовал 2 мировую войну и тому есть масса доказательств. Дайте этому кремлевскому умалишенному почитать письма Гитлера, своему дружку Муссолини. Пусть наберется ума, кремлевская крыса.
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20.06.2020 16:06 Відповісти
А как можно защитить поляков от немцев, не входя в Польшу? Ракетами?
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20.06.2020 16:19 Відповісти
Еще одна Клара Целкин нарисовалась...
Защитить можно было, не подписав пакт Риббентропа-Молотова о разделе Европы. Гитлеру нужны были гарантии Сталина и он их получил. Одно слово конопатого Йоськи и 2 мировой войны не было бы. Но нет, Сталин стравливал европейские державы, планируя взаимно ослабить их и нанести решающий удар. А еще можно было защитить не пичкая Германию продовольствием, топливом, металлами и т.д.
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20.06.2020 16:25 Відповісти
Ну допустим Сралин не подписал пакт, а противный Гитлер всё-же вторгся в Польшу. Что дальше?
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20.06.2020 16:27 Відповісти
1. Гитлер не мог вторгнуться в Польшу, не получив согласия Сталина, так как опасался, что СССР может объявить войну Германии.
2. В 1939 году Гитлер вообще не был готов к серьезной войне, тем более на два фронта. К 41-му ему удалось серьезно нарастить мощь вермахта. Так шо пистешь, о затягивании времени - лажа сталинской пропаганды. Дозатягивались до 22 июня и получили капитальной писты, бросив в панике почти все танки, самолеты и пушки. И в плен сдался весь 1-й стратегический эшелон, а потом и 2-ой.
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20.06.2020 16:36 Відповісти
1. Сталин с удовольствие принял предложение Гитлера разделить Польшу, хорошенько потрепав ему, предварительно, нервы. Гитлер нервно скакал по кабинету, ******** своего посла в СССР, когда же будет ответ от Сталина (читай разрешение на начало оккупации Польши). Масса архивных документов это подтверждают.
2. Сталин понимал, что Великобритания и Франция объявят Германии войну и начнется европейская заваруха, в конце которой РККА поставит победную точку, оккупировав всю Европу.

3. Сам Сталин атаковал Польшу 17 сентября, объявив о том, что Правительства Польши уже не существует (чистая брехня) и нужно защитить польских украинцев. Таким образом он всю ответственность спихнул на Гитлера, тупо ****** его, как лоха.
4. Гитлер хорошо усвоил этот урок и подвесил Йоське хороших пистюлей. Если бы не США и Англия, СССР бы гарантированно потерпел поражение.
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20.06.2020 17:02 Відповісти
А дурачок - это твой нацист Путин, не усвоивший уроки истории. Почему нацист? А потому, что начинает войны, по национальному принципу (идея защиты и продвижения "русскага мира").
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20.06.2020 17:04 Відповісти
Ваше ерничанье, на костях миллионов погибших в войне, неуместно.
На месте Сталина, кровавого диктатора, я бы никогда не оказался.

Тут все дело в целеполагании, то есть в том, какую цель себе ставит глава государства. В рамках своей цели - завоевание Европы, а затем и окоммунячивание всего мира, Сталин действовал вполне логично.

И Путин действует логично, опять же в рамках своей цели - удержание власти в своих руках и отвлечение народа России от внутренних проблем.

Поэтому, сэр, поставив себе цель разбить бетонную стенку своей собственной башкой, Вы тоже будете действовать вполне логично, купив каску и разбежавшись на беговой дорожке.
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20.06.2020 17:41 Відповісти
Тогда читай собрание сочинений В.В. Путина. Там ваще нет ни одной буквы.
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20.06.2020 17:51 Відповісти
Фюрер понимал пагубность войны на два фронта и всегда это подчеркивал. Да и сама война с Англией была для него не желанным вариантом. Адольф был в шоке, когда узнал, что Великобритания и Франция, верные союзническому договору с Польшей, объявили Германии войну.
Ну а когда СССР начал концентрацию своих войск на новой границе с Германией, то Гитлер понял, что ему натуральный пестец и попер буром и весьма, кстати, успешно. Сталин валялся в ногах у Черчиля, осенью 41-го, умоляя прислать 30 дивизий с туманного Альбиона для усиления разгромленного в хлам 1-го стратегического эшелона РККА. А ведь совсем недавно, накануне войны, посол Англии Криппс безрезультатно обивал пороги Наркомата иностранных дел СССР, умоляя Молотова принять его для выработки плана совместных действий против Германии.
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20.06.2020 16:20 Відповісти
To jest P_olsa napala na rosiju,a oni oboronialis?KOgda Kionesberg verniot nemcam raska mozno sprosit u nego?
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20.06.2020 16:24 Відповісти
Шуленбург спросил Гитлера: "Мой фюрер, что вы делаете? Это безумие, нападать на СССР". Адольф ответил: "Я все понимаю, граф, но у меня просто нет выбора."
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20.06.2020 16:30 Відповісти
Подозреваю, что современные ВС РФ - такое же убожество, как и РККА образца 1941 года. Те не хотели защищать дегенеративный колхозный строй и диктатуру пролетариата и эти не пойдут воевать за кремлевского идиота.
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20.06.2020 16:43 Відповісти
У М. Солонина очень прекрасно все описано!
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20.06.2020 17:05 Відповісти
До него Гитлер и Сталин обвиняли, договорились и НАПАЛИ!
Раз ему так неймется, нужен новый ТРУБУНАЛ, где осудят совок как главный агрессор и подстрекатель той войны и возложат на парашку выплату материального и морального ущерба как правопремнице совка
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20.06.2020 17:02 Відповісти
главпитух из козлокурятника раскукарекался
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20.06.2020 17:13 Відповісти
Завтра, по требованию какого-нибудь небензи, его назначат главным прокурором Гаагского трибунала.
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20.06.2020 17:48 Відповісти
А знаете, какой самый страшный урок 2 мировой войны? Не, не холокост..., не миллионы погибших..., не...
Самый страшный урок - это то, что война разгоралась постепенно.

Поэтому, когда кремлевский кретин делает милитаристские телодвижения, есть большая вероятность того, что слово за слово, как говорится, хером по столу и все поехали на 3 мировую войну.

Вывод: чем раньше будет нейтрализован новоявленный фюрер рассейской нации, тем больше вероятность сохранить мир на планете.
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20.06.2020 17:48 Відповісти
А сделать это могут только США. Да, опять США, благодаря которым наша планета продолжает свое бренное существование. Если бы не Штаты, то СССР-овские, иранские, китайские, северо-корейские, рассейские и прочие придурки, давно бы прикончили нашу цивилизацию.
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20.06.2020 17:56 Відповісти
Вагнер - терористична організація, що діє на території Сірії та інших держав, як ІДІЛ. Світ мав би акцентувати і це було б початком нейтралізації московитського монстра.
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20.06.2020 19:06 Відповісти
Лично я ничему не удивляюсь уже! Вся эта социалистическая и коммунистическая мразь по всему Миру обьявила войну Здравому смыслу и логике вещей! Причем все это подается под различными соусами- национализма, рассизма, шовинизма, религий и других ИЗМов. Для каждой отдельной страны - отдельная приправа, а суть одна- лентяи хотят все забрать и поделить, по справедливости, в их понимании. Дебилы! Обьясняю одну простую вещь, как угол дома- каждый конченный левак приходит в этот мир ОДИН и уходит из этого мира тоже - ОДИН! Поэтому " Я" будет всегда стоять на первом месте- и " Я" являюсь одновременно и причиной и следствием! Это природа человека, его естество! Переформативание новых общественных отношений по левацкому сценарию означает конец свободы выбора! А это единственное качество человека, которое отличает его от всех других живых существ- проявленных и нет! Это свойство Творца-Бога- делать собственный выбор! И только Классический либерализм дает возможеность качественного исполнения этого Кона Мироздания! Только так! Иначе " рабство" вам гарантировано, причем я прежде всего говорю о " духовно- нравственном" рабстве- потому что истинная свабода- у вас внутри!
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20.06.2020 18:39 Відповісти
Путлер прямо заявлял: "Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий
и раскола.
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20.06.2020 18:42 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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20.06.2020 18:50 Відповісти
так, мерзота: є такий письменний Сід Флейшман, українського походження. В Україні повинна бути відома його книжка "Чудова ферма МакБрума". Його батьки виїхали зі Львівщини, у 1920 народився письменник. В узкій вікіпедії написано, що він ємігрант із Росії. ну не можуть, щоб щось не вкрасти, падли.
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21.06.2020 03:20 Відповісти
19го серпня 1939р СССР почав таємну мегамобілізацію.Країна перейшла на графік війни до підписання пакту Моловова-Рибентропа і до початку кампанії Гітлера в Польщі.А людину яка цитує Гітлера маєм право називати фашистом.
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20.06.2020 18:54 Відповісти
Ну чисто технически 2 октября 1938 года армия Польши одновременно с армией Германии вошла в Чехословакию, и оккупировала часть Тешинской области.

Правда в современном демократическом мире это началом второй мировой войны не считается, поскольку, на эту оккупацию дали согласие Англия и Франция (СССР был против)
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20.06.2020 19:04 Відповісти
Чисто технически Тухачевский пытался взять Варшаву.
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20.06.2020 19:30 Відповісти
Кубань давно перетворилась на ****нь.
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20.06.2020 19:30 Відповісти
Я тоже считаю, что начало 2-й мировой правильней считать с раздела Чехословакии, между Германией и Польшей. Раздел Польши между Германией и Совком был уже 2-м этапом.
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20.06.2020 19:46 Відповісти
Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової війни, Варшава говорить про спотворення історії - Цензор.НЕТ 961
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20.06.2020 20:02 Відповісти
кацап, вторая мировая война началась в 1936 году в Испании, только тогда кражопой мрази не удалось поджечь европу с той стороны, дали им оторваться и выперли тех кто не успел бежать
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21.06.2020 01:15 Відповісти
і шо? Те що поцифікатор пілсудський був фашистом і ворогом України не робить джугошвіллі "янголом"
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21.06.2020 12:04 Відповісти
Так.Було таке.Регіональний конфлікт типу теперішнього Донбасу.Думали на цьому амбіції закінчаться а вийшло що підігріли.За що поляки потім і були наказані.Хто на кого меча готує-сам тим мечем забитий мусить бути(Біблія).
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20.06.2020 19:14 Відповісти
Эта история началась в 1918. Тешинская Силезия была в составе Австро-Венгрии. Но та по итогам первой мировой распалась. И область оказалась ничейной землёй на границе Польши и Чехословакии. Те решили область поделить, и договорились о границе раздела. Чехословакия свою часть присоединила. А у Польши начались проблемы из за революции в России, и она свою присоединила только формально. Прошло около 2 лет. Видя что Польше не до них, власти Польской части Силезии, решили "И нахрен нам это надо?!". Провели референдум, отсоединились от Польши, и присоединились к Чехословакии. Польша была возмущена, но воевать тогда не стала. А вот в 1938 м - воспользовалась ситуацией и "вернула своё".
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20.06.2020 19:33 Відповісти
Польща мріяла про свою маленьку регіональну імперію.Гітлер про повернення всіх дореволюційних колоній.Лише Сталін грав по крупному-вся планета без виключень.Як на гербі або монетах.Палац Рад з Леніним-флюгером де мали прийняти останню республіку не дала добудувати війна.Сатанинські плани зруйнував Бог і зіткнув чолом двох маньяків на радість заходу.
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20.06.2020 19:44 Відповісти
"Гитлер прямо заявлял: "Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола"", - говорится в статье Путина.,,,именно этот тезис куйло воплощает в жизнь и использует в мире,особенно в соседних с рабсеей государствах...
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20.06.2020 20:13 Відповісти
все набагато СКЛАДНІШЕ!!!! Друга Світова Війна почалась 12 березня 1938-го року, коли Німеччина "приєднала" Австрію!!!! Німецькі ВІЙСЬКА окупували ВСЮ Австрію за один день і ТІЛЬКИ ПОТІМ ПРОВЕЛИ "демократичний" референдум, на якому австрійці звичайно ж "погодились" увійти до складу Німеччини!!! СИТУАЦІЯ ОДИН В ОДИН З ОКУПАЦІЄЮ КРИМУ!!! ТОЧНО ТАК САМО ЛИСИЙ КАРЛИК "ПРИЄДНАВ" АВТОНОМНУ РЕСПУБЛІКУ КРИМ, ЯКА БУЛА В СКЛАДІ УКРАЇНИ!! В Крим також СПОЧАТКУ ЗАЙШЛИ ВІЙСЬКОВІ, А ПОТІМ БУВ "РЕФЕРЕНДУМ"!!! Але ж ПРАВДУ ********* НІКОЛИ НЕ СКАЖЕ, тому вона БУДЕ РОЗВАЛЕНА, БО НА БРЕХНІ НІЧОГО НЕ ЗБУДУЄШ!!! ЛИСОГО КАРЛИКА ЧЕКАЄ ДОЛЯ ГІТЛЕРА! КАЦАПСТАН БУДЕ РОЗВАЛЕНИЙ, ЯК І ТРЕТІЙ РЕЙХ БУВ РОЗВАЛЕНИЙ!!!
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20.06.2020 21:01 Відповісти
Xутлер-днювальний Собчака ментально схожий на єфрейтора Xітлера.Такі виродки є хворі на голову з дитинства-мріють про світову славу тиранів.Нічого реалістичного,типу Київсько-Полтавська битва спасла Москву від танків Гудеріана,чи кулак Дніпро- Дон(Червоноармійськ, Павлоград,Запоріжжя, Красноград)позбавили Майнштейна сили,-такі чмошники не сприймають-їм 40 млн.жертв та мілліардна допомога США-десь.Тому і розмовляти з ними потрібно коротко:ПТН-ПНХ.
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20.06.2020 21:32 Відповісти
Пыня оправдывает пакт Молотова-Риббентропа ... Поди, отмазывается Мюнхенским договором. Только Мюнхенский договор - это калька на Рапалльский сговора от 1922-го года... Карл, слышишь сговора с будущими нацистами и РСФСР. Рапалльский сговор осудил даже Гондурас, бо германия была наказана экономической изоляцией за развязывание Первой мировой войны. Но кремлядь подставила братское плечо помощи(торговля страгсырьем, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАНКО-САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ В ГЕРМАНИИ, химоружия , С ОБУЧЕНИЕМ БУДУЩИХ гитлеровцев все в той же РСФСР). А сговорняк между Молотовым и Риббентропом - это Рапалль-2, бо развязал руки окрепшей гитлеровской военке для начала развязывания второй мировой войны. ДАЙОШЬ ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЙ ГААГСКОГО ТРИБУНАЛА, С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КОММУНЯЦКОЙ КРЕМЛЯДИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСОБНИЧЕСТВВО В РАЗВЯЗЫВАНИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. и обязать сегодняшнюю кремлядь , как преемницу СССР, выплатить репарации пострадавшим в ВМВ народам Европы
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20.06.2020 22:25 Відповісти
Как возникли предпосылки для подписания Мюнхенского договора? Запад видел пугающее весь мир растущее сотрудничество двоих милитаримонстров, потому и попытался вбить клин в отношениях между Москвой и Берлином .... И второй момент, который пыня либо замалчивает, либо тупой с вытекающим из этого следствием: Англия начала воевать с Гитлером, Франция начала воевать с Гитлером, казалось бы возьми кремлядь да и помоги англиям с франциям , дык, нет... До 22-го июня1941-го года кремлядь помогает Гитлеру , в том числе проводит северным путем грузовые корабли с сырьем из Азии, чтобы англичане их не потопили. Зато кремлядь и сейчас смакует, мол , почему так поздно США открыли второй фронт против гитлеровцев...
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20.06.2020 22:44 Відповісти
Сталин помогал слабейшему, на его взгляд, дабы не погас пожар разгорающейся мировой войны. В 1939 году самой сильной армией в Западной Европе была французская. Вот и помогал Йоська Гитлеру. Но, после Блицкрига, усатый ******* подобосрался, слегонца, поняв, что недооценил вермахт. И все равно считал, что РККА рулит. А оказалось, что РККА - сборище рабов, коотрые ни на что не способны, даже при подавляющем материально-техническом превосходстве.
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21.06.2020 13:06 Відповісти
Все много пишут . ***** ,это -антихрист, и нам с этим жить. Это -реальность.
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20.06.2020 22:35 Відповісти
Вы с дуба грохнул. Время пыни сочтено... А вы собираетесь с ним жить...
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20.06.2020 22:45 Відповісти
Шо?Хуйло он,ссцарь грёбаный,диктатор и тиран,а не анархист.Анархия это найвысшая философия экзистенциализма,которая означает не дебильное гебнявое безвластие в понимании вседозволенности и хаоса,а стремление к беспечной жизни без господства и насилия над свободным обществом.Анархия так и переводится с греческого -"без господства".
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20.06.2020 23:07 Відповісти
Путін то є *****
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21.06.2020 00:37 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A7%D0%90_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96 Спільний парад Вермахту та Робітничо-селянської червоної армії в Бересті
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21.06.2020 01:06 Відповісти
це не Парад, а вивід войск из Бреста
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21.06.2020 09:02 Відповісти
Це німці свої війська відвели. На 2 роки.
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21.06.2020 12:35 Відповісти
Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової війни, Варшава говорить про спотворення історії - Цензор.НЕТ 6971
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21.06.2020 01:06 Відповісти
<******* назвав всіх нас неонацистами. Ми мовчимо. А литовці викликали посла, щоб висловити йому протест проти російської міфології.
"Володимир Путін написав статтю про своє бачення причин Другої світової в американському журналі. Писав, звісно, не сам, але схоже, що вірить у написане. Це класичний приклад "вибіркової історії", коли цитати та факти підганяють під міфологію, щоб Росія та СРСР виглядали "білими та пухнастими", - пише колишній глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", та продовжує:
"Однак з цієї статті можна зробити декілька простих висновків:
- Путін намагається перекласти всю відповідальність за початок Другої світової на західні країни, які пішли на домовленість з Гітлером у Мюнхені. При цьому він виправдовує захоплення територій та країн міркуваннями безпеки СРСР, не відчуваючи за це жодної провини. По суті це нічим не відрізняється від окупації Криму та Донбасу, "хочемо - захоплюємо": зі сталінських часів нічого принципово не змінилося. Умиротворення нацистської Німеччини стало фатальною помилкою лідерів тогочасних Великої Британії та Франції, але погодьтеся: одна справа зробити кошмарну політичну помилку, а зовсім інша - підписати юридично-зобов'язуючий пакт Молотова-Ріббентропа та здійснити окупацію багатьох територій сусідніх суверенних держав.
- Він намагається постійно закидати західним країнам, що вони не хотіли співпрацювати з СРСР. Забуваючи при цьому, що вся історія відносин СРСР із Заходом за більш, ніж два дисятиліття, що передували Другій світовій війні, робила неможливою довіру до сталінського режиму. А довіра у міжнародних відносинах як тоді, так і зараз - це ключове.
- Він наводить цифри загиблих під час війни з боку СРСР та Західних країн і порівнює їх, таким чином намагаючись довести, що саме СРСР виграв WW2. Західним лідерам навіть у голову не могло прийти кидати тисячі людей на вірну смерть лише, щоб взяти місто до свята Революції. Я вже не кажу про масові репресії, включаючи військове командування, що передували війні. Цей режим взагалі не цінував людей, як не цінує і ******* Росія.
- Росія розглядає як правильну тільки свою, як пише Путін "національну" істину, інших точок зору не існує.
- РФ прагнє зберегти вигідну для себе систему в ООН з правом вето, до того ж намагається обговорювати світові питання з постійними членами Ради безпеки ООН, не помічаючи змін у світі та зберігаючи статус країни-переможця у Другій світовій. Звичайно, коли тебе викинули з Великої сімки за агресію проти суверенної держави, нічого іншого не залишається. І звичайно, ніякої іншої метальності, крім зон впливу, в Росії як не було, так і немає.
Цей перелік можна продовжувати, але головне очевидно - Росія вважає все, що вона робила і робить, правильним, і далі робитиме те саме. Вона піде так далеко, наскільки ми їй дозволимо.
На жаль, статтю Путіна багато коментують, тому частково своєї цілі він досяг, але одночасно хвиля обурення також як цунамі.
До речі, литовці викликали посла, щоб висловити йому протест проти російської міфології. Серед іншого, Путін у цій статті називає національно-визвольний рух в Україні "посібниками нацистів", а всіх нас - неонацистами. Ми і далі будемо мовчати, як води в рота набрали?".
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21.06.2020 01:12 Відповісти
отрыжка савдэповская тянет свои костлявые руки из могилы в которую хочет затянуть и весь остальной мир
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21.06.2020 01:24 Відповісти
СССР империя,Германия империя и Польша имела имперские амбиции( Чехословакию делила?) Правда в том что Германию накачивали деньгами кто? Англия и Франция,США и имели СВОИ цели. СССР накачивал деньгами и технологиями кто? США и имели СВОИ цели. Как это НЕЗАВИСИМУЮ Чехословакию с СИЛЬНЕЙШЕЙ военной промышленностью( в том числе и танками) ПЕРЕДАЛИ без СОГЛАСИЯ самой Чехословакии в пользу Германии? Это не вызывает вопросов КАК такое возможно и кому выгодно? А все что после этого- расклады,пасьянцы,"странная война" Франции и Англии с Германией,поставки Рокфеллером топлива для Германии почти до конца войны. Нет,не вызывает вопросов? СССР такая же империя, что бы она не расширялась произвели Гитлера. Польша тоже расширялась"за счет Чехословакии". Или Чехословакию дерибанить можно,а Польшу нельзя? Для империи все едино. Это правда. Но кому она нужна,правда?
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21.06.2020 01:32 Відповісти
Ну,если СССР исключили из Лиги Наций за развязывание войны,что мешает ООН исключитьРФ из саоего состава по той же прочине? За развязывание войны в Украине!!! Или,хотя бы лишить их права накладывать вето на решения ООН....
Долго ещё все будут панькаться с Рашкойю Она ,по сути ,уже всех достала,ну разве что кроме Гондураса....
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21.06.2020 02:34 Відповісти
не нужно бочку переть на Гондурас , который еще в 1922-ом году осудил РСФСР за рапалльский сговор с Германией, шо-та на манер сговора Молотова-Риббентропа.
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21.06.2020 08:17 Відповісти
Сталин бы усрался - Красная звезда на власовском флаге
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21.06.2020 02:50 Відповісти
Польша, как ни вопи, статья для внутреннего пользования, и твои вопли к рабам не дойдут.
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21.06.2020 03:13 Відповісти
А узкі знов сперли українське: є такий письменний Сід Флейшман, українського походження. В Україні повинна бути відома його книжка "Чудова ферма МакБрума". Його батьки виїхали зі Львівщини, у 1920 народився письменник. У узкій вікіпедії написано, що він ємігрант із Росії. ну не можуть, щоб щось не вкрасти, падли.
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21.06.2020 03:18 Відповісти
Этого следовало ожидать од Кегебешников .Ведь это они ,написали статью( Самые лучшие психологи мира ,к сожалению но факт ).Умеют манипулировать людьми и разжигать ненависть (Появление сына Чикатило на майдане на баррикаде ,и трансляция этого на всех федеральных каналах России ,думаете было случайным. Этот ход ,они давно продумали ....по этому ,его не трогали . Чтобы у людей в России в подсознании при слове майдан: ,возникало ассоциацию с именем Чикатило .
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21.06.2020 07:08 Відповісти
****** *****.23 августа 1939 года был подписан Германией из СССР пакт о ненападении-1 сентября Германия вводит свои войска на территорию Польши-17 сентября СССР вводит свои войска в Польшу.
Не правда ли интересная хронология событий.Судьба Польши уже была предрешена 23 августа 1939 года.Так что агрессорами по сговору являются Германия и СССР.
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21.06.2020 07:25 Відповісти
P.S.Даты и события взяты из официальной кацапской истории.Что ***** не знает историю своей империи?
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21.06.2020 07:28 Відповісти
А разве Львов и Брест это Польша?
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21.06.2020 09:26 Відповісти
не Польша, но и уж тем более не расея или сересере
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21.06.2020 10:19 Відповісти
До пакту так.
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22.06.2020 06:22 Відповісти
***** видимо совсем крышей поехал , и самое смешное , что как говорил Гебельс : Чем больше вранье тем быстрее в него поверят . Так больной старый маразматик из кремля начал верить в собственное вранье, именно по этому в этом году НАТО официально признало Мордор врагом , хотя в прошлом они были просто проблемой для западного мира , а врагом был исключительно Китай.
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21.06.2020 08:39 Відповісти
Источник этой цитаты - книга Генри Пикера "Застольные разговоры Гитлера", признанная в России экстремистской. -------------------------------Поскольку Пу цитирует экстремистскую литературу, не пора ли задать ему несколько вопросов, пока он будет сидеть в следственном изоляторе?Источник: https://censor.net/n3203259
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21.06.2020 08:42 Відповісти
Что за бред. СССР не нападл на Польшу. Львов ,Брест-это временно окупированные поляками давне- русские города, которые вернулись к своим.Именно польские земли в состав СССР не вошли
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21.06.2020 08:59 Відповісти
Все зрозуміло - дід Кабпй (Вовка *****) осточно ********.
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21.06.2020 09:36 Відповісти
Для ***** гитлер кумир.
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21.06.2020 09:46 Відповісти
Чергова байка з бункера біснуватого *****. Коли це падло здохне,то це буде свято планетарного масштабу.
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21.06.2020 09:52 Відповісти
Московія багата на імбіцилів - прийде інший Пукін і буде і далі волати "кримнаш" і "їхтамнєт", "мишибратя". Проблема у московитах як народі - доки це велика країна, вона небезпечна для всього світу.
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21.06.2020 12:44 Відповісти
Ну так а я про що.Ракова пухлина на тілі людства. Тіко хірургічне втручання, (напалм),може цю ублюдську країну вилікувати...
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21.06.2020 23:27 Відповісти
т.е. ***** в поддержку своей долбанутой версии цитирует Гитлера? Как мило)
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21.06.2020 10:20 Відповісти
Оно не только х@ло, но и бр@хло
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21.06.2020 10:57 Відповісти
Список приглашенных и давших согласие прибыть на парад победобесия есть уже, кто даст ссылку?
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21.06.2020 11:04 Відповісти
ну, там "сильная" команда собирается https://lv.baltnews.com/Russia_West/20200620/1023982755/Parad-Pobedy-v-*****-kto-prinyal-priglashenie-Moskvy.html
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21.06.2020 18:39 Відповісти
Ну а що там в путіна з угорськими та болгарськими товаришами ? Обидва Угорщина (нащадниця рускіх уральців) та Болгарія (родіна руского язика) воювали проти росії в Першу Світову Війну та проти ссср в Другу Світову Війну. Як так вийшло що зараз вони "народи-побєдітєлі фашізма" ?
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21.06.2020 11:12 Відповісти
Идёт такой Поляк у себя в городе ....гуляет ни о чём не подозревает и вдруг к нему подбегает немец с оружием, угрожает убить и забрать всё что у него есть ...но беда не приходит одна и тут сзади подбегает русский с ножом и претензиями к Поляку под якобы предлогом что он его защищает (на самом деле нет) ....после чего они бьются у Поляка на глазах , побеждает русский. Посже другой русский читает книгу с "воспоминаниями" немца после чего говорит что во всём виноват Поляк - который просто "ишол".
Я думаю это просто *******!
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21.06.2020 11:43 Відповісти
На МОКШАНСЬКИХ БОЛОТАХ своя історія
Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової війни, Варшава говорить про спотворення історії - Цензор.НЕТ 3077
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21.06.2020 12:41 Відповісти
опЗЕжопники такого же мнения.
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21.06.2020 12:56 Відповісти
не дивуюсь касапам!
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21.06.2020 12:58 Відповісти
Польша защитила Европу от коммунистической заразы(Московия не успела опередить национал социалистическую Германию со своим социализмом), а сейчас буферная Украина в роли Польши и защищает Европу от московской Орды
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21.06.2020 13:08 Відповісти
Когда украинский политолог-дипломат Трюхан на пер."60мин."напомнил, что Россия воевала против Од(Аз)эрбэйджана в Карабахе(уезд Джаваншир),то находящиеся в студ.компания суперэкспертов.сделали удивленные,ослинные лица.Типо не знали,как 12 сдавшихся русских солдат 366 полка рос.армии(кстати командирами там все были арабохаи),привезенные из Баку, дали прес.конф.в Москве об участии этого полка в Ходжалинском геноциде.Не первый раз переворачивают.
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21.06.2020 13:10 Відповісти
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