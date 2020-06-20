Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової війни, Варшава говорить про спотворення історії
Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю про Другу світову війну. Він звинувачує в її початку Польщу, виправдовує пакт Молотова-Ріббентропа і наводить фальшиву цитату Гітлера з екстремістської книги.
Стаття Путіна, присвячена 75-річчю закінчення Другої світової війни, опублікована на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
"Трагедія, яка потім спіткала Польщу, - цілком на совісті тодішнього польського керівництва, яке завадило укладенню англо-франко-радянського військового союзу і, поклавшись на допомогу західних партнерів, підставило свій народ під каток гітлерівської машини знищення", - пише він.
Крім цього, російський лідер використовував у тексті фальшиву цитату Гітлера. На це звернув увагу історик Ігор Петров, інформує "Медуза".
"Гітлер прямо заявляв: "Наша політика щодо народів, які населяють широкі простори Росії, має полягати в тому, щоб заохочувати будь-яку форму розбіжностей і розколу", - йдеться в статті Путіна. Джерело цієї цитати - книга Генрі Пікера "Застільні розмови Гітлера", яку визнано в Росії екстремістською. Аналіз книги, опублікований у 2019 році, показав, що в ній передаються не автентичні слова Гітлера, а відредаговані заднім числом спогади інших людей.
Польський уряд вважає останню статтю Володимира Путіна про Другу світову війну частиною послідовної інформаційної війни проти Заходу і маніпуляцією історією, повідомляє "Європейська правда". Про це йдеться в заяві прессекретаря міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина.
"Тези, представлені Володимиром Путіним, є частиною інформаційної діяльності, спрямованої на дестабілізацію Заходу, підрив держав-членів НАТО, ослаблення довіри до країн Альянсу, а також формування іміджу Росії як захисника, що має впливати на глобальні рішення. Такі дії слід оцінювати як частину агресивної політики проти Заходу", - заявив представник Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Очевидно, що Україна окупувала москальський Крим, і совєтський Донбас.
Взяла, бач, собі за приклад Польщу-агресора, яка взагалі розв'язала найбільшу світову війну.
Этот конопато-сухорукий и безграмотный дятел, осемененный идиотскими идеями шизофреника Ульянова-Ленина, собственноручно организовал 2 мировую войну и тому есть масса доказательств. Дайте этому кремлевскому умалишенному почитать письма Гитлера, своему дружку Муссолини. Пусть наберется ума, кремлевская крыса.
Защитить можно было, не подписав пакт Риббентропа-Молотова о разделе Европы. Гитлеру нужны были гарантии Сталина и он их получил. Одно слово конопатого Йоськи и 2 мировой войны не было бы. Но нет, Сталин стравливал европейские державы, планируя взаимно ослабить их и нанести решающий удар. А еще можно было защитить не пичкая Германию продовольствием, топливом, металлами и т.д.
2. В 1939 году Гитлер вообще не был готов к серьезной войне, тем более на два фронта. К 41-му ему удалось серьезно нарастить мощь вермахта. Так шо пистешь, о затягивании времени - лажа сталинской пропаганды. Дозатягивались до 22 июня и получили капитальной писты, бросив в панике почти все танки, самолеты и пушки. И в плен сдался весь 1-й стратегический эшелон, а потом и 2-ой.
2. Сталин понимал, что Великобритания и Франция объявят Германии войну и начнется европейская заваруха, в конце которой РККА поставит победную точку, оккупировав всю Европу.
3. Сам Сталин атаковал Польшу 17 сентября, объявив о том, что Правительства Польши уже не существует (чистая брехня) и нужно защитить польских украинцев. Таким образом он всю ответственность спихнул на Гитлера, тупо ****** его, как лоха.
4. Гитлер хорошо усвоил этот урок и подвесил Йоське хороших пистюлей. Если бы не США и Англия, СССР бы гарантированно потерпел поражение.
На месте Сталина, кровавого диктатора, я бы никогда не оказался.
Тут все дело в целеполагании, то есть в том, какую цель себе ставит глава государства. В рамках своей цели - завоевание Европы, а затем и окоммунячивание всего мира, Сталин действовал вполне логично.
И Путин действует логично, опять же в рамках своей цели - удержание власти в своих руках и отвлечение народа России от внутренних проблем.
Поэтому, сэр, поставив себе цель разбить бетонную стенку своей собственной башкой, Вы тоже будете действовать вполне логично, купив каску и разбежавшись на беговой дорожке.
Ну а когда СССР начал концентрацию своих войск на новой границе с Германией, то Гитлер понял, что ему натуральный пестец и попер буром и весьма, кстати, успешно. Сталин валялся в ногах у Черчиля, осенью 41-го, умоляя прислать 30 дивизий с туманного Альбиона для усиления разгромленного в хлам 1-го стратегического эшелона РККА. А ведь совсем недавно, накануне войны, посол Англии Криппс безрезультатно обивал пороги Наркомата иностранных дел СССР, умоляя Молотова принять его для выработки плана совместных действий против Германии.
Раз ему так неймется, нужен новый ТРУБУНАЛ, где осудят совок как главный агрессор и подстрекатель той войны и возложат на парашку выплату материального и морального ущерба как правопремнице совка
Самый страшный урок - это то, что война разгоралась постепенно.
Поэтому, когда кремлевский кретин делает милитаристские телодвижения, есть большая вероятность того, что слово за слово, как говорится, хером по столу и все поехали на 3 мировую войну.
Вывод: чем раньше будет нейтрализован новоявленный фюрер рассейской нации, тем больше вероятность сохранить мир на планете.
и раскола.
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
Правда в современном демократическом мире это началом второй мировой войны не считается, поскольку, на эту оккупацию дали согласие Англия и Франция (СССР был против)
"Володимир Путін написав статтю про своє бачення причин Другої світової в американському журналі. Писав, звісно, не сам, але схоже, що вірить у написане. Це класичний приклад "вибіркової історії", коли цитати та факти підганяють під міфологію, щоб Росія та СРСР виглядали "білими та пухнастими", - пише колишній глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", та продовжує:
"Однак з цієї статті можна зробити декілька простих висновків:
- Путін намагається перекласти всю відповідальність за початок Другої світової на західні країни, які пішли на домовленість з Гітлером у Мюнхені. При цьому він виправдовує захоплення територій та країн міркуваннями безпеки СРСР, не відчуваючи за це жодної провини. По суті це нічим не відрізняється від окупації Криму та Донбасу, "хочемо - захоплюємо": зі сталінських часів нічого принципово не змінилося. Умиротворення нацистської Німеччини стало фатальною помилкою лідерів тогочасних Великої Британії та Франції, але погодьтеся: одна справа зробити кошмарну політичну помилку, а зовсім інша - підписати юридично-зобов'язуючий пакт Молотова-Ріббентропа та здійснити окупацію багатьох територій сусідніх суверенних держав.
- Він намагається постійно закидати західним країнам, що вони не хотіли співпрацювати з СРСР. Забуваючи при цьому, що вся історія відносин СРСР із Заходом за більш, ніж два дисятиліття, що передували Другій світовій війні, робила неможливою довіру до сталінського режиму. А довіра у міжнародних відносинах як тоді, так і зараз - це ключове.
- Він наводить цифри загиблих під час війни з боку СРСР та Західних країн і порівнює їх, таким чином намагаючись довести, що саме СРСР виграв WW2. Західним лідерам навіть у голову не могло прийти кидати тисячі людей на вірну смерть лише, щоб взяти місто до свята Революції. Я вже не кажу про масові репресії, включаючи військове командування, що передували війні. Цей режим взагалі не цінував людей, як не цінує і ******* Росія.
- Росія розглядає як правильну тільки свою, як пише Путін "національну" істину, інших точок зору не існує.
- РФ прагнє зберегти вигідну для себе систему в ООН з правом вето, до того ж намагається обговорювати світові питання з постійними членами Ради безпеки ООН, не помічаючи змін у світі та зберігаючи статус країни-переможця у Другій світовій. Звичайно, коли тебе викинули з Великої сімки за агресію проти суверенної держави, нічого іншого не залишається. І звичайно, ніякої іншої метальності, крім зон впливу, в Росії як не було, так і немає.
Цей перелік можна продовжувати, але головне очевидно - Росія вважає все, що вона робила і робить, правильним, і далі робитиме те саме. Вона піде так далеко, наскільки ми їй дозволимо.
На жаль, статтю Путіна багато коментують, тому частково своєї цілі він досяг, але одночасно хвиля обурення також як цунамі.
До речі, литовці викликали посла, щоб висловити йому протест проти російської міфології. Серед іншого, Путін у цій статті називає національно-визвольний рух в Україні "посібниками нацистів", а всіх нас - неонацистами. Ми і далі будемо мовчати, як води в рота набрали?".
Долго ещё все будут панькаться с Рашкойю Она ,по сути ,уже всех достала,ну разве что кроме Гондураса....
Не правда ли интересная хронология событий.Судьба Польши уже была предрешена 23 августа 1939 года.Так что агрессорами по сговору являются Германия и СССР.
Я думаю это просто *******!