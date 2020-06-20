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Нацполіція (14880) Стерненко (383)

Вночі з Одеси приїхали поліцейські, щоб розповісти про правила домашнього арешту. Не дочекавшись адвокатів, вони поїхали, - Стерненко

Вночі з Одеси приїхали поліцейські, щоб розповісти про правила домашнього арешту. Не дочекавшись адвокатів, вони поїхали, - Стерненко

Одеський активіст Сергій Стерненко, якого відправлено під домашній арешт у Києві, повідомив, що до нього навідувалися поліцейські з Одеси.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Стерненка, поліцейські прибули о 23:22. Оскільки була вже пізня година, він запропонував їм перенести зустріч на ранок.

"Вони відмовилися, сказали, що роз'яснити їм треба саме зараз. Я сказав, що якщо їм принципово саме вночі "роз'яснювати", то нехай почекають, бо в такому разі я викликаю адвокатів, і спілкуватися ми будемо вже всі разом.

Поліцейські відповіли, що вони почекають. Але коли через 15-20 хвилин прибули адвокати, то на місці вже нікого не було. Люди, які назвалися працівниками поліції, кудись зникли. Вранці теж ніхто не приходив", - розповів активіст.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Вночі з Одеси приїхали поліцейські, щоб розповісти про правила домашнього арешту. Не дочекавшись адвокатів, вони поїхали, - Стерненко 01
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Топ коментарі
+10
Не могу понять, либо зе поехал мозгами, либо за его спиной кто то его подставляет.
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20.06.2020 13:24
+8
Не факт что єто мусора були, а может и мусора но не прии исполнении, а может и при исполнении чьего заказа за пару косарей
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20.06.2020 13:22
+7
Катаються з Одеси до Києва вочевидь на гроші платників податків. Нє? І вочевидь не у плацкарт них вагонах, а на "Хюндаях" у кращому випадку, а то й на власних, чи службових авто, яких заправити потрібно не на одну тисячу.
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20.06.2020 13:19
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Что то его слишком много. Отвлекалочка от реальной жизни?! Выгодна для дестабилизации и нестабильности в стране. а в это время бабло пилят, коррупция, схемы процветают!
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20.06.2020 13:11 Відповісти
Опасная отвлекалочка учитывая дестабилизацию.... Но зеленые власти видимо как янык - ничего не бояться, что пошли на такое.
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20.06.2020 13:15 Відповісти
чого це його много? читаю першу статтю за день на цензорі, принаймні післяобдні новини.
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21.06.2020 03:29 Відповісти
Нас отвлекают этой инфой от чего-то более важного и насущного.
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20.06.2020 13:14 Відповісти
Возможно, но пока ещё ничего "важного и насущного" за эти дни не случилось так что это только теория.
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20.06.2020 13:16 Відповісти
оно идёт , просто не обращают внимания из за такой вот инфы , забивающей всё остальное.
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20.06.2020 13:17 Відповісти
Пророссийский реванш, это и есть самое важное сейчас.
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20.06.2020 14:26 Відповісти
Геша, мурзилка, какое там у тебя важное нассущное, цирк просто с этими зелебобами.
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20.06.2020 14:57 Відповісти
Катаються з Одеси до Києва вочевидь на гроші платників податків. Нє? І вочевидь не у плацкарт них вагонах, а на "Хюндаях" у кращому випадку, а то й на власних, чи службових авто, яких заправити потрібно не на одну тисячу.
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20.06.2020 13:19 Відповісти
да, ще один приклад дибілів при владі. надавали завдань, а простий люд мучається - і підсудний і виконавці хотєлок богов.
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21.06.2020 03:31 Відповісти
Не факт что єто мусора були, а может и мусора но не прии исполнении, а может и при исполнении чьего заказа за пару косарей
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20.06.2020 13:22 Відповісти
Не могу понять, либо зе поехал мозгами, либо за его спиной кто то его подставляет.
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20.06.2020 13:24 Відповісти
Чем чем? Откуда взялися?
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20.06.2020 13:30 Відповісти
Глядя на глупости и процессуальные ошибки ,которые совершают правоохранители,не может не создаться ощущения, что кто то невидимый дёргает ниточки.
Конечно хочется думать, что они по Бисмарку(это он говорил о России ) "на каждую вашу хитрость они ответит своей непредсказуемой глупостью",но всё же не да такой степени.
Это касается и игрищ над Порошенко.
Всё похоже на постановку.

http://prad-media.ru/iron-chancellor-bismarck-and-russia/
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20.06.2020 14:13 Відповісти
И теперешняя власть на те же грабли,планомерно. Азаров в конце 13г тоже говорил, никакого Майдана не будет.....и где теперь Азаров с Януковичем? Вова, твои пеньки уже пройдены и ты открыл ящик Пандоры Нафига было затевать судилище неправомерное над Стернеко, который себя защитил и не дал убить Народ злой, Вова, и на рейтинг не рассчитывай. Те, что выходят на улицу, на Майдан плевать хотели на твой рейтинг А те, что рейтинг тебе создают, на улицу в твою защиту не выйдут. Помни это Вова ..всегда
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20.06.2020 14:18 Відповісти
Якщо хтось скаже, що це ХАОС, ні це - БАРДАК...
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20.06.2020 14:29 Відповісти
Стерненко герой!
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20.06.2020 14:53 Відповісти
Синку, тримайсь! Все буде Україна!
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20.06.2020 14:58 Відповісти
Не, в Одессу ему нельзя - зарежут в целях самообороны.
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20.06.2020 19:06 Відповісти
а точно з Одеси, документи показали?
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21.06.2020 03:32 Відповісти
Сергій це приклад як потрібно нейтралізувати нападників. Нападник з раною в серці ще пробіг коло сотню метрів і здох. Жаль, що другий втік. Якби було б більше в Україні Стерненків, то сьогодні ми б жили в найбезпечнішній країні.
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21.06.2020 09:15 Відповісти
 
 