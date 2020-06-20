Вночі з Одеси приїхали поліцейські, щоб розповісти про правила домашнього арешту. Не дочекавшись адвокатів, вони поїхали, - Стерненко
Одеський активіст Сергій Стерненко, якого відправлено під домашній арешт у Києві, повідомив, що до нього навідувалися поліцейські з Одеси.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За словами Стерненка, поліцейські прибули о 23:22. Оскільки була вже пізня година, він запропонував їм перенести зустріч на ранок.
"Вони відмовилися, сказали, що роз'яснити їм треба саме зараз. Я сказав, що якщо їм принципово саме вночі "роз'яснювати", то нехай почекають, бо в такому разі я викликаю адвокатів, і спілкуватися ми будемо вже всі разом.
Поліцейські відповіли, що вони почекають. Але коли через 15-20 хвилин прибули адвокати, то на місці вже нікого не було. Люди, які назвалися працівниками поліції, кудись зникли. Вранці теж ніхто не приходив", - розповів активіст.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
Конечно хочется думать, что они по Бисмарку(это он говорил о России ) "на каждую вашу хитрость они ответит своей непредсказуемой глупостью",но всё же не да такой степени.
Это касается и игрищ над Порошенко.
Всё похоже на постановку.
http://prad-media.ru/iron-chancellor-bismarck-and-russia/