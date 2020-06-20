COVID-19 у Києві: за добу 76 нових випадків, серед хворих - двоє медпрацівників. КАРТА
Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на COVID-19, збільшилася на 76 осіб. Це на 16 випадків менше, ніж попередньої доби.
Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом у Києві 4 252 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
За минулу добу захворіли 36 жінок віком від 22 до 85 років; 32 чоловіки віком від 18 до 74 років; 5 дівчаток від 5 до 15 років і 3 хлопчики, яким 2, 7 і 17 років.
Крім того, коронавірусом інфікувалися двоє медпрацівників.
Госпіталізовано п'ятьох пацієнтів, решта - на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 59 осіб. Загалом коронавірус здолав 1 391 житель столиці.
Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 15. Солом'янському - 11. У Дарницькому та Святошинському районах - по 8 випадків.
Будь ласка, зачекайте...
- выход в общественное место в маске - цена вопроса 11 гривен.
- выход в общественное место без маски - цена вопроса 17 тысяч гривен.
- выход в общественное место с коронавирусом - тюремный срок.
без исключений.
И следить за этим должна полиция.
Но менты ж очень заняты охраной шариковцев и изнасилованиями в РОВД, а простой нарид может выполнять элементарные правила только тогда, когда альтернативой является получение в бубен.
- выход в общественное место в маске - цена вопроса 11 гривен.
Носилки + клетчатое одеяло - 300 миллионов!
Народ,вы не осознаете, что вас дурачат?
Лично не вижу разницы между "капиталистическим окружением" и "пандемией от СМИ.
Особенно Китай надурили.
«Летняя» пневмония: почему в жару воспалением легких болеют не меньше, чем зимой?
Заболеть пневмонией летом кажется чем-то из области фантастики. Другое дело осенью или зимой, когда на улице сыро и холодно. Однако, как отмечают пульмонологи Запорожской облбольницы, в летний зной на больничные койки с воспалением легких попадает ничуть не меньше жителей нашего города и области. Как уберечься и не омрачить себе летний отдых?
Где вы такие упоротые берётесь? Та загугли придурок и читай полно статей за пневмонию летом. Что тебе тормозу ты на чёрное будешь говорить что оно белое если тебе по телику так скажет центральные СМи. Такие ублюдки как ты мозгов не имеют(