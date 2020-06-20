Філатов відповів на 20 запитань щодо "Пропозиції": Ми не хочемо, щоб територіальні громади принижували та грабували
Мер Дніпра Борис Філатов дав відповіді на 20 найпопулярніших запитань щодо новоствореної партії "Пропозиція", членом якої він є.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"1. Так, ми зробили те, у що ніхто не вірив.
2. Ні, це не "партія Філатова".
3. Так, ми розуміємо скепсис багатьох.
4. Ні, ми не черговий "Наш Край" чи Партія регіонів.
5. Чому? Бо ми створювали нашу партію знизу, а не в кабінетах на Банковій. Довго, болісно і по совісті.
6. Так, ми хочемо, щоб до нас долучалося якомога більше мерів. Різних і з усієї країни.
7. Ні, ми не партія "великих начальників".
8. Так, ми - партія, яка хоче сильного місцевого самоврядування.
9. Так, ми відкриті до переговорів для всіх, хто підтримує нашу програму.
10. Так, ми вважаємо, що партії "Кличка, Філатова, Гройсмана, Атрошенка, Іванова, Петрова, Сидорова" не зможуть захищати права місцевого самоврядування на території всієї країни. Саме тому ми і створили всеукраїнську партію і пропонуємо всім об'єднуватися.
11. Ні, ми не вороги центральної влади.
12. Так, центральна влада не хоче чути і слухати місцеве самоврядування.
13. Ні, ми не сепаратисти.
14. Так, ми за чіткий розподіл повноважень між місцевим самоврядуванням і центральною владою.
15. Ні, ми не претендуємо на права Києва, але і не хочемо, щоб територіальні громади принижували і грабували.
16. Так, ми чекаємо до себе всіх активних громадян, які поділяють нашу ідею.
17. Ні, ми створили нашу партію не для того, щоб переобратися на місцевих виборах.
18. Так, ми плануємо взяти участь у парламентських виборах.
19. Так, мені постійно передають привіти, що якщо "ти не заспокоїшся, то ми тебе посадимо". "Нові обличчя", як то кажуть, люди, які принесли в політику мораль, професіоналізм і порядність.
20. Ні, я нікого не боюся", - йдеться в пості.
Філатов додав: "Так, так, так, нам вдалося те, у що ніхто не вірив. І це лише початок шляху. Ходімо з нами. Це наша вам "Пропозиція".
Будь ласка, зачекайте...
С 1992 по 2000 год работал председателем Винницкого городского совета.
В 1998 году был избран народным депутатом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .
Утром 23 ноября 1999 года возле церкви https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC христиан-баптис
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC тов на улице Максимовича на Дворкиса было совершено покушение. Неизвестный стрелял из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 автомата Калашникова , убив водителя О. Коваленко, и ранив городского голову и его охранника В. Попенко. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Звезда Давида , которую Дмитрий Владимирович носил на шее, спасла его от пули, которая могла бы быть для него смертельной. Официально до сих пор неизвестно, кто был заказчиком и исполнителем покушения.
В 2002 и 2006 гг. снова принимал участие в выборах городского головы Винницы, но проиграл соответственно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Домбровскому и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Гройсману , заняв вторые места.
Само создание партии ни о чем плохом не говорит, а вот когда там берут верх антиукраинская силы - это другой разговор.
И таки да, Украине не обосРаха, Сцарька здесь никогда не будет, как и вертикали, а местное самоуправление, наделенное финансами и правами--это таки европейский путь.
Не морочь людям голову своим популизмом. В Днепр приезжаешь,.... один срач в центре и всё разваливается....
Ніяких автономій в Україні та ніяких асобєних районав. Нехай тюрма народів азіопська обісРашка дбає про автономії у себе.
Єдина автономія, що можлива в Україні - це автономія для кримських татар у Криму.
Інші всі народи, що проживають в Україні, мають свої країни, рюзьге, наприклад, мають парАшу, якщо їх не влаштовує українська Україна, нехай шурують в тундру та тайгу за поребрик та на радниЯ срані-Рязані.
За винятком автономії кримських татар, Україна єдина та неділима.
Ніяких автономних Галичини, Буковини, Поділля чи бамбасу. Це автономії чиї? Яких народів? Це все українські землі.
А територіальне самоврядування це про інше, до ніяких автономній це ніякого стосунку не має.
Історія є причиною і поясненням деяких ментальних відмінностей,які поступово будуть нівельовані, але не повинна бути виправданням для дерібану країни.
мерів в Україні НЕМА НЕ БУЛО і НЕ БУДЕ!
а партії невдоволених потвор місце в буцегарні
сами то определились?
холопский розум мы должны прийти к системе когда центральная власть будет продолжением
региональных то есть будет формироваться из кадров местной власти а не кукловодами оли-
гархических кланов из собственных партийных бизнес-политпроектов и людей от них завися-
щих и живёт весь этот бомонд себе припеваючи потому шо народ в состоянии помайданить
только раз в 10 лет........ а "местным боссам" хочешь-нехочешь а приходится ориентироваться
на реальные запросы населения и довольно оперативно.... в этой затее важно что бы кадида
том в ВР могли быть исключительно люди отработавшие одну полную каденцию в местном
самоуправлении и для обеспечения постоянной ротации ограничить возможность быть избра
нным в депутаты ВР только 2 раза (неважно полная каденция или нет - 2 раза) а кандидатом
в президенты может быть только отработавший одну полную каденцию в парламенте при чём
я даже согласен увеличить срок для избираемых с 5 до 6 лет - год на "раскачку" и 5 лет "твор
чества"....