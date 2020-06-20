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Філатов (462) Пропозиція (12)

Філатов відповів на 20 запитань щодо "Пропозиції": Ми не хочемо, щоб територіальні громади принижували та грабували

Філатов відповів на 20 запитань щодо

Мер Дніпра Борис Філатов дав відповіді на 20 найпопулярніших запитань щодо новоствореної партії "Пропозиція", членом якої він є.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1. Так, ми зробили те, у що ніхто не вірив.

2. Ні, це не "партія Філатова".

3. Так, ми розуміємо скепсис багатьох.

4. Ні, ми не черговий "Наш Край" чи Партія регіонів.

5. Чому? Бо ми створювали нашу партію знизу, а не в кабінетах на Банковій. Довго, болісно і по совісті.

6. Так, ми хочемо, щоб до нас долучалося якомога більше мерів. Різних і з усієї країни.

7. Ні, ми не партія "великих начальників".

8. Так, ми - партія, яка хоче сильного місцевого самоврядування.

9. Так, ми відкриті до переговорів для всіх, хто підтримує нашу програму.

10. Так, ми вважаємо, що партії "Кличка, Філатова, Гройсмана, Атрошенка, Іванова, Петрова, Сидорова" не зможуть захищати права місцевого самоврядування на території всієї країни. Саме тому ми і створили всеукраїнську партію і пропонуємо всім об'єднуватися.

11. Ні, ми не вороги центральної влади.

12. Так, центральна влада не хоче чути і слухати місцеве самоврядування.

13. Ні, ми не сепаратисти.

14. Так, ми за чіткий розподіл повноважень між місцевим самоврядуванням і центральною владою.

15. Ні, ми не претендуємо на права Києва, але і не хочемо, щоб територіальні громади принижували і грабували.

16. Так, ми чекаємо до себе всіх активних громадян, які поділяють нашу ідею.

17. Ні, ми створили нашу партію не для того, щоб переобратися на місцевих виборах.

18. Так, ми плануємо взяти участь у парламентських виборах.

19. Так, мені постійно передають привіти, що якщо "ти не заспокоїшся, то ми тебе посадимо". "Нові обличчя", як то кажуть, люди, які принесли в політику мораль, професіоналізм і порядність.

20. Ні, я нікого не боюся", - йдеться в пості.

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Філатов додав: "Так, так, так, нам вдалося те, у що ніхто не вірив. І це лише початок шляху. Ходімо з нами. Це наша вам "Пропозиція".

Філатов відповів на 20 запитань щодо Пропозиції: Ми не хочемо, щоб територіальні громади принижували та грабували 01
Філатов відповів на 20 запитань щодо Пропозиції: Ми не хочемо, щоб територіальні громади принижували та грабували 02
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Топ коментарі
+16
Опа! счас зедебилы начнут выть, как шелудивые псы, что Днепр грязный город, что Филатов ворюга, коррупционер, экстемист, засланец и т.п (вариации возможны разные, согласно методитчкам), что это супротив нашего хренового наполеончика зелесраки проект Пороха, Сороса, америкосов и т.д. (опять же, вариации могут быть разные). Так вот, город ,благодаря Филатову сделают нормальным, не сомневайтесь, уже очень много сделали! Хотя срать на ваши сомнения, вы то сами , сомневающиеся, будки точно за свою жизнь не построили, и свой двор никогда не вышли убрать сами. Я не со всем согласен с Фйилатовым, но вижу его желания сделать много полезного для людей, а не для любимых глазок *****, как вовка тамагочи, для своих квартальных дружбанов и любимых бабломойского и гудка. Ну и себе любимому наполеону, величайшему *********** мира в том числе.
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20.06.2020 13:44
+12
Филатов ответил на 20 вопросов о "Пропозиции": Мы не очередной "Наш Край" или Партия Регионов - Цензор.НЕТ 5302
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20.06.2020 13:25
+10
Прифронтове місто. Першочергове - оборонна інфраструктура. Та й лікування поранених на россійсько- українській війні там добре налагоджене.
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20.06.2020 13:37
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Так ПР не сепаратистская партия. Они боролись за власть над всей Украиной, а не за отделение.
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20.06.2020 15:21 Відповісти
Конечно за власть над всей Украиной, при этом заявляя (Кушнарёв), что ему до Белгорода намного ближе чем до Киева ...
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20.06.2020 15:32 Відповісти
Украине не нужна вертикаль власти как в России, где все кто на должностях обязаны поддерживать Путина. Мелкие региональные партии у нас были всегда. Регионы тоже поначалу были такой партией, а потом стали всеукраинской.
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20.06.2020 15:36 Відповісти
Тебе не кажется странным, что партия создаётся из ДОЛЖНОСТНЫХ лиц и высокого ранга? а регионы всегда были бандой, пацаны которые "держали" Донецк делегировали Рыбака и Азарова, которые Харьков- Кушнарёва а Петя был "хозяином" Винницы ...
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20.06.2020 15:43 Відповісти
Петя не был хозяином Винницы. Хозяином Винницы был Дворкис, который сбежал в Израиль после ряда покушений на него в начале двухтысячных. Кстати, Продивус, который был как раз из конкурирующей банды потом был в ПР. Но зачем это знать? Винница=Порошенко.

С 1992 по 2000 год работал председателем Винницкого городского совета.
В 1998 году был избран народным депутатом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .
Утром 23 ноября 1999 года возле церкви https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC христиан-баптис

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC тов на улице Максимовича на Дворкиса было совершено покушение. Неизвестный стрелял из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 автомата Калашникова , убив водителя О. Коваленко, и ранив городского голову и его охранника В. Попенко. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Звезда Давида , которую Дмитрий Владимирович носил на шее, спасла его от пули, которая могла бы быть для него смертельной. Официально до сих пор неизвестно, кто был заказчиком и исполнителем покушения.
В 2002 и 2006 гг. снова принимал участие в выборах городского головы Винницы, но проиграл соответственно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Домбровскому и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Гройсману , заняв вторые места.
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20.06.2020 15:47 Відповісти
Я помню, что Дворкис боялся даже появляться в Украине когда был мером. Об этом в новостях сообщали. Он знал что его тут убьют. Тем не менее винницкие его любили даже в двутысячных, хотя и выбрали других. Если бы он вел кампанию на месте, то может быть мером до сих пор был.
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20.06.2020 16:00 Відповісти
А по поводу партий, то её создали для того чтобы удержать свою власть. Они не хотят зависеть от крупных партий, а хотят быть сами по себе. Вот что ты им предлагаешь сделать?
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20.06.2020 15:49 Відповісти
да, зепил - это клиника. Сделай лоботомию - поумнеешь
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20.06.2020 15:21 Відповісти
Похоже ты понятия не имеешь,что ПеПо был активным создателем ПР? ..но тем не менее это так ....
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20.06.2020 15:35 Відповісти
А что плохого было в создании ПР? Обычная партия, каких сотни в Украине.
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20.06.2020 15:52 Відповісти
Дурак, а то, что потом Порошенко послал рыгов далеко и надолго, ты уже не помнишь?
Само создание партии ни о чем плохом не говорит, а вот когда там берут верх антиукраинская силы - это другой разговор.

И таки да, Украине не обосРаха, Сцарька здесь никогда не будет, как и вертикали, а местное самоуправление, наделенное финансами и правами--это таки европейский путь.
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20.06.2020 19:03 Відповісти
Давай Альбертыч, мы поддержим!
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20.06.2020 14:56 Відповісти
Альбертыч, приведи в порядок Днепр, перестань воровать.... потом организовуй партии.
Не морочь людям голову своим популизмом. В Днепр приезжаешь,.... один срач в центре и всё разваливается....
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20.06.2020 15:24 Відповісти
Брехня. В Дніпрі більше порядку ніж у Києві, і Дніпро судопрохідне, а в Києві вже заросло і смердить. Красти з бюджету легше ніж кулаками махать.
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20.06.2020 22:19 Відповісти
Все правильно сказал, до ужаса не любит что бы тер.громаду грабил еще кто то , кроме него. Это его "корова" и он ее доит.
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20.06.2020 15:43 Відповісти
Если Филатов такой честный и порядочный, то что тогда рядом с ним постоянно делает Корбан, на котором уже клейма негде ставить?
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20.06.2020 15:47 Відповісти
Разве Корбан занимает какую то посаду в Днепре?
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20.06.2020 18:48 Відповісти
токсичен... бенины кадры....
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21.06.2020 10:50 Відповісти
Зато Лысенко занимает своей ж*ой не одно должностное кресло и гребет за пятерых. Гребёт не работу, а сами понимаете, что.
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21.06.2020 15:28 Відповісти
Нехотим что бы нас унижали и грабили! Мы сами хотим унижать и грабить!
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20.06.2020 16:41 Відповісти
Тобі в копанку Інтернет провели?
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20.06.2020 16:51 Відповісти
Чому Галичина не може мати автономію? Колись це була окрема держава, королівство.
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20.06.2020 16:50 Відповісти
Ти тут нам не підкидуй рашистські забаганки на рахунок України, на рахунок її розвалу.

Ніяких автономій в Україні та ніяких асобєних районав. Нехай тюрма народів азіопська обісРашка дбає про автономії у себе.

Єдина автономія, що можлива в Україні - це автономія для кримських татар у Криму.

Інші всі народи, що проживають в Україні, мають свої країни, рюзьге, наприклад, мають парАшу, якщо їх не влаштовує українська Україна, нехай шурують в тундру та тайгу за поребрик та на радниЯ срані-Рязані.

За винятком автономії кримських татар, Україна єдина та неділима.
Ніяких автономних Галичини, Буковини, Поділля чи бамбасу. Це автономії чиї? Яких народів? Це все українські землі.

А територіальне самоврядування це про інше, до ніяких автономній це ніякого стосунку не має.
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20.06.2020 20:02 Відповісти
А чому ні? Галичани мають інший менталітет, вони більш трудолюбиві, свободолюбиві, у совку були мало часу, ні кріпаками, ні рабами не були, голодомору не знали. До того ж, після радянської окупації їхню територію не забудовували, не було виробництва, і люди мусили шукати заробітку на сході. Опісля з'явилася можливість їхати на Захід, щоб прокормити сім'ї. В кожній сім'ї хтось на заробітках. Скільки їм ще сподіватися на центральну владу?
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20.06.2020 22:33 Відповісти
Тому що це шлях до розпаду країни, історія в минулому, зараз ми всі українці - і галичани, і буковинці, і подолянини і всі інші.
Історія є причиною і поясненням деяких ментальних відмінностей,які поступово будуть нівельовані, але не повинна бути виправданням для дерібану країни.
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21.06.2020 01:27 Відповісти
Шлях до розвау. Так. Бо якби не Галичина, то і України би вже не було. Її і так, чим східніше, тим менше.
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21.06.2020 10:55 Відповісти
а серые гаражи и офисы только в Днепре , или по всей стране ?
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20.06.2020 17:20 Відповісти
борух ти поц і шлємазл
мерів в Україні НЕМА НЕ БУЛО і НЕ БУДЕ!
а партії невдоволених потвор місце в буцегарні
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20.06.2020 17:42 Відповісти
а шо хотите? - кроме кацапские танки откапывать?
сами то определились?
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20.06.2020 18:57 Відповісти
Партия Регионов-оновлена.
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20.06.2020 20:33 Відповісти
ПР создавалась именно с этими целями, пока ее не подмяли под себя донецкие, но об этом уже мало кто помнит...
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20.06.2020 22:20 Відповісти
Задрали вже вони зі створенням кожен раз цих партій під конкретні вибори. Лиця одні і ті ж лишаються, а назва партії тільки змінюється. Любі шляхи шукають лиш би дорватися до влади!
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21.06.2020 00:05 Відповісти
Надеюсь эта партия в отличии от "Слуги урода" не место для педофилов, порноактрис, свадебных фотографов , воров, коррупционеров и клоунов
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21.06.2020 07:32 Відповісти
https://most-dnepr.info/news/society/143400_filatov_sozdal_dnepre_logovo.htm Многие его избиратели были в шоке, когда раскрылась правда - ни на каком Майдане он не был. Во время кровавых событий на Грушевского, когда погибала «Небесная сотня», Филатов прятался в Израиле и строчил посты в «Фейбсуке», пиарясь на чужой крови. После победы Революции Достоинства. Филатов проявился на свет и стал кричать и бить себя в грудь, изображая защитника города. Но и этот миф уже неоднократно развенчан - в АТО не был, и кроме рейдерских захватов под прикрытием патриотических лозунгов ничем не отметился. Не случайно, вскоре стали вскрываться скандальные факты его делишек в стенах ОГА. Это воровство волонтерских денег, похищения и пытки людей, вымогательство. Похищение председателя Госземагенства Рудыка, похищение из больницы директора государственной монополии «Укрспирта» Михаила Лабутина, воровство волонтерских денег из «Фонда обороны страны» им многое другое - все это рейдерские и откровенно бандитские штучки, которые проделывались во времена пребывания Филатова в ОГА. Цель - нажива, и ничто кроме наживы. Ради этого Филатов готов был на все - даже пойти на союз с предателями и сепаратистами. Доказательством тому - списки партии «Укроп» во время местных выборов. Они были просто напичканы людьми, которые еще вчера клялись на верность Януковичу.
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21.06.2020 09:29 Відповісти
не будем считать что это панацея но тем не менее вектор в правильном направлении- на мой
холопский розум мы должны прийти к системе когда центральная власть будет продолжением
региональных то есть будет формироваться из кадров местной власти а не кукловодами оли-
гархических кланов из собственных партийных бизнес-политпроектов и людей от них завися-
щих и живёт весь этот бомонд себе припеваючи потому шо народ в состоянии помайданить
только раз в 10 лет........ а "местным боссам" хочешь-нехочешь а приходится ориентироваться
на реальные запросы населения и довольно оперативно.... в этой затее важно что бы кадида
том в ВР могли быть исключительно люди отработавшие одну полную каденцию в местном
самоуправлении и для обеспечения постоянной ротации ограничить возможность быть избра
нным в депутаты ВР только 2 раза (неважно полная каденция или нет - 2 раза) а кандидатом
в президенты может быть только отработавший одну полную каденцию в парламенте при чём
я даже согласен увеличить срок для избираемых с 5 до 6 лет - год на "раскачку" и 5 лет "твор
чества"....
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21.06.2020 10:11 Відповісти
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