УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7929 відвідувачів онлайн
Новини
4 943 60
Волинець (97) шахтарі (536) Герус (444)

Від імені шахтарів я направив Зеленському звернення із вимогою звільнити Геруса, - нардеп Волинець

Від імені шахтарів я направив Зеленському звернення із вимогою звільнити Геруса, - нардеп Волинець

Шахтарі просять президента врятувати вугледобувну галузь і звільнити главу енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, дії якого довели її до кризи.

Про це повідомив народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Депутат повідомив, що за дорученням шахтарських колективів направив звернення до президента України та голови Верховної Ради щодо необхідних заходів для вирішення проблем, пов'язаних із розвитком вугледобувної галузі.

Зокрема, шахтарі закликають переглянути фінансування галузі та погасити заборгованість перед ними з виплати зарплат, а також розробити програму дій щодо виходу вугледобувної галузі з кризи.

Крім того, вони вимагають звільнити голову енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, дії якого призвели до критичної ситуації у вугледобувній галузі. І заборонити на законодавчому рівні імпорт електроенергії з Республіки Білорусь та РФ, який було відновлено  завдяки "поправці Геруса".

"Звільнити голову профільного комітету Верховної Ради України А.М. Геруса за негативну динаміку показників вугледобувної галузі, а також штучне поглиблення кризи і відсутність плану щодо її подолання", - процитував звернення шахтарів Волинець.

Читайте також: Організована "слугою народу" Герусом схема з трейдерами довела енергетику до дефіциту в 50 млрд грн, це майже весь перший транш МВФ, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

Нагадаємо, раніше Волинець заявляв, що енергетична криза і зупинка вугільної галузі України були спровоковані діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.

Водночас лідер Радикальної партії Олег Ляшко зазначав, що дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса призвели до колапсу в енергетичній галузі та його необхідно усунути від впливу на енергетику.

Від імені шахтарів я направив Зеленському звернення із вимогою звільнити Геруса, - нардеп Волинець 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Воровал не воровал никому не ведомо...но деньги в казне были...
А сейчас все сожрали мыши...и деньги..и зерно..и маски...
показати весь коментар
20.06.2020 13:44
+21
Там все зеленое стадо одни сплошные свинарчуки...а не только герус...воруют по черному...
показати весь коментар
20.06.2020 13:33
+19
По герусу вообще надо провести служебное расследование и по результатам решить вопрос об уголовном преследовании.МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ возможность этим крысам приходить ,гадить и отделываться увольнением.
показати весь коментар
20.06.2020 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
косой герус сильно хорошо пристроился к корыту- новое поколение свинярчуков
показати весь коментар
20.06.2020 13:32 Відповісти
Там все зеленое стадо одни сплошные свинарчуки...а не только герус...воруют по черному...
показати весь коментар
20.06.2020 13:33 Відповісти
Воровал не воровал никому не ведомо...но деньги в казне были...
А сейчас все сожрали мыши...и деньги..и зерно..и маски...
показати весь коментар
20.06.2020 13:44 Відповісти
От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 3425
показати весь коментар
20.06.2020 13:48 Відповісти
Главная мыша.
показати весь коментар
20.06.2020 13:52 Відповісти
Та не возвеличуйте. Яка там головна! Так собі сценічний занавіс. Миші за ним.
показати весь коментар
20.06.2020 14:51 Відповісти
а я то думаю: чего это у янелоха морда в последнее время пухнуть стала?
показати весь коментар
20.06.2020 14:56 Відповісти
не более, чем зиц-председатель Фунт)
показати весь коментар
20.06.2020 18:12 Відповісти
Так если воровал так посадите а не выдумывайте дела за Томос и защиту интересов Украины!
показати весь коментар
20.06.2020 14:30 Відповісти
Ну так ніхрена ж не виходить "насадити сову на глобус"!
показати весь коментар
20.06.2020 14:54 Відповісти
По герусу вообще надо провести служебное расследование и по результатам решить вопрос об уголовном преследовании.МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ возможность этим крысам приходить ,гадить и отделываться увольнением.
показати весь коментар
20.06.2020 13:38 Відповісти
А что Гладковский не так сделал? Кому вред нанёс? Кто из зерады показал, что тоже самое можно сделать законно?
показати весь коментар
20.06.2020 13:44 Відповісти
"Свинарчукам" таке й не снилось. У Зе-клоуна все реально по-взрослому.
Якби зараз 2014-й Україні була б хана.
показати весь коментар
20.06.2020 13:48 Відповісти
От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец

Ничего не выйдет. Усские своих не бросают.
показати весь коментар
20.06.2020 13:32 Відповісти
Яка ж проведена "титанічна" робота, до президента Марсу з таким же результатом звернулися б. Вже рік як Герус цю "бодягу протянув" і лише тепер доходить.
показати весь коментар
20.06.2020 14:58 Відповісти
Чукча пісатєль?
показати весь коментар
20.06.2020 13:35 Відповісти
Чукча кацап. Тому українських внутрішніх розкладі не знає.
показати весь коментар
20.06.2020 14:47 Відповісти
председатель профсоюза горняков
показати весь коментар
20.06.2020 13:38 Відповісти
Як миллионерша до фермера.
показати весь коментар
20.06.2020 13:40 Відповісти
Зеб, а миллионерш фермеры на собрании выбирают?
показати весь коментар
20.06.2020 13:50 Відповісти
Ой как выбирают председателей профсоюзов лучше мне не рассказывай!
показати весь коментар
20.06.2020 14:31 Відповісти
Зеб, главное, то ты знаешь - как фермеры избирают миллионерш.
показати весь коментар
20.06.2020 14:39 Відповісти
Пряме.
показати весь коментар
20.06.2020 13:49 Відповісти
Звільняти потрібно Главзебіла.
показати весь коментар
20.06.2020 13:34 Відповісти
Балаболов много, а президент - один!
показати весь коментар
20.06.2020 13:37 Відповісти
І той поранений.
показати весь коментар
20.06.2020 13:40 Відповісти
в нас в селі казали "вдарений"
показати весь коментар
20.06.2020 13:54 Відповісти
А в нас ще добавляли - "мішком по голові".
показати весь коментар
20.06.2020 15:00 Відповісти
А в нас кажуть просто:"Й@бнутий на всю голову".
показати весь коментар
20.06.2020 15:56 Відповісти
Невже ми земляки?
показати весь коментар
20.06.2020 18:53 Відповісти
Зеб, загляни в Конституцию Украины, в обязанности Президента, и скажи - кто в Украине президент.
показати весь коментар
20.06.2020 13:52 Відповісти
От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 9496
показати весь коментар
20.06.2020 13:52 Відповісти
Від імені шахтарів я направив Зеленському звернення із вимогою звільнити Геруса, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 392
показати весь коментар
20.06.2020 14:09 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
20.06.2020 14:49 Відповісти
Вот этот дурачек все шишки на себя и потянет))
А уж желающих нагрузить на него будет...и свои..и чужие..))))
показати весь коментар
20.06.2020 19:55 Відповісти
волынец на защите братьев ермаков..
показати весь коментар
20.06.2020 13:38 Відповісти
Вы сначала посмотрите, как собирались эти подписи у шахтёров, очередное - подпиши то, сам не знаю чего.Собрали как баранов и подписуйся, а что оно и к чему, непонятно. Что значит "сохранить отрасль" и "убрать Геруса"? За чей счёт сохранить убыточные шахты? У нас уже шахтёры депутатов с постов будут снимать?...Геруса достаточно критикуют, но эти хотелки распильщиков госсредств для "поддержки" шахтёров в 2020 уже смешны. Да и конкурировать за стоимость надо, а то уже цены выше чем в Европе скоро будут, всё будем мальчиков Ринатов и остальных "поддерживать"
показати весь коментар
20.06.2020 13:39 Відповісти
От имени шахтеров на танках и простого шахтера Рината, очевидно.
показати весь коментар
20.06.2020 13:42 Відповісти
Ты тоже заметил, что благодаря правкам Геруса энергетическая отрасль Украины разрушается или ты просто - зеб?
показати весь коментар
20.06.2020 13:54 Відповісти
уволить геруса с должности председателя могут только депутаты ВР согласно ст.7 п.3 Закону "Про комитеты ВР" "3. Голова, перший заступник голови, заступник голови, секретар комітету можуть бути у будь-який час за рішенням Верховної Ради України відкликані зі своїх посад"u3:st7" id="n54" name="n54">
показати весь коментар
20.06.2020 13:47 Відповісти
Все он правильно написал, по сути. Поскольку бьют не по паспорту, бьют по роже. И земразота стремительно двигается в этом направлении.
показати весь коментар
20.06.2020 13:51 Відповісти
...краткое содержание письма?
От имени шахтеров я направил Зеленскому обращение с требованием уволить Геруса, - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 3463
показати весь коментар
20.06.2020 13:49 Відповісти
Оно и на сцене некчемой было, только лишнехромосомные его и смотрели.
показати весь коментар
20.06.2020 13:55 Відповісти
Лучше бы ты направил своё обращение в Спортлото и то было бы больше пользы.
показати весь коментар
20.06.2020 13:52 Відповісти
Любое публичное заявление важно, т.к. разрушает зраду к которой имеет непосредственное отношение и Герус.
показати весь коментар
20.06.2020 13:57 Відповісти
А что толку. Придёт новый нью-Герус и будет тоже самое. Когда один глаз смотрит направо ,а другой налево(слегка с уклоном вниз)выискивая "левандос", уже это должно настораживать при назначении на должность--Бог шельму метит.
показати весь коментар
20.06.2020 14:11 Відповісти
Звільнити Геруса і посадити Геруса це дві зовсім інші речі.
показати весь коментар
20.06.2020 14:13 Відповісти
да похер на ваши обращения .вы выбрали себе Гринпоца , а дальше уже и без вас . мавр сделал свое дело . ну еще скажите шо вы его выбрали .вы и снимете . *** еле дописал шоб не заржать . А МНЕ НРАВИТСЯ ГеРУС .жрите бакланы .
показати весь коментар
20.06.2020 14:26 Відповісти
Давайте сами себе скажем честно : у нас атомного электричества девать некуда , а ТЭС на угле вообще не рассматривают . Шахты - это прошлое . Извините , шахтёры .
показати весь коментар
20.06.2020 14:26 Відповісти
Какие такие шахтеры? Беня.
Впрочем, Зеленскому стоит прислушаться, если он не хочет, чтобы ему шахтеры натянули каску на его тупую башку.
показати весь коментар
20.06.2020 14:29 Відповісти
Новороссія розпиляла та вбила вугледобувну галузь і значна частина шахтарів до цього причепні, бо чинили опір ЗСУ. Після війни, оті ж шахтарі приїдуть у Київ і у бандерівської Верховної Ради будуть вимагати щоби Україна поновила шахти, які вони ж самі розпиляли і затопили.
показати весь коментар
20.06.2020 14:51 Відповісти
Уволить - этого мало, судить его строго надо и на нары паскуду.
показати весь коментар
20.06.2020 15:02 Відповісти
Від імені шахтарів я направив Зеленському звернення із вимогою звільнити Геруса, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 730
показати весь коментар
20.06.2020 15:20 Відповісти
Так совком повеяло, там тоже говорили, по просьбе трудящихся телевидение будет работать до 23-00, бо строителю коммунизма спать надо
показати весь коментар
20.06.2020 15:59 Відповісти
Опаньки, это говорящая голова Ахметова уже нардеп. Чьи месседжи транслирует тоже в общем то понятно. Нафиг-нафиг.
показати весь коментар
20.06.2020 16:09 Відповісти
И шлюхтеры и эта шестерка гудка идут на три буквы.
показати весь коментар
20.06.2020 16:15 Відповісти
 
 