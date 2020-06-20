Нещодавні в'язні Кремля засудили переслідування Порошенка, Стерненка, волонтерів та активістів і закликали владу зупинити репресії

Не допустити реваншу проросійських сил і переслідування політичних опонентів закликали під час акції у столичному парку Шевченка колишні в'язні Кремля - Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Володимир Жемчугов, Володимир Балух, Євген Панов, Ігор Козловський, Микола Карпюк, Олександр Кольченко. Вони застерегли владу від політично мотивованих справ проти п'ятого президента Петра Порошенка, нагадали про справу Сергія Стерненка, про ув’язнених Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко та інші приклади посилення політичних репресій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Ми зустрілися з колишніми політв’язнями і вирішили, що якщо є такі виклики перед нашою країною, ми не можемо стояти осторонь. І ми не стоїмо. Хочемо звернутись до нашого народу, до нашої держави із закликом про те, що ті процеси, які зараз відбуваються, становлять дуже велику загрозу. Це стосується як політичних репресій, так і атаки на мову, армію. І стосується всього, що ми після Революції Гідності побудували в нашій державі. Це неприпустимо", - зазначив Ахтем Чийгоз, колишній в‘язень окупаційної влади в Криму, народний депутат від "Європейської Солідарності".

Олег Сенцов застеріг нинішню владу в Україні від запозичення російських репресивних методів, з якими добре знайомі всі колишні політичні в'язні. "Людей переслідують за їхню громадську, політичну позицію. Дуже хотілося б, щоб наша влада зосередилася не на розправах із колишніми активістами чи політиками, а працювала над побудовою незалежної судової системи", - зазначив Сенцов.

Володимир Жемчугов наголосив, що переслідування проти лідера опозиції Петра Порошенка повертають Україну в часи Януковича. "Петро Порошенко сьогодні залишається лідером партії "Європейська Солідарність", яка продовжує боротися за честь, совість, ідентичність та незалежність України. Мені це нагадує все, що відбувалося за Януковича після 2010 року. І я не хочу повторення цього. Тоді в Луганську ми промовчали, дивлячись на цю політичну розправу, і це призвело до того, що нас просто почали вбивати російські диверсанти, зрадники України. Я не хочу, щоб це знову повторилося. Я закликаю громадськість дати цьому відповідну оцінку та зупинити це", - закликав Жемчугов.

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Микола Карпюк наголосив, що в Україні посилюється "п’ята колона" Кремля, і це загроза національній безпеці нашої держави: "Ще з осені минулого року я відчув, що в Україні досить сильно укорінилася і активно успішно діє кремлівсько-ефесбешне лобі. Низка законопроєктів, які винесено у Верховній Раді, політичні репресії - це все діяльність кремлівсько-ефесбешного лобі, мета якого полягає в тому, щоб показати Україну як територію, де жорстко порушуються права людини, і у такий спосіб відвернути Україну від цивілізованого Заходу, насамперед від Європи. І тоді Україна потрапляє в жорсткі обійми Кремля. Це лобі я відчуваю і у Верховній Раді, і в Офісі президента, і в силових структурах". Карпюк закликав українських патріотів сформувати єдиний координаційний центр, щоб протистояти реваншу.

Володимир Балух різко розкритикував зусилля чинної влади "умиротворити" Путіна, які зрештою ведуть до капітуляції та знищення підвалин української державності.

"Влада в Україні зараз уособлює такого собі Петрушку на руці Кремля, який намагається анонсованою Сивохою тактикою дрібних кроків розчинити всі підвалини української державності. Я щиро вважаю, що люди, які створюють ці підвалини, не ламаються і не гнуться. І не ганчірковому Петрушці це зробити. Я закликаю владу отямитися, повернутись обличчям до тих, хто створює цю країну, націю, державу, і розпочати діалог. І початком цього діалогу має стати припинення будь-яких переслідувань і у справі Шеремета, і Стерненка, і щодо судових засідань, які зараз відбуваються. Ну і нова справа "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі" - це вже не лізе ні в які ворота. Я б хотів застерегти владу від подальших таких дій", - зауважив Балух.

"У нас одне небо, одна земля, одна Україна, і ми всі люди з різними позиціями, але ми працюємо на Україну. Будь-який політик має зрозуміти, що опозиція - це добро, бо допомагає державі триматися свого курсу", - переконаний Ігор Козловський.