Підозрюваний в організації вбивства ветерана Олешка (Сармата) Бродський перебуває в Бердянську і може зустрічатися із поплічниками, - побратими убитого. ДОКУМЕНТ

Суд відпустив підозрюваного в організації вбивства ветерана Віталія Олешка (Сармата) Євгена Бродського з Дніпра в Бердянськ нібито для оздоровлення дітей. Побратими Олешка, які голодують під ОП, підозрюють, що Бродський може зустрічатися з поплічниками і розробляти спільну стратегію напередодні суду.

Про це Цензор.НЕТ розповів побратим загиблого Віталія Олешка Тарас Костанчук. Зараз він разом із ще шістьма товаришами 12-й день голодує біля Офісу президента, вимагаючи, щоб підозрюваних у вбивстві Сармата повернули за ґрати.

"Ми отримали вчора повідомлення від наших людей у Бердянську, що його бачили в місті. Ми зателефонували до поліції, повідомили про це. Поліція відреагувала, знайшла його, я так розумію. Він показав постанову, яка дозволяє йому з 18 до 22 перебувати в Бердянську", - розповів Костанчук.

Підозрюваний в організації вбивства Віталія Олешка Євген Бродський

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Ця постанова є в розпорядженні Цензор.НЕТ. У документі зазначено, що Бродського відпустили для оздоровлення дітей. За адресою, за якою має перебувати Бродський, розташована база відпочинку.

"Оздоровлення дітей не робиться для підозрюваних в організації вбивства. Цим займається дружина, родичі, а не підозрюваний. І не відправляється туди, де під домашнім арештом сидить інший організатор, де сталося саме вбивство і де підозрювані замовники вбивства, в усякому разі ті, кого слідство допитувало. Це колишній депутат Валентиров і Пономарьов", - говорить Костанчук.

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Побратими убитого Олешка підозрюють, що Бродський може зустрічатися в Бердянську з ще одним підозрюваним в організації вбивства - Сігідою.

"У них якраз там випадає субота-неділя. Поспілкуються якимось чином. Чи піде цей до нього в гості, сядуть і обговорять деталі, план, що робити їм далі. Навіть припускаю, що Бродський може в Бердянську зустрітися з кимось з організаторів для організації подальших дій, отримання вказівок тощо", - розповів Костанчук.

Підозрюваний в організації вбивства Віталія Олешка Михайло Сігіда

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентировим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - імовірний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентирова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашній арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

9 червня побратими Олешка оголосили голодування під Офісом президента. Вони вимагають, щоб обвинувачених у вбивстві Сармата відправили під арешт.