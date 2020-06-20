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Новини Убивство Віталія Олешка
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Бердянськ (465) Олешко (80) Бродський Євген (5) Костанчук Тарас (11) Сігіда Михайло (10)

Підозрюваний в організації вбивства ветерана Олешка (Сармата) Бродський перебуває в Бердянську і може зустрічатися із поплічниками, - побратими убитого. ДОКУМЕНТ

Підозрюваний в організації вбивства ветерана Олешка (Сармата) Бродський перебуває в Бердянську і може зустрічатися із поплічниками, - побратими убитого. ДОКУМЕНТ

Суд відпустив підозрюваного в організації вбивства ветерана Віталія Олешка (Сармата) Євгена Бродського з Дніпра в Бердянськ нібито для оздоровлення дітей. Побратими Олешка, які голодують під ОП, підозрюють, що Бродський може зустрічатися з поплічниками і розробляти спільну стратегію напередодні суду.

Про це Цензор.НЕТ розповів побратим загиблого Віталія Олешка Тарас Костанчук. Зараз він разом із ще шістьма товаришами 12-й день голодує біля Офісу президента, вимагаючи, щоб підозрюваних у вбивстві Сармата повернули за ґрати.

"Ми отримали вчора повідомлення від наших людей у Бердянську, що його бачили в місті. Ми зателефонували до поліції, повідомили про це. Поліція відреагувала, знайшла його, я так розумію. Він показав постанову, яка дозволяє йому з 18 до 22 перебувати в Бердянську", - розповів Костанчук.

Підозрюваний в організації вбивства ветерана Олешка (Сармата) Бродський перебуває в Бердянську і може зустрічатися із поплічниками, - побратими убитого 01

Підозрюваний в організації вбивства Віталія Олешка Євген Бродський

Дивіться також: Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) 10-й день продовжують голодування під ОП: "До нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає". ВІДЕО+ФОТО

Ця постанова є в розпорядженні Цензор.НЕТ. У документі зазначено, що Бродського відпустили для оздоровлення дітей. За адресою, за якою має перебувати Бродський, розташована база відпочинку.

Підозрюваний в організації вбивства ветерана Олешка (Сармата) Бродський перебуває в Бердянську і може зустрічатися із поплічниками, - побратими убитого 02Підозрюваний в організації вбивства ветерана Олешка (Сармата) Бродський перебуває в Бердянську і може зустрічатися із поплічниками, - побратими убитого 03

"Оздоровлення дітей не робиться для підозрюваних в організації вбивства. Цим займається дружина, родичі, а не підозрюваний. І не відправляється туди, де під домашнім арештом сидить інший організатор, де сталося саме вбивство і де підозрювані замовники вбивства, в усякому разі ті, кого слідство допитувало. Це колишній депутат Валентиров і Пономарьов", - говорить Костанчук.

Дивіться також: Вбивці Олешка просто в суді погрожували його дружині і нам як свідкам убивства, але їх все одно відпустили, - побратими Сармата продовжують голодування під ОП. ВІДЕО+ФОТО

Побратими убитого Олешка підозрюють, що Бродський може зустрічатися в Бердянську з ще одним підозрюваним в організації вбивства - Сігідою.

"У них якраз там випадає субота-неділя. Поспілкуються якимось чином. Чи піде цей до нього в гості, сядуть і обговорять деталі, план, що робити їм далі. Навіть припускаю, що Бродський може в Бердянську зустрітися з кимось з організаторів для організації подальших дій, отримання вказівок тощо", - розповів Костанчук.

Підозрюваний в організації вбивства ветерана Олешка (Сармата) Бродський перебуває в Бердянську і може зустрічатися із поплічниками, - побратими убитого 04

Підозрюваний в організації вбивства Віталія Олешка Михайло Сігіда

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентировим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - імовірний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентирова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашній арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

9 червня побратими Олешка оголосили голодування під Офісом президента. Вони вимагають, щоб обвинувачених у вбивстві Сармата відправили під арешт.
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Топ коментарі
+12
Стерненко, который защитился от заказного убийства - под арестом, а организатор состоявшегося убийства - детишек оздоравливает...
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20.06.2020 14:46
+8
Подозреваемый в организации убийства ветерана Олешко (Сармата) Бродский находится в Бердянске и может встречаться с подельниками, - побратимы убитого - Цензор.НЕТ 2911
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20.06.2020 14:51
+7
Зе-кривосудие.
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20.06.2020 14:38
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Зе-кривосудие.
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20.06.2020 14:38 Відповісти
Украина - страна для украинофобов.
Ннужно менять оккупационную администрацию.
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20.06.2020 14:41 Відповісти
Кто тебе сказал, что менты получившие корочки УБД, это герои?
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20.06.2020 15:31 Відповісти
Стерненко, который защитился от заказного убийства - под арестом, а организатор состоявшегося убийства - детишек оздоравливает...
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20.06.2020 14:46 Відповісти
Вата у власти.
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20.06.2020 14:48 Відповісти
Стеренко и его ПС - засланные кремлевские козачки. С него лепят Савченко-2.
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20.06.2020 15:38 Відповісти
Конечно. А зебилы конечно же -не кремлевские козачки?
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20.06.2020 18:51 Відповісти
Подозреваемый в организации убийства ветерана Олешко (Сармата) Бродский находится в Бердянске и может встречаться с подельниками, - побратимы убитого - Цензор.НЕТ 2911
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20.06.2020 14:51 Відповісти
Зе - той, що перейшов всі "червоні лінії".
Цікаво почитать кремлівське дос'є на цього "чорта".
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20.06.2020 14:58 Відповісти
Российские шпионы разъезжают по стране куда хотят. У них карт-бланш от Ермака.
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20.06.2020 15:05 Відповісти
Так его специально и выпустили, чтоб смог договорится с кем надо и что надо.
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20.06.2020 15:35 Відповісти
Зачем убийце оздоравливать своих детей? Они все равно за деяния отца долго не протянут.
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20.06.2020 15:36 Відповісти
Так грохнете его хлопцы
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20.06.2020 15:43 Відповісти
петрушкина реформированная судебная система.
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20.06.2020 19:09 Відповісти
 
 