Перевірки кафе та транспорту посилять, Степанов їде на Львівщину та Закарпаття, - нарада у Зеленського
Наступного тижня в Україні посилять перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання карантину в умовах зростання захворюваності на коронавірус. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відвідає Львівську та Закарпатську області.
Про це йшлося на селекторній нараді, яку провів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Наступного тижня почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу", - повідомляє пресслужба.
"Якщо заклади не стежать за тим, щоб люди були в масках, щоб дотримувалися дистанції, заходів безпеки, то мають нести за це відповідальність. Громадські місця мають відповідати епідемічним вимогам під час карантину", - підкреслив Зеленський.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на нараді повідомив, що планує відвідати Львівську та Закарпатську області, які є лідерами за кількістю інфікованих. Закарпатській області, можливо, доведеться повернутися до суворіших обмежень, додав він. Степанов планує вивчити ситуацію в регіоні і вислухати пропозиції місцевої влади.
Будь ласка, зачекайте...
де виставляється озброєна охорона...
по периметру карантину..
ЩОБ НЕ ПОСТРАЖДАЛИ незаражені від свободолюбивих МОЖЛИВО інфікованих...
Не за адресою..
претензії варто висловлювати Китаю і ВОЗ...
За те,що випустили вірус у світ....
Все это надо было контролировать с 11.05, а то творился везде полный беспредел: и люди в метро без масок или на подбородке, и забитые маршрутки, в ТЦ продавцы без масок.
За базары вообще молчу. И всем было по фиг.
Дошли до 1000 новых случаев в день, и спохватились.
Просто придурки.
І от водії громадського транспорту перед вибором: бути битим чи винним у невиконанні вимог постанови кабміну... Є, звісно, і третій варіант - не виходити на роботу, але їсти за щось треба, тому малоймовірно.
А що скаже КС з приводу законності цих обмежень та відповідності їх Конституції?