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Новини Коронавірус і карантин
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Закарпаття (1998) Зеленський (22429) карантин (18171) Львівщина (2295) перевірка (1208) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Перевірки кафе та транспорту посилять, Степанов їде на Львівщину та Закарпаття, - нарада у Зеленського

Перевірки кафе та транспорту посилять, Степанов їде на Львівщину та Закарпаття, - нарада у Зеленського

Наступного тижня в Україні посилять перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання карантину в умовах зростання захворюваності на коронавірус. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відвідає Львівську та Закарпатську області.

Про це йшлося на селекторній нараді, яку провів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Наступного тижня почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу", - повідомляє пресслужба.

"Якщо заклади не стежать за тим, щоб люди були в масках, щоб дотримувалися дистанції, заходів безпеки, то мають нести за це відповідальність. Громадські місця мають відповідати епідемічним вимогам під час карантину", - підкреслив Зеленський.

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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на нараді повідомив, що планує відвідати Львівську та Закарпатську області, які є лідерами за кількістю інфікованих. Закарпатській області, можливо, доведеться повернутися до суворіших обмежень, додав він. Степанов планує вивчити ситуацію в регіоні і вислухати пропозиції місцевої влади.
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Топ коментарі
+9
Поки "Епіцентр" Герег не розпродасть всіх захисних засобів, яких понавозив з Китаю, поки крупні бізнес- групи не доб"ють дрібних в галузі автоперевезень, готельного бізнесу, громадського харчування (ресторани, кафе, піцерії і тд), розважального бізнесу - до тих пір буде карантин і "заноси" кому треба, щоб він продовжувався як можна довше. Слава Україні! Бізнес понад усе!
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20.06.2020 16:13
+5
зєбидло отрабатывает ковидные бабки и добивает экомику.
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20.06.2020 15:22
+5
В Києві один водій намагався виконати ті вимоги, щоб не лишитись винним. Потрапив до лікарні.
І от водії громадського транспорту перед вибором: бути битим чи винним у невиконанні вимог постанови кабміну... Є, звісно, і третій варіант - не виходити на роботу, але їсти за щось треба, тому малоймовірно.
А що скаже КС з приводу законності цих обмежень та відповідності їх Конституції?
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20.06.2020 15:57
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Провідати тьоску гаранта?
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20.06.2020 15:03 Відповісти
Поздно . Я понимаю , что народ рано расслабился . Как теперь людям объявить карантин ? Это будет очень сложно .
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20.06.2020 15:05 Відповісти
якщо здохнеш у лікарні -морду вже нікому не наб"єш...
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20.06.2020 18:52 Відповісти
Что значит объявить карантин, какой на хрен карантин. Люди не знают как концы с концами сводить, а паникерам дай карантин. МОЗ с президентом всех бы навечно закрыл бы на карантин, чтобы под ногами не путались, жрать не просили.
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20.06.2020 15:16 Відповісти
Не надо было издеваться над людьми. Зачем силой забирают людей в больницы? Кстати, ваш Филатов тоже распорядился вокруг больницы восстановить забор и охранять периметр полицейскими. Он тоже виноват в превращении инфекционных больниц в концентрационные лагеря.
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20.06.2020 15:20 Відповісти
ви напевне не бачили фільмів..

де виставляється озброєна охорона...

по периметру карантину..
ЩОБ НЕ ПОСТРАЖДАЛИ незаражені від свободолюбивих МОЖЛИВО інфікованих...
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20.06.2020 18:50 Відповісти
А посоветываться с вирусологами никто из вас прохендеев не хочет.
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20.06.2020 15:11 Відповісти
А навіщо? Ідіот знає все!
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20.06.2020 15:16 Відповісти
Не ідіот,кретин.
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20.06.2020 16:22 Відповісти
Треба буде підготуватися до зустрічі. Чи може він для конспірації приїде у жіночому вбранні.
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20.06.2020 15:16 Відповісти
зєбидло отрабатывает ковидные бабки и добивает экомику.
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20.06.2020 15:22 Відповісти
Львів"яни як і вся Україна знають і поважають Степана і з недовірою не без підставно відносяться до степанова..Коли ж нарешті степанов заслужить довіру?
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20.06.2020 15:25 Відповісти
Зебилы хотите добить мелкий средний класс окончательно?
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20.06.2020 15:28 Відповісти
ЙО..нутим порохоботам.
Не за адресою..

претензії варто висловлювати Китаю і ВОЗ...
За те,що випустили вірус у світ....
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20.06.2020 18:51 Відповісти
в Україні немає карантину, 11 березня навіть не було засідання Кабміну
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20.06.2020 15:39 Відповісти
А каковапля цель визита? Талончики в общественном транспорте пусть не забудет проверить...бабло на транспортировку туда-сюда этого *********** залажены в бюджете конкретно,пои°палу шанс есть нарваться...
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20.06.2020 15:44 Відповісти
пізно всра*ися.
Все это надо было контролировать с 11.05, а то творился везде полный беспредел: и люди в метро без масок или на подбородке, и забитые маршрутки, в ТЦ продавцы без масок.
За базары вообще молчу. И всем было по фиг.
Дошли до 1000 новых случаев в день, и спохватились.
Просто придурки.
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20.06.2020 15:47 Відповісти
В Києві один водій намагався виконати ті вимоги, щоб не лишитись винним. Потрапив до лікарні.
І от водії громадського транспорту перед вибором: бути битим чи винним у невиконанні вимог постанови кабміну... Є, звісно, і третій варіант - не виходити на роботу, але їсти за щось треба, тому малоймовірно.
А що скаже КС з приводу законності цих обмежень та відповідності їх Конституції?
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20.06.2020 15:57 Відповісти
Поки "Епіцентр" Герег не розпродасть всіх захисних засобів, яких понавозив з Китаю, поки крупні бізнес- групи не доб"ють дрібних в галузі автоперевезень, готельного бізнесу, громадського харчування (ресторани, кафе, піцерії і тд), розважального бізнесу - до тих пір буде карантин і "заноси" кому треба, щоб він продовжувався як можна довше. Слава Україні! Бізнес понад усе!
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20.06.2020 16:13 Відповісти
Ну приїдеш до нас в Закарпаття і що вірус зупиниться? Скільки бабла на цю поїздку цей клерк та світа його впусту профукають.
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20.06.2020 20:26 Відповісти
 
 