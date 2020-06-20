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НАБУ (4983) Омелян (1348)

Американська торгова палата виступила на підтримку Омеляна в справі НАБУ щодо портових зборів

Американська торгова палата виступила на підтримку Омеляна в справі НАБУ щодо портових зборів

Американська торгова палата (АСС) підтримує зниження ставок портових зборів, хоча НАБУ порушила кримінальну справу проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна за їхнє зниження на 20% у 2018 році.

Про це йдеться в заяві Американської торгової палати на її офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Палата наголошувала та продовжує підтримувати політику щодо зниження ставок портових зборів. Така політика матиме позитивний вплив на економіку України, що призведе до збільшення експортних вантажопотоків і підвищення ВВП України. Зниження урядом портових тарифів і зборів у 2018 році допомогло розвинути портову галузь і поліпшити економічну ситуацію", - сказано в заяві АСС.

У заяві також наголошується, що згідно з дослідженнями незалежної аналітичної платформи VoxUkraine, за підтримки експертів Світового банку, 50% знижка портових зборів генерує втрати на рівні 48,4 млн дол. США. Водночас це забезпечує додаткові податкові надходження на рівні 167,7 млн ​​дол. США саме від збільшення прибутковості суб'єктів господарювання, які отримають таку знижку, та сприяє розвитку економіки регіонуу.

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Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у заподіянні збитків державі через прийняте ним рішення щодо зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

Водночас виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявляв, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обґрунтовані, їх потрібно знижувати.
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Топ коментарі
+22
зесрань пора уже ,как минимум, бить
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20.06.2020 15:12
+17
Зебуїн, ти повний ідіот чи так, по приколу?
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20.06.2020 15:23
+16
Интересно получается - за снижение налогов и сборов зеублюдки собираются посадить в тюрьму. А за повышение зарплат и пенсий зеублюдки расстреливать будут?
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20.06.2020 15:16
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20.06.2020 15:10 Відповісти
За наш с вами счет.
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20.06.2020 15:43 Відповісти
Американська торгова палата робить ідіотські заяви! Зменшення портових зборів не призвело до збільшення перевалки вантажів в портах, а просто зменшило надходження в бюджет України! Тому на заяви Американської торгової палати не потрібно звертати увагу - вони діють в інтересах мафії та іноземного спекулятивного капіталу, який не несе користі Україні!
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20.06.2020 17:43 Відповісти
Это отменяет то что аваковские собаки живут за наш счёт?
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20.06.2020 18:25 Відповісти
Від наших прав лишився прах.
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20.06.2020 15:11 Відповісти
Это про которое ЮВТ говорила, которая набрала кредитов, как ***** блох?

Ты не помнишь - про внешнее управление паРаша начала говорить с начала Майдана 2013-2014 гг или с середины? А когда ЮВТ начала говорить про внешнее управление - с приходом Зелемойского или после получения платы за работу через медиаторов?
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20.06.2020 15:33 Відповісти
Товариш сумує за мацквой?
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20.06.2020 15:37 Відповісти
Чи краще через високий портовий збір кораблі їшли у кацапські порти?
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20.06.2020 15:39 Відповісти
Американська торгова палата виступила на підтримку Омеляна в справі НАБУ щодо портових зборів - Цензор.НЕТ 5389
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20.06.2020 17:03 Відповісти
зесрань пора уже ,как минимум, бить
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20.06.2020 15:12 Відповісти
Ні. Бити вже пізно. Хіба що сокирою.
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20.06.2020 15:23 Відповісти
закапывать.
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20.06.2020 15:49 Відповісти
Американська торгова палата виступила на підтримку Омеляна в справі НАБУ щодо портових зборів - Цензор.НЕТ 9473
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20.06.2020 17:12 Відповісти
Запаси зельонкі до бою
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20.06.2020 15:13 Відповісти
Повышение ВВП Украины ? Я их понимаю .
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20.06.2020 15:14 Відповісти
Ситнік, дай розяснення народу, в чому тут корупція?
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20.06.2020 15:15 Відповісти
Бизнес , ничего личного для слабоумных .
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20.06.2020 15:17 Відповісти
Интересно получается - за снижение налогов и сборов зеублюдки собираются посадить в тюрьму. А за повышение зарплат и пенсий зеублюдки расстреливать будут?
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20.06.2020 15:16 Відповісти
Ленивые на выборы пойдут .
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20.06.2020 15:18 Відповісти
Їм треба - щури голодні
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20.06.2020 15:19 Відповісти
Крыса ты соевая. За счет чего ты хочешь повысить пенсии если олигархам и бандюкам портовым снизят налоги?
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20.06.2020 15:23 Відповісти
При высоких портовых сборах грузопотоки из Украины переходят в Варну, Констанцу, Стамбул. В результате денег в бюджет не поступает вовсе (это подробно расписано в теле статьи, надо лишь внимательно ее прочитать). И причем здесь налоги? Портовые сборы - это не налоги, а плата за услуги порта. Не надо писать на тему, о которой не имеете представления.
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20.06.2020 15:34 Відповісти
Портовые сборы идут на пенсии?
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20.06.2020 15:37 Відповісти
Зеушеску не нужен, это понятно. Подлежит ликвидации.
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20.06.2020 15:18 Відповісти
Да вы серьезно? Почему же наш простой народ никто не поддерживает и налоги не то что не снижают а наоборот только повышают? Ну пускай ваша палата и защищает Украину от окупантов и платит вам налоги
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20.06.2020 15:19 Відповісти
Зебуїн, ти повний ідіот чи так, по приколу?
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20.06.2020 15:23 Відповісти
Воно дрімучий совок, здається,колись він писав,що з Харкова.
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20.06.2020 15:39 Відповісти
Американская торговая палата выступила в поддержку Омеляна в деле НАБУ о портовых сборах - Цензор.НЕТ 9934
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20.06.2020 15:27 Відповісти
Скорее поможет добить дороги перегруженными фурами!
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20.06.2020 15:19 Відповісти
а среформированное мыролюбно емельяном эта палатка будет возвращать в бюджет?
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20.06.2020 15:20 Відповісти
Только зебилы могут орать за повышение таможенных сборов, которые и так самые высокие...
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20.06.2020 15:27 Відповісти
а миллионер клоун не хочет заплатить налоги со своих убыточных квартальных ООО за 20 лет?
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20.06.2020 15:27 Відповісти
Ага, Пеця був офшорний, тоді недорозумениє -
суперофшорне.
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20.06.2020 15:43 Відповісти
ідіоте! Зменшення портових зборів призводить до підвищення доходів портів і зарплат роботяг! Ідіоте, ну не можна бути таким дебілом! Мозок хоч інколи вмикай, якщо, звичайно, він в тебе є
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20.06.2020 15:26 Відповісти
Совковата,про " наворованное",будь ласка,детальніше.
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20.06.2020 15:42 Відповісти
А снижение цены на газ, а заодно тарифов и доходов Бурисмы - американская торговая палата тоже поддерживает, или тогда пуцин нападет?
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20.06.2020 15:27 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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20.06.2020 15:36 Відповісти
Зелёным ватным имбицилам тяжело понять что 167млн больше чем 40.
А главная причина преследование некоторых политиков прошлой власти-это позиция по отношению к РФ.Омелян,Порошенко,Супрун,именно их мочил Шарий и роств,теперь их демонизирует новая власть,на совпадение это точно не похоже
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20.06.2020 15:28 Відповісти
"...их мочил Шарий и роств..." ЮВТ от них не отставала...
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20.06.2020 15:38 Відповісти
Хитрожопые Свинарчуки прихватизировали порта а теперь хотят неплатить портовые сборы чтобы можно было из Украины вывозить зерно бесплатно. Вместо етого Свинарчуки требуют повышения тарифов для население на електроенергию в 3 раза.
Вы только вдумайтесь, Свинарчуки предлагают для населения повысить тарифы в 3 раза для ремонта и модернизации проводов и сетей.
При етом для олигархов и барых Свинарчуки предлагают снизить тарифы на 20% для развития портов.
Не чуствуете что Парашенко просто сношает народ в грубой форме? И ета тварь ублюдочная еще надеется вернуть себе власть?
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20.06.2020 15:31 Відповісти
Голодные зеленые крысы сожрали все средства, собранные Порохом и пихают мою страну в обьятия ублюдка пуйла.
Квартальную банду в отставку!
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20.06.2020 15:36 Відповісти
кто у тебя барана требует? зевласть? вот ее и трахай. ты ее выбрал
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20.06.2020 15:37 Відповісти
Не думал, что люди могут быть настолько тупыми...впрочем, чего еще ождать от голосовавших за главзебила.
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20.06.2020 15:40 Відповісти
"Пошел в жопу дебил" А. Полтава не говорил, тогда для тебя то, что он говорил
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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20.06.2020 15:39 Відповісти
***** какая же всё таки мразь нынешня власть во главе с клоуном
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20.06.2020 15:36 Відповісти
А как назвать тех, кто поверил этой мрази, всей их брехне про Порошенко, и избрал эту мразь?
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20.06.2020 15:40 Відповісти
Дебило-лохи.Как то так.
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20.06.2020 15:45 Відповісти
Омеляна только за гиперлуп нужно посадить на 15 лет.
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20.06.2020 15:45 Відповісти
И что он этим гиперлупом тебе сделал?Невинности лишил?
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20.06.2020 15:47 Відповісти
Олег, тебя сосед обманул - то,, чем он нанес тебе тяжелую моральную-физическую травму, называется не "гиперлуп" а страпон.
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20.06.2020 15:52 Відповісти
в космічні туристичні човники того же автора ідеї Ілона Маска також ніхто не вірив....
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20.06.2020 16:27 Відповісти
Омелян, садись вместе со своим Ахметовым и Парашенком на свой гиперлуп и п***дуй на Ростов. за***бал ты уже грабить украинцев и продавать страну олигархам
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20.06.2020 15:50 Відповісти
Дело открыто не за то что снизил, а за то что не был на это уполномочен, это должен был делать КМУ
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20.06.2020 15:54 Відповісти
Цікаво, а яке діло НАБУ до службових повноважень міністрів, тим більше, якщо в даному епізоді нема жодних ознак корупційного злочину.
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20.06.2020 16:16 Відповісти
Дебіл, а тобі ще не дійшло, що наказ було видано на підставі Постанови Кабміну?
Нє, можливо, на Цензорі цього в інфах не було... але ж є інші інфи з інших ресурсів! Наприклад: «https://espreso.tv/news/2020/06/19/quotzelenskyy_obdzvonyv_pravookhoronni_organy_zi_vkazivkoyu_mochyty_omelyanaquot_eksministr_infrastruktury_pro_pidozru_vid_nabu Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що президент Володимир Зеленський обдзвонив всі правоохоронні органи зі вказівкою "мочити Омеляна"; тому вважає, що співпадіння обшуків ДБР і справи НАБУ є не випадковими. Він зазначив, що це зниження портових тарифів і зборів було не його одноосібне рішення. Це було колегіальне рішення Кабінету міністрів. Насправді, портові тарифи та збори треба знижувати далі, бо вони в два-три рази вищі від світових. Українські порти неконкурентні. Особливо з російськими портами у Чорноморському регіоні. Є надія, що НАБУ не працює на Росію і насправді не хоче, щоб знову вантажопотік йшов в російські порти, оминаючи українські. »
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20.06.2020 16:25 Відповісти
Так виглядає що НАБУ повністю ігнорує своє основне призначення (боротьба з корупційними злочинами діючої влади) і мутувала в інструмент розправи з політичною опозицією.

Тому напевно начасі питання повного переформатування цієї структури, або припинення її існування, як шкідливої і такої що не оправдує грошей, яких вона коштує платникам податків.
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20.06.2020 16:11 Відповісти
Если честно, то не могу понять 95 квартал, что они хотят взять из-под омеляна, в то время когда пятая колонна мертвечука захватывает стратегически важные и секретные отрасли украинской экономики, приватизировать, начатые при шоколаде телеканалы, тем, чем занимались фашисты перед захватом власти в германии, когда же в конце концов будут работать гпу и сбу на Украину, а не против Украины?
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20.06.2020 16:12 Відповісти
умыли зеленых дураков в который раз....
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20.06.2020 16:13 Відповісти
Цікаво. Якщо дії " корупціонера і бариги" Пороха та його команди підтримує Захід, то звідки Зе зі сворою, отримали команду "фас"? Це що Захід- корупціонери, а мордорський запоребрик- борцуни з корупцією?
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20.06.2020 16:56 Відповісти
Так снижение коммунальных тарифов от презЕдента тоже привело к нанесению.ущерба.
Где уголовка?)
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20.06.2020 16:59 Відповісти
Потрібно прийняти закон,що "підтримка українських високопосадовців американськими являється злочином і карається від п"яти до десяти років суворого режиму"...Бо раз підтримують - значить накрав стільки,що може ту підтримку купити навіть в Америці...
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20.06.2020 17:21 Відповісти
А если поддерживают грязные свинособаки,типо русских?
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21.06.2020 14:19 Відповісти
на что они надеятся? на то что сбегут? ведь как только огласят результаты выборов (ну или в каком другом случаи) вся шобла тупо окажется в сизо. это они дурачки что то пытаются найти. их тупые действия документируются в режиме реального времени. и вместе с заявлением во все эти бубу ббр вакс и прочие страшные буквы принесут готовые и подшитые уголовные дела. просто для подписи
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20.06.2020 17:47 Відповісти
Справа ж не в тому, що Омелян знизив відсотки. Залишив би їх ез змін чи підняв - то вже це було б підставою для переслідування. Так само, як з Порошенком.
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20.06.2020 18:18 Відповісти
а папуасы Гвинеи-Бисау еще не выступили в поддержку????
Так ни одного вора-мародера не посадят.....хапнули ну и ладно.
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21.06.2020 10:46 Відповісти
 
 