Американська торгова палата виступила на підтримку Омеляна в справі НАБУ щодо портових зборів
Американська торгова палата (АСС) підтримує зниження ставок портових зборів, хоча НАБУ порушила кримінальну справу проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна за їхнє зниження на 20% у 2018 році.
Про це йдеться в заяві Американської торгової палати на її офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.
"Палата наголошувала та продовжує підтримувати політику щодо зниження ставок портових зборів. Така політика матиме позитивний вплив на економіку України, що призведе до збільшення експортних вантажопотоків і підвищення ВВП України. Зниження урядом портових тарифів і зборів у 2018 році допомогло розвинути портову галузь і поліпшити економічну ситуацію", - сказано в заяві АСС.
У заяві також наголошується, що згідно з дослідженнями незалежної аналітичної платформи VoxUkraine, за підтримки експертів Світового банку, 50% знижка портових зборів генерує втрати на рівні 48,4 млн дол. США. Водночас це забезпечує додаткові податкові надходження на рівні 167,7 млн дол. США саме від збільшення прибутковості суб'єктів господарювання, які отримають таку знижку, та сприяє розвитку економіки регіонуу.
Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у заподіянні збитків державі через прийняте ним рішення щодо зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.
Водночас виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявляв, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обґрунтовані, їх потрібно знижувати.
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Ты не помнишь - про внешнее управление паРаша начала говорить с начала Майдана 2013-2014 гг или с середины? А когда ЮВТ начала говорить про внешнее управление - с приходом Зелемойского или после получения платы за работу через медиаторов?
суперофшорне.
А главная причина преследование некоторых политиков прошлой власти-это позиция по отношению к РФ.Омелян,Порошенко,Супрун,именно их мочил Шарий и роств,теперь их демонизирует новая власть,на совпадение это точно не похоже
Вы только вдумайтесь, Свинарчуки предлагают для населения повысить тарифы в 3 раза для ремонта и модернизации проводов и сетей.
При етом для олигархов и барых Свинарчуки предлагают снизить тарифы на 20% для развития портов.
Не чуствуете что Парашенко просто сношает народ в грубой форме? И ета тварь ублюдочная еще надеется вернуть себе власть?
Квартальную банду в отставку!
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
Нє, можливо, на Цензорі цього в інфах не було... але ж є інші інфи з інших ресурсів! Наприклад: «https://espreso.tv/news/2020/06/19/quotzelenskyy_obdzvonyv_pravookhoronni_organy_zi_vkazivkoyu_mochyty_omelyanaquot_eksministr_infrastruktury_pro_pidozru_vid_nabu Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що президент Володимир Зеленський обдзвонив всі правоохоронні органи зі вказівкою "мочити Омеляна"; тому вважає, що співпадіння обшуків ДБР і справи НАБУ є не випадковими. Він зазначив, що це зниження портових тарифів і зборів було не його одноосібне рішення. Це було колегіальне рішення Кабінету міністрів. Насправді, портові тарифи та збори треба знижувати далі, бо вони в два-три рази вищі від світових. Українські порти неконкурентні. Особливо з російськими портами у Чорноморському регіоні. Є надія, що НАБУ не працює на Росію і насправді не хоче, щоб знову вантажопотік йшов в російські порти, оминаючи українські. »
Тому напевно начасі питання повного переформатування цієї структури, або припинення її існування, як шкідливої і такої що не оправдує грошей, яких вона коштує платникам податків.
Где уголовка?)
Так ни одного вора-мародера не посадят.....хапнули ну и ладно.