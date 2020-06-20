В опорних лікарнях Закарпаття закінчуються місця для хворих на COVID-19, - головлікар Закарпатської інфекційної лікарні Поляк
Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення кількості госпіталізованих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.
"Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення госпіталізованих хворих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені. За останні два тижні кількість хворих на коронавірус зросла у рази, ми скоро дійдемо до того, що не будемо мати місця для госпіталізації", - сказав Поляк.
Він пояснив, наразі в лікарнях першої хвилі мало приймають хворих, адже процес одужання йде важко, близько трьох тижнів триває лікування в стаціонарі.
"На сьогодні, 20 червня, на ранок у лікарнях першої хвилі є 179 хворих. Учора виписано лише 11. Не виписуємо — отже, не маємо куди класти нових", - сказав Поляк.
Він також зазначив, що з 19 червня хворих на COVID-19 госпіталізують в районні лікарні.
"Але в деяких районах — Хустському, Свалявському, Іршавському, вони також переповнені. На сьогодні є понад 30 хворих у кожній", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Он что, комменты выдающихся вирусологов Галактики на Цензоре не читает?
пи..ду їй полизати... (
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А вам не кажется,что это несколько разные специализации? Увеличение количества тестов,это благодаря профессионализму руководителя?
маскою ловити вірус, це як відром ловити мурашку
Зарабітчане зарабатывают, а украинцы должны из-за них болеть.
Оградите этот еврогадючник от остальной Украины, почему остальная Украина из-за них должна сидеть на карантине и болеть. А зарабітчан перед выездом предупреждать, до Нового года пускать обратно не будут.
Хотя для украинских безмозглых мартышек у власти, умеющих только копировать, это непосильная задача.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики по усьому світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
Це часта практика ольгінських ))))
І це не дивно..
З таким засиллям московської православної церкви,де дуже ******* причащатись однією ложечкою і обціловувати ікони в час карантину...
Просто мистика какая-то или тотальный обман народа.