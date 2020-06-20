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Новини Коронавірус і карантин
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Закарпаття (1998) карантин (18171) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

В опорних лікарнях Закарпаття закінчуються місця для хворих на COVID-19, - головлікар Закарпатської інфекційної лікарні Поляк

Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення кількості госпіталізованих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.

"Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення госпіталізованих хворих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені. За останні два тижні кількість хворих на коронавірус зросла у рази, ми скоро дійдемо до того, що не будемо мати місця для госпіталізації", - сказав Поляк.

Він пояснив, наразі в лікарнях першої хвилі мало приймають хворих, адже процес одужання йде важко, близько трьох тижнів триває лікування в стаціонарі.

"На сьогодні, 20 червня, на ранок у лікарнях першої хвилі є 179 хворих. Учора виписано лише 11. Не виписуємо — отже, не маємо куди класти нових", - сказав Поляк.

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Він також зазначив, що з 19 червня хворих на COVID-19 госпіталізують в районні лікарні.

"Але в деяких районах — Хустському, Свалявському, Іршавському, вони також переповнені. На сьогодні є понад 30 хворих у кожній", - сказав він.

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Топ коментарі
+10
Ой, да нет никаких вирусов!
Он что, комменты выдающихся вирусологов Галактики на Цензоре не читает?
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20.06.2020 16:03
+5
Это мокшанские троли гадят. Как могут так и ведут войну со всем миром. Сначала заразу выпустили, а теперь способствуют росту эпидемии при помощи промывки мозгов излишне доверчивому пиплу, которого увы подавляющее большинство.
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20.06.2020 16:20
+3
Да что ж вы такие злые ? Дайте ослику еще полгода с короновирусом покарантинничать . Хуже ж не будет ! Да зебилы ?
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20.06.2020 17:00
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Ой, да нет никаких вирусов!
Он что, комменты выдающихся вирусологов Галактики на Цензоре не читает?
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20.06.2020 16:03 Відповісти
Это мокшанские троли гадят. Как могут так и ведут войну со всем миром. Сначала заразу выпустили, а теперь способствуют росту эпидемии при помощи промывки мозгов излишне доверчивому пиплу, которого увы подавляющее большинство.
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20.06.2020 16:20 Відповісти
Потрібно розширювати кількість палат для хворих на коронавірус в цих лікарнях, переводячі інших хворих в інші лікарні! МОЗ має оперативно реагувати, але не реагує, бо міністр Степанов не розуміє що відбуваєтся і не розуміє що потрібно робити! Потрібен новий міністр охорони здоров'я. От недавно намагались зняти санврача Житомирської області Парамонова - хірурга який провів 15 тис. операцій і який зміг збільшити в 6 разів кількість ПЛР тестів які робить житомирська лабораторія! Поставте досвідчену людину міністром МОЗ, скільки можна призначати непрофесіоналів та ідіотів? Степанов, Ляшко, Радуцький, Скалецька - це ж якийсь треш! Де професіонали медики, де фахівці? Не можете знайти людину повертайте Супрун, ставайте перед нею на коліна і просіть пробачення, бо Україна загине від вірусу, поки ви будете гратись в карантини!
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20.06.2020 16:58 Відповісти
Супрун-разрушила то немногое, что еще оставалось. Вы можете стать перед этой санитаркой на колени, если хотите ускорить процесс вымирания украинцев.
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20.06.2020 17:15 Відповісти
На жаль "то нємногоє", що було і є в Україні вже було і є не ******** медициною а навколомедичним шарлатанством, тому воно мало загинути, бо не лікувало пацієнтів, а збагачувало лікарів та медичну мафію!
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20.06.2020 17:36 Відповісти
Ось ми бачимо що "те що було" не може справитись навіть відносно безпечним коронавірусом!
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20.06.2020 17:37 Відповісти
Та постав мадам Супрун на коліна і пролікуй її в "позі собачки"! Короновірус - це небезпека і попередження від тих, хто при владі, а не лікарів і вчених від медицини! Поки що головний епідеміолог в нас -міністр МВД Аваков!
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20.06.2020 17:50 Відповісти
Скоро народ України відтягне всю владу Зеленського в позі собачки і потім закопає, бо влада не витримає знущань.
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20.06.2020 18:02 Відповісти
Конкретно, что дала "реформа" этой жуткой Супрун, без общих фраз
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20.06.2020 18:05 Відповісти
Ігорьок може сам ставати на коліна перед Супрун,якщо бажає..

пи..ду їй полизати... (
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20.06.2020 19:01 Відповісти
От недавно намагались зняти санврача Житомирської області Парамонова - хірурга який провів 15 тис. операцій і який зміг збільшити в 6 разів кількість ПЛР тестів.

ббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб

А вам не кажется,что это несколько разные специализации? Увеличение количества тестов,это благодаря профессионализму руководителя?
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20.06.2020 18:19 Відповісти
А зачем людей силой затягивать в больницы? Это короновирус виноват или зебильная власть?
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20.06.2020 16:32 Відповісти
а яких вірусологів слухаєш ти? Віталіка Кличко? браво, довбню
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20.06.2020 16:55 Відповісти
Зато Степанов и Ляшко "лучшие" врачи в Европе
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20.06.2020 16:08 Відповісти
дауж заканчиваются..тонкий намек...шо пора уже вех лечить
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20.06.2020 16:17 Відповісти
принаймні реальна смертність в Україні від ковід на зараз у 20 разів як мінімум менша ніж у Білорусі..Де народу навіть не запропонувала влада карантин і масочний режим..
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20.06.2020 18:59 Відповісти
Брешеш!
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20.06.2020 21:02 Відповісти
Завтра будет походу антирекорд, и это пичалит...
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20.06.2020 16:28 Відповісти
где тут зебилы, призывающие ходить без масок??
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20.06.2020 16:31 Відповісти
зебилы запретили людям старше 60 лет выходить из дома.
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20.06.2020 16:33 Відповісти
зебіли не розуміють, що маски ніяк не рятують від вірусів
маскою ловити вірус, це як відром ловити мурашку
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20.06.2020 16:54 Відповісти
Я порохобот. Против масок.
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20.06.2020 18:39 Відповісти
Зато по-эуропейски, скоро будет как в Италии.
Зарабітчане зарабатывают, а украинцы должны из-за них болеть.
Оградите этот еврогадючник от остальной Украины, почему остальная Украина из-за них должна сидеть на карантине и болеть. А зарабітчан перед выездом предупреждать, до Нового года пускать обратно не будут.

Хотя для украинских безмозглых мартышек у власти, умеющих только копировать, это непосильная задача.
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20.06.2020 16:51 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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20.06.2020 16:52 Відповісти
это не деградация, это развращенность элиты и её вырождение
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20.06.2020 17:48 Відповісти
Взагалі починати треба з таких двох простих, але важливих та обов'язкових, речей:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики по усьому світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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20.06.2020 16:53 Відповісти
Да что ж вы такие злые ? Дайте ослику еще полгода с короновирусом покарантинничать . Хуже ж не будет ! Да зебилы ?
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20.06.2020 17:00 Відповісти
Коли Михайло Амброзійович каже що ситуація критична, то це на 100% правда. Шкода що такі фахівці не стають міністрами в Україні...
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20.06.2020 17:11 Відповісти
пора выделять миллиард на больниуцы
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20.06.2020 17:45 Відповісти
не страшно. недалекие считаю, что вируса нет. не принимайте и не лечите. я хоть поржу вдоволь. задолбала умолишенная нация
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20.06.2020 17:58 Відповісти
Я только за. Пусть все таблетки от ковида Бешенный Лось сожрет, жидкими микстурами запивает и вакциной непроверенной уколется и семью переколет. И будет ему счастье. Кстати, ты в курсе, что Билл Гейтс своих детей не вакцинирует своими вакцинами? Все лучшее для лошар вроде Бешенного Лося.
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20.06.2020 18:45 Відповісти
Самтакой "зі свічкою над ліжком Біла ГЕйтса особисто стояв"...

Це часта практика ольгінських ))))
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20.06.2020 18:57 Відповісти
Так 2 месяца был строгий карантин, больных было в разы меньше, разве вы не готовились к такой ситуации в то время, даже по телеку была социальная реклама, страна готова мы подолаем и т.п. Странно однако.
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20.06.2020 18:22 Відповісти
Закарпаття орієнтується на Білорусь..

І це не дивно..

З таким засиллям московської православної церкви,де дуже ******* причащатись однією ложечкою і обціловувати ікони в час карантину...
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20.06.2020 18:55 Відповісти
Фото, видео? Верим на слово ...
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20.06.2020 18:56 Відповісти
Не завидуй, облизывай ботинки Ляшка и целуй руки Степанова.
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20.06.2020 18:58 Відповісти
Не знаю что происходит,у нас район не большой а по сводкам заболевших (подтвержденных) уже 147 человек.А работаю я на предприятии где больше чем 600 человек и буквально из всего района но ни один не может сказать кто у них в селе заболел,а так просто быть не может.В соседнем селе умер,по официальным медицинским данным от коронавируса,цыган который в одном доме жил еще из 8-ми членами семьи у которых заболевание не обнаружили.
Просто мистика какая-то или тотальный обман народа.
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20.06.2020 21:13 Відповісти
P.S.Я не хочу сказать что вируса нет или он не опасен но по моему власти намерено завышают показатели для выбивания из бюджета денег которые доходят по назначению в виде копеек.
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20.06.2020 21:16 Відповісти
 
 