Американська компанія відмовляється від використання назви "Ескімо", щоб не ображати ескімосів

Американська компанія Dreyer's вирішила змінити назву свого фірмового морозива ескімо, щоб не принижувати ескімосів - групу корінних народів, які проживають на територіях Гренландії, Аляски і східних районів Чукотського автономного округу.

Компанія прийняла це рішення на тлі триваючих у США дебатів про расизм, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми хочемо бути частиною вирішення питання расової рівності і визнаємо, що ця назва є принизливою", - заявила керівниця відділу маркетингу Dreyer's Grand Елізабелл Маркес.

Компанія також змінить і упаковку, на якій зараз зображено хлопчика в національному одязі ескімосів.

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