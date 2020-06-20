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перейменування (582) расизм (43) США (21006)

Американська компанія відмовляється від використання назви "Ескімо", щоб не ображати ескімосів

Американська компанія відмовляється від використання назви

Американська компанія Dreyer's вирішила змінити назву свого фірмового морозива ескімо, щоб не принижувати ескімосів - групу корінних народів, які проживають на територіях Гренландії, Аляски і східних районів Чукотського автономного округу.

Компанія прийняла це рішення на тлі триваючих у США дебатів про расизм, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми хочемо бути частиною вирішення питання расової рівності і визнаємо, що ця назва є принизливою", - заявила керівниця відділу маркетингу Dreyer's Grand Елізабелл Маркес.

Компанія також змінить і упаковку, на якій зараз зображено хлопчика в національному одязі ескімосів.

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Топ коментарі
+33
Мороженное будут называть политкорретно

"Коренной житель Аляски в оболочке черных рабов из Африки". 😂

Вкуснотища. !!!!!!!!!!
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20.06.2020 16:24
+26
Интересно, шахматы ещё можно называть чёрными? И белые шахматы до сих пор первыми ходят?
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20.06.2020 16:11
+23
Похоже, идёт к тому, что нормальным людям запретят думать, чтобы они не оскорбляли чувства идиотов!
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20.06.2020 17:30
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Панду геть!
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20.06.2020 21:23 Відповісти
Потомки Пушкина раскритиковали ролики в поддержку поправок к Конституции за отсутствие чернокожих актеров

Родственники Александра Пушкина остались крайне возмущены сложившейся ситуацией и обвиняют авторов агитационных видео за внесение изменений в Конституцию в расизме. По их мнению, подобная дискриминация тянет Россию во времена крепостного права.

«То есть про голубых они не забыли, когда снимали свое видео про усыновление ребенка из детдома! А мы, получается, не той ориентации или не того цвета что ли?! Да если бы не Пушкин у вас, белых, и Конституции бы не было! Александр Сергеевич является основоположником языка, которым вы бесплатно пользуетесь, и на этом языке ваша расистская Конституция написана! Так что вы перед нами на коленях должны стоять и каяться», - заявила Мария-Луиза фон Пушкинофф.
https://panorama.pub/40621-potomki-pushkina-raskritikovali.html

Американська компанія відмовляється від використання назви "Ескімо", щоб не ображати ескімосів - Цензор.НЕТ 7529
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20.06.2020 21:42 Відповісти
Мне интересно, а эта "фон" знает язык предков Пушкина - амхара? Ведь Ганнибал - выходец из племени фалашей, эфиопов-иудеев... Что-то я не заметил, что я пишу тут языком амхара...
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21.06.2020 02:26 Відповісти
Трохи підкажу вам, - на кожній сторінці сайту "Панорама.пуб" є такий текст внизу, -
Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.
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21.06.2020 02:59 Відповісти
Конгресс США исключил сомалийских пиратов из списка преступных группировок

Сенат США утвердил билль «О сомалийских отрядах справедливости», согласно которому с вооружённых группировок сомалийцев, действующих в прибережных водах вокруг Африканского рога, снимаются обвинения в пиратстве. После подписания закона президентом эти группы получат статус «добровольческих отрядов справедливости» и возможность получать гранты от американских НКО.

К исключению сомалийских пиратов из списка преступных организаций призывали активисты Black Lives Matter. 12 июня в Вашингтоне состоялся митинг, собравший 100 тыс. участников, которые скандировали «нет расизму в африканских морях» и требовали пересмотреть решения Конгресса по сомалийским пиратам. После этих требований конгрессмен от штата Нью-Йорк Бен Ганн внёс в Палату представителей законопроект, который был рассмотрен и утверждён в рекордные 4 часа, и уже на следующий день его утвердил Сенат. Госдепу поручено разработать дорожную карту снятия ограничений против сомалийских борцов за справедливость, а также обеспечить их представительство при ООН, НАТО и других международных организациях.

«Несомненно, ярлык пиратов к этим парням приклеили расисты. Они не делают ничего плохого, просто отнимают деньги и ценности у богатых пассажиров судов и раздают их бедным жителям Сомали. Робин Гуд занимался тем же самым, но он - народный герой Англии, а этих парней считали преступниками просто потому, что они чёрные. Я хочу напомнить всем: чёрные жизни имеют значение, и никакие надуманные обвинения в якобы имевших место преступлениях не должны толкать нас на путь расизма», - сказал конгрессмен Бен Ганн.
https://panorama.pub/40293-kongress-ssha-isklyuchil.html

Американська компанія відмовляється від використання назви "Ескімо", щоб не ображати ескімосів - Цензор.НЕТ 716
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21.06.2020 03:08 Відповісти
Хто читав "Острів скарбів" Стівенсона, той має пам'ятати, хто такий Бен Ганн...

Американська компанія відмовляється від використання назви "Ескімо", щоб не ображати ескімосів - Цензор.НЕТ 6791
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21.06.2020 03:12 Відповісти
Коли я тут, якось, написав, що козаки (в тому числі і запорізькі), по суті, нічим не відрізнялися від "вікінгів" ("норманнів"), епохи Середньовіччя - і ті, і ті були розбійниками, мені "трохи очі не видерли" "вишиватні патріоти"... Правда, коли я привів приклади того, як козаки грабували прибережні міста на Чорному морі, включаючи і болгарські з румунськими - Варну, Бургас, Сулин, Кілію, Ізмаїл, Констанцу, а також "погасили" неотриману від поляків платню за "московський похід" - взяли ясир з південних районів Московії, і продали його у Кафі, туркам, вони "язики у задницю позатягували...".
Ну, а тепер пішла "героїзація" "вікінгів Аденської затоки"... Правда, рано чи пізно, державам, що користуються Суецьким каналом, це не сподобається, і вони зроблять те, що зробив король Швеції з вікінгами, у Х столітті, на о. Готланд, чи Катерина Друга, з Запорізькою Січчю, в 18-му...
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21.06.2020 06:52 Відповісти
Ви знову занадто серйозні. Я ж там посилання також дав. На той самий сайт. ))) https://panorama.pub/40293-kongress-ssha-isklyuchil.html
Хоча щодо козаків і вікінгів я з вами цілком згоден.
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21.06.2020 07:17 Відповісти
Та я зрозумів... Просто від одного до іншого - один крок... Хто міг подумать, що звичайний жарт в українській гумористичній передачі про те, що "древній народ "укрів" викопав Чорне море...", буде сприйнятий російською аудиторією, як серйозні посягання України на Чорноморську акваторію?...
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21.06.2020 07:33 Відповісти
Тогда нужно переименовать почти все алкогольные напитки, чтобы не оскорблять жителей Франции и Испании
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21.06.2020 00:05 Відповісти
Не їж борщ-не ображай борщагівців.
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21.06.2020 02:00 Відповісти
Пора перейменовувати гречку, - а то греки ображаються...
Американська компанія відмовляється від використання назви "Ескімо", щоб не ображати ескімосів - Цензор.НЕТ 1371
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21.06.2020 04:55 Відповісти
А я-б, "дав по голові" тому, хто написав "ядриця виборча" - за знущання над українською мовою"... "Виборча" перекладається російською - "избиратєльная"... А тут потрібно писать "отборная", що українською звучить, як "відбірна", "добірна"... (Це вони ще не знають, що таке гречані крупи "проділ" і "смоленська" - там, взагані-б, "з плигу збилися...").
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21.06.2020 05:45 Відповісти
Ні, все правильно. Там же чітко вказано знизу, що цей пакет гречки вартує одного голосу на виборах.
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21.06.2020 05:58 Відповісти
Маразм зашкаливает. Скоро запретят чёрные автомобили, вангую.
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21.06.2020 12:09 Відповісти
Скорее белые))
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21.06.2020 13:23 Відповісти
В Атланте массово увольняются копы,негры скоро устроят геноцид белому населению,през.самодур - видимо в штатах что-то пошло не так.
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21.06.2020 13:13 Відповісти
Байден прийде - порядок наведе! А то этот проституткин муж, друг )(уйла, уже всех задолбал... Выборы у них - 3 ноября, совсем скоро.
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21.06.2020 13:25 Відповісти
Надо будет пройтись по американским ресторанам и сказать, чтобы переименовали котлету по-киевски, т.к. это оскорбляет мои украинские чувства.
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22.06.2020 06:43 Відповісти
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