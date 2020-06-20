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Новини Агресія Росії проти України
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поранення (2777) Донбас (22348) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)

Двох воїнів ОС поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, окупанти 20 разів порушили режим припинення вогню, - пресцентр

Двох воїнів ОС поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, окупанти 20 разів порушили режим припинення вогню, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120 та 82 мм міномети

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пресцентр Об'єднаних сил оприлюднив оперативну інформацію станом на п'яту годину вечора 20 червня.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік від Оріхового противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го калібру та стрілецьку зброю; поблизу хутора Вільний - артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, а також міномети різних калібрів, станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю; в околицях Новоолександрівки - артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Протягом години окупанти випустили 13 мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Новозванівки. Захисників Троїцького ворог обстрілював з артилерійських систем 122-го калібру, 120-ти мм мінометів та стрілецької зброї, а по українських воїнах в населеному пункті Шуми агресор випустив 13 артилерійських снарядів калібру 122 мм. Оборонців Попасної загарбники обстріляли з артилерійських систем 122 мм калібру, 120-ти та 82 мм мінометів і стрілецької зброї. 122-й калібр ворог застосував і по наших опорних пунктах в районі населеного пункту Золоте-4, а по Луганському задіяв міномети 82-го калібру. Активізувався противник і біля Залізного, використавши проти наших захисників стрілецьку зброю. По околицях Новотошківського ворог випустив міни 120-го та 82-го калібру", - говориться в повідомленні.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч з Авдіївкою агресор обстріляв із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Павлополя - двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надається необхідна медична допомога. Такі нахабні дії наші воїни без відповіді не залишили та застосували штатне озброєння, після чого окупанти згорнули свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються", - уточнюють у пресцентрі.

При цьому на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався, а ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 19 червня російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.
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Топ коментарі
+7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=AZVrA5pjKU6f1TmWQJ7hK-P6CUqBESWalVEnml4nOyw-***************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Мартин Брест ...

Это нагрудный знак (медаль) участника ООС. Выдаётся в комплекте с УБД.
Эта медаль теперь - пластмассовая. Да, обычный формованный пластик, покрашенный в золотистый цвет, а не металл.

Эти пластмассовые медали получили наши военные сейчас, в июне 2020 года.
Отличный шаг. Больше унизить Армию, было мабуть невозможно.


Двое воинов ОС ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе, оккупанты 20 раз нарушили режим прекращение огня, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3791
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20.06.2020 18:39
+5
Смешно читать "оккупанты 20 раз нарушили режим прекращение огня". Каждый день такие новости, значит никакого прекращения огня нет и не было. Подобные новости похожи на бред сумасшешдего.
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20.06.2020 18:51
+5
"нарушили режим прекращение огня" что за нах ...каждый день раненые или погибшие, какой в п***у режим прекращения ?
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20.06.2020 19:04
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20.06.2020 18:38 Відповісти
Путин - *****.
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20.06.2020 18:39 Відповісти
В статье нет ничего про "шквальный огонь". Все выстрелы, прилёты и калибры учитываются американскими арт радарами (радиус действия до 24км).
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20.06.2020 18:43 Відповісти
Калибр минометов и артсистем ни о чем не говорит? Там все должно было быть сметено.
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20.06.2020 18:46 Відповісти
"Калибр минометов и артсистем" говорит о том, что Вы очень слабо смыслите в позиционной войне и в инженерном оборудовании позиций на фронте.
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20.06.2020 18:55 Відповісти
Куда бубочка пропал? почему оно молчит?
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20.06.2020 18:29 Відповісти
Ему лучше молчать и казаться идиотом, чем открыть рот - и доказывать это!
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20.06.2020 18:36 Відповісти
применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", - уточняют в пресс-центре.Источник: https://censor.net/n3203291 против артиллерии 152мм????????
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20.06.2020 18:30 Відповісти
разводить и зеленеть - альтернативы нет...
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20.06.2020 18:37 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=AZVrA5pjKU6f1TmWQJ7hK-P6CUqBESWalVEnml4nOyw-***************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Мартин Брест ...

Это нагрудный знак (медаль) участника ООС. Выдаётся в комплекте с УБД.
Эта медаль теперь - пластмассовая. Да, обычный формованный пластик, покрашенный в золотистый цвет, а не металл.

Эти пластмассовые медали получили наши военные сейчас, в июне 2020 года.
Отличный шаг. Больше унизить Армию, было мабуть невозможно.


Двое воинов ОС ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе, оккупанты 20 раз нарушили режим прекращение огня, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3791
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20.06.2020 18:39 Відповісти
Уё#ки!
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20.06.2020 19:13 Відповісти
Судя по всему, что мыши съели не только маски, зерно, но уже добрались и до хранилищ драг.металлов.
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20.06.2020 19:54 Відповісти
" просто надо перестать стрелять"
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20.06.2020 18:40 Відповісти
Двох воїнів ОС поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, окупанти 20 разів порушили режим припинення вогню, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7604
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20.06.2020 18:44 Відповісти
блин, модер быстрее меня....
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20.06.2020 18:47 Відповісти
Смешно читать "оккупанты 20 раз нарушили режим прекращение огня". Каждый день такие новости, значит никакого прекращения огня нет и не было. Подобные новости похожи на бред сумасшешдего.
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20.06.2020 18:51 Відповісти
То просто найвеличніший не встиг відвести війська. Стопудово! До річки (якесь Дніпро чи Славута при князях київських) ще далеко, є куди відвести.
Доки на Ростов не будуть іти двохсоті по 10 шт на добу, доти "пєрєстать стрєлять" буде коштувати нам більше, ніж до цього "миру в очах путіна"...
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20.06.2020 18:51 Відповісти
"нарушили режим прекращение огня" что за нах ...каждый день раненые или погибшие, какой в п***у режим прекращения ?
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20.06.2020 19:04 Відповісти
Выздоравливайте Украинские Воины!
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20.06.2020 21:50 Відповісти
нада проста перестать стрилять (с) зеля
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20.06.2020 22:10 Відповісти
Двох воїнів ОС поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, окупанти 20 разів порушили режим припинення вогню, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3529
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20.06.2020 22:55 Відповісти
 
 