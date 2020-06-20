За час карантину громадський транспорт перевіряли понад 2,5 тис. разів, накладено штрафів на 2 млн грн, - Аваков
Від часу запровадження обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням COVID-19 правоохоронці провели понад 2,5 тисячі перевірок громадського транспорту.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Виявлено 703 порушення у зв'язку з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспортних засобів і проблемами з ліцензіями. Накладено штрафів майже на 2 млн грн", - повідомив він.
Нагадаємо, на селекторній нараді під керівництвом Володимира Зеленського йшлося про те, що наступного тижня почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування і транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.
Глава МОЗ Максим Степанов не виключає, що Закарпатській області "доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень". Їх можуть запровадити на один тиждень.
Будь ласка, зачекайте...
Когда нечем похвастаться - чиновник начинает сыпать бессмысленными цифрами.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
Или просто говна на вентилятор набросил?
Не потрібно мати наукову ступінь щоб зрозуміти - коли у всьому світі вдягають маски і радять іншим так вчинити, потрібно слухати, там є люди розумніші за тебе.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
@ict
лавах...