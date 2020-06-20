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Новини Коронавірус і карантин
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Аваков (2187) карантин (18171) перевірка (1208) транспорт (1359) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За час карантину громадський транспорт перевіряли понад 2,5 тис. разів, накладено штрафів на 2 млн грн, - Аваков

За час карантину громадський транспорт перевіряли понад 2,5 тис. разів, накладено штрафів на 2 млн грн, - Аваков

Від часу запровадження обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням COVID-19 правоохоронці провели понад 2,5 тисячі перевірок громадського транспорту.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Виявлено 703 порушення у зв'язку з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспортних засобів і проблемами з ліцензіями. Накладено штрафів майже на 2 млн грн", - повідомив він.

Нагадаємо, на селекторній нараді під керівництвом Володимира Зеленського йшлося про те, що наступного тижня почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування і транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Глава МОЗ Максим Степанов не виключає, що Закарпатській області "доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень". Їх можуть запровадити на один тиждень.

Дивіться також: МОЗ ініціює посилення контролю за дотриманням карантинних заходів у транспорті і супермаркетах, - Степанов. ВIДЕО
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Топ коментарі
+6
Потужный министр...
Когда нечем похвастаться - чиновник начинает сыпать бессмысленными цифрами.
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20.06.2020 19:10
+4
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ТІЛЬКИ ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів... і стрижуть баранів далі!
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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20.06.2020 19:11
+3
Больше интересуют другие показатели работы полиции. Например статистика тяжких преступлений в Украине или процент их раскрываемости.
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20.06.2020 19:49
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Потужный министр...
Когда нечем похвастаться - чиновник начинает сыпать бессмысленными цифрами.
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20.06.2020 19:10 Відповісти
Сабакафф - иди сюда!
За час карантину громадський транспорт перевіряли понад 2,5 тис. разів, накладено штрафів на 2 млн грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 6600
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20.06.2020 19:23 Відповісти
Я тебя жду и тут твое место!
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20.06.2020 19:24 Відповісти
Шо он пейстит,какие были проверки в тролетрамввайбусах,задней субботой перед типа чистым понедельником новой показухой свою срандель подтирает,хоондон...
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20.06.2020 19:11 Відповісти
вот интересно, сколько там штрафов со Святогорского монастыря, откровенно разносившего заразу на Пасху на тысячи организмов ?
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20.06.2020 22:27 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ТІЛЬКИ ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів... і стрижуть баранів далі!
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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20.06.2020 19:11 Відповісти
Пан має посилання, що підтверджуючи правдивість його слів?
Или просто говна на вентилятор набросил?
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20.06.2020 20:06 Відповісти
який сам факт тобі невідомий і з твоєї точки зору вимагає підтвердження?
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20.06.2020 20:27 Відповісти
У Авакяна одни штрафы в башке.
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20.06.2020 19:11 Відповісти
Так это потому, что у него просто куриные мозги...
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20.06.2020 19:32 Відповісти
2,5 тыс раз ? а это не круто для 90 тыс премированный мусоров за героический труд в борьбе с COVID-19..?
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20.06.2020 19:15 Відповісти
Судячи з того що в кожному транспорті є хоть один дебіл без маски, то свою роботу поліція не виконує.
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20.06.2020 19:20 Відповісти
Не так, один грамотный здоровый среди запуганных лохов в намордниках.
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20.06.2020 20:15 Відповісти
Не боїться ризикувати своїм і рідних здоров'ям, без варіантів дебіл.
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20.06.2020 20:40 Відповісти
Нет, дебилы те, кто не знает даже школьного курса биологии, не говоря уже о современных знаниях о распространении вирусных ОРЗ и ковид. Намордник от вируса, все равно, что голова страуса в песке.
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20.06.2020 22:45 Відповісти
Навіщо потрібно носити маску вже багато разів казали, а я особисто для вас напишу, щоб при розмові кашлі і чханні бризки не летіли на оточуючих. Не вірите в маску носіть респіратор, він захищає, але я впевнений що діло не в захисті, просто цім дебілам плювати на себе невмирущого, на близьких і на оточуючих.
Не потрібно мати наукову ступінь щоб зрозуміти - коли у всьому світі вдягають маски і радять іншим так вчинити, потрібно слухати, там є люди розумніші за тебе.
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20.06.2020 23:14 Відповісти
"Во всем мире" - это не научный довод, а довод запуганных через СМИ. Читайте официальные июньские рекомендации ВОЗ для населения, там даже акцентировано поведение для кашляющих и чихающих, но нет даже упоминания о масках.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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21.06.2020 13:21 Відповісти
И конечно же коронавирус отступил или нет?
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20.06.2020 19:24 Відповісти
Больше интересуют другие показатели работы полиции. Например статистика тяжких преступлений в Украине или процент их раскрываемости.
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20.06.2020 19:49 Відповісти
а ФАК ова хорошо охоороняют,чуток ниже велоЗЕПЕДОВ

@ict
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20.06.2020 19:50 Відповісти
Каждый внёс свою лепту в подрыв экономики Украины.
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20.06.2020 19:51 Відповісти
От як штрафи виписувати - так перші. А хто кого в Княжичах перестріляв так і не відомо...
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20.06.2020 19:55 Відповісти
Чи не показатель.. А может нужно было проверить 250 тысяч раз...
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20.06.2020 19:55 Відповісти
700 штрафов круто. Это на конкурентов? Остальные свои?
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20.06.2020 19:58 Відповісти
Краще мажорів-автогонщиків штрафували, боролись з наркоділерами, з садистами у своїх
лавах...
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20.06.2020 20:06 Відповісти
И чем они гордятся,настригли с овец последние копейки,а масками бесплатными вы обеспечили,за 2 часа пребывания в маске,ее хоть выкручивай от транспортных выбросов,она серая,на черных масках хоть не видно. Соседка пришла с магазина,говорит зашла с улицы в супермаркет в маске,ноги стали ватные и такое впечатление,что я теряю сознание,в глазах потемнело,спасла корзина на колесах,постояла минут 5 ,вроде прошло.
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20.06.2020 20:34 Відповісти
кроме штрафов, что сделано для народа? кроме карательных мер?
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20.06.2020 20:47 Відповісти
Ты бы сам просто вышел на улицу или бы своего жирного заслал.Какие проверки,лохторат зедебильный да же не знает что такое маска и куда ее одевать.Или маршрутки с траликами топько по ночам гоняют.
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20.06.2020 21:50 Відповісти
Влада зелених ублюдків, а жебраки ходять в вагонах метро це хто повинен контролювати? А розведення роботи в часі, а задіяння максимально роботи транспорту, а де потужні вентилятори в салонах. Влада, на виконаня рішень дядька Біла , нагнітає істерію замість реальних кроків щодо роботи і життя в умовах пандемії. Влада хоче щось робити але без вкладання інтелекту і коштів в певні карантинні заходи.
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21.06.2020 07:14 Відповісти
 
 