За час карантину громадський транспорт перевіряли понад 2,5 тис. разів, накладено штрафів на 2 млн грн, - Аваков

Від часу запровадження обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням COVID-19 правоохоронці провели понад 2,5 тисячі перевірок громадського транспорту.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Виявлено 703 порушення у зв'язку з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспортних засобів і проблемами з ліцензіями. Накладено штрафів майже на 2 млн грн", - повідомив він.

Нагадаємо, на селекторній нараді під керівництвом Володимира Зеленського йшлося про те, що наступного тижня почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування і транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Глава МОЗ Максим Степанов не виключає, що Закарпатській області "доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень". Їх можуть запровадити на один тиждень.

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