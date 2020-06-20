Кількість випадків COVID-19 в Одеській області зросла в 1,7 рази, на наступного тижня почнуться посилені перевірки пляжів і кафе, - голова ОДА Куций
В Одеській області за останній тиждень підтвердили 133 зараження коронавірусів. У попередній - кількість нових випадків становила 80.
Такі дані оприлюднив у Facebook голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.
"Тривожний сигнал сьогодні ми отримали від ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України". За даними моніторингу захворюваності на COVID-19 за останній тиждень, порівняно з попереднім, спостерігається зростання лабораторно підтверджених випадків у 1,7 раза (133 випадки проти 80). За минулу добу на Одещині діагноз підтвердився у 32 пацієнтів. Зафіксовано два летальних випадки. Епідемічна ситуація залишається не стійкою", - зазначив він.
При цьому загальна кількість інфікованих COVID-19 в Одеській області становить 1234, із них — 222 медичних працівників (144 одужало) та 116 дітей (44 одужало). Всього вилікувалося 668 пацієнтів, за добу — 35.
Куций також повідомив про основні осередки зараження коронавірусом в Одеській області:
Одеса — 301 випадок;
Болградський район — 100 випадків;
Подільський район — 449 випадків.
На карантин закриті три села на Одещині, а в Болградському районі - ринки, торговельні центри, ресторани.
"Через нестійку епідемічну ситуацію сьогодні було проведено термінове засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Наступного тижня на Одещині розпочнуться посилені перевірки пляжів, ринків, закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу. На територіях курортних районів Одеської області буде створено рейдові групи із контролю за дотриманням карантинних норм громадянами, які відвідуватимуть пляжі та бази відпочинку. Поліція жорстко реагуватиме на порушення санітарних правил", - запевнив голова ОДА.
Нагадаємо, станом на 20 червня в Україні офіційно зареєстровано 35825 випадків інфікування коронавірусом. З них одужали - 16406, летальні випадки - 994, решта - лікуються.
Будь ласка, зачекайте...
Страшилки власти уже не проходят.
Народ срал на власть и на её страшилки.
Признайте, что у вас даже никто не думал о том, что вам делать когда начнётся лето, когда люди захотят отдохнуть во время отпуска.
Вы ни***на не думали! Думаеье, как бы замутить денег, как бы перегнать из одного фонда в другой, а потом в третий а потом вообще не найдёш концов.
а 99% усіх заражених не мають взагалі ніяких симптомів
хто дуже боїться вірусів, хай сидить вдома під ліжком у скафандрі... але це нічого не гарантує
я про те, щомаски є шкідливими для здоров'я: при їх носінні зменшується рівень кисню в крові, збільшується рівень СО2, підвищується пульс
людина страждає від газового ацидозу, гіперкапнії
відбувається повторне вдихання відпрацьованого повітря з мокротою, в якій швидко розмножуються бактерії
нарешті, маска штучно збільшує вірусне навантаження, оскільки не працює на вихід
кидатися гівном без аргументів - справа не важка
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2Fcoronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections%2F https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)
Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.
Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.
Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).
Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб! Для порівняння летальність звичайного сезонного грипу складає 0,1-0,2%, причому від нього вмирають і діти, на відміну від коронавірусу, середній вік померлих від якого складає трохи більше 80 років, і в більшості з них зафіксовані смертельні хронічні патології.
Никто уже не верит власти в страшилки о короновирусе и не соблюдает никакого дибильного карантина.
Зеленский в истерике уже сочинил очередной фейк, что его жена заболела короновирусом... Но это не произвело никакого эффекта на людей, все плевали на Зеленского и на его карантин.
Что ещё должна придумать власть зеленого дибила, что бы люди поверили ей и вступили в секту свидетелей короновируса?
2) в Бразилії зараз зима, тобто сезон ГРВІ
так зима, приблизно така, як була в Україні цього року, але для них це прохолодно