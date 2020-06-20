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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Одеська область (3003) Куций Максим (56) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Кількість випадків COVID-19 в Одеській області зросла в 1,7 рази, на наступного тижня почнуться посилені перевірки пляжів і кафе, - голова ОДА Куций

Кількість випадків COVID-19 в Одеській області зросла в 1,7 рази, на наступного тижня почнуться посилені перевірки пляжів і кафе, - голова ОДА Куций

В Одеській області за останній тиждень підтвердили 133 зараження коронавірусів. У попередній - кількість нових випадків становила 80.

Такі дані оприлюднив у Facebook голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Тривожний сигнал сьогодні ми отримали від ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України". За даними моніторингу захворюваності на COVID-19 за останній тиждень, порівняно з попереднім, спостерігається зростання лабораторно підтверджених випадків у 1,7 раза (133 випадки проти 80). За минулу добу на Одещині діагноз підтвердився у 32 пацієнтів. Зафіксовано два летальних випадки. Епідемічна ситуація залишається не стійкою", - зазначив він.

При цьому загальна кількість інфікованих COVID-19 в Одеській області становить 1234, із них — 222 медичних працівників (144 одужало) та 116 дітей (44 одужало). Всього вилікувалося 668 пацієнтів, за добу — 35.

Куций також повідомив про основні осередки зараження коронавірусом в Одеській області:

Одеса — 301 випадок;
Болградський район — 100 випадків;
Подільський район — 449 випадків.

На карантин закриті три села на Одещині, а в Болградському районі - ринки, торговельні центри, ресторани.

"Через нестійку епідемічну ситуацію сьогодні було проведено термінове засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Наступного тижня на Одещині розпочнуться посилені перевірки пляжів, ринків, закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу. На територіях курортних районів Одеської області буде створено рейдові групи із контролю за дотриманням карантинних норм громадянами, які відвідуватимуть пляжі та бази відпочинку. Поліція жорстко реагуватиме на порушення санітарних правил", - запевнив голова ОДА.

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Кількість випадків COVID-19 в Одеській області зросла в 1,7 рази, на наступного тижня почнуться посилені перевірки пляжів і кафе, - голова ОДА Куций 01

Нагадаємо, станом на 20 червня в Україні офіційно зареєстровано 35825 випадків інфікування коронавірусом. З них одужали - 16406, летальні випадки - 994, решта - лікуються.

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Топ коментарі
+8
"усиленные проверки пляжей" - на что ви будете проверять пляжи, на корановирус? Как? Брать на пробы воду, воздух и песок? Может вы будите делать бесплатно анализ всем, кто пришёл на рляж, Или делать платно за 1800 грн.?
Признайте, что у вас даже никто не думал о том, что вам делать когда начнётся лето, когда люди захотят отдохнуть во время отпуска.
Вы ни***на не думали! Думаеье, как бы замутить денег, как бы перегнать из одного фонда в другой, а потом в третий а потом вообще не найдёш концов.
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20.06.2020 20:15
+6
Будут ходить зебилы по пляжУ и штрафовать тех,кто ныряет без масок.
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20.06.2020 20:20
+5
скажіть цьому дебілу, що збільшення кількості протестованих веде до збільшення кількості випадків
а 99% усіх заражених не мають взагалі ніяких симптомів

хто дуже боїться вірусів, хай сидить вдома під ліжком у скафандрі... але це нічого не гарантує
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20.06.2020 20:31
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20.06.2020 20:10 Відповісти
усиленные проверки, штрафы, но ничем не поможет, ну сложно удержать миллионы людей дома наш народ не запугать, как и вирусом.... ложил он на власть и на законы, как и наша власть, такая взаимная любовь
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20.06.2020 20:12 Відповісти
ну не совсем так. Народ правильно делает, что зеленую власть отправляет в игнор. Потому что Зеленский и компания ведет себя по принципу "Себе все, остальным - закон". В Украине такое не проходит
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20.06.2020 20:17 Відповісти
Тем более, что смертельный короновирус это фейк, уже все убедились в этом за три месяца карантина и запугивания.
Страшилки власти уже не проходят.
Народ срал на власть и на её страшилки.
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20.06.2020 20:19 Відповісти
А нашо ти їх вибирав, ср...ти хотів?
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20.06.2020 20:43 Відповісти
"усиленные проверки пляжей" - на что ви будете проверять пляжи, на корановирус? Как? Брать на пробы воду, воздух и песок? Может вы будите делать бесплатно анализ всем, кто пришёл на рляж, Или делать платно за 1800 грн.?
Признайте, что у вас даже никто не думал о том, что вам делать когда начнётся лето, когда люди захотят отдохнуть во время отпуска.
Вы ни***на не думали! Думаеье, как бы замутить денег, как бы перегнать из одного фонда в другой, а потом в третий а потом вообще не найдёш концов.
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20.06.2020 20:15 Відповісти
они сдули с немецких и испанских (!) мероприятий. креативности у них 0.
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20.06.2020 20:19 Відповісти
Будут ходить зебилы по пляжУ и штрафовать тех,кто ныряет без масок.
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20.06.2020 20:20 Відповісти
В жопу вы уже свои проверки засуньте. Если учесть инкубационный период то вирусом уже заразились десятки тысяч людей.
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20.06.2020 20:25 Відповісти
скажите этому дебилу, что на открытом воздухе заражение не происходит.
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20.06.2020 20:27 Відповісти
скажіть цьому дебілу, що збільшення кількості протестованих веде до збільшення кількості випадків
а 99% усіх заражених не мають взагалі ніяких симптомів

хто дуже боїться вірусів, хай сидить вдома під ліжком у скафандрі... але це нічого не гарантує
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20.06.2020 20:31 Відповісти
кто слишком боится чего-то одного, достаточно быстро умирает от чего-то другого.
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20.06.2020 20:42 Відповісти
особливо, коли в цьому цим людям допомагає влада

я про те, щомаски є шкідливими для здоров'я: при їх носінні зменшується рівень кисню в крові, збільшується рівень СО2, підвищується пульс
людина страждає від газового ацидозу, гіперкапнії
відбувається повторне вдихання відпрацьованого повітря з мокротою, в якій швидко розмножуються бактерії
нарешті, маска штучно збільшує вірусне навантаження, оскільки не працює на вихід
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20.06.2020 20:48 Відповісти
Если вы несете всю эту хрень за деньги это еще можно понять. Но скорее вы просто дебил. Перестаньте делиться своими мыслями. Смешно и тошно читать ваш бред.
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20.06.2020 20:49 Відповісти
прошу посилань на наукові дослідження, що доводять моє неправоту чи некоректність викладених мною фактів
кидатися гівном без аргументів - справа не важка
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20.06.2020 20:50 Відповісти
Оччень конструктивно, убедительно и взвешенно. Такой сильный перепуг, да?
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20.06.2020 20:51 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.files.wordpress.com%2F2020%2F06%2Ftagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf https://swprs.files.wordpress.com/2020/06/tagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf (німецькою)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2Fcoronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections%2F https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)

Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.

Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.

Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).

Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб! Для порівняння летальність звичайного сезонного грипу складає 0,1-0,2%, причому від нього вмирають і діти, на відміну від коронавірусу, середній вік померлих від якого складає трохи більше 80 років, і в більшості з них зафіксовані смертельні хронічні патології.
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20.06.2020 20:53 Відповісти
Тобто все, як і зі звичайними вірусами, включно з ГРВІ-шними коронами.
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20.06.2020 21:32 Відповісти
саме так
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20.06.2020 21:39 Відповісти
Власть зеленоного дибила в шоке.
Никто уже не верит власти в страшилки о короновирусе и не соблюдает никакого дибильного карантина.
Зеленский в истерике уже сочинил очередной фейк, что его жена заболела короновирусом... Но это не произвело никакого эффекта на людей, все плевали на Зеленского и на его карантин.
Что ещё должна придумать власть зеленого дибила, что бы люди поверили ей и вступили в секту свидетелей короновируса?
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20.06.2020 20:38 Відповісти
на его жену народу как-то глубоко...
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20.06.2020 20:43 Відповісти
не верю, лживой продажной опг не верю
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20.06.2020 20:45 Відповісти
Вот интересно тот идиот который дал разрешение открывать пляжи, он что правда рассчитывал что там люди будут ( или смогут) соблюдать дистанцию 1,5-2 метра и сидеть в масках. Тут как говорится " или крестик сними или трусы одень". А то открыли, а потом свалили на народ рост пандемии.
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20.06.2020 20:48 Відповісти
притомні люди, що хоча б трохи орієнтуються в шкільній програмі (тобто не є повними дебілами), в курсі, що влітку на сонці (ультрафіолеті) немає ніякого вірусу
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20.06.2020 20:49 Відповісти
Жаль бразильцы об этом не знают, а то очень бы удивились.. Со своими рекордами по коронавирусу.
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20.06.2020 20:54 Відповісти
типа они на пляже его подхватывают, ага Ты в курсе, что они там живут в трущобах, 10 человек в одной комнате?
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20.06.2020 20:55 Відповісти
Може, то їх зачищають таким чином?
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20.06.2020 21:39 Відповісти
Он то может быть и в курсе, но он на работе и обязан выдавать то, что написано в его методичках. А как иначе отрабатывать денежное содержание?
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20.06.2020 21:53 Відповісти
Да и ник у него соответствующий - Андерсен (Ганс Христиан), известный сказочник . Блин, я конечно не очень далеко от него ушел по нику , но это просто ник, чесслово
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20.06.2020 21:58 Відповісти
1) чим підтверджено, що бразильці помирають саме від коронавірусу, а не від традиційних ГРВІ? тестами? Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати? в ситуації, коли медики по усьому світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
2) в Бразилії зараз зима, тобто сезон ГРВІ
так зима, приблизно така, як була в Україні цього року, але для них це прохолодно
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20.06.2020 20:57 Відповісти
Добре, все розумію. Та нащо Біларусь, наприклад, рахує захворілих чи померлих? Тіж самі тести, праймери невідомо звідки...
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20.06.2020 21:36 Відповісти
Какие пляжи проверять, что за маразм. Да нереально на пляже заразиться респираторным вирусом. В набитой маршрутке которая едет к морю или обратно - да, легко, но не на пляже.
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20.06.2020 21:23 Відповісти
заметьте никакой аналитики по заражениям...где сколько и при каких обстоятельствах...просто арифметика...а тут уж свои аналитики-маски наше все...рынки...парки ...пляжи долой...хожу 2 месяца нестриженый-вы заметили хоть одного заросшего реформатора на телеэкране-какой-то парикмахтерский велюр подпольно работает...или ленка всех стрижет
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20.06.2020 21:47 Відповісти
Типа пляжи опаснее Эпицентров...
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20.06.2020 22:03 Відповісти
Почитал попередников и понял, на цензоре собрались сплошные Айболиты. Вот только, когда приходит болезнь, человек начинает думать головой, а не жопой.
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20.06.2020 22:11 Відповісти
Ага а сколько заработали супермаркеты пока базары и прочее закрыли,атб,сильпо,ыуршеты и прочее?Цены подняли и получили сверхприбыли.Много здесь умерших от ковид ану отзовитесь.
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20.06.2020 22:46 Відповісти
Почему в городе с 40к населением где просто бешеная миграция никто в глпза ковид не видел?
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20.06.2020 22:47 Відповісти
Почитав всю цю фігню про страхи і жахи. Розумію, що є певна небезпека з приводу вірусу грипу, якому наука ще не знайшла вакцину. Чи не хоче її знайти так швидко, як потрібно декому. Прочитав. І що? Коронавірус косить континенти, як "іспанка"? Ні. Цей грип, якось агресивніше поводиться ніж інші сезонні? Ні. Ускладнення цього грипу інфікує і забирає життя більше ніж сезонні віруси попередніх років? Ні. В минулих роках сезонні віруси грипу забирали від ускладнень у світі понад 500000 життів людей. І ніхто про це не писав, не згадує. Кожного сезону - 500 тис. життів. КОЖНОГО РОКУ!!! Чому саме зараз такий ПСИХОЗ??? Чому зараз такий тотальний тиск на психіку людей? Давайте разом шукати розумні відповіді на ці запитання. І давайте виходити з найрозумнішого постулату про те, що все робиться лише тоді, коли те, що робиться потрібно тому хто це робить. Давайте разом думати, кому потрібен в Україні ажіотаж з сезонного грипу, кому і навіщо потрібен психоз на ниві страхів і жахів на темі мору від неіснуючої пандемії? Кому вигідно в країнах "нестабільної" суспільності мати пандемійну тематику відволікання від нагальних і гострих соціальних проблем? Хто зацікавлений розвивати всю цю психічну атаку на мізки простих людей по всьому світу? НАВІЩО? Люди такі довірлеві. Вони вірять в те що влада їх захищає, вона їм служить... Вони не хочуть розуміти аксіому. Влада це політика, а політика це боротьба за владу. Влада це - гроші, це володорювання, це привілею, це лобі, це користь, це здобич, це прибутки, це палаци, машини, літаки, шопінги, курорти... Отже, коли ми обираємо політиків, потрібно чітко розуміти, кому ми передаємо нашу владу. Коли народна влада передається політикам, які створюють психоз, щоб зберегтися у владі за будь-яких умов, тоді народ отримує таких президентів, як Зеля, Порох, Янук, Ющара... Кожен народ заслуговує рівно на тих, кого обирає. Кожен народ заслуговує на ту владу, яку він обрав. Потрібно мінятися. Проблема в тому, що мінятися в країні майже ніхто не бажає. Ось така фігня, малятки.
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20.06.2020 23:47 Відповісти
 
 