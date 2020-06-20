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Новини Агресія Росії проти України
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поранення (2778) Донбас (22348) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)

Від початку доби на Донбасі поранено вже трьох українських захисників, - пресцентр ОС

Від початку доби на Донбасі поранено вже трьох українських захисників, - пресцентр ОС

Збройні формування Російської Федерації 20 червня 21 раз порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників поблизу Кримського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, ворог вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу зазнав вогнепального осколкового поранення ще один український захисник. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад і надали належну медичну допомогу. Стан його здоров'я задовільний", - інформують у пресцентрі.

Українські захисники дали окупантам гідну відсіч, їхні втрати уточнюються.

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли з мінометів житлові будинки в Авдіївці. ФОТО

Від початку доби на Донбасі поранено вже трьох українських захисників, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, станом на 17:00 20 червня озброєні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120 і 82 мм міномети. Поранень зазнали двоє українських воїнів.
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Топ коментарі
+15
Якнайшвидшого одужання нашим пораненим воїнам.

Лютої смерті москалям і ворогам України.
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20.06.2020 20:51
+15
Одужання нашим героям
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20.06.2020 20:54
+12
С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2231
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20.06.2020 20:53
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Треба просто перестать стрілять!
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20.06.2020 20:47 Відповісти
Давно у тебя слух прочистился? Сегодня или когда ты гнал против Порошенко до 21 апреля 2019 года?
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20.06.2020 20:51 Відповісти
У тебя портрет Порошенко под подушкой? Суёшь его везде где надо и где не надо
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20.06.2020 21:36 Відповісти
главное что бы ты видосики с Бубочкой поглубже себе не засовывал, а то услуги проктолога влетят тебе в копеечку
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20.06.2020 21:41 Відповісти
Та мне по фиг твои видосики с беней и порохом-это одно и тоже-денежные мешки Разница между ними в том,что один вышиванку напялил,а другой и не скрывает,что мудак.
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20.06.2020 21:54 Відповісти
Потрібно перестати стріляти з автоматів і почати стріляти з гармат та РСЗВ! Потрібно повернути артилерію та танки на позиції і почати зачистку ОРДЛО від терористів та колаборантів! Потрібно ввести Воєнний стан! Саме про це говорив екс-міністр оборони Анатолій Гриценко в своїй програмі кандидата в Президенти України в 2014 та в 2019 роках і він був правий, але обидва рази Президентами обрали не тих людей!
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20.06.2020 20:52 Відповісти
Чому Анатолій Гриценко не став президентом? Бо представником у мінську потрох призначив мертвечука і зробив все щоб за Гриценка нек голосували.
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20.06.2020 21:12 Відповісти
Многоликий, найди логическую связь в своей писанине! Главное хоть что-то ляпнуть про Порошенко? Кстати, до сих пор не понимаю зачем человеку столько акков на этом форуме (вопрос к админам)!? Ботоферма, я ведь предупреждал!!!
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20.06.2020 21:25 Відповісти
Мого президентоа ще не обрали тому кер на всіх.
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20.06.2020 21:30 Відповісти
Я его ночью спрашивал мастурбирует ли он когда читает сам себя. Судя по тому, что не ответил вывод напрашивается сам собой.
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20.06.2020 22:05 Відповісти
Говорят Гриценко в шахматы хорошо играет - помог Зеленскому у ***** выиграть...
А ещё полковника отшлёпал в 2008 году Вечерний мудозвон.
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20.06.2020 21:14 Відповісти
Говорят у москві кур доят і доїть сам *****!
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20.06.2020 21:37 Відповісти
Від початку доби на Донбасі поранено вже трьох українських захисників, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 186
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20.06.2020 21:41 Відповісти
Звиняйте не розумію собачої.
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20.06.2020 21:45 Відповісти
Это картинка - её смотреть надо, а не читать.
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20.06.2020 21:57 Відповісти
Как по мне, так предатель знающий украинский украинцем не становится. Наивно думать, что знание украинского является индульгенцией! В среду УПА вживляли много таких гебешников.
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20.06.2020 22:01 Відповісти
А наш Бонапартиус на самоізоляції
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20.06.2020 20:49 Відповісти
Воно вже десь засмагає.
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20.06.2020 21:04 Відповісти
Рашен оккупанты накаляют обстановку в свете речи своего фюрера Пу о второй мировой войне и подготовке с скрепно вирусному параду, маршу похоронного батальона, и пукинообнуляторному шоу.
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20.06.2020 20:51 Відповісти
Якнайшвидшого одужання нашим пораненим воїнам.

Лютої смерті москалям і ворогам України.
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20.06.2020 20:51 Відповісти
С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2231
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20.06.2020 20:53 Відповісти
Это говно - президент???
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20.06.2020 21:02 Відповісти
это же каким нужно быть дебилом, что бы выбрать в президента вот это что то даже не знаю что
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20.06.2020 21:09 Відповісти
Одужання нашим героям
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20.06.2020 20:54 Відповісти
а зеЛеному мародерине пох!
этого чмыря нужно гнать палками!чем скорей тем лучше для Украины!
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20.06.2020 20:56 Відповісти
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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20.06.2020 21:03 Відповісти
С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6959
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20.06.2020 21:03 Відповісти
киев куда ты паришься ,что нету десятков тысяч убитых украинцев ублюдками *****?почему эту мразь не разорвали вместе с ее паганой футболкой?
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20.06.2020 21:06 Відповісти
Эту картинку во всех ветках пропихивают . Конечно , сейчас все джентльмены , верят друг другу на слово . Но всё-же терзают смутные сомнения - это точно в Киеве ?
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20.06.2020 22:17 Відповісти
Кацапы - ну перестаньте безобразничать, ведь вас поцев лично зеклоун просил..
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20.06.2020 21:04 Відповісти
Кремль карає нашу бубочку за те що він не посадив Порошенка.
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20.06.2020 21:19 Відповісти
та не...., просто уже пора потихоньку поджигать..... к тому времени, когда дед обнулится, нужно, чтобы уже горело....
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20.06.2020 21:29 Відповісти
всё сложится: ГЛАВНАЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ - зяленский!
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20.06.2020 22:12 Відповісти
Від початку доби на Донбасі поранено вже трьох українських захисників, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 655
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20.06.2020 22:20 Відповісти
Не буду утверждать,но если правда,то не знаю как это назвать.....
Ветеранам войны на Донбассе начали выдавать пластмассовые медали.https://www.obozrevatel.com/society/veteranam-vojnyi-na-donbasse-nachali-vyidavat-plastmassovyie-medali-foto.htm
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20.06.2020 22:52 Відповісти
 
 