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Рейси з Запоріжжя до Мінська скасовано до 16 липня, до Києва - до 24 жовтня, - Мотор Січ

Рейси з Запоріжжя до Мінська скасовано до 16 липня, до Києва - до 24 жовтня, - Мотор Січ

"У зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, викликаною поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19, що зберігається, "Мотор Січ" внесла зміни в розклад виконання регулярних рейсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

"Рейси між Запоріжжям і Мінськом скасовано на період з 1 по 16 липня. Про точну дату відновлення польотів за даним маршрутом буде повідомлено додатково. Рейси М9 208 за маршрутом Київ-Запоріжжя по суботах і М9 207 за маршрутом Запоріжжя - Київ по неділях скасовано на період з 20 червня по 24 жовтня 2020 року", - уточнюється в повідомленні.

При цьому пасажирам з авіаквитками на скасовані рейси обіцяють повернути гроші або перенести виліт.

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Нагадаємо, станом на 20 червня в Україні лабораторно підтверджено 35 825 випадків COVID-19. З них одужали - 16406, летальні випадки - 994, решта - лікуються. За добу - 841 новий випадок, що на 80 менше, ніж днем раніше.
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Топ коментарі
+3
Сказали бы прямо - из за совершенно неприемлемых цен, рейсы не загружены.
Визэйр открывает полеты из Запорожья в Дортмунд - цена билета от 700 грн.
Почувствуйте разницу.
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20.06.2020 21:54
+1
А, шо будет осенью, а осенью будет полярный писец.
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20.06.2020 21:42
+1
Идиотизм как он есть
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20.06.2020 21:43
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А, шо будет осенью, а осенью будет полярный писец.
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20.06.2020 21:42 Відповісти
Идиотизм как он есть
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20.06.2020 21:43 Відповісти
Тебя каким пальцем делали, ублюдок?
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20.06.2020 22:07 Відповісти
Сказали бы прямо - из за совершенно неприемлемых цен, рейсы не загружены.
Визэйр открывает полеты из Запорожья в Дортмунд - цена билета от 700 грн.
Почувствуйте разницу.
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20.06.2020 21:54 Відповісти
Да зачем у бульбошей всего 60000 тысяч больных на 9 миллионов населения.Надо нам их догонять.уже все побережье в Херсонской области забито ими.Я все думаю это зедебилы специально делают ,что бы устроить нам геноцид Украинцев!!
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20.06.2020 22:14 Відповісти
Варто було б повністю закрити кордони та принити будь яку торгівлю з союзником ***** - державою на території якої ФСБ ********** викрадає українських громадян.
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20.06.2020 22:34 Відповісти
Какой ужосс. А как же Гриб и другие ***ны поедут на Беларашку кацапский крючек заглатывать?
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20.06.2020 23:29 Відповісти
В Беларуси за время кампании с выборов снялись уже четыре кандидата в президенты

https://news.liga.net/world/news/minus-odin-v-belarusi-esche-odin-kandidat-snyalsya-s-prezidentskih-vyborov
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21.06.2020 02:12 Відповісти
 
 