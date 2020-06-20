У двох футболістів донецького "Олімпіка" виявили COVID-19, матч із "Карпатами" відклали, - УПЛ

У двох футболістів донецького клубу "Олімпік" виявили коронавірус. Керівництво Української прем'єр-ліги (УПЛ) перенесло матч 27-го туру, в якому донеччани мали зустрічатися з "Карпатами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УПЛ.

"20.06.2020 року в УПЛ надійшло звернення від ФК "Олімпік", в якому повідомляється про те, що за результатами проведення тестування методом полімеразної ланцюгової реакції у двох футболістів донецького клубу виявлено позитивні результати на наявність коронавірусної інфекції", - сказано в повідомленні.

На 21 червня було заплановано футбольний матч "Карпати" (Львів) - "Олімпік" (Донецьк), однак через інфікування футболістів в УПЛ вирішили перенести матч на пізніший термін. Дату повідомлять додатково.

У пресслужбі "Олімпіка" уточнюють: "Невтішні новини застали нашу команду в Луцьку, куди донеччани прибули на матч 27-го туру FBL проти "Карпат". Донецький клуб вирушить додому, де у вівторок пройде повторне тестування. Хворих гравців буде ізольовано згідно з медичним протоколом".

Нагадаємо, 30 травня футбольний клуб "Карпати" повідомив про позитивний результат тестування на COVID-19 у кількох гравців і серед персоналу. ФК оголосив карантин на два тижні. Він завершився напередодні.

Через коронавірус не відбувся матч "Карпат" із "Маріуполем".

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