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У двох футболістів донецького "Олімпіка" виявили COVID-19, матч із "Карпатами" відклали, - УПЛ

У двох футболістів донецького

У двох футболістів донецького клубу "Олімпік" виявили коронавірус. Керівництво Української прем'єр-ліги (УПЛ) перенесло матч 27-го туру, в якому донеччани мали зустрічатися з "Карпатами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УПЛ.

"20.06.2020 року в УПЛ надійшло звернення від ФК "Олімпік", в якому повідомляється про те, що за результатами проведення тестування методом полімеразної ланцюгової реакції у двох футболістів донецького клубу виявлено позитивні результати на наявність коронавірусної інфекції", - сказано в повідомленні.

На 21 червня було заплановано футбольний матч "Карпати" (Львів) - "Олімпік" (Донецьк), однак через інфікування футболістів в УПЛ вирішили перенести матч на пізніший термін. Дату повідомлять додатково.

У пресслужбі "Олімпіка" уточнюють: "Невтішні новини застали нашу команду в Луцьку, куди донеччани прибули на матч 27-го туру FBL проти "Карпат". Донецький клуб вирушить додому, де у вівторок пройде повторне тестування. Хворих гравців буде ізольовано згідно з медичним протоколом".

Нагадаємо, 30 травня футбольний клуб "Карпати" повідомив про позитивний результат тестування на COVID-19 у кількох гравців і серед персоналу. ФК оголосив карантин на два тижні. Він завершився напередодні.

Через коронавірус не відбувся матч "Карпат" із "Маріуполем".

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Топ коментарі
+5
Дякую, Максиме.
Я писала не раз, що в голові вже все настільки намішане - капець: і наш житомирський суржик, і моя київська старанна університетська мова, і українська канадИйська (це - окремий варіант ), і факт багаторічного спілкування з українцями з Західної України (а вони розмовляють не так, як ми ) + французька і англійська.
Коли приїжджаю додому - кілька днів призвичаююся до нашого домашнього варіанту.
Іноді щось як видам, мама потім сміється.
Але я намагаюся тримати пристойну українську, бо мова має велике значення. І я її люблю.
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21.06.2020 00:40
+3


Я - філолог за освітою, закінчила романо-германську філологію.
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21.06.2020 04:30
+2
У двух футболистов донецкого "Олимпика" выявили COVID-19, отложили матч с "Карпатами", - УПЛ - Цензор.НЕТ 5691
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20.06.2020 22:32
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какой, нахрен, донецкий олимпик ?

шесть лет Донецк оккупирован !!!
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20.06.2020 22:31 Відповісти
Это просто франшиза, т.е. название.
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20.06.2020 22:49 Відповісти
У двух футболистов донецкого "Олимпика" выявили COVID-19, отложили матч с "Карпатами", - УПЛ - Цензор.НЕТ 5691
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20.06.2020 22:32 Відповісти
У двох футболістів донецького "Олімпіка" виявили COVID-19, матч із "Карпатами" відклали, - УПЛ - Цензор.НЕТ 1260
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20.06.2020 23:02 Відповісти
Можна запитати, Ви народились в Україні?
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20.06.2020 23:39 Відповісти
Так.
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21.06.2020 00:07 Відповісти
На Поділлі?
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21.06.2020 00:15 Відповісти
Нє. У двох футболістів донецького "Олімпіка" виявили COVID-19, матч із "Карпатами" відклали, - УПЛ - Цензор.НЕТ 4716
Полісся. Житомирщина.
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21.06.2020 00:26 Відповісти
У Вас дуже гарна українська мова. Моя мама з Кам'янець-Подільського. Вона так само мені де-коли каже "робиш по-жидівськи", якщо я роблю щось дивним способом.
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21.06.2020 00:32 Відповісти
Дякую, Максиме.
Я писала не раз, що в голові вже все настільки намішане - капець: і наш житомирський суржик, і моя київська старанна університетська мова, і українська канадИйська (це - окремий варіант ), і факт багаторічного спілкування з українцями з Західної України (а вони розмовляють не так, як ми ) + французька і англійська.
Коли приїжджаю додому - кілька днів призвичаююся до нашого домашнього варіанту.
Іноді щось як видам, мама потім сміється.
Але я намагаюся тримати пристойну українську, бо мова має велике значення. І я її люблю.
показати весь коментар
21.06.2020 00:40 Відповісти
Супер! У вас насичене подіями життя. Дійсно, в Вашій мові помітний і суржик, і мова українського інтеллігента, і вплив Західної України. Але мова Ваша дуже гарна. Ви могли би працювати в Україні філологом або журналістом на телебаченні.
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21.06.2020 00:50 Відповісти


Я - філолог за освітою, закінчила романо-германську філологію.
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21.06.2020 04:30 Відповісти
 
 