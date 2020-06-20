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суд (11507) США (21024) Трамп (4308) Болтон (108)

Cуд США відмовився заборонити вихід книги Болтона, в Білому домі розраховують завадити колишньому раднику Трампа отримати прибуток

Cуд США відмовився заборонити вихід книги Болтона, в Білому домі розраховують завадити колишньому раднику Трампа отримати прибуток

Федерельний суд США 20 червня відхилив прохання адміністрації Дональда Трампа заблокувати публікацію книги Джона Болтона, колишнього радника президента США з національної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"В той час як односторонній виклад Болтона викликає серйозні занепокоєння щодо нацбезпеки, уряд не встановив, що судова заборона є доречним засобом правового захисту", - йдеться в ухвалі, яку виніс окружний суддя Ройс Ламберт.

Адміністрація домагалася видання судового рішення про тимчасову заборону на публікацію книги Болтона "Кімната, в якій це сталося". У Білому домі стверджували, що в мемуарах міститься секретна інформація і що книга загрожує національній безпеці.

Кілька примірників книжки, яка має з'явитися в продажу у вівторок, вже є в розпорядженні журналістів деяких видань.

"Обвинувачений Болтон поставив під удар національну безпеку Сполучених Штатів. Він завдав шкоди своїй країні, а себе поставив перед громадянською (і, можливо, кримінальною) відповідальністю", - написав суддя.

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Однак суд водночас вирішив, що судова заборона не допоможе зупинити збиток, вже завданий публікацією книги. "З сотнями тисяч екземплярів по всьому світу - і багато які з них у розпорядженні новинних організацій - збиток вже заподіяно", - заявив суддя Ламберт.

Незабаром після того, як рішення судді було опубліковано, Трамп знову звинуватив Болтона в розкритті секретної інформації. "Він повинен заплатити дуже велику ціну за це... Це ніколи не повинно повторитися!" - підкреслив президент.

В одному з епізодів книги Болтон стверджує, що Трамп просив очільника КНР Сі Цзіньпіна допомогти йому в переобранні на пост президента в 2020 році, а також детально описав передбачувані порушення, вчинені Трампом і не зачеплені під час процесу імпічменту в Палаті представників.

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Білий дім прокоментував рішення суду, витлумачивши його на свою користь і пообіцявши, що розкриття секретних відомостей може дорого обійтися колишньому раднику президента.

У заяві адміністрації сказано: "Як пояснив суд, "Болтон поставив під удар національну безпеку Сполучених Штатів", сподіваючись отримати прибуток, порушивши угоди про нерозголошення інформації. Але Болтон прорахувався, і зворотний бік його програшу полягає в тому, що він "може втратити свій прибуток від операції з продажу книги, наразити себе на кримінальну відповідальність і поставити під загрозу національну безпеку"".

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Адміністрація "має намір змусити Болтона виконати подальші вимоги [підписаних ним] угод і гарантувати, щоб він не отримав прибутку від свого ганебного рішення поставити прагнення до грошей і слави вище своїх зобов'язань щодо захисту національної безпеки", сказано в заяві Білого дому.

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона. 11 листопада стало відомо, що Болтон уклав угоду про видання мемуарів.

У січні 2020 року адміністрація президента США виступила проти публікації деяких розділів книжки Джона Болтона - колишнього радника з нацбезпеки президента країни Дональда Трампа, оскільки в її тексті міститься засекречена інформація.

У червні Білий дім звернувся з позовом до суду, щоб не допустити публікації мемуарів Джона Болтона про 17 місяців його роботи на посаді радника з питань національної безпеки президента США.
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Топ коментарі
+19
19/06/2020
Fox News poll:
Biden - 50%
Trump - 38%
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20.06.2020 22:46
+15
Надо было в печерский обратиться
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20.06.2020 22:45
+13
Что то в белом доме перепутали - безопасность Трампа это не национальная безопасность .
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20.06.2020 22:48
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Надо было в печерский обратиться
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20.06.2020 22:45 Відповісти
"16 июня 2020 г. президент РФ Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины."

в общем, вислюку оманському предложили ПОДЗАРОБОТАТЬ на Украине
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20.06.2020 23:22 Відповісти
цена "инвестиций" на счета клоуна - 5 млрд.долларов:

Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается.
Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере.
Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
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20.06.2020 23:26 Відповісти
19/06/2020
Fox News poll:
Biden - 50%
Trump - 38%
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20.06.2020 22:46 Відповісти
Я б голосував за Трампа.
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20.06.2020 23:33 Відповісти
***** з *************** теж голосувало би за трампа… Усі одні брати по розуму…
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20.06.2020 23:52 Відповісти
Подивимось. Я думаю що після того як Трамп дав зброю Україні, вже ні.
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21.06.2020 01:28 Відповісти
God bless America❗️
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20.06.2020 22:47 Відповісти
Что то в белом доме перепутали - безопасность Трампа это не национальная безопасность .
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20.06.2020 22:48 Відповісти
Надо бы почитать книжецу
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20.06.2020 22:48 Відповісти
Я там, внизу, Трампа "похвалил"...
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21.06.2020 06:24 Відповісти
помещать прибыль это как админы?
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20.06.2020 22:49 Відповісти
это так же легко как пИсать заголовки для ЦЕНЗОРа
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20.06.2020 22:50 Відповісти
а, это та книга, в которой доказывается, что Трамп выделял военную помощь Украине исключительно в обмен на давление на Байдена, которого пристроил Петрусь на сахарную должность... любопытно
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20.06.2020 22:50 Відповісти
Там и другого много , кроме Украиньі. По КНДР точно перльі Донни есть...
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20.06.2020 22:54 Відповісти
почитаем
трамп будет визжать что все фейк))
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20.06.2020 22:57 Відповісти
Щось там про Трампулю компроматне.
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20.06.2020 22:53 Відповісти
Поскольку Трамп-"полезный идиот" и разрушитель,он свою миссию выполнил. Для Украины и для самого Трампа было бы желательно его удаление на ранчо,под крыло разумной Меланки.
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20.06.2020 22:54 Відповісти
Та да , хорошо бьі и Петра на хутор отправить , как дела со следствим и судом закончит...
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20.06.2020 22:56 Відповісти
А у тебя "отправилка выросла"? Или пальцем мамкиным собираешься?
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20.06.2020 22:58 Відповісти
Думаю нужно выбрать его еще раз. Зе!лень, которая обманула и разрушила страну, мокрыми вонючими тряпками по всем закуткам Украины и мира, так как эта наволочь с миллионами валюты под подушками, моментально чкурнет отсюда если что, гонять.
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20.06.2020 23:05 Відповісти
влажные мечты зепила
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20.06.2020 23:06 Відповісти
Активісти руху за права негрів BLM пропонують відмовитися від американських доларів, бо на них зображені одні лише білі расисти, і немає жодного чорношкірого. Борці за справедливість мають намір масово знищувати "білі" долари, погрожуючи спалювати навколишні банківські відділення. Федеральна Резервна Система США пообіцяла розглянути питання розміщення на нових банкнотах портрета Джорджа Флойда.
Cуд США отказался запретить выход книги Болтона, в Белом доме рассчитывают помещать бывшему советнику Трампа получить прибыль - Цензор.НЕТ 1645
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20.06.2020 22:59 Відповісти
повстання мавп
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20.06.2020 23:01 Відповісти
Президент Трамп у відповідь на вимогу активістів BLM у своєму черговому твіті пообіцяв сплачувати кошти афроамериканцям традиційними африканськими грошима, - черепашками каурі.

Cуд США отказался запретить выход книги Болтона, в Белом доме рассчитывают помещать бывшему советнику Трампа получить прибыль - Цензор.НЕТ 8603
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20.06.2020 23:10 Відповісти
Зразок нової банкноти активісти вже надали ФРС.Cуд США відмовився заборонити вихід книги Болтона, в Білому домі розраховують завадити колишньому раднику Трампа отримати прибуток - Цензор.НЕТ 9508
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20.06.2020 23:29 Відповісти
під керівництвом вофчіка пукіна і його мішпухі
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21.06.2020 07:37 Відповісти
Дурнів дедалі більшає
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20.06.2020 23:11 Відповісти
то тебе телевізор надурив... не вірь тому що тобі показують
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21.06.2020 07:38 Відповісти
Ссылку?
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20.06.2020 23:13 Відповісти
Бггг))))бубочке кирдык...
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20.06.2020 23:00 Відповісти
Люди самі вибирають клоунів а потім думають як їх здихатися
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20.06.2020 23:06 Відповісти
*****, им там делать нечего? По стране куча дикарей разрушает страну, уже сбросили памятники Вашингтону, генералу Гранту и даже автору Гимна США. А эти даже не чешуться.
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20.06.2020 23:14 Відповісти
В США і ЄС 10-20тис "протестувальників"(‭0,0000000125‬% населення Землі)- чи за гроші чи під впливом пропукінської істериї порушують порядок а ************* телевізора ВПЕВНЕНІ що вітбува.ться щось"страшне" відосікі шлємазлам заміняють мізки
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21.06.2020 07:43 Відповісти
А это не вмешательство в выборы?

Я представляю сколько демократы отстегнули Болтону за это бабла!
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20.06.2020 23:20 Відповісти
А я не исключаю, что это инсценировка команды Трампа. Нужно помнить, что голосуют там не украинцы, а американцы. А для них факты книги могут сыграть ... в плюс.
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20.06.2020 23:24 Відповісти
Правильно-книга виходить,а гонорар- на штрафи за брехню.
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20.06.2020 23:46 Відповісти
Не меньше чем вонючие кацапи, согласен?
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21.06.2020 01:04 Відповісти
Ультраліві хочуть знищити США і інші успішні країни.Наші змі не висвітлюють події у світі.
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20.06.2020 23:23 Відповісти
Сатанисты рвутся к власти! Мир еще будет с тоской вспоминать Трампа!
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20.06.2020 23:29 Відповісти
рыжий клоун перепутал собственную безопасность с национальной
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20.06.2020 23:44 Відповісти
Трамп херней занимается, вместо того чтобы готовиться к выборам и собирать свои предвыборные полки.. правда сегодня уже едет в Оклахому, начинает свою избирательную компанию и шоу
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21.06.2020 01:49 Відповісти
Молодец Трамп!!! Лучшей рекламы для книги Болтона не придумать... И не придумать лучшего инструмента "антитрампизма" в предвыборной гонке, для демократов...Теперь её не будет читать лишь ленивый, а цитаты из неё будут греметь "с каждого "утюга" и "миксера" с "пылесосом"...
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21.06.2020 06:23 Відповісти
менше усього клоуна з США цікавлять прибутки Болтона... то воно так незгарбно і хуцпато "стрілки намагється перевести"
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21.06.2020 07:32 Відповісти
"если хотите что-то распространить- надо это запретить " Трамп в очередной раз Сглупил ...
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21.06.2020 07:49 Відповісти
Если эту книгу издадут в РФ, то вместе с текстом заодно переведут и фамилию автора. И звучать она будет: Джон Болтун.
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21.06.2020 08:03 Відповісти
А почему не Болт? Или Трампуболт?
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21.06.2020 12:52 Відповісти
Boltoon - достаточно всего лишь одной буквы
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21.06.2020 19:44 Відповісти
 
 