Cуд США відмовився заборонити вихід книги Болтона, в Білому домі розраховують завадити колишньому раднику Трампа отримати прибуток
Федерельний суд США 20 червня відхилив прохання адміністрації Дональда Трампа заблокувати публікацію книги Джона Болтона, колишнього радника президента США з національної безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"В той час як односторонній виклад Болтона викликає серйозні занепокоєння щодо нацбезпеки, уряд не встановив, що судова заборона є доречним засобом правового захисту", - йдеться в ухвалі, яку виніс окружний суддя Ройс Ламберт.
Адміністрація домагалася видання судового рішення про тимчасову заборону на публікацію книги Болтона "Кімната, в якій це сталося". У Білому домі стверджували, що в мемуарах міститься секретна інформація і що книга загрожує національній безпеці.
Кілька примірників книжки, яка має з'явитися в продажу у вівторок, вже є в розпорядженні журналістів деяких видань.
"Обвинувачений Болтон поставив під удар національну безпеку Сполучених Штатів. Він завдав шкоди своїй країні, а себе поставив перед громадянською (і, можливо, кримінальною) відповідальністю", - написав суддя.
Однак суд водночас вирішив, що судова заборона не допоможе зупинити збиток, вже завданий публікацією книги. "З сотнями тисяч екземплярів по всьому світу - і багато які з них у розпорядженні новинних організацій - збиток вже заподіяно", - заявив суддя Ламберт.
Незабаром після того, як рішення судді було опубліковано, Трамп знову звинуватив Болтона в розкритті секретної інформації. "Він повинен заплатити дуже велику ціну за це... Це ніколи не повинно повторитися!" - підкреслив президент.
В одному з епізодів книги Болтон стверджує, що Трамп просив очільника КНР Сі Цзіньпіна допомогти йому в переобранні на пост президента в 2020 році, а також детально описав передбачувані порушення, вчинені Трампом і не зачеплені під час процесу імпічменту в Палаті представників.
Білий дім прокоментував рішення суду, витлумачивши його на свою користь і пообіцявши, що розкриття секретних відомостей може дорого обійтися колишньому раднику президента.
У заяві адміністрації сказано: "Як пояснив суд, "Болтон поставив під удар національну безпеку Сполучених Штатів", сподіваючись отримати прибуток, порушивши угоди про нерозголошення інформації. Але Болтон прорахувався, і зворотний бік його програшу полягає в тому, що він "може втратити свій прибуток від операції з продажу книги, наразити себе на кримінальну відповідальність і поставити під загрозу національну безпеку"".
Адміністрація "має намір змусити Болтона виконати подальші вимоги [підписаних ним] угод і гарантувати, щоб він не отримав прибутку від свого ганебного рішення поставити прагнення до грошей і слави вище своїх зобов'язань щодо захисту національної безпеки", сказано в заяві Білого дому.
Нагадаємо, 10 вересня 2019 року Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона. 11 листопада стало відомо, що Болтон уклав угоду про видання мемуарів.
У січні 2020 року адміністрація президента США виступила проти публікації деяких розділів книжки Джона Болтона - колишнього радника з нацбезпеки президента країни Дональда Трампа, оскільки в її тексті міститься засекречена інформація.
У червні Білий дім звернувся з позовом до суду, щоб не допустити публікації мемуарів Джона Болтона про 17 місяців його роботи на посаді радника з питань національної безпеки президента США.
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в общем, вислюку оманському предложили ПОДЗАРОБОТАТЬ на Украине
Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается.
Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере.
Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
Fox News poll:
Biden - 50%
Trump - 38%
трамп будет визжать что все фейк))
Я представляю сколько демократы отстегнули Болтону за это бабла!