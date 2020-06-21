Митниця у травні не виконала план щодо доходів на 3 млрд грн, але робота триває, - міністр фінансів Марченко
Державна митна служба не виконала план щодо доходів на майже 3 мільярди, необхідно збільшити їх на 15-20%.
Про це в інтерв'ю Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нинішній рівень доходів на митниці не є достатнім. Ми не виконали план у травні - близько 3 млрд грн, але робота триває. Наші очікування - підвищити доходи митниці на 15-20%", - повідомив він.
За словами Марченка, основний пріоритет для цього - боротьба з контрабандою та ліквідація тіньових схем.
"Так склалося, що у нас недосконалий менеджмент управління доходами держбюджету. Ще до мого приходу були діри на митниці і в податковій. Наразі мета - максимально стабілізувати роботу цих відомств, щоб вони могли адміністративно і якісно виконувати свої функції. Тому йдеться не про підвищення податків, а про боротьбу з контрабандою на митниці і ліквідацію тіньових схем. Щодо податкової це так звані "скрутки" з ПДВ тощо.
Будь ласка, зачекайте...
По состоянию на 01.06.2020 г. общее невыполнение плана таможенных поступлений составило 16.126 млрд гривен.
Заодно и тарифы поднять.
- Я маю надію нічого не переплутав, таварісчі зєбіли?
А підйом - то таке, не той масштаб.
Потом ты отдаешь ему полноту парламентской власти его партии, которая наполнена людьми олигархов.
Конферансье назначает своими помощниками лоббистов олигархов или тех кто просто продает должности за определенную сумму.
Итог. Олигархи, точнее мыши, всё съели, те кто купил должности пытаются отбить денюжку и растет коррупция. В стране нет денег.
Про це на брифінгу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
"У нас основний негативний торговий баланс з країнами СНД. Тобто якщо взяти з торгового балансу попередніх періодів - Росія, Білорусь, Казахстан, це приблизно 70% негативно-торгового балансу. Треба розуміти і думати, що з цим робити", - сказав Петрашко.
За його словами, ми в ці країни не експортуємо нічого, а в Україну експортують через треті країни, через Білорусь і Прибалтику масу продукції, навіть тих компаній, що під санкціями.
"Це не може бути, ми проводимо аналіз. Він не є настільки простий в форматі. Тому що всі санкції РНБО є прийняті, але ми маємо серйозно подивитися на баланс, тому що цифри показують інше, що ми далі продовжуємо не те, що торгувати, а імпортувати з країни агресора. І це не зовсім є правильно", - додав Петрашко.
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"Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2020 р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) зменшився на 0,7%, а порівняно з І кварталом 2019 р. - на 1,3%", - ідеться у повідомленні.
При цьому номінальний ВВП становив 845,8 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу - 20 203 грн.
Дані ВВП за перший квартал 2020 року попередні, зауважили у відомстві. Уточнені дані про ВВП за перший квартал 2020 року будуть оприлюднені у березні 2021 року, а остаточні - у березні 2022 року.
Двойная выгода от камер: и на махинациях с таможни - навар, и водителей поштрафуем.
"Едет мужик на бричке,картошку везет.Вдруг из кустов выскакивает человек з ружьем:
-Стой,дальше не пущу.
-Можно проеду,я тебе мешок картошки дам.
-Та, можна.
Так появилась "таможня".
Ожидаем или повысим? Ничего не понимаю! Что он ожидает?
ёшкин кот, просто совок какой-то.
И тут же появляется спасительное ,ключевое... НО ,которым можно оправдать
любые проколы .
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