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доходи (598) митниця (1852) Марченко Сергій (570) Державна митна служба (616)

Митниця у травні не виконала план щодо доходів на 3 млрд грн, але робота триває, - міністр фінансів Марченко

Митниця у травні не виконала план щодо доходів на 3 млрд грн, але робота триває, - міністр фінансів Марченко

Державна митна служба не виконала план щодо доходів на майже 3 мільярди, необхідно збільшити їх на 15-20%.

Про це в інтерв'ю Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішній рівень доходів на митниці не є достатнім. Ми не виконали план у травні - близько 3 млрд грн, але робота триває. Наші очікування - підвищити доходи митниці на 15-20%", - повідомив він.

За словами Марченка, основний пріоритет для цього - боротьба з контрабандою та ліквідація тіньових схем.

Читайте також: На сьогодні внутрішній борг України становить 852 млрд грн, а зовнішній - 1 трлн 83 млн грн, - міністр фінансів Марченко

"Так склалося, що у нас недосконалий менеджмент управління доходами держбюджету. Ще до мого приходу були діри на митниці і в податковій. Наразі мета - максимально стабілізувати роботу цих відомств, щоб вони могли адміністративно і якісно виконувати свої функції. Тому йдеться не про підвищення податків, а про боротьбу з контрабандою на митниці і ліквідацію тіньових схем. Щодо податкової це так звані "скрутки" з ПДВ тощо.
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Топ коментарі
+21
Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 613
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21.06.2020 01:11
+18
У тебя есть президент, который наполняет казну и при нем мыши, точнее олигархи, бояться чихнуть. Ты выгоняешь его и заменяешь его человеком, который в своей жизни нигде не работал кроме конферансье.
Потом ты отдаешь ему полноту парламентской власти его партии, которая наполнена людьми олигархов.
Конферансье назначает своими помощниками лоббистов олигархов или тех кто просто продает должности за определенную сумму.

Итог. Олигархи, точнее мыши, всё съели, те кто купил должности пытаются отбить денюжку и растет коррупция. В стране нет денег.
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21.06.2020 01:24
+15
" Жить стало лучше, жить стало веселее" ( В.А.Зеленский )

- Я маю надію нічого не переплутав, таварісчі зєбіли?
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21.06.2020 01:10
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Уволить всех на таможне!
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21.06.2020 01:08 Відповісти
марченко бреше..
По состоянию на 01.06.2020 г. общее невыполнение плана таможенных поступлений составило 16.126 млрд гривен.
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21.06.2020 01:13 Відповісти
Возможно недовыполнение плана заключается в не доносе в Киев процента от взяток?
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21.06.2020 01:57 Відповісти
А может это в Киеве уже себе отрезают очень много?
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21.06.2020 10:47 Відповісти
Значит надо придумать и принять законы для введения новых налогов для населения.
Заодно и тарифы поднять.
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21.06.2020 01:59 Відповісти
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21.06.2020 08:01 Відповісти
Предлагаю классический вариант - налог на воздух. Хотя... Это жлобье может начать реже дышать.
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21.06.2020 08:42 Відповісти
вже секвестрованого плану? Бо, я чув цифру під 70 лярдів за півроку...
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21.06.2020 02:23 Відповісти
Арестовать всех таможенников с крутыми домами и большими счетами и крутыми тачками! Всех на нары и полная конфискация в бюджет Украины!!!
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21.06.2020 01:09 Відповісти
Дело не в таможенниках. Таможенников прикрывают сверху. Они не могут обкладывать налогами то что нужно и им приходится пропускать товары без акцизов и всего.
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21.06.2020 01:25 Відповісти
Да,таможеники живут не по средствам и это знают все.Да только их кроме жадности брать взятки принуждает сама таможенная система,у них там вроде плана по взятках,каждый таможенник в конце смены должен отдать определенную сумму иначе таможенник будет профнепригодный и останется без работы.А эти потоки стекаются в области а из областей в Киев и каждый на каждом этапе имеет свою долю которую не хочет терять.
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21.06.2020 02:04 Відповісти
А может арестовать всех клоунов?
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21.06.2020 08:26 Відповісти
" Жить стало лучше, жить стало веселее" ( В.А.Зеленский )

- Я маю надію нічого не переплутав, таварісчі зєбіли?
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21.06.2020 01:10 Відповісти
Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 613
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21.06.2020 01:11 Відповісти
Нє-нє-нє, вони абєсчялі =ривок і прорив= ...
А підйом - то таке, не той масштаб.
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21.06.2020 01:13 Відповісти
Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 6271
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21.06.2020 01:16 Відповісти
Кiнець епохи бiдностi? Чи початок епохи жебракування?
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21.06.2020 08:26 Відповісти
Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 1740
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21.06.2020 08:46 Відповісти
Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7913
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21.06.2020 01:12 Відповісти
У тебя есть президент, который наполняет казну и при нем мыши, точнее олигархи, бояться чихнуть. Ты выгоняешь его и заменяешь его человеком, который в своей жизни нигде не работал кроме конферансье.
Потом ты отдаешь ему полноту парламентской власти его партии, которая наполнена людьми олигархов.
Конферансье назначает своими помощниками лоббистов олигархов или тех кто просто продает должности за определенную сумму.

Итог. Олигархи, точнее мыши, всё съели, те кто купил должности пытаются отбить денюжку и растет коррупция. В стране нет денег.
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21.06.2020 01:24 Відповісти
Що, у митниці може бути план? У виробництва може бути план. А дохід митниці залежить від виробництва.
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21.06.2020 01:26 Відповісти
У них есть какие-то прогнозы.
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21.06.2020 01:28 Відповісти
Я думаю, у них есть план-"Дайошь 5 вместо 3," и не останавливатся на достигнутом!
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21.06.2020 07:46 Відповісти
Мой знакомый работал на таможне еще в начале 2000-х.Так у них был план-з каждой смены начальнику нужно было отдавать "дань".
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21.06.2020 06:21 Відповісти
Договаривать надо: работа идет - по хабарям, замечательно идет.
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21.06.2020 01:31 Відповісти
В України негативний торговий баланс з країнами СНД, ми продовжуємо імпортувати з країни агресора попри санкції.
Про це на брифінгу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
"У нас основний негативний торговий баланс з країнами СНД. Тобто якщо взяти з торгового балансу попередніх періодів - Росія, Білорусь, Казахстан, це приблизно 70% негативно-торгового балансу. Треба розуміти і думати, що з цим робити", - сказав Петрашко.
За його словами, ми в ці країни не експортуємо нічого, а в Україну експортують через треті країни, через Білорусь і Прибалтику масу продукції, навіть тих компаній, що під санкціями.
"Це не може бути, ми проводимо аналіз. Він не є настільки простий в форматі. Тому що всі санкції РНБО є прийняті, але ми маємо серйозно подивитися на баланс, тому що цифри показують інше, що ми далі продовжуємо не те, що торгувати, а імпортувати з країни агресора. І це не зовсім є правильно", - додав Петрашко.
https://prm.ua/********-***********-import-tovariv-z-rf-uryad/
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21.06.2020 01:56 Відповісти
Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2020 року скоротився на 1,3% порівняно з аналогічним періодом торік. Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2020 р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) зменшився на 0,7%, а порівняно з І кварталом 2019 р. - на 1,3%", - ідеться у повідомленні.
При цьому номінальний ВВП становив 845,8 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу - 20 203 грн.


Дані ВВП за перший квартал 2020 року попередні, зауважили у відомстві. Уточнені дані про ВВП за перший квартал 2020 року будуть оприлюднені у березні 2021 року, а остаточні - у березні 2022 року.
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21.06.2020 01:59 Відповісти
І це практично до карантину.Що буде у другому кварталі,страшно і уявити.
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21.06.2020 10:16 Відповісти
Не хайте всіх митників під одну гребінку , вони залежні від системи .
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21.06.2020 02:28 Відповісти
Вместо того, чтобы видео камеры поставить на таможне, их поставили на дорогах, чтобы потрусить водителей, а не присечь скрутки и др нарушения на таможне.
Двойная выгода от камер: и на махинациях с таможни - навар, и водителей поштрафуем.
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21.06.2020 02:31 Відповісти
вот таке надо воровать
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21.06.2020 05:32 Відповісти
Анекдот:
"Едет мужик на бричке,картошку везет.Вдруг из кустов выскакивает человек з ружьем:
-Стой,дальше не пущу.
-Можно проеду,я тебе мешок картошки дам.
-Та, можна.
Так появилась "таможня".
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21.06.2020 06:27 Відповісти
"Нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным. Мы не выполнили план в мае - около 3 млрд грн, но работа идет. Наши ожидания - повысить доходы таможни на 15-20%", - уведомил он.Источник: https://censor.net/n3203315

Ожидаем или повысим? Ничего не понимаю! Что он ожидает?
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21.06.2020 07:52 Відповісти
Таможня, не выполнила план по доходам!!!
ёшкин кот, просто совок какой-то.
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21.06.2020 08:25 Відповісти
" Мы не выполнили план ... "
И тут же появляется спасительное ,ключевое... НО ,которым можно оправдать
любые проколы .
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21.06.2020 09:12 Відповісти
Мы все просрали...але работа триває Феерический писец...финальный, похоже. Лемминги фуевы.
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21.06.2020 09:26 Відповісти
Цікаво, чому влада ніколи не говорить, що потрібно створювати і розвивати своє виробництво? Видно тому, що цим квартирантам-врємєнщікам воно нафіг їм потрібно.
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21.06.2020 09:48 Відповісти
А вы свои планы внимательно составляйте Буанапарты.
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21.06.2020 09:55 Відповісти
Якщо "работа ідьот",то і доходи повинні ідти...Лишилось тільки визначити - куди...
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21.06.2020 10:13 Відповісти
"Что бы корова меньше ела и при этом давала больше молока, ее нужно меньше кормить и чаще доить." ( Мудрость от партии "95-го квартала").
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21.06.2020 10:29 Відповісти
Кожна касир у банку працює під камерою! А високоморальний митник Левій Матвій?
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21.06.2020 10:34 Відповісти
По состоянию на 18.06.2020 г. невыполнение государственного (уже секвестрированного) бюджета по доходам составил 89 548, 7 млн. гривен. Дефицит платежного баланса за первое полугодие будет в пределах 180-200 млрд. гривен.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html tZE inform
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21.06.2020 11:43 Відповісти
 
 