Ліки проти малярії, які починали використовувати під час лікування COVID-19, не дають жодного ефекту, - Національний інститут здоров'я США
Гідроксихлорохін, ліки проти малярії, які Дональд Трамп у березні анонсував як допоміжні від коронавірусу, не має жодного ефекту в лікуванні COVID-19.
Про це повідомили у Національному інституті здоров'я, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Також урядова дослідницька організація заявила, що припиняє клінічне дослідження лікарського препарату.
19 червня Комітет із моніторингу даних і безпеки (DSMB) визначив, що гідроксихлорохін не становить жодного ризику для пацієнтів, однак малоймовірно, що має будь-які лікувальні властивості від коронавірусу.
Клінічне дослідження препарату, в якому брали участь 470 вчених, почалося у квітні в місті Нешвіль у Медичному центрі університету Вандербілт.
В інституті пояснили, чому на антималярійний медикамент покладали надії у лікуванні COVID-19.
"Гідроксихлорохін використовується для лікування малярії та ревматоїдних станів, зокрема артриту. У різних дослідженнях препарат виявляв противірусну активність, здатність змінювати активність імунної системи, що призводить до гіпотези, що він також може бути корисним під час лікування COVID -19" - зазначили в Національному інституті здоров'я.
Нагадаємо, у березні Дональд Трамп на своєму брифінгу у Білому домі анонсував експериментальне лікування коронавірусу антималярійним препаратом гідроксихлорохін.
Пізніше вчені дійшли висновку, що лікування коронавірусних пацієнтів гідроксихлорохіном або хлорохіном з антибіотиками або без неефективне. Крім того, воно призводить до підвищення ризику аритмії серця і подальшого летального результату. Дослідження проводила група медиків, яка провела багатонаціональний аналіз використання цих препаратів для лікування COVID-19. Використано обсерваційні дані про 96 032 пацієнтів із 671 лікарні на шести континентах, яких госпіталізували з 20 грудня 2019 року до 14 квітня 2020-го.
Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово зупиняє випробування препаратів гідроксихлорохін і хлорохін.
Будь ласка, зачекайте...
А вот алгоритм подбора не знает никто.По этому одни рекомендуют то или иное лекарство а другие его эффективность опровергают.
Аллергия, это совершенно другая "тема".
може у него малярия на всю голову?
хоча б температуру збиває...
а у принципе - какая разниза?
Але всі влади в різних країнах знають, як придушувати незгідних.
"Ношение масок здоровыми людьми не требуется, а сама по себе маска не может служить гарантией защиты от COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
"Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться", - сказал он."
Маска не захищає від вірусу, вона захищає від мимовільного плювання під час розмови, чхання чи кашлю.
Висновок такий, носіння масок або респіраторів в людних місцях обов'язкове, в безлюдних по бажанню.
сколько бабла врачебная мафия вытягивает с людей простым пуганием гриппом, а тут такой случай подвернулся
Правильно я написал, боты?
а заодно розстріляти інститут Гопкінса і решту статистиків../порада Кім Чен Ина..
Ковід19 відрізняється від інших вірусів, тим що у населення планети зовсім немає до нього імунітету, а сам вірус, не мутувавший, з великим шансом вбиває свого носія.
З часом населення отримає імунітет, люди перехворівші молодими не будуть вмирати похилими, вірус буде не таким вбивчим.
Карантин потрібен щоб спасти як найбільше людей, похилих і слабких.
Це відповіді на всі ваші питання.
О так, шанс вбити носія "величезний"
Саме тому Швеція і вимерла. Туди зараз індусів з китайцями завозять.
Карантин потрібний, щоб заробити грошенят. А не щоб когось там спасати.
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/vaccines-market-101769 Vaccines Market Size
Бо є наприклад, ось таке: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234 Facemask versus No Facemask in Preventing Viral Respiratory Infections During Hajj: A Cluster Randomised Open Label Trial
https://www.researchgate.net/publication/244485085_Effect_of_face_veil_on_ventilator_function_among_Saudi_adult_females Effect of face veil on ventilatory function among Saudi adult females
Що ж до логіки, то близько 1/3 інфікованих - лікарі (в тому числі в Європі/США), які, хто б міг подумати, були в масках.
Після Великодня, особливого зростання не було. І т.д і т.п.
Вище посилання - що маски здоровим людям шкідливі. І якщо правильне носіння правильної маски в закритих приміщеннях особливо лякливими особинами я ще якось можу зрозуміти, то маска на вулиці - маразм і маркер (не)здорового глузду.
Це було сказано 3-го квітня..
зараз :
Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением нового коронавируса (2019-nCoV):
наш на них, а нашему поперек нельзя - абижается он, шо его не любят...
Джерело: https://www.worldometers.info/coronavirus/ Worldometers
Деталі: в США за минулу добу діагностували 33 388 випадків захворювання коронавірус, в Бразилії 31571, в Індії 15 915, Росії 7889, Пакистані 6604, Чилі 5355 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 138 країнах світу.
20 червня у світі від коронавірусу померло 4428 пацієнтів.
Знати більше: https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/ Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
А Ще білоруська і північнокорейська )))
Народный депутат Украины от фракции "Голос" Кира Рудик заявила 19 июня в эфире "24 канала", что депутатской зарплаты на жизнь ей не хватает.
"35 тыс. грн? Нет, не хватает, конечно. Я пришла в политику с "подушкой" такой достаточной, и сейчас я ее использую", - сказала она.
На вопрос, есть ли во фракции "Голоса" доплаты нардепам без такой "подушки", Рудик ответила: "Нет, таких доплат нет, это большая проблема".
"Наверное, после местных выборов нам нужно будет что-то придумывать. Или инициировать вопрос [повышения депутатской зарплаты], или попытаться помочь тем людям, у которых есть такая необходимость, устроится на преподавательскую деятельность. То есть получать доплату. То есть надо будет снять тогда с них определенную работу по работе фракции, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь", - отметила она.
34-летняя Рудик не назвала уровень зарплаты, который, по ее мнению, должен был бы быть у народных депутатов Украины.
До участия в парламентских выборах по списку партии "Голос" Рудик была предпринимателем.
https://gordonua.com/news/money/nardep-rudik-o-zarplate-v-rade-ne-hvataet-doplat-net-1505372.html
главное, чтоб президенты рекламировали (тогда оно мгновенно исчезает из аптек и стоит в разы дороже) и минздравы (точнее их воротилы) кидались закупать, оголяя поставки других точно проверенных и жизненно необходимых лекарств для других смертельно больных...
зокрема лікарняна дієта(чай і кавалок хліба в день) і "відрова" клізма після кожного прийняття їжі.
ЛІКУЄ все..
Парвильно,порохоботи ?)))