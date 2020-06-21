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Ворог 28 разів атакував позиції ОС, застосовуючи важкий калібр і ракети, поранено трьох бійців

Ворог 28 разів атакував позиції ОС, застосовуючи важкий калібр і ракети, поранено трьох бійців

За минулу добу окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також некерованих авіаційних ракет, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог активізувався неподалік від Хутора Вільного, де застосував 152-мм і 122-мм артилерійські системи, а також міномети калібру 120 мм і 82 мм. Вечірньої пори поблизу цього населеного пункту противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під артилерійський вогонь 122-го калібру потрапили українські захисники біля Новоолександрівки, Шумів, Троїцького, Золотого-4, Оріхового та Попасної.

Окрім цього, агресор активно використовував проти наших воїнів міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Зокрема, під обстріли з цього озброєння потрапили захисники Новозванівки, Луганського, Новотошківського і Кримського. Зі стрілецької зброї загарбники провокували захисників Залізного.

Дивіться також: Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм на підступах до Авдіївки та Широкиного. Кілька разів із цілого спектра піхотного озброєння противник обстрілював наші опорні пункти неподалік Павлополя. Також біля цього населеного пункту загарбники застосували некеровані авіаційні ракети С-8.

У штабі повідомили, що унаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців ОС зазнали поранень. Їх оперативно доставили в лікувальні установи, де захисникам надається необхідна медична допомога.

Від початку поточної доби зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Шумів, двічі відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Наших захисників неподалік Залізного ворог обстріляв із 120-мм мінометів, а захисників Кримського  - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

За поточну добу один український захисник зазнав поранення.
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Топ коментарі
+25
Золотое-4...надо же! а не это ли Золотое-4 , откуда уверенным и далекозаглядывающим приказом главнокакбыкомандующего, были отведены наши защитники...???
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21.06.2020 09:04
+19
Ворог 28 разів атакував позиції ОС, застосовуючи важкий калібр і ракети, поранено трьох бійців - Цензор.НЕТ 1252
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21.06.2020 08:45
+15
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання, бережи Вас Боже! Нехай згинуть усі вороги України!
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21.06.2020 08:43
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"В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. Источник: https://censor.net/n3203322 против калибра 152мм ???????? что за бред????????
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21.06.2020 08:35 Відповісти
в сообщении ничего про 152 мм
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21.06.2020 08:43 Відповісти
нашим низззя 152 калибром... а можно "дежурными" плюс дули...чтоб их не обвинили в обстреле "мирных" ихтамнетов (ибо те суки, как завещало х.ло стреляют из-за спин женщин и детей, из жилого сектора)
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21.06.2020 09:01 Відповісти
Только что вертолет над двором пролетел в дамбасскую сторону низко-низко... пилота разглядел. С месяц, может, не пролетали... а в 14-15 ежедневно по нескольку раз в обе стороны... так что...
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21.06.2020 10:23 Відповісти
может за пораненными?
их в Днепр, в последнее время, только вертолетами и доставляют, а с аэропорта скорыми (иногда по 2-3)...
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21.06.2020 10:32 Відповісти
так за ними ж... но оттуда не было (у них коридор аккурат над двором), стало быть, туда, за хлопцами. А учитывая, что не за одним или тркмя...
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21.06.2020 10:38 Відповісти
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання, бережи Вас Боже! Нехай згинуть усі вороги України!
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21.06.2020 08:43 Відповісти
Ворог 28 разів атакував позиції ОС, застосовуючи важкий калібр і ракети, поранено трьох бійців - Цензор.НЕТ 1252
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21.06.2020 08:45 Відповісти
кацапські тварюки
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21.06.2020 09:04 Відповісти
Золотое-4...надо же! а не это ли Золотое-4 , откуда уверенным и далекозаглядывающим приказом главнокакбыкомандующего, были отведены наши защитники...???
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21.06.2020 09:04 Відповісти
оно самое "После разведения войск в районе населенного пункта Золотое-4 (Луганская область), которое начали 29 октября, аналогичные маневры должны пройти и в районе Петровского. Сам процесс разведения войск со стороны кажется очень поспешным. Военные эксперты утверждают, что в районе Золотого до 29 октября не было семи дней тишины. У Зеленского же сообщили, что там не стреляли десять дней."https://fakty.ua/322915-zelenskij-speshit-s-razvedeniem-vojsk-v-zolotom-iz-za-tajnyh-obyazatelstv-pered-putinym-*******-ekspert"Рух за https://www.obozrevatel.com/topic/otvod-vojsk-na-donbasse/ розведення сил у Золотому-4 організували дві відомі
помічниці терористів https://www.obozrevatel.com/entity/lnr/ "ЛНР" Олена Харченко та Галина Олімпієва.Як стверджує на своїй сторінці у Facebook журналіст Костянтин Реуцький, місцеві жителі впізнали в них активних
учасниць організації "референдуму за незалежність "ЛНР" у травні
2014 року.Наразі же, пише журналіст, вони "організовують масовку й
спікерів під приїзди депутатів і чиновників, аби показати єдність жителів
Золотого-4, що нібито всі як один хочуть виведення українських військ із
селища".
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21.06.2020 11:27 Відповісти
вопрос был риторический и горько до слез саркастический...
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21.06.2020 11:29 Відповісти
Вагнеровцы-ливийцы заходят скорее всего . Пока их на удобрения не пустят будут жизнь портить .
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21.06.2020 09:09 Відповісти
Зе, где твоё перемирие? Чего теперь прячешься от народа?
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21.06.2020 09:21 Відповісти
Вообще у нас есть главнокомандующий? На фронте обострение,почти каждый день раненые а он отмалчивается в респиратор. Никакой реакции!
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21.06.2020 09:33 Відповісти
він забув про війну.
вважаю, що треба забрати булаву в цього нездари.
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21.06.2020 09:38 Відповісти
Хлопцям нашим подяка і шана! Скорішого одужання! Говнокомадувачу скорішої політичної смерті!
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21.06.2020 10:16 Відповісти
Ворог 28 разів атакував позиції ОС, застосовуючи важкий калібр і ракети, поранено трьох бійців - Цензор.НЕТ 814
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21.06.2020 13:11 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!Ворог 28 разів атакував позиції ОС, застосовуючи важкий калібр і ракети, поранено трьох бійців - Цензор.НЕТ 416
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21.06.2020 14:06 Відповісти
Мы как бы абстрактно жить стали, в окопах одна жизнь, тут другая. Что за линией---да хрен с ним что там. Ну вот сколько это кино будет продолжаться? Обратите внимание какую буру ухе сталить буровить на известных 3 каналах? Как издёвка звучит вызов шапкокрада в суд! Дождёмся что фото вышлет голой жопы. Пороха как дурака ганяют в разгар похорон отца его! Ну и полегчало? Технадзора нет давно---дома валятся с людьми, долгострой с башеными кранами в 17 этажей стоят по 10 лет---ветра ждут или ржавчины? Что делать? Да власть менять! У нас парламентско-президентская республика. Давайте досрочно переизберём. Потом за выборы президента досрочные браться надо. Может наоборот? Можно. Так вперёд. Но стоит помнить и знать одно на крутых поворотах судьбы страны и народа---Кто не с нами---тот против нас! И более важное утверждение на сегодняшний день, Победителей не судят! А мы затеяли после 5 лет после Майдана разбираться кто, где, когда, кто первый крикнул или что перданул! И дело это просто идёт. Так тогда пошлём в Москву как в 1654г или как в 1919 почти тоже ходоков---та и ладно! Или станем нацией---и для себя сначала!
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21.06.2020 20:16 Відповісти
 
 