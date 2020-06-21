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В Україні 735 нових випадків COVID-19 за добу, померли 8 осіб, загалом зафіксовано 36 560 випадків

В Україні 735 нових випадків COVID-19 за добу, померли 8 осіб, загалом зафіксовано 36 560 випадків

Станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджено 36 560 випадків COVID-19. За добу - 735 нових випадків, що на 106 менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 8 пацієнтів (добою раніше - 9), загалом - 1 002. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (3) і Рівненській (2) областях.

За останню добу одужали 103 людини (добою раніше - 373), всього - 16 509.

Загалом в Україні наразі хворіють 19 049 осіб, що на 624 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (101), Рівненській (96), Закарпатській (80) областях та Києві (73).

На Луганщині нових випадків COVID-19 не виявили.

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Топ коментарі
+23
В Украине 735 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 8 человек, всего зафиксировано 36 560 случаев - Цензор.НЕТ 2806
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21.06.2020 09:25
+16
Доктор Комаровський з Чумаком і Кашпіровським...
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21.06.2020 09:29
+13
біжи рюзгє пошукай.

В Україні 735 нових випадків COVID-19 за добу, померли 8 осіб, загалом зафіксовано 36 560 випадків - Цензор.НЕТ 2945
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21.06.2020 09:32
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Сторінка 2 з 2
У Білорусі як відомо карантину як такого не було. Але кількість захворювань на ковід19 зменшується. Кількість померлих за один день також.
https://www.medikforum.ru/society/98502-belorussija-proshla-pandemiju-bez-karantina.html

(якщо посилання гугл не відкриває то скористайтеся оперою чи вогнелисом)
Из 55 369 заболевших 31 273 уже поправились. От вируса умерло 318 человек, и если согласиться, что заболевших действительно было чуть больше 55 тысяч (в реальности, намного больше, как показывает пример других стран), то летальность в Белоруссии при COVID-19 составила около 0,6%.

Скільки всього живе у Білорусі? 9,485 мільйона. Отже смертність за час "пандемії" досягла аж 318/9485000 = 0,0033%. І це за чотири місяці!!! Перемножимо на 3 аби знати річну = 0,013%
А тепер порівняємо її із прогнозованою українською:
8 чоловік померли. В окремі дні було за 30. Це така епідемія? Коли найбільша смертність за день на 30 млн. населення -0,0001%. перемножимо на 365 днів = 0,0365% за рік. Це я взяв максимальну кількість померлих (невідомо стільки туди приписали). А насправді смертність від ковіду менше 0,01% за рік. Картина така сама як і в Білорусії! А це означає, що зелена влада нікого не спасла і нічого своїм дурантином не зробила доброго для українців.
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21.06.2020 13:47 Відповісти
І то це смертність з ковідом а не від ковіду. Від ковіду ніхто не помирає. Помирають з ковідом і від неправильного лікування. Ще ******* ІВЛом добивати легені.
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21.06.2020 14:27 Відповісти
Не только неправильного, но и не своевременного. У меня знакомые, с температурой 40 в Киеве, получили отказ в госпитализации и даже проведении теста. За свои бабки сделали тест и КТ. В результате обнарурижили ковид и начальные признаки пневмонии.
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21.06.2020 18:48 Відповісти
не все больные наголову как ты иди ичи свои вирусы только из интернета это вирусное гавно лезет
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21.06.2020 17:14 Відповісти
Похоже - это шизофреник с мозгами поехавшими от страшилок в СМИ и осеменяющий своими маразмами все ветки, Его надо пожалеть и помочь попасть на *********** к психотерапевту.
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21.06.2020 18:53 Відповісти
Нічого нового. Так і при гриппі буває. Ковід це нічого нового. Лапшу вішають таким як ти, які не вміють думати.
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21.06.2020 14:29 Відповісти
розумнику! Колись ще за совка я лежав у палаті з одним поцієнтом, якому лікар (вона зараз у мене сімейний) майже відкритим тестом заявила: у вас запалення (чи що там) легень і я не знаю чим вас лікувати бо від куріння на знімку суцільна темна пляма замість легень. А той: а што мнє дєлать, я вєдь курю іс шесті лєт. Ну я то слава богу виписався, а той курець все ж помер невдовзі. Без усякого коронавірусу. А якщо нюхати клей, парфуми всякі, дихати випарами дизеля камаза, то думаєте легені будуть як у новонародженого? Я до того, що невідомо - які ті легені були до зустрічі з ковід19.
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21.06.2020 14:42 Відповісти
английские ученые и нетакое расскажут сколько ужк гавна от их имени было
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21.06.2020 17:20 Відповісти
Кто и за что им бабки заплатит, то и расскажут. Доказано временем.
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21.06.2020 18:55 Відповісти
в украине от курения у половины легкие убиты и ненадо никакого вируса
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21.06.2020 17:16 Відповісти
пошел ты в жопу со своим вирусом куча знакомых никто незаболел только из интернета это гавно лезет
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21.06.2020 17:18 Відповісти
Пора уже на этого запуганного шизофреника перестать обращать внимание.
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21.06.2020 18:56 Відповісти
до 1918 ещё далеко...
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21.06.2020 15:42 Відповісти
а белорусы что особенные там вас короновирусных послали нахер и живут лучше чем мы а тут все лохамвпаривают а после вируса что петь будете про марсиан или зеленыхчеловечеков поверю в вирус после того как путин нападет
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21.06.2020 17:12 Відповісти
Пора санитаров для доставки на принудительное лечение привлекать
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21.06.2020 18:58 Відповісти
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І це тільки початок, і вже

+ народ плював і кожний собі розум наслухавши жовтого ютуба (маска вбиває, рукавички негігєнічно, антисептик знищує... і т д.
+ в політиці готові перегризти один одного і людей до цього збуджують
+

+ Люди а походу Ви із за матеріальної Жаги походу

втратили Інстинкт самозбереження сам це і є ціллю СOVID-19
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22.06.2020 01:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=M5w6EyT7MmE К "группе риска" относятся не столько те кто старше 65 лет, сколько те кто болен разными хроническими заболеваниями. Они составляют около 0.26%. Но среди людей с хроническими заболеваниями большинство тех кто эти заболевания заработал своим образом жизни, который можно коротко описать так: жизнь ради пожрать и отдохнуть. Но почему правительства стран запирают ВСЕХ по домам, заставляют ВСЕХ носить маски, собираются ВСЕХ вакцинировать и уничтожают экономику которая кормит и содержит ВСЕХ включая эту самую группу риска? А они точно озабочены здоровьем и вирусом?
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22.06.2020 01:31 Відповісти
Коронобесам больше нечем пугать. Факты упрямая вещь. Но они с упорством идиотов продолжают проплачивать свою пропаганду. И чем больше они стараются тем явственей проступает их лживая сущность. Запомним этих сектантов. Ведь память наша лучший учитель по жизни. И виддячим этм прохиндеям. Или эти эксперементы не кончатся.
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22.06.2020 06:13 Відповісти
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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22.06.2020 10:09 Відповісти
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