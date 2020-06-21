В Україні 735 нових випадків COVID-19 за добу, померли 8 осіб, загалом зафіксовано 36 560 випадків
Станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджено 36 560 випадків COVID-19. За добу - 735 нових випадків, що на 106 менше, ніж днем раніше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 8 пацієнтів (добою раніше - 9), загалом - 1 002. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (3) і Рівненській (2) областях.
За останню добу одужали 103 людини (добою раніше - 373), всього - 16 509.
Загалом в Україні наразі хворіють 19 049 осіб, що на 624 більше, ніж днем раніше.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (101), Рівненській (96), Закарпатській (80) областях та Києві (73).
На Луганщині нових випадків COVID-19 не виявили.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.medikforum.ru/society/98502-belorussija-proshla-pandemiju-bez-karantina.html
(якщо посилання гугл не відкриває то скористайтеся оперою чи вогнелисом)
Из 55 369 заболевших 31 273 уже поправились. От вируса умерло 318 человек, и если согласиться, что заболевших действительно было чуть больше 55 тысяч (в реальности, намного больше, как показывает пример других стран), то летальность в Белоруссии при COVID-19 составила около 0,6%.
Скільки всього живе у Білорусі? 9,485 мільйона. Отже смертність за час "пандемії" досягла аж 318/9485000 = 0,0033%. І це за чотири місяці!!! Перемножимо на 3 аби знати річну = 0,013%
А тепер порівняємо її із прогнозованою українською:
8 чоловік померли. В окремі дні було за 30. Це така епідемія? Коли найбільша смертність за день на 30 млн. населення -0,0001%. перемножимо на 365 днів = 0,0365% за рік. Це я взяв максимальну кількість померлих (невідомо стільки туди приписали). А насправді смертність від ковіду менше 0,01% за рік. Картина така сама як і в Білорусії! А це означає, що зелена влада нікого не спасла і нічого своїм дурантином не зробила доброго для українців.
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І це тільки початок, і вже
+ народ плював і кожний собі розум наслухавши жовтого ютуба (маска вбиває, рукавички негігєнічно, антисептик знищує... і т д.
+ в політиці готові перегризти один одного і людей до цього збуджують
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+ Люди а походу Ви із за матеріальної Жаги походу
втратили Інстинкт самозбереження сам це і є ціллю СOVID-19