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89 населених пунктів у 5 областях України залишилися без електрики через негоду, - ДСНС

89 населених пунктів у 5 областях України залишилися без електрики через негоду, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок неділі знеструмлено 89 населених пунктів у Донецькій, Житомирській, Сумській, Чернігівській і Чернівецькій областях України, крім того, замулено та підтоплено садиби, будівлі й інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 21 червня унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 89 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська - 30, Донецька - 27, Чернігівська - 18, Чернівецька - 7 і Сумська - 7", - йдеться у зведенні, на офіційному сайті ДСНС у неділю вранці.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Також повідомляється, що 20 червня на території 5 областей (Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Одеської та Чернівецької) внаслідок негоди (інтенсивний дощ, пориви вітру) сталося замулення 10 приватних дворів, підтоплено 23 підвальні приміщення, 13 колодязів, 11 домогосподарств та 1 гараж, частково пошкоджено дахи двох будівель, в Івано-Франківській області на дорогах місцевого значення (Гринява-Голошино та Кохан-Перехресне) сталися два зсуви.

"Жертв і постраждалих немає", - зауважили рятувальники.

Підрозділами ДСНС відкачано 1 тис. 613 куб. м води. Загалом до робіт залучалось 39 людей та 14 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 32 людини особового складу і 10 одиниць техніки.
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А тут кажуть що потрібно переходити з газу на ліктрічіство.
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21.06.2020 10:46 Відповісти
У мене біля будинку така гілка на дротах висить!
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21.06.2020 10:55 Відповісти
 
 